Donald Trump îl acuză pe Zelenski că „nu a citit propunerea” de pace pentru Ucraina

HotNews, 8 decembrie 2025 07:00
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Zelenski că „nu a citit propunerea" de pace privind Ucraina, prezentată în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kievul, relatează AFP. „Am discutat cu preşedintele (rus Vladimir) Putin, am discutat cu liderii ucraineni
07:10
După ce a fost amendată, rețeaua socială X a blocat contul publicitar al Comisiei Europene # HotNews
Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru cumpărarea şi urmărirea reclamelor pe X, platforma lui Elon Musk, după ce a amendat compania de social media cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea normelor UE privind transparenţa, relatează POLITICO. „Contul dvs. publicitar a fost închis", a scris duminică dimineaţă pe platformă Nikita
07:00
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Zelenski că „nu a citit propunerea" de pace privind Ucraina, prezentată în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kievul, relatează AFP. „Am discutat cu preşedintele (rus Vladimir) Putin, am discutat cu liderii ucraineni
06:50
Horoscop 8 decembrie – o zi cu energie. O să aveți cam multe pe ordinea de zi, dar o să ne descurcăm frumos, o să gestionăm timpul ca lumea, o să ne dozăm și energia și o să răzbim. SĂGETĂTOR Apar tot felul de urgențe cărora o să le faceți față și o să încheiați
15:30
O crimă alimentează criticile la adresa guvernului ucrainean pentru eşecurile în procesul de mobilizare # HotNews
Uciderea unui recrutor militar la Lvov, cel mai mare şi cel mai important oraş din vestul Ucrainei, a intensificat criticile la adresa guvernului ucrainean pentru lipsa sa de leadership în gestionarea mobilizării, scrie EFE. Iuri Bondarenko, în vârstă de 37 de ani, care făcea parte dintr-o patrulă însărcinată cu verificarea documentelor militare şi mobilizarea bărbaţilor
09:40
VIDEO | Irina Vlah îndeamnă la fapte bune: Târgul Internațional de Caritate e o ocazie de a ne implica # HotNews
Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea participă astăzi la Târgul Internațional de Caritate, care are loc în capitală, la Palatul Republicii. "Sunt bucuroasă să fiu astăzi la Târgul Internațional de Caritate – o inițiativă foarte bună a ambasadelor și prietenilor țării noastre. E o ocazie prin care fiecare țară își promovează cultura și de
07:10
Horoscop 7 decembrie – o zi cu vești bune. Se împlinește un vis, la care am contribuit cu ce-am știut noi mai bine și o să ne bucurăm de ce ne oferă viața în continuare, adică tot noi! SĂGETĂTOR Poate ieșiți pe undeva cu prietenii, le faceți cinste dacă e ziua voastră de naștere, sau
07:00
Horoscop 6 decembrie – o zi de sărbătoare. Din puținul pe care-l avem să punem, acolo pentru toți cei dragi o atenție, să transmitem un gând bun și să rostim o vorbă bună care să ajungă la sufletul omului. SĂGETĂTOR E sărbătoare, ați primit invitații, aveți de unde alege și poate și destinația va fi
5 decembrie 2025
19:10
NEWS ALERT: Vlad Mustață are probleme în România – percheziții la sediul North Bucharest Investments # HotNews
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a declanșat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), firma este administrată de omul de afaceri moldovean Vlad Musteață. Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane ar fi creat și operaționalizat
15:10
VIDEO | Partidul Nostru lansează cel mai mare program de investiții în sport și tineret din ultimii 15 ani # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în Parlament inițiativa prin care 5% din accizele colectate din alcool și tutun vor fi redirecționate direct către programe pentru sport și tineret – una dintre cele mai ample propuneri dezvoltarea sportului și tineretului. În cadrul conferinței de presă, Margarint a atras atenția că "Moldova a subfinanțat cronic
13:40
Cristina Ciubotaru, fost șef adjunct al CNA: Lauda care vine din zona politică că avem o viteză mare în examinarea dosarului Plahotniuc poate să ne coste o condamnare la CEDO # HotNews
„Viteza la care s-a recurs în examinarea dosarului Plahotniuc în instanță și constrângerile legate de studierea volumelor de către inculpat ar putea să coste Republica Moldova o condamnare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului". De această părere este expertul anticorupție, fost șef adjunct al CNA, Cristina Ciubotaru, care critică, totodată, și abordarea dublicitară față de
