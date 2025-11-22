CNAS a alocat 61 de milioane de lei pentru plata indemnizațiilor adresate familiilor care au copii și a celor pentru incapacitate de muncă
Moldpres, 22 noiembrie 2025
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat 61,01 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor adresate familiilor care au copii și a celor pentru incapacitate temporară de muncă, informează MOLDPRES.Mai exact, banii sunt destinați pentru plata indemnizațiil...
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a anunțat că susține proiectul noii legi a medierii și că va organiza consultări publice pentru a fi explicate pe larg prevederile acestuia, informează MOLDPRES.Potrivit CCI, în ultimii ani, med...
CNAS a alocat 61 de milioane de lei pentru plata indemnizațiilor adresate familiilor care au copii și a celor pentru incapacitate de muncă # Moldpres
Ministerul Apărării al României a anunțat în dimineața zilei de astăzi că noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Ca rezultat, două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridica...
Prioritățile colaborării dintre Republica Moldova și Germania, discutate de vicepremierul Eugen Osmochescu cu ambasadorul Hubert Knirsch # Moldpres
Prioritățile cooperării dintre Republica Moldova și Germania și progresele înregistrate de țara noastră pe agenda europeană au fost discutate de vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu ambasadorul Germaniei în ...
Vremea se menține mohorâtă în weekend. Meteorologii prognozează ploi slabe și maxime de până la 17 grade Celsius # Moldpres
Vremea mohorâtă se menține în weekend. Pentru zilele de sâmbătă și duminică, meteorologii prognozează ploi slabe și temperaturi maxime de până la 17 grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi ...
În sectoarele capitalei, vor fi desfășurate în acest weekend iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, pentru a sprijini producătorii locali și a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon, transmite MOLDPRES.Astfel, pe teritor...
Ministerul Muncii propune majorarea salariului minim pe țară cu 15 la sută. Sindicatele se opun # Moldpres
Ministerul Muncii și Protecției Sociale va înainta Guvernului, spre aprobare, propunerea de stabilire a cuantumului de 6300 lei pentru salariul minim pe țară în anul 2026. Decizia a fost luată în cadrul Grupului tehnic de lucru pentru stabilirea salariului ...
Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yamada Yoichiro, și-a încheiat mandatul. Mihai Popșoi: „Suntem recunoscători pentru sprijinul constant al Japoniei” # Moldpres
Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yamada Yoichiro, și-a încheiat mandatul în Republica Moldova. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a exprimat aprecierea pentru contribuția remarcabilă a ambasadorului la dezvoltarea relațiilor moldo-jap...
Combaterea violenței și rolul parlamentelor în implementarea Convenției de la Istanbul, discutate de participanții reuniunilor APCE # Moldpres
Ratificarea Convenției de la Istanbul de către Republica Moldova a fost un semnal clar al toleranței zero față de orice formă de violență împotriva fetelor și femeilor. Iar măsurile întreprinse de autorități pentru combaterea violenței domestice și prote...
FOTO // O grădiniță din Hîncești, inaugurată după o renovare completă realizată cu sprijinul Uniunii Europene # Moldpres
Locuitorii municipiului Hîncești au sărbătorit astăzi Hramul localității, inaugurând Grădinița nr. 1 „Albinuța”, complet renovată și eficientizată energetic datorită sprijinului Uniunii Europene. Evenimentul a reunit familii, cadre didactice, ...
Coeziunea 2027+ // Viceprim-ministrul Vladimir Bolea: „R. Moldova nu vine către UE ca beneficiar, ci ca partener responsabil” # Moldpres
Republica Moldova demonstrează capacitate internă de investiții prin programe naționale solide și nu vine către Uniunea Europeană ca beneficiar, ci ca partener responsabil și capabil să contribuie la coeziunea, reziliența și competitivitatea Uniunii Europene ...
BTA: Ploi abundente în Macedonia de Nord provoacă creșterea nivelului râurilor și perturbă circulația rutieră # Moldpres
Ploile abundente din ultimele 24 de ore au creat condiții dificile de circulație pe drumurile din Republica Macedonia de Nord. Începând de joi seara, unele porțiuni ale drumului Ohrid–Sf. Naum au devenit impracticabile, iar traficul se desfășoară pe o sing...
40 de șefi ai subdiviziunilor resurse umane din autoritățile administrației publice centrale au participat la sesiunea de lucru organizată de Direcția managementul funcției publice din cadrul Cancelariei de Stat. Discuțiile au vizat aplicarea unitară a cadrului normativ,...
Igor Grosu, despre camionul cu armament depistat la Albița: „Așteptăm detalii de la procurori” # Moldpres
Instituțiile de drept trebuie lăsate să-și facă munca, iar organizatorii acestui trafic trebuie aduși în fața legii. Astfel a comentat președintel Parlamentului Igor Grosu incidentul de la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, unde a fost depistat un cam...
Președinta Maia Sandu, la marcarea a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale: „Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la festivitatea dedicată marcării a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai partenerilor internaționali de dezvoltare, ai ma...
