Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia țării vecine și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja

ProTV.md, 12 decembrie 2025 04:20

Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia țării vecine și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum o oră
04:20
Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia țării vecine și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja ProTV.md
Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia țării vecine și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja
04:20
Alegeri sub drona rusească: Iulia Joja spune că sprijinul occidental este vital pentru votul din Ucraina, după ce Rusia a încercat să compromită scrutinul din Republica Moldova și din Europa ProTV.md
Alegeri sub drona rusească: Iulia Joja spune că sprijinul occidental este vital pentru votul din Ucraina, după ce Rusia a încercat să compromită scrutinul din Republica Moldova și din Europa
Acum 2 ore
04:00
Iulia Joja: Fără așteptări și fără condiții, SUA au folosit acum doi ani activele Rusiei pentru a sprijini Ucraina, în timp ce Europa încă discuta dacă „are voie” să facă același lucru ProTV.md
Iulia Joja: Fără așteptări și fără condiții, SUA au folosit acum doi ani activele Rusiei pentru a sprijini Ucraina, în timp ce Europa încă discuta dacă „are voie” să facă același lucru
Acum 6 ore
23:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 11.12.2025. Invitat: Iulia Joja - VIDEO ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 11.12.2025. Invitat: Iulia Joja - VIDEO
23:30
Lando Norris sărbătorit acasă la McLaren cu aplauze, confeti și urale după ce a adus primul titlu mondial pentru echipa britanică după 17 ani - VIDEO ProTV.md
Lando Norris sărbătorit acasă la McLaren cu aplauze, confeti și urale după ce a adus primul titlu mondial pentru echipa britanică după 17 ani - VIDEO
23:30
Alexandru Paraschiv aduce boxului moldovenesc o medalie de bronz la Mondialul din Dubai, ratând finala după o înfrângere la puncte cu boxerul din Uzbekistan ProTV.md
Alexandru Paraschiv aduce boxului moldovenesc o medalie de bronz la Mondialul din Dubai, ratând finala după o înfrângere la puncte cu boxerul din Uzbekistan
23:30
FC Barcelona urcă pe primul loc în Liga Campionilor feminine după a patra victorie, dar Chelsea Londra fură scena cu un incredibil 6-0 - VIDEO ProTV.md
FC Barcelona urcă pe primul loc în Liga Campionilor feminine după a patra victorie, dar Chelsea Londra fură scena cu un incredibil 6-0 - VIDEO
23:20
După runda a șasea a Ligii Campionilor, Arsenal, Bayern, PSG, Manchester City și Atalanta își asigură matematic calificarea, în timp ce Real Madrid cedează în fața lui City fără Mbapp - VIDEO ProTV.md
După runda a șasea a Ligii Campionilor, Arsenal, Bayern, PSG, Manchester City și Atalanta își asigură matematic calificarea, în timp ce Real Madrid cedează în fața lui City fără Mbapp - VIDEO
23:20
Franța și Olanda completează careul de ași la Campionatul Mondial de handbal feminin, eliminând Danemarca și, respectiv, Ungaria - VIDEO ProTV.md
Franța și Olanda completează careul de ași la Campionatul Mondial de handbal feminin, eliminând Danemarca și, respectiv, Ungaria - VIDEO
23:20
După aproape un an de absență din viața publică, lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, reapare la Oslo la o zi după decernarea Premiului Nobel pentru Pace - VIDEO ProTV.md
După aproape un an de absență din viața publică, lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, reapare la Oslo la o zi după decernarea Premiului Nobel pentru Pace - VIDEO
Acum 8 ore
23:10
Ucraina lovește pentru prima dată o platformă petrolieră Lukoil din Marea Caspică cu drone, oprind complet producția de petrol și gaze - VIDEO ProTV.md
Ucraina lovește pentru prima dată o platformă petrolieră Lukoil din Marea Caspică cu drone, oprind complet producția de petrol și gaze - VIDEO
23:10
Ucraina lovește încă un petrolier din flota fantomă a Rusiei în Marea Neagră, provocând avarii critice și scoțând vasul din serviciu - VIDEO ProTV.md
Ucraina lovește încă un petrolier din flota fantomă a Rusiei în Marea Neagră, provocând avarii critice și scoțând vasul din serviciu - VIDEO
23:00
Guvernul Bulgariei a demisionat, după săptămâni de manifestații masive împotriva corupției și a politicilor economice - VIDEO ProTV.md
Guvernul Bulgariei a demisionat, după săptămâni de manifestații masive împotriva corupției și a politicilor economice - VIDEO
23:00
Transformări miraculoase și curaj fără margini: Povestea Vivianei, copila care a învins arsuri grave cu ajutorul generozității telespectatorilor și a unei operații în Turcia - VIDEO ProTV.md
Transformări miraculoase și curaj fără margini: Povestea Vivianei, copila care a învins arsuri grave cu ajutorul generozității telespectatorilor și a unei operații în Turcia - VIDEO
22:40
Washingtonul își întărește acțiunile împotriva Venezuelei: Forțele americane secrete capturează un petrolier de mari dimensiuni, implicând petrol sancționat din Iran și Caracas - VIDEO ProTV.md
