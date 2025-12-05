În Moldova a început cel de-al patrulea concurs...
InfoMarket, 5 decembrie 2025 19:30
În Moldova a început cel de-al patrulea concurs...
• • •
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 30 minute
19:30
La Chișinău s-a deschis TechZone, cel mai mare...
19:30
În Moldova a început cel de-al patrulea concurs...
Acum 4 ore
16:20
Concursul Național VINUL MOLDOVEI: 340 de vinuri...
16:20
BNM: În 2025, se preconizează o accelerare...
Acum 6 ore
15:20
SFS: Începând cu 2026, un pachet de țigări și...
15:20
Guvernul intenționează să consolideze cooperarea...
15:20
Alexandru Munteanu: O parte semnificativă din...
Acum 8 ore
12:00
METRIX 2025: Percepția mediului de afaceri din...
Ieri
18:40
Sărbătorește 5 ani de beneficii maib gama...
18:40
La postul vamal Tudor-Starokazacie a fost instalat...
18:40
ANRE: Moldova este pregătită pentru sezonul rece,...
18:40
Până în 2028, în Moldova va fi creat un Consiliu...
18:40
Guvernul a aprobat proiectul de lege privind...
15:40
În Moldova se vor utiliza instrumente moderne...
15:40
Experții FMI discută cu autoritățile din Moldova...
15:40
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării...
12:30
Produsele moldovenești de panificație ajung pe...
09:40
Maib - desemnată „Banca Anului” de către The...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
La barajul Costești-Știncă au început reconstrucții ...
18:20
Încă 133 de proiecte de modernizare a drumurilor locale ...
18:20
În 2026, locuitorii Moldovei nu vor mai primi compensații ...
18:20
Progresul Moldovei în implementarea măsurilor din Planul ...
14:40
Serviciul Fiscal de Stat a reamintit că termenul de ...
14:40
În Moldova a fost lansată campania națională „Cumpăr ...
14:40
În sezonul de încălzire 2025-2026, familiile din Moldova ...
14:40
Pragul pentru înregistrarea obligatorie ca plătitor ...
11:40
Atenție la tentative de înșelătorie sub pretextul schimbării ...
2 decembrie 2025
18:30
Compania Summa investește 40 de milioane de euro în ...
18:30
FIA va prezenta noua ediție a „Cărții albe” – un document ...
18:30
Misiunea FMI condusă de Alina Jancu va vizita Moldova ...
14:50
Eugen Osmochescu: Guvernul analizează ideea de a impozita ...
14:50
Forumul Național al Clusterelor 2025 va avea loc la ...
14:50
Avantajele de preț și cele fiscale ale comerțului electronic ...
13:00
Concursul Național „VINUL MOLDOVEI” anunță juriul internațional ...
11:40
Un nou brunch maib dedicat experienței clienților retail: ...
1 decembrie 2025
20:20
„Finanțează” Banca Națională bugetul de stat în detrimentul ...
18:00
Vinurile spumante din Moldova au câștigat 10 medalii ...
18:00
În martie 2026, la Zurich va fi organizat un forum ...
18:00
Datoria publică totală a Moldovei a crescut în octombrie ...
14:10
Din 1 decembrie, Orange Moldova oferă Roaming în UE, ...
14:10
Au fost numiți și și-au început activitatea doi noi ...
14:10
AAC: Unele avioane Airbus A320 vor fi supuse unor inspecții ...
14:10
Volumul investițiilor în active pe termen lung a însumat, ...
14:10
„Finanțează” Banca Națională bugetul de stat în detrimentul ...
09:20
Expoziția de artă ROYAL, dedicată Reginei Maria, ajunge ...
28 noiembrie 2025
18:50
Leul moldovean împlinește 32 de ani pe 29 noiembrie ...
18:50
BEI va continua să implementeze noi proiecte în Moldova ...
17:40
MACRO 2025: Integrare europeană și politici de incluziune ...
15:30
Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste ...
15:00
Volumul investițiilor în active pe termen lung a însumat, ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.