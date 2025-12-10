Leo Messi, pentru al doilea an consecutiv desemnat cel mai bun jucător din MLS

ProTV.md, 10 decembrie 2025 12:10

Leo Messi, pentru al doilea an consecutiv desemnat cel mai bun jucător din MLS

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
12:20
„Îmi pare o propunere negândită, care la prima vedere sună cosmică.” Reacția ministrului Educației, la propunerea primarului capitalei de a introduce testarea antidrog în școli - VIDEO ProTV.md
„Îmi pare o propunere negândită, care la prima vedere sună cosmică.” Reacția ministrului Educației, la propunerea primarului capitalei de a introduce testarea antidrog în școli - VIDEO
Acum 30 minute
12:10
Leo Messi, pentru al doilea an consecutiv desemnat cel mai bun jucător din MLS ProTV.md
Leo Messi, pentru al doilea an consecutiv desemnat cel mai bun jucător din MLS
12:00
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță - în vizorul ANI: Inspectorii i-au depistat o avere nejustificată de peste 1,5 milioane de lei /DOC ProTV.md
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță - în vizorul ANI: Inspectorii i-au depistat o avere nejustificată de peste 1,5 milioane de lei /DOC
12:00
Germania şi Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatul Mondial 2025 ProTV.md
Germania şi Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatul Mondial 2025
12:00
Percheziții la Ialoveni. Mai multe persoane, prinse cum consumă marijuana, iar la un bărbat a fost găsită o armă, deținută ilegal. Ce spune poliția - VIDEO ProTV.md
Percheziții la Ialoveni. Mai multe persoane, prinse cum consumă marijuana, iar la un bărbat a fost găsită o armă, deținută ilegal. Ce spune poliția - VIDEO
Acum o oră
11:40
Omor la beție în capitală. Un cuplu, condamnat la 18 ani de închisoare, după l-a ucis pe un bărbat. Ce spune procuratura ProTV.md
Omor la beție în capitală. Un cuplu, condamnat la 18 ani de închisoare, după l-a ucis pe un bărbat. Ce spune procuratura
Acum 2 ore
11:20
A adus în Moldova 12 kilograme de droguri în valoare de 6 milioane de lei. Un ucrainean, condamnat la 9 ani de închisoare. Schema prin care acționa - VIDEO ProTV.md
A adus în Moldova 12 kilograme de droguri în valoare de 6 milioane de lei. Un ucrainean, condamnat la 9 ani de închisoare. Schema prin care acționa - VIDEO
11:20
Fermierii protestează în fața Guvernului. Care sunt cele treci lucruri pe care le solicită - FOTO ProTV.md
Fermierii protestează în fața Guvernului. Care sunt cele treci lucruri pe care le solicită - FOTO
11:20
Un camion s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO ProTV.md
Un camion s-a răsturnat pe o șosea din Hîncești. Imagini de la locul accidentului - FOTO
11:10
Nixon — o investiție care crește odată cu orașul și timpul ProTV.md
Nixon — o investiție care crește odată cu orașul și timpul
11:00
Ritmul prezentului ne cere echilibru între confort, accesibilitate și standarde înalte de calitate ProTV.md
Ritmul prezentului ne cere echilibru între confort, accesibilitate și standarde înalte de calitate
10:30
Ion Ceban propune să fie introdus testul antidrog în școli. Ce presupune acesta - VIDEO ProTV.md
Ion Ceban propune să fie introdus testul antidrog în școli. Ce presupune acesta - VIDEO
Acum 4 ore
09:50
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri, după ce o butelie de gaz a explodat în locuința sa, la Hîncești. IGSU vine cu detalii ProTV.md
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri, după ce o butelie de gaz a explodat în locuința sa, la Hîncești. IGSU vine cu detalii
09:30
Un congresman american solicită oficial retragerea SUA din NATO. „Să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, spune el ProTV.md
Un congresman american solicită oficial retragerea SUA din NATO. „Să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, spune el
09:20
Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei ProTV.md
Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei
09:00
Donald Trump atacă din nou Europa: „Imigraţia şi energia o vor distruge” ProTV.md
Donald Trump atacă din nou Europa: „Imigraţia şi energia o vor distruge”
09:00
Descoperă viitorul mobilității la Horizon Auto, locul unde inovația prinde viteză - VIDEO ProTV.md
Descoperă viitorul mobilității la Horizon Auto, locul unde inovația prinde viteză - VIDEO
09:00
Frumusețe și relaxare la un loc! Antoniuc Cristina Beauty Salon lansează oferte speciale de iarnă - VIDEO ProTV.md
Frumusețe și relaxare la un loc! Antoniuc Cristina Beauty Salon lansează oferte speciale de iarnă - VIDEO
08:40
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană ProTV.md
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