Washingtonul își întărește acțiunile împotriva Venezuelei: Forțele americane secrete capturează un petrolier de mari dimensiuni, implicând petrol sancționat din Iran și Caracas - VIDEO
22:20
Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia țării vecine și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja ProTV.md
Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia țării vecine și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja
22:20
Act de vandalism în centrul municipiului Bălți: Trei tineri distrug decorațiunile de Crăciun din parc, pagube estimate la 100 de mii de lei - VIDEO ProTV.md
Act de vandalism în centrul municipiului Bălți: Trei tineri distrug decorațiunile de Crăciun din parc, pagube estimate la 100 de mii de lei - VIDEO
22:10
Judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă cu lacrimi în ochi declarațiile din ancheta publicată de Recorder: „Suntem terorizaţi”. Investigația a stârnit un val de reacții - VIDEO ProTV.md
Judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă cu lacrimi în ochi declarațiile din ancheta publicată de Recorder: „Suntem terorizaţi”. Investigația a stârnit un val de reacții - VIDEO
22:10
Alegeri sub drona rusească: Iulia Joja spune că sprijinul occidental este vital pentru votul din Ucraina, după ce Rusia a încercat să compromită scrutinul din Republica Moldova și din Europa ProTV.md
Alegeri sub drona rusească: Iulia Joja spune că sprijinul occidental este vital pentru votul din Ucraina, după ce Rusia a încercat să compromită scrutinul din Republica Moldova și din Europa
22:00
Documentarul Recorder care a zguduit justiția din România: magistrați dezvăluie presiuni, dosare blocate și mecanismele din spatele soluțiilor controversate - VIDEO ProTV.md
Documentarul Recorder care a zguduit justiția din România: magistrați dezvăluie presiuni, dosare blocate și mecanismele din spatele soluțiilor controversate - VIDEO
21:50
Planul Ucrainei în 20 de puncte ajunge pe masa Washingtonului, iar Zelenski anunță discuții decisive care ar putea aduce vești privind sfârșitul războiului – VIDEO ProTV.md
Planul Ucrainei în 20 de puncte ajunge pe masa Washingtonului, iar Zelenski anunță discuții decisive care ar putea aduce vești privind sfârșitul războiului – VIDEO
21:50
Iulia Joja: Fără așteptări și fără condiții, SUA au folosit acum doi ani activele Rusiei pentru a sprijini Ucraina, în timp ce Europa încă discută dacă „are voie” să facă același lucru ProTV.md
Iulia Joja: Fără așteptări și fără condiții, SUA au folosit acum doi ani activele Rusiei pentru a sprijini Ucraina, în timp ce Europa încă discută dacă „are voie” să facă același lucru
21:30
Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia Ucrainei și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja ProTV.md
Cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia ar destabiliza economia Ucrainei și ar amenința securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe de Est, avertizează expertul Iulia Joja
Acum 12 ore
21:00
După aproape cinci ani în guvern, Ala Nemerenco vorbește despre despărțirea de Ministerul Sănătății și explică semnalele subtile primite de la președintele Maia Sandu - VIDEO ProTV.md
După aproape cinci ani în guvern, Ala Nemerenco vorbește despre despărțirea de Ministerul Sănătății și explică semnalele subtile primite de la președintele Maia Sandu - VIDEO
21:00
LIVE. Negocierile de pace pentru Ucraina și strategia de securitate a SUA - astăzi, la În PROfunzime ProTV.md
LIVE. Negocierile de pace pentru Ucraina și strategia de securitate a SUA - astăzi, la În PROfunzime
20:50
Incendiu la etajul 15 al unui bloc din Chișinău: un locatar povestește că „s-a auzit o bubuitură puternică”, iar apartamentul aflat în lucrări de reparație a fost cuprins de flăcări - VIDEO ProTV.md
Incendiu la etajul 15 al unui bloc din Chișinău: un locatar povestește că „s-a auzit o bubuitură puternică”, iar apartamentul aflat în lucrări de reparație a fost cuprins de flăcări - VIDEO
20:40
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 11.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 11.12.2025
20:40
Mirosul Crăciunului se simte în Chișinău: comercianții scot în vânzare primii brazi naturali, iar prețurile ajung până la 2.500 de lei - VIDEO ProTV.md
Mirosul Crăciunului se simte în Chișinău: comercianții scot în vânzare primii brazi naturali, iar prețurile ajung până la 2.500 de lei - VIDEO
20:40
Fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, se declară nevinovat în fața instanței și susține că nu a fost pe traseul tragediei în care a murit un băiat de 14 ani - VIDEO ProTV.md
Fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, se declară nevinovat în fața instanței și susține că nu a fost pe traseul tragediei în care a murit un băiat de 14 ani - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 11.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 11.12.2025
19:20
Schimbare radicală în politica digitală franceză. Macron pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii „sub 15 sau 16 ani” ProTV.md
Schimbare radicală în politica digitală franceză. Macron pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii „sub 15 sau 16 ani”
