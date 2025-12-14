Atac armat la un eveniment de Hanuka pe o plaja din Sydney: Zece morți și 18 răniți
Unika.md, 14 decembrie 2025 13:10
Atac armat la un eveniment de Hanuka pe o plaja din Sydney: Zece morți și 18 răniți
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 30 minute
13:10
Atac armat la un eveniment de Hanuka pe o plaja din Sydney: Zece morți și 18 răniți
Acum o oră
13:00
Nicușor Dan continuă să locuiască în vechea vilă: „Îmi duc fiica la școală în fiecare dimineață” # Unika.md
Nicușor Dan continuă să locuiască în vechea vilă: „Îmi duc fiica la școală în fiecare dimineață”
13:00
Atac armat la Universitatea Brown: Două persoane au murit, nouă au fost rănite, suspectul este în libertate # Unika.md
Atac armat la Universitatea Brown: Două persoane au murit, nouă au fost rănite, suspectul este în libertate
12:50
Misterul fetiței chineze cu păr blond și ochi albaștri care a fascinat o țară întreagă a fost elucidat # Unika.md
Misterul fetiței chineze cu păr blond și ochi albaștri care a fascinat o țară întreagă a fost elucidat
12:50
Papa Leon al XIV-lea: „Vreau să merg la Kiev, dar securitatea face vizita dificilă”
12:40
Proiect imobiliar controversat în orașul Codru. Victor Chironda: Asta va fi o catastrofă
Acum 6 ore
07:50
Accident tragic pe strada Voluntarilor din Chișinău: Un pieton și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autobus # Unika.md
Accident tragic pe strada Voluntarilor din Chișinău: Un pieton și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autobus
07:40
Belarus a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiatski, după ridicarea sancțiunilor SUA # Unika.md
Belarus a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiatski, după ridicarea sancțiunilor SUA
Acum 8 ore
07:30
Mii de oameni în stradă la Budapesta: Opoziția pro-europeană cere demisia lui Viktor Orban după scandalul abuzurilor din centrele de detenție pentru minori # Unika.md
Mii de oameni în stradă la Budapesta: Opoziția pro-europeană cere demisia lui Viktor Orban după scandalul abuzurilor din centrele de detenție pentru minori
07:20
Șoriciul de porc – aperitivul tradițional de Crăciun care poate fi consumat fără vinovăție, susține Mihaela Bilic # Unika.md
Șoriciul de porc – aperitivul tradițional de Crăciun care poate fi consumat fără vinovăție, susține Mihaela Bilic
07:10
Horoscopul zilei – 14 decembrie 2025. Inspiră-te din energia astrelor!
Ieri
12:10
David Popovici și ambasadorii Hope and Homes au dăruit un cămin pentru 12 copii: „Un acasă unde au tot și, mai ales, iubire” # Unika.md
David Popovici și ambasadorii Hope and Homes au dăruit un cămin pentru 12 copii: „Un acasă unde au tot și, mai ales, iubire”
09:50
Satoshi explică de ce participă la Selecția Națională Eurovision 2026
09:40
Satoshi explică de ce participă la Eurovision
09:30
Sărbătoarea Sfântului Andrei pe stil vechi – viața, faptele și semnificația apostolului Andrei pentru români # Unika.md
Sărbătoarea Sfântului Andrei pe stil vechi – viața, faptele și semnificația apostolului Andrei pentru români
03:20
Regele Charles al III-lea, vești bune despre tratamentul împotriva cancerului: „Diagnosticarea precoce salvează vieți” # Unika.md
Regele Charles al III-lea, vești bune despre tratamentul împotriva cancerului: „Diagnosticarea precoce salvează vieți”
03:00
Platforme petroliere rusești din Marea Caspică, atacate de drone ucrainene pentru a doua oară într-o săptămână # Unika.md
Platforme petroliere rusești din Marea Caspică, atacate de drone ucrainene pentru a doua oară într-o săptămână
02:50
Taxă vamală pentru coletele mici din afara UE: Ce se schimbă din 2026 pentru cumpărătorii online # Unika.md
Taxă vamală pentru coletele mici din afara UE: Ce se schimbă din 2026 pentru cumpărătorii online
12 decembrie 2025
21:40
Cinci reguli de bază pentru prosperitate: lecțiile unui milionar american pentru copiii săi # Unika.md
Cinci reguli de bază pentru prosperitate: lecțiile unui milionar american pentru copiii săi
21:40
Germania acuză Rusia de atac cibernetic asupra traficului aerian și de campanie de destabilizare electorală. Ambasadorul rus, convocat # Unika.md
Germania acuză Rusia de atac cibernetic asupra traficului aerian și de campanie de destabilizare electorală. Ambasadorul rus, convocat
21:20
Proteste de amploare în Italia: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva bugetului propus de guvernul Meloni pentru 2026 # Unika.md
Proteste de amploare în Italia: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva bugetului propus de guvernul Meloni pentru 2026
21:10
Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană în 1 ianuarie 2027. Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani # Unika.md
Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană în 1 ianuarie 2027. Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
21:00
COMUNICAT//Ministrul Finanțelor a prezentat în Parlament proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026: „Bugetul investițiilor responsabile” # Unika.md
COMUNICAT//Ministrul Finanțelor a prezentat în Parlament proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026: „Bugetul investițiilor responsabile”
20:50
Acuzații reciproce între Vasile Costiuc și Radu Marian privind produsele lactate aduse în Parlament # Unika.md
Acuzații reciproce între Vasile Costiuc și Radu Marian privind produsele lactate aduse în Parlament
20:30
