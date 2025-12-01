Culisele discuțiilor „intense” de pace SUA-Ucraina de la Miami: negociatorii ucraineni au respins ferm cea mai importantă revendicare a Rusiei. Ce urmează
ProTV.md, 1 decembrie 2025 13:40
Culisele discuțiilor „intense” de pace SUA-Ucraina de la Miami: negociatorii ucraineni au respins ferm cea mai importantă revendicare a Rusiei. Ce urmează
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
13:50
Magazinele Global Store, locul unde magia sărbătorilor prinde viaţă
13:50
Scenariile prin care Lando Norris poate deveni campion în Qatar
Acum 30 minute
13:40
Apartamente din sectorul Râșcani al capitalei - locații improvizate pentru consumatorii de droguri. Ce au găsit polițiștii - VIDEO # ProTV.md
Apartamente din sectorul Râșcani al capitalei - locații improvizate pentru consumatorii de droguri. Ce au găsit polițiștii - VIDEO
13:40
Culisele discuțiilor „intense” de pace SUA-Ucraina de la Miami: negociatorii ucraineni au respins ferm cea mai importantă revendicare a Rusiei. Ce urmează # ProTV.md
Culisele discuțiilor „intense” de pace SUA-Ucraina de la Miami: negociatorii ucraineni au respins ferm cea mai importantă revendicare a Rusiei. Ce urmează
13:30
Un bărbat a urcat băut la volan, s-a lovit cu mașina într-un copac, apoi a fugit de la locul accidentului, lăsând un pasager rănit în mașină, la Edineț. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Un bărbat a urcat băut la volan, s-a lovit cu mașina într-un copac, apoi a fugit de la locul accidentului, lăsând un pasager rănit în mașină, la Edineț. Poliția vine cu detalii - FOTO
Acum o oră
13:00
Parada militară de 1 decembrie 2025, de Ziua Națională a României: Sute de mii de oameni s-au adunat la Arcul de Triumf din București - VIDEO # ProTV.md
Parada militară de 1 decembrie 2025, de Ziua Națională a României: Sute de mii de oameni s-au adunat la Arcul de Triumf din București - VIDEO
Acum 2 ore
12:50
Uniunea Europeană către Trump: „Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greşeală istorică” # ProTV.md
Uniunea Europeană către Trump: „Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greşeală istorică”
12:30
Sinteza CNA: 18 milioane de lei, sechestrate în folosul statului, în urma unor percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice - VIDEO # ProTV.md
Sinteza CNA: 18 milioane de lei, sechestrate în folosul statului, în urma unor percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice - VIDEO
12:30
Trei tineri vor sta după gratii, după ce au atacat și jefuit un bărbat care vindea în stradă. Ce spun procurorii # ProTV.md
Trei tineri vor sta după gratii, după ce au atacat și jefuit un bărbat care vindea în stradă. Ce spun procurorii
12:30
Incendiul din Hong Kong: Autoritățile au anunțat noul bilanț al morților și îi amenință pe cei care răspândesc informații neoficiale # ProTV.md
Incendiul din Hong Kong: Autoritățile au anunțat noul bilanț al morților și îi amenință pe cei care răspândesc informații neoficiale
12:20
Volodimir Zelenski, felicitări cu ocazia Zilei Naționale a României: Ucrainenii sunt recunoscători pentru ajutorul acordat # ProTV.md
Volodimir Zelenski, felicitări cu ocazia Zilei Naționale a României: Ucrainenii sunt recunoscători pentru ajutorul acordat
12:10
Percheziții la Fălești: Dispozitive utilizate pentru consumul drogurilor, pliculețe cu masă vegetală, presupusă a fi marijuana și cartușe de diferit calibru deținute ilegal - găsite la doi bărbați - VIDEO # ProTV.md
Percheziții la Fălești: Dispozitive utilizate pentru consumul drogurilor, pliculețe cu masă vegetală, presupusă a fi marijuana și cartușe de diferit calibru deținute ilegal - găsite la doi bărbați - VIDEO
12:10
Cinci mii de kilograme de ulei de palmier, ridicate de ANSA dintr-un depozit. Produsul urmează să fie returnat producătorului sau nimicit - FOTO # ProTV.md
Cinci mii de kilograme de ulei de palmier, ridicate de ANSA dintr-un depozit. Produsul urmează să fie returnat producătorului sau nimicit - FOTO
12:10
Ce performanță pentru Lens! Echipa ajunge pe primul loc în Ligue 1 pentru prima dată după 21 de ani # ProTV.md
Ce performanță pentru Lens! Echipa ajunge pe primul loc în Ligue 1 pentru prima dată după 21 de ani
Acum 4 ore
11:50
Fugarul Ilan Șor își închide proiectele sociale în Republica Moldova: „Maia Sandu mi-a blocat 50 de milioane de dolari” - VIDEO # ProTV.md