19:10
UE activează clauza de urgență pentru a bloca pe termen nelimitat activele rusești ProTV.md
UE activează clauza de urgență pentru a bloca pe termen nelimitat activele rusești
19:00
Trecerea Ungariei la un regim prezidențial, negată de guvernul Orban. „Rutina obișnuită de știri false a stângii” ProTV.md
Trecerea Ungariei la un regim prezidențial, negată de guvernul Orban. „Rutina obișnuită de știri false a stângii”
18:50
Dumitru Robu, fost procuror general interimar, în vizorul unei comisii ad-hoc care va investiga posibilele încălcări disciplinare comise în timpul mandatului său ProTV.md
Dumitru Robu, fost procuror general interimar, în vizorul unei comisii ad-hoc care va investiga posibilele încălcări disciplinare comise în timpul mandatului său
18:10
Rusia e pregătită să declare în scris că nu va ataca Europa. Lavrov: „Nu avem niciun plan agresiv față de mebrii NATO” ProTV.md
Rusia e pregătită să declare în scris că nu va ataca Europa. Lavrov: „Nu avem niciun plan agresiv față de mebrii NATO”
18:00
Eforturile populației dau rezultate: consumul de energie în Moldova a scăzut vizibil, iar miercuri energia de avarie a fost necesară doar două ore - VIDEO ProTV.md
Eforturile populației dau rezultate: consumul de energie în Moldova a scăzut vizibil, iar miercuri energia de avarie a fost necesară doar două ore - VIDEO
17:50
Negocierile de pace pentru Ucraina și strategia de securitate a SUA - astăzi, la În PROfunzime ProTV.md
Negocierile de pace pentru Ucraina și strategia de securitate a SUA - astăzi, la În PROfunzime
17:00
Scandal în sistemul educațional: directori și profesori din 18 școli sancționați după depistarea unor fraude grave la examenele naționale din 2025 ProTV.md
Scandal în sistemul educațional: directori și profesori din 18 școli sancționați după depistarea unor fraude grave la examenele naționale din 2025
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.12.2025
16:50
Secretarul general al NATO avertizează Aliații că sunt următoarea țintă a Rusiei: „Prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu e” ProTV.md
Secretarul general al NATO avertizează Aliații că sunt următoarea țintă a Rusiei: „Prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu e”
16:40
De la infrastructură la tehnologie verde: premierul Munteanu prezintă transformările din Sipoteni, localitatea care aspiră să devină primul „smart village” din regiune - VIDEO ProTV.md
De la infrastructură la tehnologie verde: premierul Munteanu prezintă transformările din Sipoteni, localitatea care aspiră să devină primul „smart village” din regiune - VIDEO
16:40
Trump a primit noul plan de pace revizuit, ce include concesiile teritoriale pe care Ucraina e dispusă să le ia în considerare pentru a pune capăt războiului. Ce urmează ProTV.md
Trump a primit noul plan de pace revizuit, ce include concesiile teritoriale pe care Ucraina e dispusă să le ia în considerare pentru a pune capăt războiului. Ce urmează
16:30
Poliția capitalei intensifică verificările înainte de sărbători: articole pirotehnice de 60.000 de lei confiscate și zeci de sancțiuni aplicate într-o singură zi ProTV.md
Poliția capitalei intensifică verificările înainte de sărbători: articole pirotehnice de 60.000 de lei confiscate și zeci de sancțiuni aplicate într-o singură zi
Acum 24 ore
16:00
Ungaria impune de la 1 ianuarie restricții de greutate pentru camioane pe un drum principal de la granița cu România ProTV.md
Ungaria impune de la 1 ianuarie restricții de greutate pentru camioane pe un drum principal de la granița cu România
15:40
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului ProTV.md
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului
15:40
Reuters: Donald Trump intenţionează să numească un general american la conducerea forţei de securitate din Gaza ProTV.md
Reuters: Donald Trump intenţionează să numească un general american la conducerea forţei de securitate din Gaza
15:30
Ultima oră. Guvernul Bulgariei a demisionat, după săptămâni de manifestații masive împotriva corupției și a politicilor economice ProTV.md
Ultima oră. Guvernul Bulgariei a demisionat, după săptămâni de manifestații masive împotriva corupției și a politicilor economice
15:30
Încasările Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit la cel mai redus nivel din pandemie și până acum. Câți bani a încasat în noiembrie ProTV.md
Încasările Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit la cel mai redus nivel din pandemie și până acum. Câți bani a încasat în noiembrie
15:20
Marijuana, hașiș și dispozitive pentru consumul de droguri - găsite în urma perchezițiilor în mai multe locuințe din Strășeni - VIDEO ProTV.md
Marijuana, hașiș și dispozitive pentru consumul de droguri - găsite în urma perchezițiilor în mai multe locuințe din Strășeni - VIDEO
14:50
Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după ce Varşovia a arestat un arheolog rus la cererea Ucrainei ProTV.md
Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după ce Varşovia a arestat un arheolog rus la cererea Ucrainei
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.