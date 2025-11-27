O melodie creată exclusiv cu inteligență artificială urcă direct pe primul loc în Billboard Digital: industria muzicală intră într-o nouă eră - VIDEO
ProTV.md, 27 noiembrie 2025 21:50
O melodie creată exclusiv cu inteligență artificială urcă direct pe primul loc în Billboard Digital: industria muzicală intră într-o nouă eră - VIDEO
Acum 30 minute
22:00
Arsenal, cea mai în formă echipă a Europei: tunarii trec fără emoții de Bayern și ajung la o medie incredibilă de aproape 5 goluri pe meci - VIDEO
Arsenal, cea mai în formă echipă a Europei: tunarii trec fără emoții de Bayern și ajung la o medie incredibilă de aproape 5 goluri pe meci - VIDEO
21:50
Kylian Mbappe a scris istorie cu "pokerul" din Champions League, din Olympiacos - Real Madrid 3-4! Francezul e noul golgheter din Ligă - VIDEO
Kylian Mbappe a scris istorie cu "pokerul" din Champions League, din Olympiacos - Real Madrid 3-4! Francezul e noul golgheter din Ligă - VIDEO
21:50
O melodie creată exclusiv cu inteligență artificială urcă direct pe primul loc în Billboard Digital: industria muzicală intră într-o nouă eră - VIDEO # ProTV.md
O melodie creată exclusiv cu inteligență artificială urcă direct pe primul loc în Billboard Digital: industria muzicală intră într-o nouă eră - VIDEO
21:50
Dezastru pentru Liverpool în Liga Campionilor: înfrângere rușinoasă cu PSV și un avertisment clar pentru un antrenor tot mai contestat - VIDEO
Dezastru pentru Liverpool în Liga Campionilor: înfrângere rușinoasă cu PSV și un avertisment clar pentru un antrenor tot mai contestat - VIDEO
Acum o oră
21:40
Și-a trimis adversarul în knockout pe gheață: duel spectaculos între doi canadieni s-a încheiat cu un knockout în timpul unui meci de hochei - VIDEO
Și-a trimis adversarul în knockout pe gheață: duel spectaculos între doi canadieni s-a încheiat cu un knockout în timpul unui meci de hochei - VIDEO
21:40
David Luiz își scrie numele în istoria Champions League: fundașul brazilian devine al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria competiției - VIDEO
David Luiz își scrie numele în istoria Champions League: fundașul brazilian devine al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria competiției - VIDEO
21:30
Germanii nu mai așteaptă decembrie: brazii de Crăciun sunt cumpărați încă din noiembrie pentru a prelungi atmosfera festivă - VIDEO
Germanii nu mai așteaptă decembrie: brazii de Crăciun sunt cumpărați încă din noiembrie pentru a prelungi atmosfera festivă - VIDEO
21:30
Arsenal strălucește și în UEFA Youth League: Max Dowman, 16 ani, marchează o dublă memorabilă, iar Luis Munoz, 13 ani, intră în istorie ca cel mai tânăr debutant în competiția de tineret - VIDEO
Arsenal strălucește și în UEFA Youth League: Max Dowman, 16 ani, marchează o dublă memorabilă, iar Luis Munoz, 13 ani, intră în istorie ca cel mai tânăr debutant în competiția de tineret - VIDEO
21:20
Un copil a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost lovită de un șofer băut în capitală. Conducătorul auto, reținut pentru 72 de ore – VIDEO
Un copil a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost lovită de un șofer băut în capitală. Conducătorul auto, reținut pentru 72 de ore – VIDEO
Acum 2 ore
21:10
„M-am dat la o parte să nu dea peste mine. Când m-am întors am auzit bubuitura". Noi detalii despre accidentul în care un șofer a decedat după ce s-a lovit cu mașina într-o stație - VIDEO