11:20
Primarul general Ion Ceban vorbește despre PAS și 5 ani de miciuni! Vreau să întreb PAS – nu vă este rușine că ați ieșit în conferință și îndrugați minciuni? Am văzut propunerile pentru Buget. Foarte bine 1. Școli și grădinițe reabilitate – voi sunteți niște nerușinați, atâta timp cât închideți școli și anul viitor am
07:00
Horoscop 5 decembrie – SCORPION – noutăți care să vă țină-n priză și să vă dea idei de afaceri # HotNews
Horoscop 5 decembrie – O zi condimentată frumos. O să dăm zor să facem treaba, ca să ne achităm de obligații și să ne rămână timp să pregătim surprizele pentru cei dragi. SĂGETĂTOR Se poate să primiți acele recompense pe care vi le-au promis șefii și o să vă asigurați că le veți face pe
4 decembrie 2025
19:00
VIDEO | Ion Ceban: Primăria Chișinău inițiază consultări publice pentru două proiecte de decizie de importanță majoră # HotNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că Primăria Chișinău, în conformitate cu prevederile legale, inițiază consultări publice pentru două proiecte de decizie de importanță majoră pentru municipiu. Potrivit lui Ion Ceban, este vorba despre Proiectul de decizie privind aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2026 și Proiectul de decizie privind aprobarea și aplicarea taxelor locale
18:50
Vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco – apel către guvernare: Lăsați administrația locală să fie auzită! # HotNews
Administrațiile publice locale trebuie să fie auzite și să aibă posibilitatea să își exprime opiniile atunci când se elaborează proiectele de lege. Acestea sunt implementate chiar de administrațiile locale, care se confruntă adesea cu norme complicate și proceduri greoaie. Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, a făcut un apel către partidul de guvernare să lase administrația
13:50
Video | Irina Vlah sprijină proiectul „Conacul Visului” — un spațiu incluziv pentru locuire, creație și dezvoltare a persoanelor cu nevoi speciale # HotNews
Politiciana Irina Vlah a mers aseară la spectacolul „Cenușăreasa" la Teatrul „A. Cehov" din capitală, în care au jucat actori speciali și membri ai echipei Fundației „Plaiul Soarelui". Irina Vlah a spus că modul în care a fost prezentată piesa a fost inspirațional – „Dragilor, ați aprins scena pur și simplu!". „Acești tineri știu cel
11:40
BREAKING NEWS: Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, anunță Vladimir Putin # HotNews
În plin proces de negociere a unui acord de pace în Ucraina, Vladimir Putin aruncă în aer întreg procesul și maximizează solicitările pe care le are. Dictatorul rus anunță că Rusia va „elibera" Donbasul și, pentru prima dată de la începutul războiului, anunță că vrea să cucerească și ceea ce rușii numesc „Novorosia". Digi24.ro explică
11:00
ULTIMA ORĂ: Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA # HotNews
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de
10:30
Reabilitare majoră a infrastructurii rutiere în municipiul Bălți. Până la Anul Nou va fi complet restaurată una dintre străzile centrale și un pod # HotNews
La Bălți continuă cea mai amplă campanie de modernizare a infrastructurii rutiere din ultimii ani. Reabilitarea mai multor străzi importante și a unui pod se apropie de final, iar pe strada Sf. Nicolae primul strat de asfalt a fost deja așternut. „Pe strada Sf. Nicolae continuă lucrările intensive de reconstruire a drumului după alunecarea recentă
10:10
VIDEO | Ion Ceban: Datoria de stat a Republicii Moldova deja a ajuns să constituie oficial 128,65 miliarde de lei. # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului Mişcarea Alternativa Naţională (MAN), cere Parlamentului organizarea audierilor parlamentare la tema creşterii şi deservirii datoriei de stat. MAN сondamnă lejeritatea cu care guvernarea tratează creşterea datoriei de stat, dar şi presiunea pe care deservirea acesteia o pune pe bugetul de stat. Potrivit lui Ion Ceban, numai în acest an, pentru deservirea
09:00
Alertă medicală globală: milioane de senzori de glicemie retrași după raportarea a șapte decese # HotNews
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în 17 ţări, printre care Franţa şi Statele Unite, după identificarea unei defecţiuni care ar putea fi legată de şapte decese, scrie AFP. Această operaţiune vizează "anumiţi senzori FreeStyle Libre 3 şi FreeStyle Libre 3 Plus" utilizaţi
07:10
