Olesea Stamate, despre numirea lui Dorin Recean ca emisar pe dezvoltare și reziliență: „Titlu la modă, dar fără conținut”
Unika.md, 11 decembrie 2025 13:20
Olesea Stamate, despre numirea lui Dorin Recean ca emisar pe dezvoltare și reziliență: „Titlu la modă, dar fără conținut”
Acum 15 minute
13:20
PSRM propune salarii și pensii majorate, ajutoare pentru familii și tineri, dar fără detalii despre costuri sau implementare
13:20
România anulează zeci de mii de domicilii fictive: peste 2.000 de buletine reținute la frontieră, mulți moldoveni afectați
13:20
Olesea Stamate, despre numirea lui Dorin Recean ca emisar pe dezvoltare și reziliență: „Titlu la modă, dar fără conținut”
Acum 30 minute
13:10
Grup infracțional de deținuți, destructurat: escrocherii prin WhatsApp și transferuri bancare ilegale
13:10
Serghei Lavrov: Rusia a transmis SUA noi propuneri pentru garanții colective de securitate. Moscova acuză Occidentul că escaladează conflictul din Ucraina
13:10
SUA lansează în Moldova programul EpiC, cu finanțare de 3,5 milioane de dolari
13:10
Incendiul de pe acoperișul blocului cu 15 etaje din Chișinău a fost lichidat: IGSU avertizează asupra accesului pentru intervenții
Acum o oră
13:00
Scrisoare oficială: Chișinăul cere Tiraspolului soluții pentru școli, fermieri și libertăți fundamentale în regiunea transnistreană
13:00
Moscova, paralizată de un atac masiv cu drone: aproape 200 de zboruri anulate sau întârziate, pasagerii au dormit pe saltele improvizate
12:40
Benzina și motorina se ieftinesc ușor: noile prețuri maxime la carburanți, valabile din 12 decembrie
12:40
ANSA a distrus peste 10 tone de margarină contaminată, destinată preparării torturilor
Acum 2 ore
11:40
Valentina Naforniță: „Tata a vrut să devin doctor, eu am devenit doctor de suflete. El nu a reușit să mă vadă pe o scenă mare.”
11:40
Doina Gherman: Progresul real vine din aplicarea legilor, nu din votarea lor pe bandă rulantă
11:40
Restricții de circulație pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău, sâmbătă, pentru Maratonul de Crăciun
Acum 4 ore
11:30
CNAS: Avocații, notarii și alți profesioniști din justiție trebuie să se înregistreze ca plătitori de contribuții sociale în termen de 10 zile
11:30
Moldova va avea un nou profil de țară UNECE în locuințe, administrarea terenurilor și dezvoltare urbană
11:20
Ion Ceban critică modul în care Ministerul Educației a anunțat transmiterea a două școli către Primăria Chișinău: „Fără consultări, fără claritate”
11:20
Ala Nemerenco, după plecarea din Guvern: „Ordinul Republicii a fost un semn de despărțire, nu am primit nicio explicație directă”
11:20
Valeriu Chiveri: Chișinăul separă procesul de reintegrare a Transnistriei de integrarea europeană: „Etape cu ritmuri diferite”
11:10
Tragedie la Telenești: un bărbat de 66 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer băut și fără permis
11:10
Incendiu puternic într-un bloc de locuit din Chișinău: două persoane evacuate cu semne de intoxicație
11:10
Maia Sandu, vizită oficială în Cipru: discuții despre integrarea europeană și cooperarea bilaterală
11:10
Scandalul „TUX”: Ion Ceban acuză lipsa de reacție a autorităților și implicarea unor persoane apropiate guvernării
11:00
Renato Usatîi, față în față cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare”, unul dintre studenți l-a întrebat „cum doarme noaptea~
11:00
Statul nu vinde Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești: MDED clarifică situația privind schimbarea proprietarului portuar
11:00
SUA aprobă un nou ajutor anual de 400 milioane dolari pentru Ucraina, până în 2027, printr-o lege majoră de apărare
11:00
Zece ani de închisoare pentru tentativă de omor lângă stadionul „Zimbru” din Chișinău
10:50
ANSA și Banca Mondială: progrese semnificative în modernizarea controlului siguranței alimentelor prin proiectul MSME
10:50
Atac cu drone la o uzină chimică din Veliki Novgorod, Rusia: incendiu de proporții și explozii în oraș
10:50
Grevă generală în Portugalia: transportul, serviciile publice și aeroporturile, paralizate pentru prima dată în 12 ani
10:50
Proteste masive în Bulgaria: mii de oameni cer demisia guvernului și condiții mai bune de trai
10:50
Patru companii și șase persoane din Moldova, trimise în judecată pentru contrabandă cu vinuri de peste 3,6 milioane de lei spre SUA
10:50
Moldova ar putea introduce taxe pentru produsele cumpărate online: venituri de până la un miliard de lei anual la buget
10:40
Un bărbat condamnat la 8 ani de închisoare după ce și-a incendiat amicul de pahar
10:40
Suspendare temporară a cererilor de cetățenie la Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, din 23 decembrie
Acum 6 ore
09:20
24.000 de persoane implicate în corupere electorală în Găgăuzia: sancțiuni și acuzații privind ajutoarele umanitare ilegale
09:20
Procuratura Anticorupție cere audierea lui Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ca martori în dosarul „Kuliok”. Avocatul lui Dodon a criticat strategia procurorilor
09:10
Horoscopul zilei de 11 decembrie 2025 Astrele aduc claritate și motivație: ce te așteaptă azi?
Acum 24 ore
21:40
Mitropolia Basarabiei câștigă un nou proces: Parohia din Ghidighici rămâne sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române
21:10
Economist: Salariul minim ar trebui să ajungă la cel puțin 40% din salariul mediu, cu perspectiva de 50% – obiectiv european pentru Moldova
21:00
Primul rus condamnat pentru căutarea de materiale ”extremiste” pe internet
20:50
Occidentul negociază cu Trump: presiuni și divergențe privind planul de pace pentru Ucraina
20:40
Putin l-a decorat cu titlul de Erou al Rusiei pe Andrei Dercaci, fost deputat fugit din Ucraina și implicat în scandaluri de corupție din anturajul lui Zelenski
20:20
Serviciile de informații ucrainene: Rusia intensifică mobilizarea și activitățile secrete în Transnistria pentru a destabiliza Moldova și a crește presiunea asupra Ucrainei
20:10
Mesaje cu amenințări la adresa elevilor din Bălți a provocat alertă în instituțiile de învățământ
19:50
Papa Leon al XIV-lea: „Europa nu poate fi exclusă din negocierile pentru pacea în Ucraina. Războiul este pe continentul nostru”
19:40
Un bărbat cu dureri abdominale severe, operat de urgență. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
19:30
McDonald's retrage reclama de Crăciun „înfiorătoare” realizătă cu Inteligența Artificială după reacțiile negative ale telespectatorilor: „La fel de reală ca hamburgerii lor”
19:00
Republica Moldova, în prim-plan la Strasbourg: Ministrul Justiției a prezidat Conferința informală a miniștrilor justiției din Consiliul Europei
17:50
Inspectoratul de Stat al Muncii a planificat numărul controalelor pentru anul viitor
