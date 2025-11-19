Linia Electrică Aerienă Vulcănești-Chișinău, aproape gata. Se lucrează la ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor - VIDEO
ProTV.md, 19 noiembrie 2025 11:00
Linia Electrică Aerienă Vulcănești-Chișinău, aproape gata. Se lucrează la ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
11:10
După 11 ani, Ronaldo a mers din nou în SUA! Cum l-a menționat Trump la Casa Albă, de față cu miliardarii americani # ProTV.md
După 11 ani, Ronaldo a mers din nou în SUA! Cum l-a menționat Trump la Casa Albă, de față cu miliardarii americani
Acum 30 minute
11:00
Linia Electrică Aerienă Vulcănești-Chișinău, aproape gata. Se lucrează la ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor - VIDEO # ProTV.md
Linia Electrică Aerienă Vulcănești-Chișinău, aproape gata. Se lucrează la ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor - VIDEO
10:50
5 naționale europene calificate la Mondial! Scoția a dat lovitura în prelungiri, cu Danemarca, și merge în SUA # ProTV.md
5 naționale europene calificate la Mondial! Scoția a dat lovitura în prelungiri, cu Danemarca, și merge în SUA
Acum o oră
10:40
Moldova, Ucraina și România - în prima reuniune în formatul „Triunghiul Odesa”. Despre ce au discutat reprezentanții ministerelor de Externe # ProTV.md
Moldova, Ucraina și România - în prima reuniune în formatul „Triunghiul Odesa”. Despre ce au discutat reprezentanții ministerelor de Externe
10:20
Elon Musk și Cristiano Ronaldo, la dineul dat de Donald Trump în onoarea lui Mohammed bin Salman la Casa Albă # ProTV.md
Elon Musk și Cristiano Ronaldo, la dineul dat de Donald Trump în onoarea lui Mohammed bin Salman la Casa Albă
Acum 2 ore
10:00
Primul transport de gaz natural lichefiat american care va încălzi Ucraina a ajuns în Lituania pe ruta baltică. „Se scrie istorie” # ProTV.md
Primul transport de gaz natural lichefiat american care va încălzi Ucraina a ajuns în Lituania pe ruta baltică. „Se scrie istorie”
10:00
IGPF confirmă: Un aparat de zbor asemănător unei drone a survolat spațiul aerian al țării noastre # ProTV.md
IGPF confirmă: Un aparat de zbor asemănător unei drone a survolat spațiul aerian al țării noastre
09:50
Povestea fabuloasă a lui Curacao, cel mai mic stat din istorie calificat la Mondial. Are pe bancă o legendă # ProTV.md
Povestea fabuloasă a lui Curacao, cel mai mic stat din istorie calificat la Mondial. Are pe bancă o legendă
09:50
România, victorie clară după ce a fost condusă din minutul 2! Cei din San Marino au dat 2 autogoluri # ProTV.md
România, victorie clară după ce a fost condusă din minutul 2! Cei din San Marino au dat 2 autogoluri
09:40
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:40
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
09:30
Atac cu drone rusești în orașul Harkov. 32 de persoane au fost rănite - VIDEO
09:30
Incendiu la Liceului Teoretic Dante Alighieri din capitală: Un transformator electric a luat foc. IGSU vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Incendiu la Liceului Teoretic Dante Alighieri din capitală: Un transformator electric a luat foc. IGSU vine cu detalii - FOTO
Acum 4 ore
09:00
O dronă, detectată de armata română în spațiul aerian al României, dar și Republicii Moldova. Patru aeronave de luptă ridicate de la sol de către țara vecină # ProTV.md
O dronă, detectată de armata română în spațiul aerian al României, dar și Republicii Moldova. Patru aeronave de luptă ridicate de la sol de către țara vecină
09:00
Avioane de luptă ale NATO, ridicate de urgență în aer, după un nou atac rusesc asupra vestului Ucrainei # ProTV.md
Avioane de luptă ale NATO, ridicate de urgență în aer, după un nou atac rusesc asupra vestului Ucrainei
08:30
Curs valutar BNM pentru 19 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
O dronă, detectată de armata română în spațiul aerian al României. Patru aeronave de luptă ridicate de la sol # ProTV.md
O dronă, detectată de armata română în spațiul aerian al României. Patru aeronave de luptă ridicate de la sol
08:20
Iarna a venit mai devreme: A nins în capitală şi în unele raioane ale țării. Imagini de poveste surprinse cu fulgii din noiembrie - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Iarna a venit mai devreme: A nins în capitală şi în unele raioane ale țării. Imagini de poveste surprinse cu fulgii din noiembrie - FOTO/VIDEO
08:20
Precipitații sub formă de lapoviță şi ninsoare. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Precipitații sub formă de lapoviță şi ninsoare. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Iarna a venit mai devreme. Ninge în capitală şi în unele raioane ale țării. Imagini de poveste surprinse cu fulgii din noiembrie - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Iarna a venit mai devreme. Ninge în capitală şi în unele raioane ale țării. Imagini de poveste surprinse cu fulgii din noiembrie - FOTO/VIDEO