Președintele României, Nicușor Dan: Extinderea UE către Moldova și Ucraina este o investiție în securitatea Europei # Moldpres
România va continua să susțină ferm extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest, a declarat joi președintele României, Nicușor Dan, în cadrul conferinței la nivel înalt „Coeziunea 2027+: un fac...
Cei mai importanţi aliaţi europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu preşedintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele-cheie ale planului american de încheiere a războiului din Ucraina, relatează agenţiile internaţionale de presă, preluat de news.ro ș...
ANRE introduce două produse de capacitate noi pentru facilitarea fluxurilor de gaze naturale către Ucraina # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis astăzi introducerea a două produse speciale de capacitate noi – „Ruta 2” și „Ruta 3”, destinate facilitării fluxurilor de gaze naturale din Grecia către Ucraina prin in...
Bursele studenților vor crește în anul 2026. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, drept răspuns la o petiție, semnată de mai mulți studenți, care au solicitat majorarea burselor, informează MOLDPRES.„Î...
Experți din peste 15 țări, reuniți la Chișinău pentru a discuta securitatea globală a sănătății # Moldpres
Cea de-a III-a ediție a conferinței naționale cu participare internațională „Abordarea O singură sănătate – pentru securitatea globală a sănătății” s-a desfăşurat astăzi, 21 noiembrie, la complexul sociocultural al Universității de Stat de Medi...
Cooperarea moldo-britanică, discutată de premierul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Regatului Unit și Irlandei de Nord, Fern Horine # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a discutat, astăzi, cu Ambasadoarea Regatului Unit și Irlandei de Nord, Fern Horine. Oficialii au vorbit despre posibilitățile de a întări prietenia dintre Republica Moldova și Regatul Unit, pentru a crește cooperarea în diverse sec...
Conducătorul întreprinderii care a dispus transportarea ilicită a armamentului peste frontiera Republicii Moldova a fost reținut. Anunțul a fost făcut de responsabilii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). Ac...
Salariul minim pentru 2026: Sindicatele propun 8050 lei, iar Guvernul și patronatele analizează opțiunile # Moldpres
Sindicatele cer majorarea salariului minim la 8050 de lei de la 1 ianuarie 2026, argumentând că nivelul actual nu acoperă necesitățile minime de trai, în timp ce Guvernul analizează o variantă medie de 6300 de lei, ce ar necesita peste jumătate de miliard de le...
Consolidarea parteneriatului moldo-american și cooperarea în domeniul dezvoltării economice, discutate de vicepremierul Eugen Osmochescu cu Nick Pietrowicz # Moldpres
Consolidarea parteneriatului moldo-american și cooperarea în domeniul dezvoltării economice au fost principalele subiecte de discuție dintre vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, și Nick Pietrowicz, șef adjunct al misiun...
Reguli noi la examenele de absolvire din 2026: Direcțiile raionale de învățământ vor putea crea centre de examene pentru absolvenții de gimnaziu # Moldpres
Sesiunea de examene din anul de învățământ 2025-2026 vine cu mai multe elemente noi. Unul dintre acestea este faptul că pentru organizarea examenelor de absolvire a gimnaziului, Direcțiile raionale/municipale de învățământ vor putea crea centre de ...
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite vor continua cooperarea pentru fortificarea coeziunii sociale # Moldpres
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării coeziunii sociale, au fost discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Rosemary A. DiCarlo, Subsecretar General al ONU pentru Afaceri P...
Republica Moldova și China își consolidează cooperarea în domeniul educației. Acord semnat la Beijing # Moldpres
Republica Moldova și China își consolidează cooperarea în domeniul educației, oferind noi oportunități pentru elevii, studenții, cadre didactice și instituțiile de învățământ din ambele țări. Un acord în acest sens a fost semnat la Beij...
Un robot umanoid fabricat în China a stabilit un record mergând pe jos 106 km, fără oprire # Moldpres
Un robot umanoid fabricat în China a stabilit un record mondial Guinness, mergând pe jos 106 kilometri, între două orașe din estul țării, fără oprire, transmite vineri agenția Xinhua, citată de AGERPRES și MOLDPRES.Dezvoltat de Agibot, cu sediul &ic...
FOTO-VIDEO // Noi detalii despre armele depistate într-un camion în vama Albița: în documentele de însoțire figurau „deșeuri metalice” # Moldpres
Polițiștii români au reținut, vineri, 21 noiembrie un cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani, bănuit de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală. Procurorii...
UNICEF și partenerii lansează un ghid și o platformă digitală dedicate intervenției timpurii în copilărie # Moldpres
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Institutul Mamei și Copilului și Institutul Național de Intervenție Timpurie în Copilărie „Voinicel”,...
Moldova accelerează tranziția către o economie verde și durabilă: Sprijin din partea Comunităţii Energetice în domeniul climei # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut o întrevedere la Chișinău cu Artur Lorkowski, directorul Secretariatului Comunității Energetice, în cadrul discuțiilor axate pe cooperarea Republicii Moldova cu instituțiile europene din domeniile energiei, mediului ș...
