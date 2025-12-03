Schimbare radicală de abordare în Coreea de Sud față de Nord: „Cred că ar trebui să-mi cer scuze”

ProTV.md, 3 decembrie 2025 14:40

Schimbare radicală de abordare în Coreea de Sud față de Nord: „Cred că ar trebui să-mi cer scuze”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
14:50
Noaptea în care Trump a postat 160 de mesaje în 240 de minute: teorii ale conspirației, atacuri la adresa adversarilor și laude la adresa sa ProTV.md
Noaptea în care Trump a postat 160 de mesaje în 240 de minute: teorii ale conspirației, atacuri la adresa adversarilor și laude la adresa sa
Acum 30 minute
14:40
Schimbare radicală de abordare în Coreea de Sud față de Nord: „Cred că ar trebui să-mi cer scuze” ProTV.md
Schimbare radicală de abordare în Coreea de Sud față de Nord: „Cred că ar trebui să-mi cer scuze”
14:30
Atenție, consumatori. Premier Energy atenționează despre apeluri false prin care persoane necunoscute solicită date personale sub pretextul schimbării contoarelor ProTV.md
Atenție, consumatori. Premier Energy atenționează despre apeluri false prin care persoane necunoscute solicită date personale sub pretextul schimbării contoarelor
Acum o oră
14:20
În goana după Nobelul pentru Pace, Trump a anunțat că SUA vor începe „în curând” să bombardeze Venezuela ProTV.md
În goana după Nobelul pentru Pace, Trump a anunțat că SUA vor începe „în curând” să bombardeze Venezuela
14:20
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică ProTV.md
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
14:00
Europa a ajuns la un acord pentru eliminarea importurilor de gaze din Rusia. Când va intra în vigoare ProTV.md
Europa a ajuns la un acord pentru eliminarea importurilor de gaze din Rusia. Când va intra în vigoare
Acum 2 ore
13:50
Negocierile de pace, aruncate în aer, din nou. Delegația lui Trump nu se mai întâlnește cu Zelenski după discuțiile cu Putin ProTV.md
Negocierile de pace, aruncate în aer, din nou. Delegația lui Trump nu se mai întâlnește cu Zelenski după discuțiile cu Putin
13:30
Un bugetar a primit salariul timp de 10 ani fără să se ducă la serviciu, în Kuweit. Ce a pățit după deceniul de absenteism de la muncă ProTV.md
Un bugetar a primit salariul timp de 10 ani fără să se ducă la serviciu, în Kuweit. Ce a pățit după deceniul de absenteism de la muncă
13:20
Un nou scandal la ședința CMC. Consilierii PAS și PSRM au refuzat să voteze pentru candidaturile viceprimarilor propuși de Ceban: „Noi nu participăm la ședință. Toate bune" ProTV.md
Un nou scandal la ședința CMC. Consilierii PAS și PSRM au refuzat să voteze pentru candidaturile viceprimarilor propuși de Ceban: „Noi nu participăm la ședință. Toate bune"
13:20
Ucrainenii sunt gata să iasă în stradă dacă Kievul cedează teritorii, arată un sondaj. Procentul celor care vor pedepsirea lui Putin ProTV.md
Ucrainenii sunt gata să iasă în stradă dacă Kievul cedează teritorii, arată un sondaj. Procentul celor care vor pedepsirea lui Putin
13:20
Ucraina și Rusia „se luptă literalmente pentru 30-50 de kilometri”, susține Marco Rubio. „Rușii sunt dispuși să piardă soldați” ProTV.md
Ucraina și Rusia „se luptă literalmente pentru 30-50 de kilometri”, susține Marco Rubio. „Rușii sunt dispuși să piardă soldați”
13:10
Doi tineri ar putea sta ani grei în pușcărie, după ce au fost prinși cu droguri, în Autonomia Găgăuză. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO ProTV.md
Doi tineri ar putea sta ani grei în pușcărie, după ce au fost prinși cu droguri, în Autonomia Găgăuză. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO
13:10
Pasagerii supraponderali, obligați să cumpere două locuri în avion. Zborurile din SUA se scumpesc ProTV.md
Pasagerii supraponderali, obligați să cumpere două locuri în avion. Zborurile din SUA se scumpesc
13:10
„Rusia nu vrea să negocieze nimic altceva decât condițiile capitulării Ucrainei și Occidentului”. Culisele negocierilor fără rezultat dintre Putin și emisarii lui Trump ProTV.md
„Rusia nu vrea să negocieze nimic altceva decât condițiile capitulării Ucrainei și Occidentului”. Culisele negocierilor fără rezultat dintre Putin și emisarii lui Trump
13:00
