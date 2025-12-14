Video// Irina Vlah la Edinet: La Festivalul Covoarelor am intalnit oameni autentici. Sunt impresionata!
Regional Moldova, 14 decembrie 2025 14:50
• • •
Acum 30 minute
14:50
Video// Irina Vlah la Edinet: La Festivalul Covoarelor am intalnit oameni autentici. Sunt impresionata! # Regional Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
(video) Cum au ajuns Dumitru și Ecaterina Baltă, de la INI și Curtea de Apel, să strângă averi de aproape 10 milioane: vilă de lux, apartamente și toată seria X de la BMW # Regional Moldova
Un funcționar public, Dumitru Baltă, care în câțiva ani a reușit să călătorească de la CNA, la INI,…
9 decembrie 2025
16:00
(video) Irina Vlah, la expoziția de artă incluzivă: „Pe un om nu îl definește diagnosticul, ci forța lui interioară și grija celor care îi sunt alături" # Regional Moldova
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi, alături de prietenii săi de la Fundația „Plaiul Soarelui", la inaugurarea expoziției…
4 decembrie 2025
14:40
(video) Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru firmele cu afaceri sub 3,2 milioane lei, eliberând de obligații peste 5.000 de contribuabili # Regional Moldova
Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și…
3 decembrie 2025
21:10
Republica Moldova și Israelul vor coopera în domeniul cinematografiei. Un acord privind producțiile cinematografice va fi semnat între…
12:30
Irina Vlah s-a adresat Secretarului General al Consiliului Europei, Alain Berset Secretarului Comisiei de la Veneția, Simona Granata-Menghini # Regional Moldova
Irina Vlah, lider al partidului Republican Inima Moldovei anunță că informează partenerii internaționali despre procesul judiciar inițiat de…
10:20
(video) Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, cere explicații: „Unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID și câte vaccinuri au fost distruse?" # Regional Moldova
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus o interpelare oficială către Ministerul Sănătății, solicitând transparență totală privind achizițiile…
2 decembrie 2025
11:40
Liniștea din propria locuință nu este doar un confort, ci și un drept garantat de lege. Totuși, nu…
11:30
Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și-a dat astăzi demisia, invocând presiuni asupra sa și asupra echipei. Anunțul vine…
11:20
Recoltă bună, dar compromisă sau cine va răspunde pentru că 40% din roada de sfeclă de zahăr putrezeşte pe deal, iar preţurile la zahăr în RM sunt printre cele mai mari? # Regional Moldova
Acum câteva luni a fost mare isterie precum că, dacă autorităţile nu introduc o măsură provizorie de apărare…
07:20
HOROSCOP – 2 decembrie 2025: Astrele aduc o schimbare uriașă pentru trei zodii. Află dacă ești printre ele # Regional Moldova
HOROSCOP – Pregătește-te pentru o zi în care astrele nu mai lasă loc de interpretări: 2 decembrie 2025…
1 decembrie 2025
07:00
Cercetătorii britanici au descoperit că aluniţele, considerate mai demult simboluri ale frumuseţii, sînt şi semne că persoana care…
06:50
1 Decembrie – Ziua României, sărbătoarea care unește inimile de pe ambele maluri ale Prutului # Regional Moldova
În fiecare an, 1 Decembrie răsună ca un clopot al demnității istorice. Este Ziua României, ziua în care-și…
06:40
HOROSCOP – 1 decembrie 2025: Se deschide un portal astral rar. Află ce ți-au pregătit astrele azi # Regional Moldova
HOROSCOP – 1 decembrie 2025: nu marchează doar începutul iernii astronomice și Ziua Națională a României, ci și…
28 noiembrie 2025
11:00
Oleg Buzatu lansează piesa „Deschideți poarta la părinți" – un omagiu emoționant dedicat celor care ne-au dat viață # Regional Moldova
Cantautorul Oleg Buzatu lansează oficial noul său single, „Deschideți poarta la părinți", o piesă încărcată de emoție, nostalgie…
10:50
28 Noiembrie 2025 – Ziua în care destinul își arată colții și îți schimbă planurile # Regional Moldova
HOROSCOP 28 noiembrie2025: Astrele pregătesc o zi intensă pentru toate zodiile. Energiile sunt imprevizibile, iar Universul pare hotărât…
