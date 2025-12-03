Imagini spectaculoase de la 1700 de metri: bloggerul rus care a transformat cerul în teren de fotbal - VIDEO
ProTV.md, 3 decembrie 2025 22:50
Imagini spectaculoase de la 1700 de metri: bloggerul rus care a transformat cerul în teren de fotbal - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum o oră
23:10
Germania a desfășurat arma de 3,6 miliarde de euro, menită să contracareze rachetele balistice rusești precum Oreșnik: O „capacitate strategică, unică” - VIDEO # ProTV.md
Germania a desfășurat arma de 3,6 miliarde de euro, menită să contracareze rachetele balistice rusești precum Oreșnik: O „capacitate strategică, unică” - VIDEO
23:00
„A fost găsită la hotar, între comuna Pepeni și Copăceni”. Primarul localității oferă noi detalii despre drona transportată de un localnic în remorca unui motocultor - VIDEO # ProTV.md
„A fost găsită la hotar, între comuna Pepeni și Copăceni”. Primarul localității oferă noi detalii despre drona transportată de un localnic în remorca unui motocultor - VIDEO
Acum 2 ore
22:50
Vlad Filat îl dă în judecată pe Ion Sturza pentru declarațiile din Podcastul Lorenei: PLDM cere dezmințiri, iar fostul premier reacționează ironic pe rețelele sociale - VIDEO # ProTV.md
Vlad Filat îl dă în judecată pe Ion Sturza pentru declarațiile din Podcastul Lorenei: PLDM cere dezmințiri, iar fostul premier reacționează ironic pe rețelele sociale - VIDEO
22:50
Imagini spectaculoase de la 1700 de metri: bloggerul rus care a transformat cerul în teren de fotbal - VIDEO # ProTV.md
Imagini spectaculoase de la 1700 de metri: bloggerul rus care a transformat cerul în teren de fotbal - VIDEO
22:30
Barcelona întoarce scorul cu Atletico Madrid și se menține pe primul loc. Penalty ratat incredibil de Lewandowski - VIDEO # ProTV.md
Barcelona întoarce scorul cu Atletico Madrid și se menține pe primul loc. Penalty ratat incredibil de Lewandowski - VIDEO
22:30
Thriller cu nouă goluri în Premier League! Manchester City, aproape să risipească un avantaj de patru goluri - VIDEO # ProTV.md
Thriller cu nouă goluri în Premier League! Manchester City, aproape să risipească un avantaj de patru goluri - VIDEO
22:30
Red Bull își schimbă liniile: Isack Hadjar devine noul coechipier al lui Max Verstappen în Formula 1 - VIDEO # ProTV.md
Red Bull își schimbă liniile: Isack Hadjar devine noul coechipier al lui Max Verstappen în Formula 1 - VIDEO
22:30
Borussia Dortmund ratează din nou sferturile Cupei Germaniei și este eliminată în optimi de Bayer Leverkusen pentru al cincilea sezon consecutiv - VIDEO # ProTV.md
Borussia Dortmund ratează din nou sferturile Cupei Germaniei și este eliminată în optimi de Bayer Leverkusen pentru al cincilea sezon consecutiv - VIDEO
22:30
Naționala feminină de fotbal a Moldovei a pierdut amicalul cu viitoarea adversară din preliminariile Campionatului Mondial, România - VIDEO # ProTV.md
Naționala feminină de fotbal a Moldovei a pierdut amicalul cu viitoarea adversară din preliminariile Campionatului Mondial, România - VIDEO
22:20
Juventus Torino este prima echipă calificată în sferturile Cupei Italiei - VIDEO
22:20
Moldoveanul Iulian Cojocaru a înscris un nou gol în campionatul României - VIDEO
22:10
Măsuri drastice împotriva traficanților de droguri: proiectul MAI prevede închisoare de până la 10 ani pentru cazurile ce implică minori și până la 20 de ani pentru grupările criminale - VIDEO # ProTV.md
Măsuri drastice împotriva traficanților de droguri: proiectul MAI prevede închisoare de până la 10 ani pentru cazurile ce implică minori și până la 20 de ani pentru grupările criminale - VIDEO