Horoscop 4 decembrie – Lună plină cu surprize. Există neprevăzut care ne poate deturna de la obiectivele pe care le avem de atins și e bine să fim cu garda sus! SĂGETĂTOR Energie, agitație, de toate ar cam fi și e foarte bine pentru voi, că o să aveți spor și lucrurile vă ies de
3 decembrie 2025
18:00
Ion Ceban: 167 de cadre didactice au fost încadrate în câmpul muncii, în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN și Primar General al municipiului Chișinău, declară că este bucuros că, în fiecare an, numărul tinerilor care aleg cariera de profesor și se angajează în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, este în creștere 167 de cadre didactice au fost încadrate în câmpul muncii, în instituțiile de învățământ din municipiul
16:20
VIDEO | Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, anunță noi inițiative dedicate persoanelor cu dizabilități # HotNews
De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, marcată astăzi, 3 decembrie, deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a transmis un mesaj în care a subliniat necesitatea unei societăți construite pe incluziune, demnitate și respect. Parlamentarul a menționat că "tema este una profund personală" pentru el: "Fac parte din această comunitate și cunosc direct dificultățile, barierele și
07:10
Horoscop 3 decembrie – confirmări azi. Simțim, în sfârșit, stabilitate, atât în plan material, cât și spiritual — plus, minus, mă rog, că nu e nimic perfect. SĂGETĂTOR O să recuperați banii pe care nu i-ați luat la timp și o să vă puteți pregăti pe-ndelete de sărbători, să luați diverse lucruri pentru casă și
2 decembrie 2025
19:10
Olesea Stamate: De ce se crează impresia că conducerea țării și restul cetățenilor trăiesc în două realități paralele? # HotNews
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, constată că astăzi Consiliul Național de Securitate (CNS) a aprobat „planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027". Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul „va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice", potrivit Președinției. Haideți să vorbim despre prioritățile statului nostru și ce au declarat autoritățile despre
18:50
Incubarea ouălor este o activitate tot mai populară atât în gospodăriile mici, cât și în fermele care vor să obțină pui sănătoși și uniformi. Un incubator de ouă bine utilizat poate face diferența între un procent mare de eclozare și pierderi semnificative. Totuși, pentru a obține rezultate bune, este important să cunoști câteva reguli esențiale
17:00
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, cere explicații: „Unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID și câte vaccinuri au fost distruse?” # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus o interpelare oficială către Ministerul Sănătății, solicitând transparență totală privind achizițiile și administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 în perioada anilor 2020–2023. Parlamentarul a cerut informații complete despre cantitățile de vaccinuri procurate, costurile totale achitate, inclusiv sumele folosite pentru campaniile de comunicare, condițiile contractuale, precum și despre numărul de doze administrate,
16:50
Vlad Plahotniuc: Dosarul nu conține probe care să-i incrimeneze și acuză procurorii că refuză să audieze martorii care știu adevărul despre jaful bancar # HotNews
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc susține că acuzațiile procurorilor la adresa sa sunt lipsite de logică, dar și de probe. Mai mult, principalii martori care ar putea face lumină în acest caz nu au fost audiați. Acesta a mai atras atenția că principala învinuire din dosar constă în faptul că ar fi fost cap
15:30
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, cere transparență totală privind plafonarea compensațiilor la energie # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a solicitat oficial Ministerului Muncii și Protecției Sociale să prezinte toate informațiile privind noua schemă de compensare la energie, după ce Guvernul a anunțat plafonarea compensațiilor pentru această iarnă. Potrivit parlamentarului, numeroși cetățeni au adresat întrebări despre modul în care plafonarea îi va afecta, motiv pentru care consideră necesară „transparență […] The post Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, cere transparență totală privind plafonarea compensațiilor la energie first appeared on HotNews.md.