10:50
Ministrul Dan Perciun, răspunde acuzațiilor privind închiderea școlilor: „Copiii noștri merită școli moderne" # Regional Moldova
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, îi îndeamnă pe unii reprezentanți ai opoziției să nu politizeze acțiunile de…
27 noiembrie 2025
13:10
(video) Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # Regional Moldova
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de…
11:40
(video) Irina Vlah: Modificările adoptate chiar înainte de alegeri la legea partidelor au deschis calea abuzurilor împotriva opoziției și i-au lipsit pe oameni de o alegere reală. Solicităm CC să verifice acest proiect de lege scandalos # Regional Moldova
Partidul Republican „Inima Moldovei" va solicita Curţii de Apel Centru să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii…
07:10
Astrele se răzvrătesc pe 27 noiembrie 2025: Ziua în care universul îți pune întrebări # Regional Moldova
Horoscop – 27 noiembrie 2025: cosmosul pare să testeze limitele fiecărei zodii. Fie că ești gata sau nu,…
26 noiembrie 2025
14:00
Irina Vlah s-a adresat lui Igor Grosu: „Anulați modificările care au deschis calea abuzurilor fără precedent" # Regional Moldova
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei", s-a adresat preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în contextul…
13:50
VIDEO // Drochia mai pregătită pentru situațiile de urgență. Primarul Nina Cereteu: "Mai sigur și mai eficient" # Regional Moldova
Întreprinderea municipală din Drochia a primit un set modern de utilaje pentru intervenții rapide în caz de furtuni,…
08:20
Horoscop: în această zi de 26 noiembrie 2025, universul pare să trimită mesaje subtile, dar intense, către fiecare…
23 noiembrie 2025
10:00
Cel mai bun moment pentru a mânca o banană și a beneficia cel mai mult de nutienții oferiți…
10:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea.…
09:50
Horoscopul zilei – 23 noiembrie 2025 Atmosferă astrală:Ziua de 23 noiembrie 2025 este influențată de un dinamism accentuat…
09:50
În atenția locuitorilor sectorului Ciocana: La ce adrese va fi întreruptă aprovizionare cu apă # Regional Moldova
Luni, mai mulți consumatori din capitală vor rămîne fără apă potabilă la robinet, notează Noi.md. În intervalul 09:00…
21 noiembrie 2025
14:20
(video) Noua grădiniță din Ramazani, inaugurată de primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico: Condiții moderne pentru toți copiii din sat # Regional Moldova
În satul Ramazani, care aparține primăriei orașului Rîșcani, a fost deschisă o nouă grădiniță. Până acum, pentru micuții…
19 noiembrie 2025
13:30
(video) Partidul Republican „Inima Moldovei" a depus astăzi la Curtea de Apel Centru o cerere de anulare urgentă a măsurii de asigurare privind limitarea temporară a activităţii formaţiunii # Regional Moldova
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că „dosarul „Inima Moldovei" a ajuns într-un impas: Ministerul Justiției nu…
11:00
Ce spune Ministerul Apărării despre drona care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova # Regional Moldova
Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în noaptea din…
09:50
CHIȘINĂU: Incendiu la un liceu din capitală. Trei echipaje de pompieri au intervenit # Regional Moldova
Trei echipaje de salvatori și pompieri au intervenit în această dimineață la Liceul Teoretic „Dante Alighieri" din municipiul…
09:30
Cloudflare susține că a rezolvat problema cu serviciile sale, întrerupte marți la nivel global # Regional Moldova
Cloudflare a anunțat marți că rețeaua sa globală întâmpină probleme care „ar putea afecta mai mulți clienți". Compania…
09:20
19 Noiembrie 2025 – ȘOCHEAZĂ zodiacul: 3 zodii întorc soarta, 2 fac o greșeală uriașă # Regional Moldova
HOROSCOP – 19 noiembrie 2025: Astrele vin cu energii imprevizibile, schimbări bruște și revelații care pot da peste…
09:20
O deflagrație puternică a zguduit, în dimineața zilei de marți, 18 noiembrie, o gospodărie din Mărculești, raionul Florești.…
09:20
O dronă a fost detectată în această dimineață în spațiul aerian al României, anunță Ministerul Apărării de la…