Fugarul Ilan Șor își închide proiectele sociale în Republica Moldova: „Maia Sandu mi-a blocat 50 de milioane de dolari” - VIDEO
11:30
Amenzi de peste 15 mii de lei aplicate taximetriștilor care activează ilegal. Unde au avut loc verificările - FOTO # ProTV.md
Amenzi de peste 15 mii de lei aplicate taximetriștilor care activează ilegal. Unde au avut loc verificările - FOTO
11:30
LIVE. Parada militară de 1 decembrie 2025, de Ziua Națională a României: Sute de mii de oameni s-au adunat la Arcul de Triumf din București # ProTV.md
LIVE. Parada militară de 1 decembrie 2025, de Ziua Națională a României: Sute de mii de oameni s-au adunat la Arcul de Triumf din București
11:30
Vlad Plahotniuc anunță că a finalizat procesul de examinare a materialelor dosarului și va participa la următoarele ședințe de judecată. Ce a mai declarat acesta # ProTV.md
Vlad Plahotniuc anunță că a finalizat procesul de examinare a materialelor dosarului și va participa la următoarele ședințe de judecată. Ce a mai declarat acesta
11:20
Peste 3600 de încălcări - comise de șoferi, în acest weekend, în trafic. Câți au fost prinși băuți la volan # ProTV.md
Peste 3600 de încălcări - comise de șoferi, în acest weekend, în trafic. Câți au fost prinși băuți la volan
11:20
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește.
11:10
LIVE. Parada militară de 1 decembrie 2025, de Ziua Națională a României
11:00
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
11:00
Unchi și nepoată din Hîncești – arestați după ce au încercat să-i transporte ilegal pe doi bărbați din Nepal cu 9 mii de euro - VIDEO # ProTV.md
Unchi și nepoată din Hîncești – arestați după ce au încercat să-i transporte ilegal pe doi bărbați din Nepal cu 9 mii de euro - VIDEO
10:40
Și-a omorât propria mamă. Un tânăr din capitală, trimis în judecată
10:10
Tragedie la Briceni. Un bărbat a ars de viu în locuința sa, după ce casa a fost cuprinsă de flăcări. Ce spun pomperii # ProTV.md
Tragedie la Briceni. Un bărbat a ars de viu în locuința sa, după ce casa a fost cuprinsă de flăcări. Ce spun pomperii
Acum 6 ore
09:50
Un nou partid - constituit în Republica Moldova. Cum se numește și cine a fost ales președinte # ProTV.md
Un nou partid - constituit în Republica Moldova. Cum se numește și cine a fost ales președinte
09:50
„Este o sărbătoare a noastră comună, o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unește.” Mesajul președintelui Parlamentului, Igor Grosu, de Ziua României - VIDEO # ProTV.md
„Este o sărbătoare a noastră comună, o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unește.” Mesajul președintelui Parlamentului, Igor Grosu, de Ziua României - VIDEO
09:30
Maia Sandu, de Ziua Națională a României: „Celebrăm un moment care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român” # ProTV.md
Maia Sandu, de Ziua Națională a României: „Celebrăm un moment care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”
09:20
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, pleacă în SUA. Cu cine se va întâlni # ProTV.md
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, pleacă în SUA. Cu cine se va întâlni
09:00
Armata mexicană l-a ucis pe cunoscutul traficant „Pinchon”, pe care îl ceruse și justiția din SUA # ProTV.md
Armata mexicană l-a ucis pe cunoscutul traficant „Pinchon”, pe care îl ceruse și justiția din SUA
08:50
Pe linia fierbinte a frontului din Ucraina, unele femei luptă pilotând drone de atac: „Suntem vânate. Simți asta din prima zi” # ProTV.md
Pe linia fierbinte a frontului din Ucraina, unele femei luptă pilotând drone de atac: „Suntem vânate. Simți asta din prima zi”
08:40
Opt mistreți cu suspiciuni de pestă porcină africană au fost descoperiți lângă Barcelona. Exporturile Spaniei, în pericol # ProTV.md
Opt mistreți cu suspiciuni de pestă porcină africană au fost descoperiți lângă Barcelona. Exporturile Spaniei, în pericol
08:40
Ministrul chinez, întâlnire strategică în Rusia. Wang Yi: „Chestiuni importante de securitate ale ambelor țări” # ProTV.md
Ministrul chinez, întâlnire strategică în Rusia. Wang Yi: „Chestiuni importante de securitate ale ambelor țări”
08:30
Curs valutar BNM pentru 1 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
O armă chimică din Primul Război Mondial ar fi fost folosită asupra protestatarilor în Georgia. „Simţeai cum te arde apa” – anchetă BBC # ProTV.md
O armă chimică din Primul Război Mondial ar fi fost folosită asupra protestatarilor în Georgia. „Simţeai cum te arde apa” – anchetă BBC
