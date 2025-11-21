Universitatea de Stat din Moldova s-a clasat pe locul II în etapa națională la campionatul de jocuri intelectuale între studenți
Unda Libera, 21 noiembrie 2025 13:10
Cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului, studenții USM au participat la campionatul de jocuri intelectuale, cu participare națională a tinerilor din Republica Moldova. Competiția a reunit cele mai puternice echipe universitare din țară, cele care au câștigat etapele locale din Continuare...
Acum 5 minute
13:20
Fizicienii USM Ghenadii KOROTCENKOV și Denis NICA – incluși și în acest an în prestigiosul clasament mondial „Top 2%” al celor mai influenți savanți din lume # Unda Libera
Excelența științifică a Universității de Stat din Moldova continuă să fie recunoscută la nivel mondial. Fizicienii USM Ghenadii KOROTCENKOV și Denis NICA, au fost incluși și în acest an în prestigiosul clasament mondial „Top 2%” al celor mai influenți savanți Continuare...
Acum 15 minute
13:10
Studenții Universității de Stat din Moldova au avut parte de instruiri și aplicații de teren în domeniul geoarheologiei # Unda Libera
În perioada 18-20 noiembrie la Universitatea de Stat din Moldova au avut loc instruiri și aplicații de teren, în cadrul sub-proiectului „Modernizarea procesului didactic în domeniul științelor biologice, fizice și ale mediului în contextul rigorilor pieței muncii / GEOBIOLAB”, parte Continuare...
13:10
13:10
Studenții Institutului de Educație Fizică și Sport din cadrul USM, pe podiumul învingătorilor la Cupa Republicii Moldova la înot # Unda Libera
Excelența academică și performanța sportivă merg mână în mână la Institutul de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Stat din Moldova. Studenții au participat la Cupa Republicii Moldova (Noiembrie 2025), unde au cucerit marile trofee și o salbă Continuare...
Acum o oră
12:50
De treisprezece ani consecutiv, Liga Studenților Originari din Republica Moldova (LSORM) organizează Gala Studenților Originari din Republica Moldova (GSORM) – cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor moldoveni din diaspora, care premiază excelența academică, profesională și spiritul civic al generației ce Continuare...
12:40
Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică 2025: candidează 12 redacții și 9 jurnaliști # Unda Libera
Consiliul de Presă anunță etapa a doua a concursului pentru Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2025. La concurs au fost admise 12 redacții și 9 jurnaliști, iar publicul poate vota pentru candidații preferați pe platforma online www.Mediaforum.md. Votul publicului are Continuare...
Acum 4 ore
10:10
Finanțările flexibile și programele de formare pot contribui la dezvoltarea antreprenoriatului feminin # Unda Libera
Antreprenoarele din sectorul de producție de pe ambele maluri ale Nistrului demonstrează un potențial semnificativ de dezvoltare și extindere pe piețele interne și externe, însă continuă să se confrunte cu bariere care le limitează creșterea. Lipsa accesului la finanțare, cerințele Continuare...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Experți și cercetători au participat la conferința științifico-practică „Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu”, desfășurată la USM # Unda Libera
La 14 noiembrie 2025 au avut loc lucrările celei de-a VI-a ediții a Conferinței Științifico-Practice „Tehnologii Fizice Avansate cu Aplicarea UVS în Monitorizarea și Modelarea Factorilor de Mediu (TehFizUVS)”, organizată de Laboratorul de cercetări științifice „Fizica Mediului și Modelarea Sistemelor Continuare...
10 noiembrie 2025
17:20
În relațiile de cuplu, granița dintre grijă autentică și control abuziv poate fi surprinzător de subțire. La fel cum un ecran de telefon devine uneori o „dădacă digitală” care pacifică un copil în detrimentul dezvoltării sale, și în relațiile adulților, Continuare...
11:20
Anais Iftimie își face debutul muzical cu piesa “Nu uit” – o poveste despre emoție și recunoștință # Unda Libera
Tânăra artistă Anais Iftimie lansează oficial piesa sa de debut, intitulată „Nu uit”, o melodie emoționantă ce vorbește despre importanța amintirilor, a oamenilor dragi și a momentelor care ne definesc pe drumul vieții. „Nu trebuie să uităm de unde am Continuare...
6 noiembrie 2025
13:20
Universitatea de Stat din Moldova marchează Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare // VIDEO # Unda Libera
Comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova marchează Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Acțiunile dedicate acestui eveniment au început cu inaugurarea ședinței plenare a Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională “Integrare prin Cercetare şi Inovare”. În Continuare...
29 octombrie 2025
13:50
Republica Moldova va fi reprezentată de 18 judocani (9 masculin și 9 feminin) la Campionatul European U23, programat la Chișinău Arena în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. La masculin vor evolua Vladimir Iacomi (60 kg), Alexandru Moraru (66 kg), Continuare...
13:50
La grădinița „Regina Maria” din Ialoveni copiii descoperă bucuria lecturii prin Programul „Citește-mi 100 de povești” # Unda Libera
Copiii de la grădinița „Regina Maria” din Ialoveni se bucură în fiecare zi de ora de lectură și de cărțile donate instituției în cadrul programului național de lectură „Citește-mi 100 de povești”. „De când a fost lansat acest proiect, în Continuare...
13:20
În data de 27 octombrie 2025, Centrul de Resurse pentru Formarea Cotinuă USM a fost gazda delegației UNFPA din Africa de Sud, condusă de Simphiwe Ndlazi. Alături de partenerii de dezvoltare UNFPA Moldova, reprezentată de Aliona Cristei și Fundația Moldcell, Continuare...
13:10
Op-ed: Îngrijirea nu se vede, dar ne ține împreună 29 octombrie – Ziua Internațională a Îngrijirii și Asistenței # Unda Libera
În fiecare familie există cineva care are grijă. Cineva ascultă noaptea respirația copilului, cineva își întrerupe ziua pentru a ajuta un părinte îmbătrânit, cineva pune pe pauză planurile proprii pentru a fi prezent(ă) în viața celor dragi. Îngrijirea este un Continuare...
26 octombrie 2025
11:00
Conferința internațională „Istorie — Arheologie — Muzeologie”, ediția a XXXV-a, a reunit peste 100 de cercetători din 12 țări # Unda Libera
Timp de două zile, Muzeul Național de Istorie a Moldovei s-a transformat într-un veritabil hub academic: peste 100 de cercetători din 12 țări au îmbinat probele empirice cu reflecția teoretică. Cercetătorii au adus în prim-plan investigații arheologice recente, surse de Continuare...
10:50
A fost lansată o nouă ediție a cursului facultativ „Jurnalism de Mediu” la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM // VIDEO # Unda Libera
A fost lansată o nouă ediție a cursului facultativ „Jurnalism de Mediu”. Proiectul se desfășoară la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării și este dedicat studenților tuturor specialităților de la FJȘC. Potrivit staffului facultății, dar și organizatorilor, acest curs Continuare...
21 octombrie 2025
14:50
Universitatea de Stat din Moldova, distinsă cu Premiul „Best University Research” la Conferința Internațională Iter Vitis – Les Chemins de la Vigne en Europe # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova a fost distinsă cu Premiul „Best University Research” în cadrul Adunării Generale Anuale și Conferinței Internaționale Iter Vitis – Les Chemins de la Vigne en Europe, desfășurate la Salonic, Grecia, desfășurată în perioada 16–18 octombrie Continuare...
