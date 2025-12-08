Reparația a peste 200 de kilometri de drumuri regionale - finalizată. Cum arată acestea - FOTO
ProTV.md, 8 decembrie 2025 09:00
Reparația a peste 200 de kilometri de drumuri regionale - finalizată. Cum arată acestea - FOTO
• • •
Acum 30 minute
09:00
Reparația a peste 200 de kilometri de drumuri regionale - finalizată. Cum arată acestea - FOTO
09:00
Două avioane de vânătoare olandeze au fost ridicate de la sol pentru interceptarea unei drone suspecte
Acum o oră
08:40
Interesanta redistribuire de către Trump a unui articol pe Truth Social. „Un avertisment pentru Putin”
08:40
După amenda de 120 de milioane de euro, platforma X a lui Elon Musk a tăiat Comisiei Europene accesul la contul publicitar
08:30
Volodimir Zelenski se reunește la Londra cu aliații europeni, în timp ce Donald Trump îl acuză că nu a citit planul de pace
08:20
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu este noul primar al capitalei României
08:20
Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei, pe fondul reapariţiei tensiunilor la frontieră
Acum 2 ore
08:10
Curs valutar BNM pentru 8 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Donald Trump: Sunt dezamăgit că Zelenski nu a citit încă propunerea de pace pentru Ucraina. Îi convine Rusiei
08:10
Urmează noi alegeri locale în București, după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria capitalei României. Al nouălea scrutin din 2024 încoace
08:00
Cer noros și ploi slabe în nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
07:50
Cer noros și ploi în nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
21:40
Oficiul Avocatului Poporului cere interzicerea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă, dar și comercializarea acestora. Ce spun autoritățile - VIDEO
20:50
Șeful armatei israeliene anunță „noua frontieră” cu Fâșia Gaza: „O linie de apărare avansată și o linie de atac”
20:30
Exportul de servicii a depășit, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de bunuri, în cel de-al doilea trimestru al acestui an. Explicațiile experților - VIDEO
20:20
Magia Crăciunului se simte în capitală: Târgurile dedicate sărbătorilor de iarnă atrag vizitatori dornici să găsească cadouri pentru toate gusturile. Ce spun producătorii - VIDEO
Acum 24 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 07.12.2025
19:40
Lando Norris a oprit hegemonia lui Max Verstappen în Formula 1! Britanicul a cucerit primul titlu mondial din carieră - VIDEO
19:40
Inter Milano a urcat provizoriu pe prima treaptă în Serie A. Echipa pregătită de românul Cristian Chivu a spulberat-o pe Como în etapa a 14-a - VIDEO
19:30
Mai încrezătoare și cu un vis devenit realitate: Anișoara Negrei, eroina campaniei Dăruiești și Câștigi de anul trecut, a reușit să-și achiziționeze protezele bionice, pentru mână și picior, datorită celor care au ajutat-o - VIDEO
19:20
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg - VIDEO
19:10
Alice Robinson a câștigat a șasea etapă la Campionatul Mondial de schi alpin. Reprezentanta Noii Zeelande a câștigat proba sa preferată, de slalom uriaș - VIDEO
19:00
Ce declarații a făcut președintele României, Nicușor Dan, după ce a votat la alegerile locale din București: „Pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp" - VIDEO
18:40
Atacurile rusești au lovit barajul unui rezervor de acumulare de apă din regiunea Harikov și au avariat două poduri din apropiere - VIDEO
18:30
Arsenal, eșec în prelungiri pe terenul lui Aston Villa! Manchester City se poate apropia la două puncte de "tunari" - VIDEO
18:30
Imagini spectaculoase în Hawaii. Vulcanul Kilauea a erupt din nou. Jeturile de lavă au atins înălțimea de 370 de metri - VIDEO
17:50
Pepinierele Moldsilva au scos în vânzare pomi de Crăciun pentru toate preferințele. Care sunt prețurile în acest an - VIDEO
17:40
Avocatul Poporului cere interzicerea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă, dar și comercializarea acestora. Ce spun autoritățile - VIDEO
17:30
Barcelona obține a 6-a victorie consecutivă în La Liga, după un "thriller" de 8 goluri cu Betis! Catalanii își mențin primul loc în fața Realului - VIDEO
17:00
Zeci de studenți au pășit în instituțiile statului pentru a-și face stagiul de practică, într-un program care le oferă nu doar experiență, ci și șansa de a fi angajați ulterior: „O oportunitate foarte bună" - VIDEO
16:50
Lando Norris a oprit hegemonia lui Max Verstappen în Formula 1! Britanicul a cucerit primul titlu mondial din carieră
16:40
Macron amenință China cu impunerea de tarife, pe modelul lui Trump. „Nu putem să importăm constant”
16:40
O țară din Europa se gândește să introducă o nouă limbă oficială. Ar fi a patra
15:50
Festivitățile de Crăciun au revenit în Betleem, pentru prima dată în ultimii doi ani. Bradul a fost aprins - VIDEO
15:50
Leo Messi este ”rege” în America! L-a învins pe Muller în finală, iar Inter Miami e noua campioană din MLS - VIDEO
15:50
Elon Musk și-a intensificat atacurile la adresa Uniunii Europene, după ce blocul comunitar a impus o amendă de 120 de milioane de euro platformei sale X - VIDEO
15:20
Grav accident în capitală. Un motociclist a ajuns la spital, după ce s-a ciocnit cu un automobil - FOTO
15:20
Tentativă de lovitură de stat în Benin. Guvernul anunță că a dejucat încercarea unui grup de militari. Focuri de armă în cel mai mare oraș al țării
15:10
Reparația drumului dintre satele Borceag și Chioselia Rusă - finalizată. Cum arată tronsonul modernizat - FOTO
14:40
Trump i-a înfuriat pe americani. Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
14:10
Un acord de pace în Ucraina e „foarte aproape”, anunță emisarul lui Trump. Moscova spune însă că vrea „schimbări radicale” la planul SUA
13:20
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus
13:20
Ciudățenia finalului de an în tenis | O rusoaică și o ucraineancă au făcut echipă și au cucerit titlul. Premieră după începerea războiului
12:40
Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Poliția intervine într-o parcare multietajată
12:10
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
12:00
Barcelona obține a 6-a victorie consecutivă în La Liga, după un "thriller" de 8 goluri cu Betis! Catalanii își mențin primul loc în fața Realului
11:50
Arsenal, eșec în prelungiri pe terenul lui Aston Villa! Manchester City se poate apropia la două puncte de "tunari"
11:50
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă”
11:40
Leo Messi este ”rege” în America! L-a învins pe Muller în finală, iar Inter Miami e noua campioană din MLS
11:40
Liverpool, remiză dramatică pe terenul lui Leeds! "Cormoranii" au condus cu 2-0 și 3-2, dar au ratat victoria în prelungiri