08:40
Administrația Trump deschide anchetă privind posibile decese asociate vaccinurilor anti-Covid. FDA confirmă reexaminarea ProTV.md
Administrația Trump deschide anchetă privind posibile decese asociate vaccinurilor anti-Covid. FDA confirmă reexaminarea
Acum 6 ore
08:20
Preşedintele Consiliului European acuză Rusia că este în spatele incidentului cu drone pe ruta avionului lui Zelenski ProTV.md
Preşedintele Consiliului European acuză Rusia că este în spatele incidentului cu drone pe ruta avionului lui Zelenski
08:20
Interdicţia fără precedent la nivel mondial a intrat în vigoare în Australia – Milioane de copii au pierdut accesul la reţelele sociale. Ce spun marile platforme ProTV.md
Interdicţia fără precedent la nivel mondial a intrat în vigoare în Australia – Milioane de copii au pierdut accesul la reţelele sociale. Ce spun marile platforme
08:10
Drone detectate în apropierea avionului lui Zelenski la Dublin. Rusia susține că nu se află în spatele incidentului ProTV.md
Drone detectate în apropierea avionului lui Zelenski la Dublin. Rusia susține că nu se află în spatele incidentului
08:10
Incendiu în orașul Shantou din China, cel puțin 12 oameni au murit - VIDEO ProTV.md
Incendiu în orașul Shantou din China, cel puțin 12 oameni au murit - VIDEO
08:00
Cer noros și ploi slabe. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Cer noros și ploi slabe. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:00
Curs valutar BNM pentru 10 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 10 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
23:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025
23:10
Șah sub apă și fără aer: sportul bizar care combină strategia cu rezistența fizică își desemnează campionul, iar americanul Hans Niemann câștigă prima competiție freestyle din istorie - VIDEO ProTV.md
Șah sub apă și fără aer: sportul bizar care combină strategia cu rezistența fizică își desemnează campionul, iar americanul Hans Niemann câștigă prima competiție freestyle din istorie - VIDEO
23:10
Prima țară din lume care a interzis rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Măsura a intrat oficial în vigoare ProTV.md
Prima țară din lume care a interzis rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Măsura a intrat oficial în vigoare
22:50
Șoferul care a provocat accidentul violent de la Cahul, în urma căruia trei angajați ai unei ambulanțe au ajuns la spital, a fost identificat și este cercetat în stare de libertate - VIDEO ProTV.md
Șoferul care a provocat accidentul violent de la Cahul, în urma căruia trei angajați ai unei ambulanțe au ajuns la spital, a fost identificat și este cercetat în stare de libertate - VIDEO
22:40
Start în sezonul premiilor de la Hollywood: producția cu DiCaprio și Chase Infiniti obține nouă nominalizări la Globurile de Aur și intră în cursa marelor premii - VIDEO ProTV.md
Start în sezonul premiilor de la Hollywood: producția cu DiCaprio și Chase Infiniti obține nouă nominalizări la Globurile de Aur și intră în cursa marelor premii - VIDEO
22:40
Spectacol pe saltea la Nisporeni: aproape 400 de tineri luptători din șase țări au transformat turneul tradițional într-o ediție record plină de procedee spectaculoase - VIDEO ProTV.md
Spectacol pe saltea la Nisporeni: aproape 400 de tineri luptători din șase țări au transformat turneul tradițional într-o ediție record plină de procedee spectaculoase - VIDEO
22:40
Revenire de senzație: AC Milan întoarce spectaculos de la 0–2 cu Torino și revine în fruntea Serie A, la egalitate de puncte cu Napoli - VIDEO ProTV.md
Revenire de senzație: AC Milan întoarce spectaculos de la 0–2 cu Torino și revine în fruntea Serie A, la egalitate de puncte cu Napoli - VIDEO
22:30
Golul sezonului în Elveția: atacantul lui FC Thun uimește tribunele cu o execuție acrobatică în stil kung fu, devenită instant virală - VIDEO ProTV.md
Golul sezonului în Elveția: atacantul lui FC Thun uimește tribunele cu o execuție acrobatică în stil kung fu, devenită instant virală - VIDEO
22:30
Rapid București a ratat șansa de a se distanța în campionatul României, după un egal aseară 0 la 0 în fața revelației FC Botoșani - VIDEO ProTV.md
Rapid București a ratat șansa de a se distanța în campionatul României, după un egal aseară 0 la 0 în fața revelației FC Botoșani - VIDEO
22:30
Surpriză uriașă la Mondialul de handbal feminin: Olanda învinge Franța, iar turneul oferă un sfert incendiar între două favorite – Danemarca și campioana en-titre - VIDEO ProTV.md
Surpriză uriașă la Mondialul de handbal feminin: Olanda învinge Franța, iar turneul oferă un sfert incendiar între două favorite – Danemarca și campioana en-titre - VIDEO
22:20
