Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că fără ajutorul României, R. Moldova ar fi rămas pe întuneric vineri și sâmbătă

Atacurile rusești asupra centralelor și rețelelor din Ucraina au avut un efect în lanț care a ajuns până în Republica Moldova. Pentru prima dată de la începutul iernii, sistemul electroenergetic moldovenesc a fost la câteva

