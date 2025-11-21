Ursula von der Leyen, despre ultimatumul SUA: „Nimic nu trebuie să se decidă fără Ucraina”
TV8, 21 noiembrie 2025 23:10
Ursula von der Leyen, despre ultimatumul SUA: „Nimic nu trebuie să se decidă fără Ucraina”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
23:10
Acum 2 ore
22:20
Acum 4 ore
21:50
21:40
21:20
21:20
20:50
20:00
Acum 6 ore
19:50
19:20
18:50
18:10
18:00
Acum 8 ore
17:30
17:10
17:00
17:00
16:40
16:00
16:00
Acum 12 ore
15:30
14:50
14:20
14:10
13:50
13:20
13:10
12:40
12:20
12:20
11:50
11:30
11:00
Acum 24 ore
10:40
10:10
09:50
09:20
08:10
07:40
07:10
Ieri
22:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.