Încă o gafă marca McLaren! Au "uitat" de regulament, iar Oscar Piastri are un handicap şi mai mare în lupta pentru titlul mondial ProTV.md
Încă o gafă marca McLaren! Au "uitat" de regulament, iar Oscar Piastri are un handicap şi mai mare în lupta pentru titlul mondial
13:00
Italianca Dorothea Wierer a câştigat prima cursă individuală a sezonului, la Ostersund, în Suedia ProTV.md
Italianca Dorothea Wierer a câştigat prima cursă individuală a sezonului, la Ostersund, în Suedia
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.12.2025
Acum 4 ore
12:50
Afacere cu droguri, eșuată în Autonomia Găgăuză. Doi tineri ar putea sta 15 ani după gratii - VIDEO ProTV.md
Afacere cu droguri, eșuată în Autonomia Găgăuză. Doi tineri ar putea sta 15 ani după gratii - VIDEO
12:50
CNA a descins cu percheziții la Penitenciarul din Soroca: Un șef de secție, reținut pentru 72 de ore, după ce a primit bani de la soția unui deținut - FOTO ProTV.md
CNA a descins cu percheziții la Penitenciarul din Soroca: Un șef de secție, reținut pentru 72 de ore, după ce a primit bani de la soția unui deținut - FOTO
12:40
Ronnie O'Sullivan, eliminat de Zhou Yuelong în primul tur al Campionatului din Marea Britanie ProTV.md
Ronnie O'Sullivan, eliminat de Zhou Yuelong în primul tur al Campionatului din Marea Britanie
12:30
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:30
Erling Haaland l-a depășit pe Alan Shearer și a stabilit un nou record în Premier League ProTV.md
Erling Haaland l-a depășit pe Alan Shearer și a stabilit un nou record în Premier League
12:30
Thriller cu nouă goluri în Premier League! Manchester City, aproape să risipească un avantaj de patru goluri ProTV.md
Thriller cu nouă goluri în Premier League! Manchester City, aproape să risipească un avantaj de patru goluri
12:20
Barcelona întoarce scorul cu Atletico Madrid și se menține pe primul loc. Penalty ratat incredibil de Lewandowski ProTV.md
Barcelona întoarce scorul cu Atletico Madrid și se menține pe primul loc. Penalty ratat incredibil de Lewandowski
12:10
Vladimir Bolea promite drumuri și curți noi cu bani europeni. Ce declarații a făcut - VIDEO ProTV.md
Vladimir Bolea promite drumuri și curți noi cu bani europeni. Ce declarații a făcut - VIDEO
12:10
La un pas de tragedie. Patru persoane, printre care trei copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la Ungheni. Aceștia au ajuns la spital ProTV.md
La un pas de tragedie. Patru persoane, printre care trei copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la Ungheni. Aceștia au ajuns la spital
12:10
Ultima oră! TAS a anulat excluderea totală a schiorilor ruşi şi belaruşi de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 ProTV.md
Ultima oră! TAS a anulat excluderea totală a schiorilor ruşi şi belaruşi de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
12:00
Medicii de pe ambulanță, atacați cu o armă de către un pacient la Ungheni. Cum s-a întâmplat totul ProTV.md
Medicii de pe ambulanță, atacați cu o armă de către un pacient la Ungheni. Cum s-a întâmplat totul
11:50
Decembrie - ultima lună în care consumatorii vor primi compensații pentru energie electrică. Pentru încălzire, cetățenii vor primi între 500-1000 de lei. Ce spune ministrul Muncii - VIDEO ProTV.md
Decembrie - ultima lună în care consumatorii vor primi compensații pentru energie electrică. Pentru încălzire, cetățenii vor primi între 500-1000 de lei. Ce spune ministrul Muncii - VIDEO
11:40
Decembrie - ultima lună în care consumatorii vor primi compensații pentru energie electrică. Precizările ministrului - VIDEO ProTV.md
Decembrie - ultima lună în care consumatorii vor primi compensații pentru energie electrică. Precizările ministrului - VIDEO
11:20
Trei automobile s-au ciocnit în capitală. Unul dintre șoferi a fugit de la locul accidentului. Ce spune poliția ProTV.md
Trei automobile s-au ciocnit în capitală. Unul dintre șoferi a fugit de la locul accidentului. Ce spune poliția
11:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie. Guvernul a aprobat acordarea compensațiilor la energie - VIDEO ProTV.md
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie. Guvernul a aprobat acordarea compensațiilor la energie - VIDEO
11:10
Discret în fața jurnaliștilor, cu materialele din dosar și carnet în care își facea notițe. Cum a fost surprins Vlad Plahotniuc în timpul ședinței de judecată - VIDEO ProTV.md