22:00
Filat, gata să meargă la procesul lui Plahotniuc dacă acestea devine public: Dezvăluiri despre banii de la Șor, relațiile politice și miliardul dispărut, în Podcastul Lorenei - VIDEO # ProTV.md
Filat, gata să meargă la procesul lui Plahotniuc dacă acestea devine public: Dezvăluiri despre banii de la Șor, relațiile politice și miliardul dispărut, în Podcastul Lorenei - VIDEO
Acum 4 ore
21:50
„Așteptăm specialiștii să documenteze zona”. Primarul localității oferă noi detalii despre drona găsită la Pepeni - VIDEO # ProTV.md
„Așteptăm specialiștii să documenteze zona”. Primarul localității oferă noi detalii despre drona găsită la Pepeni - VIDEO
21:50
Tensiuni sporite la Bruxelles: NATO discută intensificarea ajutorului pentru Ucraina, după ce Putin avertizează că Rusia este gata „să lupte chiar acum” dacă Europa vrea război -VIDEO # ProTV.md
Tensiuni sporite la Bruxelles: NATO discută intensificarea ajutorului pentru Ucraina, după ce Putin avertizează că Rusia este gata „să lupte chiar acum” dacă Europa vrea război -VIDEO
21:40
Ucraina lovește din nou infrastructura strategică a Rusiei: Segment al conductei Drujba aruncat în aer între Taganrog și Lipețk, iar un depozit Rosnefti din Tambov atacat de drone - VIDEO # ProTV.md
Ucraina lovește din nou infrastructura strategică a Rusiei: Segment al conductei Drujba aruncat în aer între Taganrog și Lipețk, iar un depozit Rosnefti din Tambov atacat de drone - VIDEO
21:20
Două noi focare de pesta porcină africană descoperite în Moldova: Un porc domestic și mistreții din pădurea Zloți ridică nivelul de alertă sanitară - VIDEO # ProTV.md
Două noi focare de pesta porcină africană descoperite în Moldova: Un porc domestic și mistreții din pădurea Zloți ridică nivelul de alertă sanitară - VIDEO
21:10
Igor Grosu continuă vizita în SUA și discută proiecte strategice pentru independența energetică a Moldovei # ProTV.md
Igor Grosu continuă vizita în SUA și discută proiecte strategice pentru independența energetică a Moldovei
21:10
Donald Trump pare din nou să ațipească în timpul unei ședințe-maraton a Cabinetului: Oficialii, surprinși în timp ce își prezentau realizările - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump pare din nou să ațipească în timpul unei ședințe-maraton a Cabinetului: Oficialii, surprinși în timp ce își prezentau realizările - VIDEO
21:00
Negocierile de la Kremlin privind planul de pace propus de Donald Trump s-au încheiat fără niciun rezultat: Moscova refuză concesii pe trei puncte-cheie - VIDEO # ProTV.md
Negocierile de la Kremlin privind planul de pace propus de Donald Trump s-au încheiat fără niciun rezultat: Moscova refuză concesii pe trei puncte-cheie - VIDEO
20:50
Au intrat mascați, au ucis câinele și i-au furat 33 000 de lei și bijuterii din aur: doi tineri reținuți după ce au atacat o bătrână de 88 de ani din Socola - VIDEO # ProTV.md
Au intrat mascați, au ucis câinele și i-au furat 33 000 de lei și bijuterii din aur: doi tineri reținuți după ce au atacat o bătrână de 88 de ani din Socola - VIDEO
20:40
Dizabilitate transformată în abilitate: Copiii cu nevoi speciale de la Centrul republican de reabilitare demonstrează că orice diagnostic poate fi depășit cu metode moderne și multă muncă - VIDEO # ProTV.md
Dizabilitate transformată în abilitate: Copiii cu nevoi speciale de la Centrul republican de reabilitare demonstrează că orice diagnostic poate fi depășit cu metode moderne și multă muncă - VIDEO
20:30