08:10
Precipitații sub formă de lapoviță în nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Precipitații sub formă de lapoviță în nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
07:20
Iarna a venit mai devreme. Ninge în capitală. Imagini de poveste surprinse cu fulgii din noiembrie - VIDEO # ProTV.md
Iarna a venit mai devreme. Ninge în capitală. Imagini de poveste surprinse cu fulgii din noiembrie - VIDEO
Acum 6 ore
07:10
Iarna a venit mai devreme. Primii fulgi de nea. Imagini de poveste surprinse în capitală - VIDEO # ProTV.md
Iarna a venit mai devreme. Primii fulgi de nea. Imagini de poveste surprinse în capitală - VIDEO
Acum 12 ore
23:10
Selecționata de tineret a Moldovei a obținut un rezultat de egalitate în Astana, 1-1 cu reprezentativa Kazahstanului. Este al șaselea meci din preliminariile Campionatului European 2027 - VIDEO # ProTV.md
Selecționata de tineret a Moldovei a obținut un rezultat de egalitate în Astana, 1-1 cu reprezentativa Kazahstanului. Este al șaselea meci din preliminariile Campionatului European 2027 - VIDEO
23:10
Croația încheie grupa cu o revenire spectaculoasă împotriva Muntenegrului, în timp ce Cehia spulberă Gibraltarul și își asigură locul doi pentru Mondial - VIDEO # ProTV.md
Croația încheie grupa cu o revenire spectaculoasă împotriva Muntenegrului, în timp ce Cehia spulberă Gibraltarul și își asigură locul doi pentru Mondial - VIDEO
23:00
Final de criză la granița României: incendiul de pe petrolierul lovit de dronă rusească a fost stins, iar evacuările din Tulcea au fost ridicate - VIDEO # ProTV.md
Final de criză la granița României: incendiul de pe petrolierul lovit de dronă rusească a fost stins, iar evacuările din Tulcea au fost ridicate - VIDEO
23:00
Naționala Germaniei se califică la Mondial după o victorie categorică cu 6-0 în fața Slovaciei, Assan Ouedraogo devenind cel mai tânăr marcator la debut din ultimele șapte decenii - VIDEO # ProTV.md
Naționala Germaniei se califică la Mondial după o victorie categorică cu 6-0 în fața Slovaciei, Assan Ouedraogo devenind cel mai tânăr marcator la debut din ultimele șapte decenii - VIDEO
23:00
FC Barcelona revine acasă după doi ani și jumătate de lucrări la Camp Nou: prima partidă se joacă sâmbătă, cu stadionul încă în reconstrucție - VIDEO # ProTV.md
FC Barcelona revine acasă după doi ani și jumătate de lucrări la Camp Nou: prima partidă se joacă sâmbătă, cu stadionul încă în reconstrucție - VIDEO
22:50
Explozie uriașă la o conductă de gaze lângă Omsk: Autoritățile ruse neagă orice legătură cu un atac ucrainean - VIDEO # ProTV.md
Explozie uriașă la o conductă de gaze lângă Omsk: Autoritățile ruse neagă orice legătură cu un atac ucrainean - VIDEO
22:50
Debut de senzație în Emiratele Arabe Unite: Moldoveanul Pavel Andrușca îl spulberă pe adversarul chinez cu un knockout de manual - VIDEO # ProTV.md
Debut de senzație în Emiratele Arabe Unite: Moldoveanul Pavel Andrușca îl spulberă pe adversarul chinez cu un knockout de manual - VIDEO
22:50
Olanda defilează în fața Lituaniei și obține calificarea directă la EURO 2026. Polonia lui Lewandowski se mulțumește cu locul de baraj - VIDEO # ProTV.md
Olanda defilează în fața Lituaniei și obține calificarea directă la EURO 2026. Polonia lui Lewandowski se mulțumește cu locul de baraj - VIDEO
22:50
Ruptură totală între Mbappé și PSG: starul francez și fosta sa echipă își cer reciproc despăgubiri de sute de milioane de euro - VIDEO # ProTV.md
Ruptură totală între Mbappé și PSG: starul francez și fosta sa echipă își cer reciproc despăgubiri de sute de milioane de euro - VIDEO
22:40
Accident la Făleşti: Un automobil s-a lovit cu o maşină a Poliției de Frontieră: Ambele vehicule au ajuns într-un gard - VIDEO # ProTV.md
Accident la Făleşti: Un automobil s-a lovit cu o maşină a Poliției de Frontieră: Ambele vehicule au ajuns într-un gard - VIDEO
22:40
Moldova își reafirmă vocația europeană: Premierul Munteanu spune la Bruxelles că extinderea UE este o investiție în stabilitatea și securitatea continentului - VIDEO # ProTV.md
Moldova își reafirmă vocația europeană: Premierul Munteanu spune la Bruxelles că extinderea UE este o investiție în stabilitatea și securitatea continentului - VIDEO
22:30
Grădinile Tivoli, transformate într-un tărâm de basm: milioane de luminițe aprind magia sărbătorilor la Copenhaga - VIDEO # ProTV.md
Grădinile Tivoli, transformate într-un tărâm de basm: milioane de luminițe aprind magia sărbătorilor la Copenhaga - VIDEO
22:20