08:20
Cer noros și ploi în centrul țării. Cum va fi vremea în prima zi de iarnă, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros și ploi în centrul țării. Cum va fi vremea în prima zi de iarnă, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:20
Parada de 1 Decembrie 2025 din România: La ce oră începe parada de Ziua Națională și care este programul evenimentelor din București # ProTV.md
Parada de 1 Decembrie 2025 din România: La ce oră începe parada de Ziua Națională și care este programul evenimentelor din București
08:10
Trump rămâne optimist pentru un acord între Ucraina şi Rusia. Marco Rubio avertizează: „Mai sunt multe de făcut” # ProTV.md
Trump rămâne optimist pentru un acord între Ucraina şi Rusia. Marco Rubio avertizează: „Mai sunt multe de făcut”
Acum 12 ore
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.11.2025
Acum 24 ore
21:50
Pro TV are un nou prezentator. Sergiu Tataru vă dă întâlnire în fiecare seară, de la ora 20:45, la știrile din sport - VIDEO # ProTV.md
Pro TV are un nou prezentator. Sergiu Tataru vă dă întâlnire în fiecare seară, de la ora 20:45, la știrile din sport - VIDEO
21:40
UE alocă 20 de milioane de euro Republicii Moldova, după ce două drone au survolat spațiul aerian al țării noastre. Mesajul vicepreședintelui Comisiei Europene - VIDEO # ProTV.md
UE alocă 20 de milioane de euro Republicii Moldova, după ce două drone au survolat spațiul aerian al țării noastre. Mesajul vicepreședintelui Comisiei Europene - VIDEO
21:40
În campionatul Italiei de fotbal AC Milan a trecut la limită de Lazio și a urcat provizoriu pe primul loc în Serie A - VIDEO # ProTV.md
În campionatul Italiei de fotbal AC Milan a trecut la limită de Lazio și a urcat provizoriu pe primul loc în Serie A - VIDEO
21:20
Un meci de baraj din Suedia a degenerat în haos. Suporterii au incendiat terenul aruncând torțe și fumigene - VIDEO # ProTV.md
Un meci de baraj din Suedia a degenerat în haos. Suporterii au incendiat terenul aruncând torțe și fumigene - VIDEO
21:10
Iubitorii de animale de companie s-au întâlnit, în acest weekend, la expoziția de pisici și câini organizată în capitală - VIDEO # ProTV.md
Iubitorii de animale de companie s-au întâlnit, în acest weekend, la expoziția de pisici și câini organizată în capitală - VIDEO
21:00
Pentru prima dată, peste 3200 de elevi din întreaga țară au susținut evaluarea competențelor digitale. Elevii de clasa a IX-a și a XII-a au susținut examenul online - VIDEO # ProTV.md
Pentru prima dată, peste 3200 de elevi din întreaga țară au susținut evaluarea competențelor digitale. Elevii de clasa a IX-a și a XII-a au susținut examenul online - VIDEO
20:50
În ultimii 5 ani, pe 17 străzi din capitală au apărut benzi dedicate transportului public. Cei de la primăria Chișinău spun că, în total asta ar însemna circa 50 de kilometri de benzi speciale. Ce spun experții în trafic - VIDEO # ProTV.md
În ultimii 5 ani, pe 17 străzi din capitală au apărut benzi dedicate transportului public. Cei de la primăria Chișinău spun că, în total asta ar însemna circa 50 de kilometri de benzi speciale. Ce spun experții în trafic - VIDEO
20:40
Echipa braziliană Flamengo este noua regină a Americii de Sud. Echipa condusă de Felipe Luis a câștigat a patra Copa Libertadores din istorie, după victoria cu Palmeiras - VIDEO # ProTV.md
Echipa braziliană Flamengo este noua regină a Americii de Sud. Echipa condusă de Felipe Luis a câștigat a patra Copa Libertadores din istorie, după victoria cu Palmeiras - VIDEO
20:40
Max Verstappen câștigă în Qatar! Greșeală uriașă pentru McLaren, iar titlul se joacă în ultima cursă # ProTV.md
Max Verstappen câștigă în Qatar! Greșeală uriașă pentru McLaren, iar titlul se joacă în ultima cursă
20:30
Activitatea postului vamal Giurgiulești - Reni, suspendată din cauza lipsei energiei electrice pe partea ucraineană # ProTV.md
Activitatea postului vamal Giurgiulești - Reni, suspendată din cauza lipsei energiei electrice pe partea ucraineană
20:20
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea unei mame din Glodeni, bolnavă de cancer, care crește singură 5 copii, a fugit de un soț violent și a pierdut tot ce a avut, inclusiv casa - VIDEO # ProTV.md
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea unei mame din Glodeni, bolnavă de cancer, care crește singură 5 copii, a fugit de un soț violent și a pierdut tot ce a avut, inclusiv casa - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.