Un nou scandal la ședința CMC. Consilierii PAS și PSRM au refuzat să voteze pentru candidaturile viceprimarilor propuși de Ceban: „Noi nu participăm la ședință. Toate bune" - VIDEO # ProTV.md
Un nou scandal la ședința CMC. Consilierii PAS și PSRM au refuzat să voteze pentru candidaturile viceprimarilor propuși de Ceban: „Noi nu participăm la ședință. Toate bune" - VIDEO
20:20
Doar 27 de martori admiși din cei 164 propuși de avocații lui Plahotniuc: Apărarea acuză încălcarea principiilor și garanțiilor legale în dosarul fostului lider PD - VIDEO # ProTV.md
Doar 27 de martori admiși din cei 164 propuși de avocații lui Plahotniuc: Apărarea acuză încălcarea principiilor și garanțiilor legale în dosarul fostului lider PD - VIDEO
20:20
Unul câte unul, oamenii lui Șor părăsesc rândurile: primarul din Taraclia urmează exemplul celui din Orhei și își anunță demisia – VIDEO # ProTV.md
Unul câte unul, oamenii lui Șor părăsesc rândurile: primarul din Taraclia urmează exemplul celui din Orhei și își anunță demisia – VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.12.2025
Acum 6 ore
19:00
Noi detalii despre drona căzută la Pepeni: localnicul care a descoperit dispozitivul nu doar că a refuzat să anunțe poliția, dar și a dezasamblat-o # ProTV.md
Noi detalii despre drona căzută la Pepeni: localnicul care a descoperit dispozitivul nu doar că a refuzat să anunțe poliția, dar și a dezasamblat-o
18:50
Campania tradițională „Poșta lui Moș Crăciun” continuă: Copiii din întreaga țară își pot depune scrisorile la orice oficiu poștal și visurile lor ajung la Moș Crăciun - VIDEO # ProTV.md
Campania tradițională „Poșta lui Moș Crăciun” continuă: Copiii din întreaga țară își pot depune scrisorile la orice oficiu poștal și visurile lor ajung la Moș Crăciun - VIDEO
18:40
Rusia și China anunță că au ajuns la un consens privind Japonia în care vorbesc de „supunere” # ProTV.md
Rusia și China anunță că au ajuns la un consens privind Japonia în care vorbesc de „supunere”
18:30
„Vorbe goale”. Londra nu e impresionată după ce Putin a amenințat Europa cu războiul
18:20
Noi detalii despre drona căzută la Pepeni: localnicul care a descoperit dispozitivul nu doar că a refuzat să anunțe Poliția, dar și-a dezmembrat drona împreună cu un amic și i-a scos motorul și alte piese # ProTV.md
Noi detalii despre drona căzută la Pepeni: localnicul care a descoperit dispozitivul nu doar că a refuzat să anunțe Poliția, dar și-a dezmembrat drona împreună cu un amic și i-a scos motorul și alte piese
18:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # ProTV.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori
18:10
Noi detalii despre drona căzută la Pepeni: localnicul care a descoperit dispozitivul nu doar că a refuzat să anunțe Poliția, dar și-a dezmembrat drona împreună cu un amic și i-a scos motorul # ProTV.md
Noi detalii despre drona căzută la Pepeni: localnicul care a descoperit dispozitivul nu doar că a refuzat să anunțe Poliția, dar și-a dezmembrat drona împreună cu un amic și i-a scos motorul
18:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # ProTV.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori
18:00
Noi detalii despre drona căzută la Pepeni: localnicul care a descoperit dispozitivul sâmbătă nu doar că a refuzat să anunțe Poliția, dar și-a dezmembrat drona împreună cu un amic și i-a scos motorul # ProTV.md
Noi detalii despre drona căzută la Pepeni: localnicul care a descoperit dispozitivul sâmbătă nu doar că a refuzat să anunțe Poliția, dar și-a dezmembrat drona împreună cu un amic și i-a scos motorul
Acum 8 ore
17:40
Cum șoferii din Moldova au economisit peste 2 000 000 de lei la asigurările RCA și Carte Verde # ProTV.md