VIDEO // Circulație mai sigură și mai fluentă pe drumul R15.1 Bălți–M5, după finalizarea lucrărilor de modernizare # Moldpres
Traficul rutier pe unul dintre cele mai aglomerate segmente regionale din nordul țării, drumul R15.1 Bălți–M5, se desfășoară în prezent în condiții semnificativ îmbunătățite, datorită finalizării lucrărilor de reparație și modernizare, tran...
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Moldpres
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Președinția, care are motto-ul &bdqu...
Consiliul Europei sprijină prioritățile președinției Republicii Moldova la Comitetului de Miniștri. Președintele APCE: „Perfect aliniate cu prioritățile noastre” # Moldpres
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei așteaptă să colaboreze cu Republica Moldova în următoarele luni și să sprijine implementarea priorităților asumate de țara noastră în cadrul exercitării președinției în Comitetul de Miniștri. Asigurări...
DOC // Noua metodologie de finanțare a grădinițelor: instrucțiunea de aplicare a fost publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Din 2026, grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate în baza unor noi reguli, care prevăd că bugetul fiecărei instituții se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcți...
Instituțiile de învățământ vor putea implementa programe de educație multilingvă. MEC a lansat înregistrările # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării a lansat procesul de pilotare a programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II, pentru perioada 2025–2028, informează MOLDPRES.Potrivit MEC...
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: „Vom trata președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu cea mai mare responsabilitate” # Moldpres
Republica Moldova va trata președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu cea mai mare responsabilitate și va încerca în acest mandat să faciliteze în primul rând sprijinul acordat Ucrainei de către Consiliul Europei. De...
Parlamentul organizează o conferință dedicată rolului instituției în procesul de integrare europeană # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, împreună cu Biroul pentru Integrare Europeană, va organiza marți, 25 noiembrie 2025, conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”,...
iscuții publice privind actualizarea Programului Național de Aderare. Viceprim-ministra Cristina Gherasimov: „Încurajăm, în continuare, toți actorii interesați să se implice” # Moldpres
Biroul pentru Integrare Europeană desfășoară discuții publice privind actualizarea Programului Național de Aderare (PNA) la Uniunea Europeană (UE) pentru anii 2025-2029. Viceprim-ministra Cristina Gherasimov încurajează actorii interesați să elaboreze propuneri pr...
Fulgere la final de noiembrie, provocate de ciocnirea maselor de aer tropical şi polar. SHS: „Un noiembrie neobişnuit de cald favorizează astfel de fenomene” # Moldpres
Descărcările electrice înregistrate în noaptea de 21 noiembrie în mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost generate de interacțiunea neobișnuit de intensă a maselor de aer tropical cu cele de aer polar. Contactul dintre cele două fronturi, cu propr...
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea unui lot de 5000 kg de bomboane care conțineau dioxid de titan (E171) – un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Depistarea a fost făcută în cadrul controalelor de...
UE pregătește un plan propriu de încheiere a războiului, considerat mai avantajos pentru Ucraina # Moldpres
Uniunea Europeană elaborează un plan alternativ de oprire a războiului din Ucraina, prezentat drept mai favorabil Kievului decât propunerea administrației americane, relatează The Wall Street Journal, citând surse europene, informează MOLDPRES.Potrivit publi...
Administraţia lui Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie, scrie Financial Times (FT), care citează oficiali ucraineni, transmi...
Vicepremierul Mihai Popșoi, în discuții cu omologul său din Turkmenistan. Potențialul de aprofundare a colaborării, în special în sectorul energetic, pe agendă # Moldpres
Principalele domenii de cooperare dintre Republica Moldova și Turkmenistan și posibilitățile de aprofundare a colaborării, în special în sectorul energetic, au fost analizate de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldov...
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est, transmite news.ro, preluat de MOLDPRES....
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți astăzi de creștinii ortodocși de stil vechi. În dimineața zilei, în lăcașurile sfinte din țară sunt oficiate servicii divine. Totodată, mai multe localități își sărbătoresc astăzi hramul, ...
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește vineri, 21 noiembrie, Reuniunea Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), informează MOLDPRES.În deschiderea Reuniunii, vor susține discursuri președintele Parlamentului, Igor Grosu,...
Dolarul american încheie săptămâna cu o apreciere de 15 bani și are o cotație oficială de 17 lei și 14 bani, informează MOLDPRES. Mai scumpă este și moneda unică europeană, care adaugă cinci bani și costă 19 lei și 74 de bani, potrivit datelor ...
DOC // Publicat în Monitorul Oficial. Cetățenii moldoveni, care au muncit legal în Canada, vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Moldpres
Cetățenii moldoveni, care au muncit legal în Canada, vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Decretul prezidențial privind aprobarea semnării Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Canada a fost publicat astăzi...