Feribot turcesc avariat în urma unui atac rusesc cu rachete asupra portului Cernomorsk
20:00
Controverse la Selecția Națională Eurovision 2026: două concurente cu aceeași piesă și reacții din culise # Unika.md
Controverse la Selecția Națională Eurovision 2026: două concurente cu aceeași piesă și reacții din culise
19:30
Noaptea de Sfântul Andrei – între mister și tradiții autentice
18:40
ANSA a reținut 1.800 kg de produse lactate de import cu etichetare înșelătoare: noile reguli privind aromele, în vigoare din noiembrie # Unika.md
ANSA a reținut 1.800 kg de produse lactate de import cu etichetare înșelătoare: noile reguli privind aromele, în vigoare din noiembrie
18:40
Polițiștii de frontieră ieșeni și lucrătorii vamali au confiscat 363 litri de alcool fără acte, într-un autocar din R. Moldova # Unika.md
Polițiștii de frontieră ieșeni și lucrătorii vamali au confiscat 363 litri de alcool fără acte, într-un autocar din R. Moldova
18:40
Polițiștii din Călărași au prevenit o tragedie: șofer beat și fugar, prins după o urmărire în trafic # Unika.md
Polițiștii din Călărași au prevenit o tragedie: șofer beat și fugar, prins după o urmărire în trafic
16:50
Horoscop săptămânal 15-21 decembrie aduce o voință puternică de schimbare, acțiune și transformare # Unika.md
Horoscop săptămânal 15-21 decembrie aduce o voință puternică de schimbare, acțiune și transformare
16:40
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu: „Vă îndemn să prețuim patrimoniul cultural moștenit și să îl protejăm pentru generațiile care vin” # Unika.md
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu: „Vă îndemn să prețuim patrimoniul cultural moștenit și să îl protejăm pentru generațiile care vin”
16:30
Piesa lui SATOSHI „Viva, Moldova”, pentru selecția națională Eurovision 2026, disponibilă pe YouTube # Unika.md
Piesa lui SATOSHI „Viva, Moldova”, pentru selecția națională Eurovision 2026, disponibilă pe YouTube
16:30
FMI evaluează progresul Moldovei în modernizarea administrării fiscale: recomandări pentru eficiență și conformare # Unika.md
FMI evaluează progresul Moldovei în modernizarea administrării fiscale: recomandări pentru eficiență și conformare
16:30
Ministrul Andrian Gavriliță a avut o întrevedere cu coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova, Yesim Oruc # Unika.md
Ministrul Andrian Gavriliță a avut o întrevedere cu coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova, Yesim Oruc
16:30
Peste 100 de antreprenori începători au participat la sesiunea de instruire START UP-eri la Ialoveni # Unika.md
Peste 100 de antreprenori începători au participat la sesiunea de instruire START UP-eri la Ialoveni
16:20
Un cunoscut umorist de-acasă va deveni pentru prima dată tată în 2026
16:20
„Viva, Moldova” a lui SATOSHI pentru selecția națională Eurovision 2026, disponibilă pe YouTube # Unika.md
„Viva, Moldova” a lui SATOSHI pentru selecția națională Eurovision 2026, disponibilă pe YouTube
16:10
Ion Ceban a trecut testul antidrog și propune ca toți demnitarii să fie verificați: „Haideți cu mai mult curaj și să fim exemplu” # Unika.md
Ion Ceban a trecut testul antidrog și propune ca toți demnitarii să fie verificați: „Haideți cu mai mult curaj și să fim exemplu”
16:10
Salariul mediu lunar brut în septembrie 2025 a fost de aproape 14.700 de lei, arată datele Biroului Național de Statistică # Unika.md
Salariul mediu lunar brut în septembrie 2025 a fost de aproape 14.700 de lei, arată datele Biroului Național de Statistică
15:30
Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru: „Aderarea la UE este cel mai important proiect național al Moldovei” # Unika.md
Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru: „Aderarea la UE este cel mai important proiect național al Moldovei”
15:30
Eurovision 2026: Ascultă cele 37 de piese selectate pentru audițiile live ale selecției naționale din Moldova # Unika.md
Eurovision 2026: Ascultă cele 37 de piese selectate pentru audițiile live ale selecției naționale din Moldova
15:20
Zelenski vizitează Kupiansk în contextul luptei decisive pentru eliberarea orașului
15:10
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul # Unika.md
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
15:10
Prețurile la carburanți continuă să scadă: benzina și motorina mai ieftine în weekend
15:00
Cum explică Procurorul General achiziția unui apartament în centrul Capitalei, la preț de 34 mii de euro # Unika.md
Cum explică Procurorul General achiziția unui apartament în centrul Capitalei, la preț de 34 mii de euro
15:00
Partidul Nostru cere audierea în Parlament a ministrei Agriculturii, pe fondul protestelor fermierilor # Unika.md
Partidul Nostru cere audierea în Parlament a ministrei Agriculturii, pe fondul protestelor fermierilor
14:30
Două persoane au murit intoxicate cu monoxid de carbon la Molovata, Dubăsari: IGSU avertizează asupra pericolului sobelor defecte # Unika.md
Două persoane au murit intoxicate cu monoxid de carbon la Molovata, Dubăsari: IGSU avertizează asupra pericolului sobelor defecte
14:30
Tragedie la Ghindești, Florești: ambii soți implicați în accidentul rutier au decedat
13:40
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, riscă să-și piardă mandatul după ce ANI a constatat o avere nejustificată de peste 340.000 lei # Unika.md
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, riscă să-și piardă mandatul după ce ANI a constatat o avere nejustificată de peste 340.000 lei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.