Consulul Moldovei în Italia a intervenit în cazul valizei furate a cântărețului Gabi Nebunu la Milano

Unika.md, 10 decembrie 2025 17:20

Consulul Moldovei în Italia a intervenit în cazul valizei furate a cântărețului Gabi Nebunu la Milano

Acum 30 minute
17:20
Moldova și Ungaria discută atragerea investițiilor maghiare și extinderea colaborării bilaterale
17:20
Consulul Moldovei în Italia a intervenit în cazul valizei furate a cântărețului Gabi Nebunu la Milano
17:10
Precizare importantă a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării: Regimul fiscal pentru Moldova IT Park va fi menținut până în 2035
17:10
Reintegrarea pașnică și sprijinul pentru locuitorii de pe malul stâng al Nistrului, discutate la întrevederea Prim-ministrului cu șefa OSCE în Moldova
Acum o oră
17:00
Guvernul a aprobat o nouă lege care va reglementa procesul de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor
17:00
46% dintre moldoveni consideră decizia CEC de a exclude Partidul Inima Moldovei un abuz, arată sondajul IMAS
16:50
Dorin Recean revine în politică ca emisar al Președinției pentru dezvoltare și reziliență
16:40
Moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor ajunge pentru prima dată în Republica Moldova
16:40
Artiștii din Moldova vor putea avea acces la fonduri europene
16:40
Tekwill Academy Kids organizează un eveniment de Crăciun gratuit pentru copii
Acum 2 ore
16:30
60% dintre moldoveni cred că Republica Moldova va adera la UE până în 2028, arată Barometrul IMAS
16:30
Judecătorul Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, nu a promovat evaluarea externă a integrității
16:30
Liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, dotat cu mobilier școlar modern oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova
16:30
Ruși deportați din America, expuși riscului de persecuții după întoarcerea în Rusia
16:20
Moldovenii care au muncit în Irlanda ar putea beneficia de pensii printr-un acord bilateral
16:20
Presupușii fii ai lui Vladimir Putin, surprinși în imagini rare la un eveniment sportiv organizat de Alina Kabaeva
16:20
PSRM propune majorarea cu 1,4 miliarde de lei a Fondului național pentru dezvoltarea agriculturii în 2026
16:10
Ucraina a reținut o navă din „flota fantomă” a Rusiei. Ce transporta ilegal din Crimeea ocupată?
16:10
Procuratura solicită audierea lui Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov în dosarul „Kuliok” al lui Igor Dodon
15:40
Compensațiile pentru sezonul rece vor fi mai mici, dar statul va continua sprijinul – anunță deputatul PAS, Radu Marian
15:40
Continuă ședința în dosarul fraudei bancare, în lipsa lui Vladimir Plahotniuc
15:40
Val de demisii în administrațiile locale: consilieri și viceprimari ai Blocului Pobeda părăsesc fotoliile
Acum 4 ore
15:30
Carburanții se ieftinesc din nou. ANRE anunță noile prețuri pentru 11 decembrie 2025
15:30
Teza de licență ar putea fi eliminată din evaluarea studenților, pe fondul utilizării inteligenței artificiale
15:20
Un tânăr moldovean, ajuns pe frontul din Ucraina după ce a fost recrutat sub pretextul unui loc de muncă în Rusia
15:20
Cuplu, condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor intenționat în Chișinău
15:20
Termen-limită 22 decembrie pentru depunerea cererilor de compensare a creșterii prețului la energia electrică pentru întreprinderi
14:40
Noi măsuri de debirocratizare: antreprenorii vor beneficia de proceduri simplificate și costuri mai mici
14:40
Cod galben de ceață în toată țara: recomandări pentru siguranța în trafic
14:40
Sportivii și antrenorii condamnați pentru infracțiuni grave își vor pierde indemnizațiile viagere
14:40
Cobza și tradițiile sale, incluse în Lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO
14:10
Familiile din Moldova vor primi sprijin social mai mare în 2026: alocații, creșe și pensii majorate
14:10
Reformă majoră în protecția mediului: IPM va avea un mecanism de reacție imediată, 24/7
14:00
Cel puțin 19 morți și 16 răniți după prăbușirea a două clădiri în Fez, Maroc
14:00
Ludmila Catlabuga: Am lucrat două săptămâni cu fermierii la proiectul de lege, dar protestele sunt un drept
14:00
Energia electrică în Moldova ar putea costa sub 2 lei/kWh, dar prețurile sunt umflate, spune consilierul Denis Șova
14:00
Republica Moldova continuă să renunțe la acordurile CSI: trei tratate propuse spre denunțare
13:50
Chișinăul cere încetarea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană
13:40
Plafonul pentru deducerea cheltuielilor de studii va fi majorat la 20.000 de lei din 2026
Acum 6 ore
13:30
Sondaj IMAS: Ce partide ar intra în Parlament în caz de alegeri anticipate
13:30
Ion Druță, fost președinte al CSJ, acuzat de avere nejustificată și decăzut din dreptul de a ocupa funcții publice
13:10
Protest „preventiv” al fermierilor în fața Guvernului: agricultorii cer intervenții urgente pentru salvarea sectorului
13:10
Un bătrân, omorât într-un centru de plasament din Dubăsari, după un conflict violent
13:10
VIDEO//Caz uluitor la Spitalul „Sfânta Treime”: Simion Scurtu spune că a fost declarat mort de medicii legiști, deși este în viață
13:00
Federația Rusă menține lista țărilor „neprietenoase”. Ce se crede despre Republica Moldova?
13:00
Investigație jurnalistică: Averea și cariera lui Dumitru Baltă și Ecaterina Baltă ridică semne de întrebare
12:50
Două companii din Moldova amendate cu circa 6 milioane lei pentru cartel și trucarea unei licitații publice de echipamente medicale
12:50
Controversă privind testarea antidrog a elevilor: Ministrul Educației critică inițiativa primarului Ion Ceban
12:40
Energia de avarie accesată de Moldelectrica ar putea duce la scumpiri ale electricității, avertizează ministrul Energiei
12:40
Inflația în noiembrie 2025: Prețurile au crescut cu 7%, presiune majoră pe costurile populației