15:10
NEWS ALERT: Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, a fost reţinută de Parchetul European # HotNews
Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, a fost reţinută marţi, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE, a declarat pentru agenția de știri AFP o sursă apropiată cazului, citată de Agerpres. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar ancheta se referă la presupuse fraude legate […] The post NEWS ALERT: Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, a fost reţinută de Parchetul European first appeared on HotNews.md.
13:20
VIDEO | Ion Ceban: Scumpirile lovesc puternic populația, iar guvernarea este preocupată de alte subiecte # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională trage un semnal de alarmă privind creșterea accelerată a prețurilor și tarifelor, în special la energia electrică și gazele naturale. Totodată măsurile autorităților sunt insuficiente, iar impactul asupra cetățenilor este tot mai grav. Liderul MAN, Ion Ceban, a propus un set de acțiuni urgente în acest sens: Control strict al prețurilor. […] The post VIDEO | Ion Ceban: Scumpirile lovesc puternic populația, iar guvernarea este preocupată de alte subiecte first appeared on HotNews.md.
13:10
Mircea Surdu a sesizat Procuratura Generală privind presupuse nereguli la TRM: „Să vorbească legea!” # HotNews
Jurnalistul Mircea Surdu anunță că a depus o sesizare la Procuratura Generală în legătură cu neregulile constatate la TRM, afirmând că instituția trece printr-un „teatru al absurdului”. El critică convocarea de urgență a Comitetului Managerial, după deliberările Consiliului de Supraveghere, și spune că totul ar fi fost făcut „doar pentru a-i spăla gâtul Sarei”, transmite […] The post Mircea Surdu a sesizat Procuratura Generală privind presupuse nereguli la TRM: „Să vorbească legea!” first appeared on HotNews.md.
11:50
Irina Vlah oferă detalii despre ședința de judecată din 28 noiembrie: Abuzurile din dosarul Inima Moldovei reprezintă un risc real de subminare a normelor democratice # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican Inima Moldovei a oferit detalii despre ședința de judecată de la Curtea de Apel din 28 noiembrie, cînd s-a examinat dosarul inițiat de Ministerul Justiției, care urmărește restricționarea activității noastre pentru 12 luni. Vlah a scris că, la ședință, instanța a respins cererea formațiunii de a anula restricția temporară, […] The post Irina Vlah oferă detalii despre ședința de judecată din 28 noiembrie: Abuzurile din dosarul Inima Moldovei reprezintă un risc real de subminare a normelor democratice first appeared on HotNews.md.
11:10
În trimestrul III al anului 2025 salariul mediu lunar brut a constituit 15.487,8 lei, fiind în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu trimestrul precedent, nivelul salariilor s-a menținut aproape neschimbat, majorăndu-se doar cu 0,1%. În termeni reali, ajustați la evoluția prețurilor, câștigurile au avansat cu 2,1%, relatează noi.md. Potrivit […] The post Inflația reduce creșterea salariilor în Moldova: Majorarea reală, doar 2% first appeared on HotNews.md.
11:10
Deputații Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii și Constantin Cuiumju: Apel pentru un contract social real cu cetățenii din Leova # HotNews
Un contract social real între stat și cetățeni — aceasta a fost tema centrală a discuțiilor purtate în raionul Leova de deputații Partidului Nostru Alexandr Berlinschii și Constantin Cuiumju. Oamenii au evidențiat șapte dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă zilnic. Producătorii locali nu au piață de desfacere, pensionarii sunt afectați de pensii […] The post Deputații Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii și Constantin Cuiumju: Apel pentru un contract social real cu cetățenii din Leova first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 2 decembrie – o zi cu rezolvări. Avem energie, entuziasm, ajutor din partea unor oameni și o să ne meargă bine! SĂGETĂTOR O să primiți vești bune, cadouri, vi se pot semna niște acte și o să avansați cu demersurile care țin de școală, de examene, și o să încheiați o situație. Poate puneți […] The post Horoscop 2 decembrie – zodia care va avea o reușită în sfera intelectuală first appeared on HotNews.md.