„M-am dat la o parte să nu dea peste mine. Când m-am întors am auzit bubuitura”. Noi detalii despre accidentul în care un șofer a decedat după ce s-a lovit cu mașina într-o stație - VIDEO
21:00
LIVE. Ce se ascunde în spatele planului de pace pentru Ucraina? Consecințele asupra Republicii Moldova – astăzi, În PROfunzime
LIVE. Ce se ascunde în spatele planului de pace pentru Ucraina? Consecințele asupra Republicii Moldova – astăzi, În PROfunzime
20:50
Statele Unite refuză să discute garanțiile de securitate pentru Ucraina înainte de semnarea unui acord de pace, iar termenul propus de Trump a fost prelungit - VIDEO
Statele Unite refuză să discute garanțiile de securitate pentru Ucraina înainte de semnarea unui acord de pace, iar termenul propus de Trump a fost prelungit - VIDEO
20:50
Opt bărbați condamnați la închisoare pe viață de un tribunal militar rus pentru presupusul atac asupra podului Kerci în 2022: toți resping acuzațiile și susțin că au trecut testul poligraf - VIDEO
Opt bărbați condamnați la închisoare pe viață de un tribunal militar rus pentru presupusul atac asupra podului Kerci în 2022: toți resping acuzațiile și susțin că au trecut testul poligraf - VIDEO
20:40
Haos la Casa Albă: Doi membri ai Gărzii Naționale în stare critică după un atac armat. Suspectul a fost împușcat și se află în stare gravă - VIDEO
Haos la Casa Albă: Doi membri ai Gărzii Naționale în stare critică după un atac armat. Suspectul a fost împușcat și se află în stare gravă - VIDEO
20:30
Incendiul din Hong Kong: Cel puțin 75 de morți, zeci de răniți și peste 200 de persoane blocate în apartamente după ce un complex de opt blocuri turn a luat foc – VIDEO
Incendiul din Hong Kong: Cel puțin 75 de morți, zeci de răniți și peste 200 de persoane blocate în apartamente după ce un complex de opt blocuri turn a luat foc – VIDEO
20:30
Proteste violente la Sofia: Mii de oameni furioși răstoarnă mașini oficiale și cer retragerea legii privind salariile și impozitele în sectorul public - VIDEO
Proteste violente la Sofia: Mii de oameni furioși răstoarnă mașini oficiale și cer retragerea legii privind salariile și impozitele în sectorul public - VIDEO
20:20
Cazul camionului cu armament de la vama Albița: Opoziția cere demisii la SIS, Grosu avertizează că acțiunile trebuie să fie mai complexe decât simple demiteri - VIDEO
Cazul camionului cu armament de la vama Albița: Opoziția cere demisii la SIS, Grosu avertizează că acțiunile trebuie să fie mai complexe decât simple demiteri - VIDEO
Acum 4 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 27.11.2025
19:50
Parlamentul divizat între sceptici și cei care cer seriozitate, după ce șase drone au survolat Republica Moldova: Grosu acuză trădătorii, socialiștii minimalizează incidentul – VIDEO
Parlamentul divizat între sceptici și cei care cer seriozitate, după ce șase drone au survolat Republica Moldova: Grosu acuză trădătorii, socialiștii minimalizează incidentul – VIDEO
19:10
Cinci persoane rămân fără cetățenia Republicii Moldova pentru că s-au înrolat în trupele ruse staționate ilegal în regiunea transnistreană. Cine sunt aceștia / DOC
Cinci persoane rămân fără cetățenia Republicii Moldova pentru că s-au înrolat în trupele ruse staționate ilegal în regiunea transnistreană. Cine sunt aceștia / DOC
19:00
Cinci persoane rămân fără cetățenia Republicii Moldova pentru că s-au înrolat în trupele ruse staționate ilegal în regiunea transnistreană / DOC # ProTV.md
Cinci persoane rămân fără cetățenia Republicii Moldova pentru că s-au înrolat în trupele ruse staționate ilegal în regiunea transnistreană / DOC
18:40