Zelenski pleacă în Turcia pentru a relansa negocierile de pace: Liderul ucrainean anunță o nouă rundă de discuții la care Kremlinul refuză să participe - VIDEO # ProTV.md
Zelenski pleacă în Turcia pentru a relansa negocierile de pace: Liderul ucrainean anunță o nouă rundă de discuții la care Kremlinul refuză să participe - VIDEO
Acum 24 ore
22:10
Polonia acuză Rusia de sabotarea căii ferate folosite pentru transportul armamentului spre Ucraina: Premierul anunță că doi ucraineni recrutați de serviciile secrete ruse sunt principalii suspecți - VIDEO # ProTV.md
Polonia acuză Rusia de sabotarea căii ferate folosite pentru transportul armamentului spre Ucraina: Premierul anunță că doi ucraineni recrutați de serviciile secrete ruse sunt principalii suspecți - VIDEO
22:10
Scandal în Parlamentul de la Kiev: Opoziția blochează tribuna și cere demisia Guvernului în timpul votului privind miniștrii implicați în uriașa schemă de corupție din energetică - VIDEO # ProTV.md
Scandal în Parlamentul de la Kiev: Opoziția blochează tribuna și cere demisia Guvernului în timpul votului privind miniștrii implicați în uriașa schemă de corupție din energetică - VIDEO
22:00
Campania de vaccinare antigripală în plină desfășurare: Peste 220 de mii de doze administrate în toată țara, cifra fiind mai mare decât în 2024 - VIDEO # ProTV.md
Campania de vaccinare antigripală în plină desfășurare: Peste 220 de mii de doze administrate în toată țara, cifra fiind mai mare decât în 2024 - VIDEO
21:50
Numărul cazurilor de gripă crește în capitală: Alte patru infecții confirmate, în timp ce infecțiile respiratorii continuă să se răspândească la nivel național - VIDEO # ProTV.md
Numărul cazurilor de gripă crește în capitală: Alte patru infecții confirmate, în timp ce infecțiile respiratorii continuă să se răspândească la nivel național - VIDEO
21:40
Ucraina, lovită de un nou val de atacuri rusești nocturne: Zeci de drone distrug clădiri rezidențiale, sedii media și infrastructură feroviară în Dnipro - VIDEO # ProTV.md
Ucraina, lovită de un nou val de atacuri rusești nocturne: Zeci de drone distrug clădiri rezidențiale, sedii media și infrastructură feroviară în Dnipro - VIDEO
21:40
Audierea martorilor din partea acuzării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc, a fost pusă pe pauză. Ce spune procurorul de caz - VIDEO # ProTV.md
Audierea martorilor din partea acuzării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc, a fost pusă pe pauză. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
21:30
Nemulțumiri în rândul beneficiarilor de compensații sociale pentru transport: Oamenii spun că nu au primit ajutorul de mai multe luni. Răspunsul primăriei - VIDEO # ProTV.md
Nemulțumiri în rândul beneficiarilor de compensații sociale pentru transport: Oamenii spun că nu au primit ajutorul de mai multe luni. Răspunsul primăriei - VIDEO
21:10
Deținut politic, condamnat la moarte și vizat de execuții simulate: Viața și lupta lui Ilie Ilașcu, simbolul rezistenței românești împotriva regimului separatist de la Tiraspol - VIDEO # ProTV.md
Deținut politic, condamnat la moarte și vizat de execuții simulate: Viața și lupta lui Ilie Ilașcu, simbolul rezistenței românești împotriva regimului separatist de la Tiraspol - VIDEO
21:00
„Un al doilea Ilie Ilașcu nu îl are poporul român”: Cum îl descrie istoricul Ion Varta pe eroul care a rezistat detenției și torturii în regiunea transnistreană – VIDEO # ProTV.md
„Un al doilea Ilie Ilașcu nu îl are poporul român”: Cum îl descrie istoricul Ion Varta pe eroul care a rezistat detenției și torturii în regiunea transnistreană – VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.11.2025
19:50
O mașină a doborât un indicator rutier după ce a încercat să evite o coliziune cu un automobil care a trecut pe roșu. Momentul, surprins de o cameră de bord – VIDEO # ProTV.md
O mașină a doborât un indicator rutier după ce a încercat să evite o coliziune cu un automobil care a trecut pe roșu. Momentul, surprins de o cameră de bord – VIDEO
19:30
Opt mandate vacante în Parlamentul Moldovei: CEC propune noi deputați supleanți pentru validare # ProTV.md
Opt mandate vacante în Parlamentul Moldovei: CEC propune noi deputați supleanți pentru validare
19:30
Moldova și Turcia consolidează parteneriatul bilateral: Discuții despre comerț, investiții și dezvoltare locală # ProTV.md
Moldova și Turcia consolidează parteneriatul bilateral: Discuții despre comerț, investiții și dezvoltare locală
19:10
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Antonio Costa, Președintele Consiliului European: „Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european” # ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Antonio Costa, Președintele Consiliului European: „Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.