Cum șoferii din Moldova au economisit peste 2 000 000 de lei la asigurările RCA și Carte Verde
17:20
Noi detalii despre drona căzută la Pepeni: localnicul a descoperit dispozitivul sâmbătă, dar a refuzat să anunțe Poliția # ProTV.md
Noi detalii despre drona căzută la Pepeni: localnicul a descoperit dispozitivul sâmbătă, dar a refuzat să anunțe Poliția
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.12.2025
17:00
„Așteptăm specialiștii să documenteze zona”. Primarul localității oferă noi detalii despre drona găsită la Pepeni # ProTV.md
„Așteptăm specialiștii să documenteze zona”. Primarul localității oferă noi detalii despre drona găsită la Pepeni
16:40
Ex-judecător implicat în „Laundromat”, recunoscut vinovat de Curtea de Apel Centru, dar eliberat de pedeapsă din cauza prescripției # ProTV.md
Ex-judecător implicat în „Laundromat”, recunoscut vinovat de Curtea de Apel Centru, dar eliberat de pedeapsă din cauza prescripției
16:30
Panică într-o localitate din raionul Sîngerei, după ce un localnic a găsit o dronă pe un câmp și a transportat-o în remorca motocultorului – FOTO/VIDEO # ProTV.md
Panică într-o localitate din raionul Sîngerei, după ce un localnic a găsit o dronă pe un câmp și a transportat-o în remorca motocultorului – FOTO/VIDEO
16:20
Panică într-o localitate din raionul Sîngerei, după ce un localnic a găsit o dronă pe un câmp și a transportat-o în remorca motocultorului – FOTO # ProTV.md
Panică într-o localitate din raionul Sîngerei, după ce un localnic a găsit o dronă pe un câmp și a transportat-o în remorca motocultorului – FOTO
16:10
Panică la Pepeni: un localnic a găsit o dronă pe un câmp - FOTO
16:00
Donald Trump i-a numit „gunoaie” pe imigranții somalezi: „Somalia pute și nu e bună de nimic” # ProTV.md
Donald Trump i-a numit „gunoaie” pe imigranții somalezi: „Somalia pute și nu e bună de nimic”
Acum 12 ore
15:50
Suferă Putin de disonanță cognitivă? Patru citate contradictorii: „N-am început războiul” versus „Am început războiul prea târziu” # ProTV.md
Suferă Putin de disonanță cognitivă? Patru citate contradictorii: „N-am început războiul” versus „Am început războiul prea târziu”
15:40
Întâlnirea de la Bruxelles dintre Zelenski și emisarii lui Trump care l-au vizitat pe Putin, anulată. Ce au promis în Rusia # ProTV.md
Întâlnirea de la Bruxelles dintre Zelenski și emisarii lui Trump care l-au vizitat pe Putin, anulată. Ce au promis în Rusia
15:40
Equivalenza Moldova se extinde! Produsele brandului sunt disponibile și la Ungheni - VIDEO # ProTV.md
Equivalenza Moldova se extinde! Produsele brandului sunt disponibile și la Ungheni - VIDEO
15:20
Val uriaș de tineri ucraineni care cer protecție în Polonia după ce Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie în străinătate # ProTV.md
Val uriaș de tineri ucraineni care cer protecție în Polonia după ce Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie în străinătate
15:20
Corneliu Ciorici - eliberat din funcția de secretar de stat în domeniul digitalizării: Va ocupa funcția de consilier al ministrului Sănătății, în același domeniu # ProTV.md
Corneliu Ciorici - eliberat din funcția de secretar de stat în domeniul digitalizării: Va ocupa funcția de consilier al ministrului Sănătății, în același domeniu
15:10
Preşedintele Bulgariei cere demisia guvernului: „Țara are nevoie de o schimbare reală. Alegerile anticipate, singura cale de urmat” # ProTV.md
Preşedintele Bulgariei cere demisia guvernului: „Țara are nevoie de o schimbare reală. Alegerile anticipate, singura cale de urmat”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.