Discret în fața jurnaliștilor, cu materialele din dosar și carnet în care își facea notițe. Cum a fost surprins Vlad Plahotniuc în timpul ședinței de judecată - VIDEO
Acum 6 ore
10:50
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova. Guvernul a aprobat acordarea compensațiilor la energie ProTV.md
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova. Guvernul a aprobat acordarea compensațiilor la energie
10:50
Demisiile continuă. Încă un primar afiliat lui Ilan Șor a anunțat că pleacă din funcție - VIDEO ProTV.md
Demisiile continuă. Încă un primar afiliat lui Ilan Șor a anunțat că pleacă din funcție - VIDEO
10:30
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, eliberat din funcție ProTV.md
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, eliberat din funcție
10:30
Judecătorii au admis parțial lista cu martori propusă de avocatul lui Vlad Plahotniuc în dosarul frauda bancară: Sunt 27 la număr, iar multe nume sunt cunoscute - VIDEO ProTV.md
Judecătorii au admis parțial lista cu martori propusă de avocatul lui Vlad Plahotniuc în dosarul frauda bancară: Sunt 27 la număr, iar multe nume sunt cunoscute - VIDEO
10:20
Judecătorii au admis parțial lista cu martori propusă de avocatul lui Vlad Plahotniuc: Sunt 27 la număr, iar multe nume sunt cunoscute - VIDEO ProTV.md
Judecătorii au admis parțial lista cu martori propusă de avocatul lui Vlad Plahotniuc: Sunt 27 la număr, iar multe nume sunt cunoscute - VIDEO
10:10
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova. Proiect cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru luna noiembrie - pe ordinea de zi ProTV.md
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova. Proiect cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru luna noiembrie - pe ordinea de zi
09:50
Vlad Plahotniuc - adus din nou în fața magistraților: Are loc o nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc - adus din nou în fața magistraților: Are loc o nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară - VIDEO
09:40
Insulă din Pacific, paradis pentru flota „fantomă” a Rusiei care sfidează sancțiunile occidentale: Utilizează pavilioane de complezență ProTV.md
Insulă din Pacific, paradis pentru flota „fantomă” a Rusiei care sfidează sancțiunile occidentale: Utilizează pavilioane de complezență
09:30
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie ProTV.md
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
09:30
Atenție, șoferi. Traficul rutier va fi sistat în PMAN. Măsura, luată în legătură cu inaugurarea pomului de Crăciun din centrul capitalei ProTV.md
Atenție, șoferi. Traficul rutier va fi sistat în PMAN. Măsura, luată în legătură cu inaugurarea pomului de Crăciun din centrul capitalei
09:20
Europa are nevoie de propriul plan de pace pentru Ucraina. Comisarul UE pentru Apărare: „Un acord nefavorabil ar fi dăunător” ProTV.md
Europa are nevoie de propriul plan de pace pentru Ucraina. Comisarul UE pentru Apărare: „Un acord nefavorabil ar fi dăunător”
09:20
Uniunea Europeană, pe marginea celei mai grave crize interne din ultimele decenii: provocarea pentru Ursula von der Leyen ProTV.md
Uniunea Europeană, pe marginea celei mai grave crize interne din ultimele decenii: provocarea pentru Ursula von der Leyen
09:20
Cum să alegi apartamentul ideal? ProTV.md
Cum să alegi apartamentul ideal?
09:00
SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 țări non-europene. Administrația Trump a invocat securitatea națională ProTV.md
SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 țări non-europene. Administrația Trump a invocat securitatea națională
09:00
Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse ProTV.md
Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse
Acum 8 ore
08:40
Putin încearcă să sperie SUA să se retragă din Europa cu comentariile sale despre război (analiză Sky News) ProTV.md
Putin încearcă să sperie SUA să se retragă din Europa cu comentariile sale despre război (analiză Sky News)
08:40
Macron merge la Beijing. Vrea să îl convingă pe Xi să îl preseze pe Putin să încheie războiul din Ucraina ProTV.md
Macron merge la Beijing. Vrea să îl convingă pe Xi să îl preseze pe Putin să încheie războiul din Ucraina
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.