Șapte persoane rămân fără cetățenia Republicii Moldova: cinci pentru că s-au înrolat în forțe armate străine, două pentru obținerea frauduloasă a actelor / DOC
Șapte persoane rămân fără cetățenia Republicii Moldova: cinci pentru că s-au înrolat în forțe armate străine, două pentru obținerea frauduloasă a actelor / DOC
18:30
Șapte persoane rămân fără cetățenia Republicii Moldova: cinci pentru înrolare în forțe armate străine, două pentru obținerea frauduloasă a actelor / DOC # ProTV.md
Șapte persoane rămân fără cetățenia Republicii Moldova: cinci pentru înrolare în forțe armate străine, două pentru obținerea frauduloasă a actelor / DOC
18:20
O nouă ambasadă în Republica Moldova. Guvernului eston a anunțat decizia de a-și deschide o reprezentanță diplomatică la Chișinău
O nouă ambasadă în Republica Moldova. Guvernului eston a anunțat decizia de a-și deschide o reprezentanță diplomatică la Chișinău
Acum 6 ore
18:10
Ședința Parlamentului din 27 noiembrie. Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale, denunțat de Parlament - VIDEO
Ședința Parlamentului din 27 noiembrie. Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale, denunțat de Parlament - VIDEO
18:10
Rețea de droguri destructurată în vestul țării: Doi tineri de 18 și 19 ani, reținuți pentru distribuirea substanțelor prin Telegram - VIDEO
Rețea de droguri destructurată în vestul țării: Doi tineri de 18 și 19 ani, reținuți pentru distribuirea substanțelor prin Telegram - VIDEO
17:50
NATO construiește o bază laser în Arctica pentru a contracara Rusia și China
17:50
Un rover al NASA a detectat pentru prima dată descărcări electrice pe planeta Marte. „Minifulgere"
Un rover al NASA a detectat pentru prima dată descărcări electrice pe planeta Marte. „Minifulgere”
17:40
Nouă teorie marca Zaharova: SUA recrutează mercenari filipinezi pe care îi trimite să lupte în Ucraina
Nouă teorie marca Zaharova: SUA recrutează mercenari filipinezi pe care îi trimite să lupte în Ucraina
17:40
Avertismentul șefului armatei SUA: Rusia produce mai multe rachete decât are nevoie „Pierdeți și trebuie să acceptați acordul"
Avertismentul șefului armatei SUA: Rusia produce mai multe rachete decât are nevoie „Pierdeți și trebuie să acceptați acordul”
17:20
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
17:20
Uniunea Europeană critică dur planul de pace Trump-Putin: „Nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina"
Uniunea Europeană critică dur planul de pace Trump-Putin: „Nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina”
17:10
Trenul către Aeroport prinde viteză: Test reușit pe tronsonul Chișinău–Revaca, parcurs în doar nouă minute
Trenul către Aeroport prinde viteză: Test reușit pe tronsonul Chișinău–Revaca, parcurs în doar nouă minute
17:10
Vladimir Putin, filmat când încearcă să cânte la un instrument, în Kârgâzstan. Era însoțit de mai mulți lideri - VIDEO
Vladimir Putin, filmat când încearcă să cânte la un instrument, în Kârgâzstan. Era însoțit de mai mulți lideri - VIDEO
17:00
Tiraspolul atacă din nou: Vitalii Ignatiev acuză Chișinăul că „vinde un mit politic" despre reintegrare pentru a obține sute de milioane de euro din Occident
Tiraspolul atacă din nou: Vitalii Ignatiev acuză Chișinăul că „vinde un mit politic” despre reintegrare pentru a obține sute de milioane de euro din Occident
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 27.11.2025
16:50
15 judecători noi își încep activitatea în instanțele din Republica Moldova: Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial
15 judecători noi își încep activitatea în instanțele din Republica Moldova: Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial
Acum 8 ore
16:00
Renato Usatîi - deranjat că ședințele Parlamentului durează multe ore: „Eu nu pot. Trebuie să modificăm regulamentul" - VIDEO
Renato Usatîi - deranjat că ședințele Parlamentului durează multe ore: „Eu nu pot. Trebuie să modificăm regulamentul" - VIDEO
16:00
Rusia a condamnat opt oameni la pedeapsa maximă pentru atacul asupra podului Kerci / Reacția unuia dintre ei în instanță: Toți am fost testați cu detectorul de minciuni
Rusia a condamnat opt oameni la pedeapsa maximă pentru atacul asupra podului Kerci / Reacția unuia dintre ei în instanță: Toți am fost testați cu detectorul de minciuni
15:50
Replici acide între Igor Grosu și Ion Chicu, la ședința Parlamentului: „-Să închideți în partid gura, mie nu. -Calm, fără isterie" - VIDEO
Replici acide între Igor Grosu și Ion Chicu, la ședința Parlamentului: „-Să închideți în partid gura, mie nu. -Calm, fără isterie" - VIDEO
15:10
Ce se ascunde în spatele planului de pace pentru Ucraina? Consecințele asupra Republicii Moldova – joi, În PROfunzime
Ce se ascunde în spatele planului de pace pentru Ucraina? Consecințele asupra Republicii Moldova – joi, În PROfunzime
15:00
Apartament din Cimișlia, transformat într-o speluncă de droguri. Ce au găsit polițiștii - VIDEO
Apartament din Cimișlia, transformat într-o speluncă de droguri. Ce au găsit polițiștii - VIDEO
14:40
Ce se ascunde în spatele planurilor de pace pentru Ucraina? Consecințele asupra Republicii Moldova – joi, În PROfunzime # ProTV.md
Ce se ascunde în spatele planurilor de pace pentru Ucraina? Consecințele asupra Republicii Moldova – joi, În PROfunzime
14:20
A fost stabilită data când vor avea loc alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
A fost stabilită data când vor avea loc alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
Acum 12 ore
13:40
Franța consideră inacceptabile incursiunile dronelor rusești în România și Republica Moldova
Franța consideră inacceptabile incursiunile dronelor rusești în România și Republica Moldova
13:30
Gafă majoră în Italia. Un site a vândut din greșeală iPad-uri cu 15 euro și cere acum returnarea produselor
Gafă majoră în Italia. Un site a vândut din greșeală iPad-uri cu 15 euro și cere acum returnarea produselor
13:20
Gigantul chinez din energie suspendă achizițiile de petrol din Rusia. Lovitură majoră pentru Putin
Gigantul chinez din energie suspendă achizițiile de petrol din Rusia. Lovitură majoră pentru Putin
13:10
Șoferul care a decedat, după ce a intrat cu mașina într-o stație de așteptare - surprins de polițiști cu sticla în mână la volan, cu câteva minute înaintea accidentului. Ce s-a întâmplat ulterior - VIDEO
Șoferul care a decedat, după ce a intrat cu mașina într-o stație de așteptare - surprins de polițiști cu sticla în mână la volan, cu câteva minute înaintea accidentului. Ce s-a întâmplat ulterior - VIDEO
13:00
Șoferul care a decedat, după ce a intrat cu mașina într-o stație de așteptare - surprins de polițiști cum consumă alcool la volan cu câteva minute înaintea accidentului. Ce s-a întâmplat ulterior - VIDEO # ProTV.md
Șoferul care a decedat, după ce a intrat cu mașina într-o stație de așteptare - surprins de polițiști cum consumă alcool la volan cu câteva minute înaintea accidentului. Ce s-a întâmplat ulterior - VIDEO
13:00
Kylian Mbappe a scris istorie cu "pokerul" din Champions League, din Olympiacos - Real Madrid 3-4! Francezul e noul golgheter din Ligă
Kylian Mbappe a scris istorie cu "pokerul" din Champions League, din Olympiacos - Real Madrid 3-4! Francezul e noul golgheter din Ligă