1 decembrie 2025
18:50
Ion Ceban: Datele prezentate de poliție este o confirmare că situația despre care vorbesc deja de mai bine de o lună, este una alarmantă # HotNews
Primarul General, Ion Ceban declară că „datele prezentate de poliție, precum că doar pe parcursul ultimei săptămâni au fost scoase din circuit droguri de peste 20 de milioane de lei, este o confirmare în plus a faptului că situația despre care vorbesc deja de mai bine de o lună – este alarmantă Tot atunci am […] The post Ion Ceban: Datele prezentate de poliție este o confirmare că situația despre care vorbesc deja de mai bine de o lună, este una alarmantă first appeared on HotNews.md.
13:30
Preşedintele american Donald Trump crede că vastul scandal de corupţie din Ucraina „nu ajută” negocierile de pace aflate în prezent în curs de desfăşurare. „Ucraina are câteva mici probleme dificile”, a declarat preşedintele american, duminică, la bordul Air Force One, la câteva ore după negocierile din Florida dintre o delegaţie americană şi una ucraineană, care […] The post Trump spune că vastul scandal de corupţie din Ucraina „nu ajută” negocierile de pace first appeared on HotNews.md.
13:20
VIDEO | Ion Ceban: Primăria Chișinău a efectuat o nouă inventariere a clădirilor abandonate pe teritoriul Chișinăului # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că Primăria Chișinău a efectuat o nouă inventariere a clădirilor abandonate pe teritoriul Chișinăului, lăsate în paragină și care prezintă pericol. „În scurt timp vom prezenta public toată informația. Cert este că o lege care să reglementeze clar acest domeniu este una stringent necesară pentru toată țara”, a subliniat […] The post VIDEO | Ion Ceban: Primăria Chișinău a efectuat o nouă inventariere a clădirilor abandonate pe teritoriul Chișinăului first appeared on HotNews.md.
12:50
Boris Volosatîi: Toți cei cu inimă românească trăiesc astăzi un sentiment de profundă bucurie sufletească, celebrând Ziua Națională a României # HotNews
Boris Volosatîi, președintele Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, susține că trebuie să recunoaștem un adevăr simplu și incontestabil: singura cale cu adevărat câștigătoare pentru poporul nostru este să fim aceeași ȚARĂ. Potrivit lui Boris Volosatîi, toți cei cu inimă românească trăiesc astăzi un sentiment de profundă bucurie sufletească, celebrând Ziua Națională a […] The post Boris Volosatîi: Toți cei cu inimă românească trăiesc astăzi un sentiment de profundă bucurie sufletească, celebrând Ziua Națională a României first appeared on HotNews.md.
11:30
Primarul Alexandr Petkov către bălțeni: „Facem aceste lucrări pentru dumneavoastră – pentru ca în fața caselor dvs. să existe un drum nou, comod și sigur!” # HotNews
Drumul municipal de pe strada I. Vieru va fi reabilitat pentru prima dată, anunță primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Edilul s-a adresat locuitorilor de pe această stradă și ai străzilor adiacente pentru a-i informa despre începutul lucrărilor, începând dinspre strada Decebal. Aceasta este o etapă importantă pentru modernizarea infrastructurii și pentru siguranța și confortul locuitorilor. […] The post Primarul Alexandr Petkov către bălțeni: „Facem aceste lucrări pentru dumneavoastră – pentru ca în fața caselor dvs. să existe un drum nou, comod și sigur!” first appeared on HotNews.md.
11:20
Horoscop 1 decembrie – O zi de sărbătoare mare. O să avem grijă de ai noștri, o să trecem în revistă momentele festive din oraș și o să luăm parte la sărbătoarea noastră, a tuturor. SĂGETĂTOR O stare de bine, e sărbătoare, poate fi și ziua voastră, nu doar a țării, și o să se-adune […] The post Horoscop 1 decembrie – o zi cu surprize mari și bucurii first appeared on HotNews.md.
11:20
Vlad Plahotniuc: În curând voi participa la ședințele de judecată, să prezint magistraților propriile mele argumente # HotNews
Vlad Plahotniuc a venit cu un mesaj pe Facebook, anunțând că va participa la ședințe, dar să fie publice și cu accesul presei. Zilele acestea am reușit să finalizez procesul de examinare a materialelor dosarului și această examinare a fost motivul lipsei mele până acum de la ședințele de judecată, eu fiind pus în fața […] The post Vlad Plahotniuc: În curând voi participa la ședințele de judecată, să prezint magistraților propriile mele argumente first appeared on HotNews.md.
