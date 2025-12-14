Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 7 – 13 decembrie 2025
Mold-Street, 14 decembrie 2025 07:20
Parlamentul a votat, în prima lectură, modificări în legislație care să faciliteze activitatea economică. Reforme fiscale: cota zero la im...
• • •
Acum 30 minute
07:20
07:20
Una dintre principalele atracții ale Deji Plaza, un centru comercial din Nanjing (China) sunt toaletele sale. O aripă artistică a mall-ului prezintă t...
Acum 12 ore
20:50
Un milion de euro pentru un kilometru: Cum evoluează lucrările la drumurile reabilitate din fonduri externe # Mold-Street
Datele AND relevă că fiecare kilometru aflat în reabilitare pe banii din surse externe costă circa un milion de euro, iar progresul fizic g...
Acum 24 ore
09:00
„Star” al industriei cripto condamnat la 15 ani de închisoare, pentru o fraudă de 40 de miliarde de dolari # Mold-Street
În faţa instanţei din New York, Kwon a recunoscut în august că i-a fraudat intenţionat pe cei care au cumpărat activele digitale emise de...
Ieri
07:00
Reforme fiscale: Cota zero la impozitul pe profitul nedistribuit și abrogarea implementării regimului TVA la autoturisme # Mold-Street
Documentul elaborat de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate prevede elimininarea unor discrepanțe legislat...
12 decembrie 2025
17:50
Sute de automobile rulate din Europa și cadou garantat în luna decembrie – oferta CipAuto # Mold-Street
La CipAuto, nu mai este nevoie să răsfoiești zeci de anunțuri, din care doar unul să fie „bunișor” sau să mergi la risc cu mașini problema...
17:40
Situația financiară a Metalferos se agravează, iar statul ar urma să intervină cu bani # Mold-Street
Ministerul Finanţelor susține că a efectuat o evaluare prospectivă a riscurilor fiscale utilizând cadrul de testare a rezistenţei societății pen...
15:20
Cadourile tale sunt deja la Port Mall: Moldindconbank și Mastercard aduc surprizele sezonului # Mold-Street
În perioada 12 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, cei care vizitează Port Mall pot descoperi un colț special Moldindconbank, unde un simpl...
15:20
Deschiderea Republicii Moldova către alinierea la directivele europene în domeniul fiscalității reprezintă un pas esențial în procesul de...
11:20
Instituția afirmă că investitorul intră pe piața locală cu o investiție inițială de 130.000 EUR, destinată organizării și operaționalizării proceselor...
09:10
Este cel mai mic nivel al ratei de bază din acest an, care însă rămâne încă peste nivelul de 3,6% din mai-decembrie 2024.Inflați...
08:10
Potrivit CNPF rezultatul este totodată, cea mai mare valoare înregistrată în trimestrul trei din ultimii 5 ani.Raportul relevă că...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Volumul total exportat de semințe de floarea-soarelui din Republica Moldova în perioada august–noiembrie 2025 a atins 271.618 tone, nivel...
11:50
Potrivit publicației britanice lumea se află în avalanșa petrolului, în timp ce cererea a scăzut ca urmare a creșterii economice slabe, a...
07:50
Statul ar putea încasa circa un miliard de lei din taxarea cumpărăturilor de pe platformele chinezești # Mold-Street
Ministrul s-a referit în mare parte la articolele achiziționate de pe platforme chinezești, precum Temu, Joom, Shein sau AliExpress, sugerâ...
05:50
Planuri de miliarde! La Cahul investițiile în reţelele de apă și canalizare vor fi mai mari decât la Chişinău # Mold-Street
Cel mai mare ca valoare plan de investiții, a fost aprobat pentru SA Apă-Canal Cahul – 596,2 milioane lei, care potrivit autorității de reglemen...
10 decembrie 2025
19:10
„Ajutorul de avarie nu este o energie electrică achiziționată comercial de către Energocom în cadrul contractelor bilaterale sau de pe bur...
10:50
Două firme, amendate cu circa 6 milioane lei pentru că cartel la achiziții medicale. E o decizie absurdă, spune unul dintre proprietari # Mold-Street
Decizia a fost adoptată pe 4 decembrie, în urma unei investigații ce a vizat achiziționarea sistemelor de compresii mecanice automate destinate...
09:20
Pe 23 iunie 2023, Legislativul adopta modificări la actele normative ce reglementează transportul naval pe căile navigabile interne. Obiectivul e...
08:20
Potrivit datelor publicate de BNM, sancţiunea a fost aplicată urmare a încălcărilor constatate "în cadrul controlului" şi ele se...
08:00
Potrivit anunțului sunt 10 loturi cu încăperi, spații comerciale, oficii și spații auxiliare. Din anunţul Modtelecom rezultă că cea mai scu...
9 decembrie 2025
19:30
Potrivit Guvernului, în acest an, prin Fondul Rutier, Guvernul a alocat 1,21 miliarde de lei pentru reparația părții carosabile a drumurilor reg...
09:40
Bucureştiul nu a alocat încă banii pentru achiziţia Portului Internaţional Giurgiuleşti # Mold-Street
"În cadrul AGA (Adunarea Generală a Acţionarilor n.r.) a CN Administrația Porturilor Maritime SA din data de 15 mai 2025, Ministerul T...
07:50
„În Republica Moldova am deschis librăria online, similară cu Bookzone România. Ne dorim ca și aici să oferim aceleași servicii pe c...
07:00
Ministerul Finanțelor a descoperit o "datorie penală" de 2,9 miliarde lei a Moldovagaz faţă de structurile Gazprom # Mold-Street
Potrivit Ministerului Finanţelor, chiar dacă cota statului în capitalul social al Moldovagaz este mai mică de 50%, "fiind o entitate de int...