Manchester United urcă pe locul șase în Premier League după o victorie fără emoții în fața ultimei clasate, Wolverhampton, echipă fără niciun succes în 14 etape - VIDEO ProTV.md
Manchester United urcă pe locul șase în Premier League după o victorie fără emoții în fața ultimei clasate, Wolverhampton, echipă fără niciun succes în 14 etape - VIDEO
22:10
Fostul atacant al naționalei Angliei, Ivan Toney, scos încătușat dintr-un club de noapte din Londra după ce ar fi lovit un bărbat care îi ceruse o poză, potrivit martorilor - VIDEO ProTV.md
Fostul atacant al naționalei Angliei, Ivan Toney, scos încătușat dintr-un club de noapte din Londra după ce ar fi lovit un bărbat care îi ceruse o poză, potrivit martorilor - VIDEO
21:10
Trump spune că Putin are o poziție mai avantajoasă în negocierile de pace: „Rusia este o țară mult mai mare” - VIDEO ProTV.md
Trump spune că Putin are o poziție mai avantajoasă în negocierile de pace: „Rusia este o țară mult mai mare” - VIDEO
21:10
Zelenski anunță că planul de pace pentru Ucraina, elaborat împreună cu liderii europeni, va fi gata în această seară și trimis Washingtonului, dar cedarea teritoriilor rămâne principalul obstacol - VIDEO ProTV.md
Zelenski anunță că planul de pace pentru Ucraina, elaborat împreună cu liderii europeni, va fi gata în această seară și trimis Washingtonului, dar cedarea teritoriilor rămâne principalul obstacol - VIDEO
21:10
Tensiuni politice în Moldova: Ceban critică PAS pentru manipularea subiectului războiului hibrid, iar guvernarea îl acuză pe liderul MAN că ignoră realitatea și sprijină interesele Moscovei - VIDEO ProTV.md
Tensiuni politice în Moldova: Ceban critică PAS pentru manipularea subiectului războiului hibrid, iar guvernarea îl acuză pe liderul MAN că ignoră realitatea și sprijină interesele Moscovei - VIDEO
21:00
Aproape 150 de studenți din opt universități s-au adunat în fața Guvernului pentru a promova onestitatea și a condamna mita, marcând Ziua Internațională Anticorupție - VIDEO ProTV.md
Aproape 150 de studenți din opt universități s-au adunat în fața Guvernului pentru a promova onestitatea și a condamna mita, marcând Ziua Internațională Anticorupție - VIDEO
20:50
Șoferul care a fugit de la accidentul din Rîșcani în care o tânără a murit, iar alta a ajuns la spital - reținut. Detaliile poliției - VIDEO ProTV.md
Șoferul care a fugit de la accidentul din Rîșcani în care o tânără a murit, iar alta a ajuns la spital - reținut. Detaliile poliției - VIDEO
20:50
Fermierii din Creta paralizează insula: drumuri blocate cu mii de camioane, aeroporturi închise și confruntări cu poliția din cauza întârzierii plăților - VIDEO ProTV.md
Fermierii din Creta paralizează insula: drumuri blocate cu mii de camioane, aeroporturi închise și confruntări cu poliția din cauza întârzierii plăților - VIDEO
20:40
Plahotniuc continuă să lipsească de la ședințele din dosarul fraudei bancare: avocații citesc probe și pregătesc întrebările pentru martori, în timp ce procurorii critică modul de prezentare - VIDEO ProTV.md
Plahotniuc continuă să lipsească de la ședințele din dosarul fraudei bancare: avocații citesc probe și pregătesc întrebările pentru martori, în timp ce procurorii critică modul de prezentare - VIDEO
20:30
Promiteau permise de conducere fără a susține examenele, iar „viitorii șoferi” ofereau mită. CNA și procurorii au descins cu peste 30 de percheziții: o persoană, reținută, iar 22 - cercetate în libertate - VIDEO ProTV.md
Promiteau permise de conducere fără a susține examenele, iar „viitorii șoferi” ofereau mită. CNA și procurorii au descins cu peste 30 de percheziții: o persoană, reținută, iar 22 - cercetate în libertate - VIDEO
20:00
Situație critică în Pokrovsk: armata ucraineană se retrage pentru a evita încercuirea, rușii controlează deja o mare parte din oraș, iar luptele cu arme de calibru mic continuă - VIDEO ProTV.md
Situație critică în Pokrovsk: armata ucraineană se retrage pentru a evita încercuirea, rușii controlează deja o mare parte din oraș, iar luptele cu arme de calibru mic continuă - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.12.2025
19:50
Moldelectrica - nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Explicațiile ministrului Energiei - VIDEO ProTV.md
Moldelectrica - nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Explicațiile ministrului Energiei - VIDEO
19:50
Crește numărul îmbolnăvirilor respiratorii în Republica Moldova: 31 de cazuri de gripă și peste 2.100 de infecții respiratorii într-o singură săptămână - VIDEO ProTV.md
Crește numărul îmbolnăvirilor respiratorii în Republica Moldova: 31 de cazuri de gripă și peste 2.100 de infecții respiratorii într-o singură săptămână - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.