11:10
VIDEO | Ion Ceban: Pe data de 5 decembrie, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun amenajat în PMAN # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, anunță că vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, va fi lansaе cel mai mare Târg de Crăciun amenajat în PMAN și va fi inaugurat principalul Pom de Crăciun, precum și toate decorațiunile instalate în Chișinău. Invităm toți doritorii, locuitorii și oaspeții Capitalei la evenimentul mult așteptat, în special de cei […] The post VIDEO | Ion Ceban: Pe data de 5 decembrie, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun amenajat în PMAN first appeared on HotNews.md.
30 noiembrie 2025
19:00
Un militar belgian aflat într-o misiune NATO în Lituania a murit vineri, în timpul unui exercițiu, au anunțat oficialii belgieni sâmbătă seara, potrivit Politico. Parchetul federal belgian a deschis o anchetă în legătură cu incidentul. Soldatul a fost rănit în timpul unui exercițiu cu mortier și a murit sâmbătă la spital, au confirmat într-o declarație […] The post Un soldat NATO a murit în timpul unui exercițiu în Lituania first appeared on HotNews.md.
17:40
VIDEO | Victoria Furtună: Guvernul a descoperit soluția magică pentru acoperirea deficitului bugetar – Operațiunea „DRONA” # HotNews
Anunțul Uniunii Europene privind alocarea a 20 de milioane de euro pentru întărirea apărării aeriene a Republicii Moldova a generat reacții în spațiul public. Victoria Furtună a criticat ironic decizia, făcând referire la incidentul cu drona căzută în raionul Florești. Uniunea Europeană va investi 20 de milioane de euro în acest an pentru modernizarea și […] The post VIDEO | Victoria Furtună: Guvernul a descoperit soluția magică pentru acoperirea deficitului bugetar – Operațiunea „DRONA” first appeared on HotNews.md.
17:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat tensiunile economice din jurul fondurilor rusești înghețate în Belgia și modul în care Uniunea Europeană încearcă să găsească o soluție de finanțare pentru sprijinirea Ucrainei. Totodată, analistul descrie importanța strategică a zonei Zaporojie și riscurile uriașe pentru Ucraina […] The post Dan Dungaciu: „Dacă rușii controlează NIPRU, vor închide economic Ucraina” first appeared on HotNews.md.
14:50
Victoria Furtună: Drona căzută în satul Cuhureștii de Jos a fost compromisă ca probă și solicitâ procurorilor și judecătorilor să evalueze legalitatea acțiunilor autorităților # HotNews
Victoria Furtună critică modul în care autoritățile au procedat după recuperarea dronei rusești căzute în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, în urma incidentului din 25 noiembrie, când șase drone lansate de Rusia au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, susține că nu ar fi fost respectate procedurile legale […] The post Victoria Furtună: Drona căzută în satul Cuhureștii de Jos a fost compromisă ca probă și solicitâ procurorilor și judecătorilor să evalueze legalitatea acțiunilor autorităților first appeared on HotNews.md.
13:40
Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE # HotNews
În Moldova, guvernarea vorbește despre calea europeană, dar, în același timp, propune calcule privind salariile care nu corespund standardelor UE. Despre aceasta a vorbit consilierul municipal al Chișinăului din partea Partidului Nostru, economistul Denis Șova, în emisiunea „Glavnoie” de la TVC21. „Termenele pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană permanent se schimbă: inițial se vorbea […] The post Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE first appeared on HotNews.md.
07:20
Horoscop 30 noiembrie -O să avem disponibilitate pentru ieșit la plimbare, la distracție, să mai schimbăm o vorbă cu un viitor partener de afaceri, doar–doar o să ne punem, în sfârșit, de acord. SĂGETĂTOR Se poate să fie zi de naștere, onomastică sau să mergeți la un eveniment festiv în alt oraș și să vă […] The post Horoscop 30 noiembrie – Zodia care participă la o cerere în căsătorie first appeared on HotNews.md.