8 decembrie 2025
21:30
Excedentul comercial de bunuri al Chinei a depășit un trilion de dolari pentru prima dată # Mold-Street
Cifra este mai mare decât cea pentru întregul an 2024, perioadă când a fost de puțin sub un trilion de dolari.Potrivit The Econo...
5 decembrie 2025
16:10
Similar rezultatelor sondajului precedent, majoritatea respondenților care totuși reușesc să economisească, își păstrează economiile în nu...
12:10
Techzone urmează să devină un centru național care dezvoltă competențe pentru grupuri-tintă strategice, inclusiv companii locale, potențiali investito...
11:30
METRIX 2025: Percepția mediului de afaceri din Moldova în anul 2025: rezultate și așteptări # Mold-Street
Concluziile arată sentimentul sectorului privat față de reformele ce vizează fiscalitatea, digitalizarea, capitalul uman, energie și multe altele. Dat...
08:30
Derogarea, care vizează aproximativ 2.000 de stații de alimentare din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și cele două Americi, a fost autorizată...
08:10
Potrivit Ministerului Finanțelor, din valoarea deficitului estimat 17,61 miliarde lei sau 84,2% revine componentei de bază, iar 3,29 miliarde lei sau...
4 decembrie 2025
20:40
De vină ar fi strategia de șoc a președintelui argentinian ultraliberal Javier Milei, care provoacă daune colaterale semnificative. Aprecierea pe...
17:50
Pe primul loc rămâne reforma justiţiei: Ce agendă de reforme propun investitorii străini # Mold-Street
Potrivit organizaţiei, Cartea Albă FIA 2025 este elaborată în contextul noului statut al Republicii Moldova de țară candidată la Uniunea Europea...
17:20
Compania vinde produsele sale deja în peste 170 de magazine din România, dar şi în Franța, Germania și Irlanda, potrivit Agenţiei de...
11:30
„Prin Bugetul investițiilor responsabile venim cu măsuri care să genereze în continuare o creștere economică sustenabilă, astfel înc...
10:40
Potrivit Ministerului Finanțelor politica de taxare a produselor din tutun este un instrument important pentru protejarea sănătății publice și asigura...
09:40
Sumele plătite de la Buget pentru miliardul furat sunt de 20 de ori mai mari decât banii recuperați # Mold-Street
Este vorba de emisiunea obligațiunilor de stat în valoare de 13,34 miliarde de lei din toamna 2016, pe termen de până la 25 de ani, care a...
3 decembrie 2025
22:00
Instituția precizează că impozitul pe avere se aplică asupra bunurilor imobiliare cu destinație locativă şi caselor de vacanță (cu excepția teren...
21:20
Una dintre cele mai mari întreprinderi de stat va fi reorganizată în societate pe acțiuni # Mold-Street
Este vorba de întreprinderea de stat Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice. În acest sens exis...
16:10
În acest an PIB-ul Moldovei va depăşi 20 miliarde de dolari, estimează Ministerul Economiei # Mold-Street
Potrivit MDED creşterea economică va fi asigurată de o evoluţie pozitivă din agricultură, construcţii şi industrie. La fel se estimează că exporturile...
13:40
Bugetul de stat pentru 2026: veniturile vor creşte cu 5%, cheltuielile - cu 7%, iar deficitul cu 15% # Mold-Street
Documentul prevede că veniturile bugetului de stat se estimează la 79,67 miliarde de lei, în creştere cu 3,88 miliarde de lei, sau cu...
08:10
Decizia privind încetarea detaşării și mandatului lui Marco Santini la conducerea Eximbank a fost adoptată de Consiliul băncii pe 17 noiembrie ş...
07:20
Datoria mondială - Două țări dețin mai mult de jumătate. Moldova are una dintre cele mai mici datorii # Mold-Street
Deși datoria publică globală este mai mică decât maximele din timpul pandemiei în termeni reali, aceasta rămâne încăpățâ...
2 decembrie 2025
20:30
Tergiversări majore la modernizarea stației electrice Chișinău. Guvernul a promis că va fi gata înainte de alegeri # Mold-Street
Potrivit Ministerului Energiei, pe teritoriul stației sunt în desfășurare lucrările de pozare a prizelor de pământ, iar în paralel s...
19:10
Radu Marian, președintele comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe a enumerat câteva din măsurile cele mai importante introduse &...
18:30
Situația economică precară din ultimii ani a perpetuat și în 2024-2025. Modelul de creștere economică a Moldovei și-a epuizat potențialul.**...
15:50
Opt ministere din Guvern ar urma să aibă cel puțin un funcționar cu rol de coordonator al investițiilor # Mold-Street
Acesta ar urma să un rol de coordonator sectorial sau va fi instituită subdiviziune, al cărei conducător exercită rolul de coordonator sectorial,...
10:00
Mai puţini la număr, dar cu active şi profit în creştere: Clasamentul creditorilor nebancari # Mold-Street
Datele BNM denotă în schimb o majorare semnificativă cu circa 15,9% a activelor: de la 17,4 miliarde lei la finele lunii septembrie 2024, la 20,...
08:50
„Astăzi, am trimis la ANRE cererea și am prezentat toate actele necesare stabilirii costurilor de bază - cele prin care furnizorul își aco...
1 decembrie 2025
19:20
O misiune FMI vine la Chișinău pentru a analiza evoluțiile din economie și a discuta prioritățile de reforme # Mold-Street
Svetlana Cerović, Reprezentanta permanentă a FMI în Republica Moldova spune intr-o declarație de presă că scopul principal al experților FMI est...