18 noiembrie 2025
11:10
„Legea nu a fost încălcată de noi, ci împotriva noastră" — Interviu cu Irina Vlah despre lupta pentru dreptate și jocurile politice din culise # Regional Moldova
Tribuna.md a realizat un interviu cu Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei" T.: Doamna Vlah, partidul pe…
07:00
Un tânăr în vârstă de 27 de ani, originar din satul Baimaclia, a fost găsit fără suflare duminică…
05:30
Horoscop – 18 noiembrie 2025: Astrele creează un amestec intens de tensiune, intuiție și surprize care pot schimba…
17 noiembrie 2025
20:40
Franța, partener strategic: Premierul Munteanu a discutat drumul Moldovei spre UE cu Ambasadoarea Franței, Dominique Waag # Regional Moldova
Proiectele de dezvoltare realizate în Republica Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au…
20:30
Moldova primește 24,4 milioane de euro pentru modernizarea țării. De unde provin banii # Regional Moldova
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru…
20:20
„Subtitrarea gândurilor": Un cercetător japonez a reușit să transforme imaginile mentale ale oamenilor în text # Regional Moldova
Un om
14:00
Hotelul Național ridică semne de alarmă: Usatîi propune sancțiuni și reguli stricte pentru proprietarii de imobile părăsite # Regional Moldova
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune un set de soluții legislative pentru a preveni tragediile din clădirile abandonate,… Articolul Hotelul Național ridică semne de alarmă: Usatîi propune sancțiuni și reguli stricte pentru proprietarii de imobile părăsite apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:40
VIDEO // Fadei Nagacevschi, despre cazurile „Inima Moldovei” și Maria Acbaș: Într-un caz se acționează așa cum e favorabil PAS-ului # Regional Moldova
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, acuză autoritățile de duble standarde în favoarea partidului de la guvernare. El… Articolul VIDEO // Fadei Nagacevschi, despre cazurile „Inima Moldovei” și Maria Acbaș: Într-un caz se acționează așa cum e favorabil PAS-ului apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:30
Inginerie juridică la Chișinău: Hotărârea care a creat o „victimă” pentru a proteja un fugar miliardar # Regional Moldova
Narațiune de persecuție orchestrată O investigație relevă că sistemul de justiție din Republica Moldova este exploatat cinic pentru… Articolul Inginerie juridică la Chișinău: Hotărârea care a creat o „victimă” pentru a proteja un fugar miliardar apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14 noiembrie 2025
10:50
Selecționata Moldovei meci spectaculos cu Italia. Primul gol al meciului în minutul 88′ # Regional Moldova
Selecționata Moldovei a cedat în fața Italiei cu scorul de 0-2, în penultimul meci din cadrul preliminariilor pentru… Articolul Selecționata Moldovei meci spectaculos cu Italia. Primul gol al meciului în minutul 88′ apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:50
Comerțul extern al Republicii Moldova continuă ascensiunea în septembrie 2025, însă deficitul comercial se adâncește # Regional Moldova
Exporturile Moldovei au ajuns în septembrie 2025 la 345,4 milioane USD, în creștere cu 3,8% față de august… Articolul Comerțul extern al Republicii Moldova continuă ascensiunea în septembrie 2025, însă deficitul comercial se adâncește apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:40
Șeful TRM renunță la clauza de compensații de 1,5 milioane de lei, pe fondul acuzațiilor dintr-o investigație de presă # Regional Moldova
Vlad Țurcanu renunță la clauza din contract care îi oferea dreptul la compensații de 1,5 milioane de lei… Articolul Șeful TRM renunță la clauza de compensații de 1,5 milioane de lei, pe fondul acuzațiilor dintr-o investigație de presă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:30
Horoscop 14 noiembrie 2025. Astrele ne oferă sfaturi importante atât pentru carieră și bani, cât și pentru starea… Articolul Horoscop 14 noiembrie 2025: ZODIA care trebuie să aibă mare grijă la sănătate apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
