Germania – Slovacia 6:0: victorie zdrobitoare, stil și bilet în faza finală a CM
Noi.md, 19 noiembrie 2025 00:30
Pe 17 noiembrie, la Leipzig, echipa națională a Germaniei a disputat meciul decisiv din ciclul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.Slovacii, care aveau același număr de puncte, sperau să se răzbune pentru victoria din prima rundă, dar echipa lui Julian Nagelsmann nu doar a răspuna — ea a distrus adversarul.Cum s-a întîmplatÎncă din primele minute, Germania a preluat contr
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
01:00
Pe 17 noiembrie, la Rotterdam, echipa națională a Olandei și-a asigurat calificarea la Campionatul Mondial 2026, învingînd cu 4:0 Lituania. Echipa lui Ronald Koeman a preluat controlul jocului încă din primele minute și nu a lăsat adversarului nicio șansă.Cum s-a întîmplatÎncă de la începutul meciului a devenit clar că Lituania va juca pe locul doi. Olanda a dominat în centrul terenului, a
Acum o oră
00:30
Pe 17 noiembrie, la Leipzig, echipa națională a Germaniei a disputat meciul decisiv din ciclul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.Slovacii, care aveau același număr de puncte, sperau să se răzbune pentru victoria din prima rundă, dar echipa lui Julian Nagelsmann nu doar a răspuna — ea a distrus adversarul.Cum s-a întîmplatÎncă din primele minute, Germania a preluat contr
00:30
China a decis amînarea proiecției filmelor japoneze importate „Crayon Shin-chan the Movie：Super Magificent! Scorching Kasukabe Dancers” și „Cells of Work”, scrie romanian.cgtn.com.Importatorul și distribuitorul filmelor au confirmat că decizia a fost una prudentă adoptată în urma evaluării performanțelor complexe ale producțiilor cinematografice japoneze pe piața chineză și a stării de spirit
00:30
Eubank a recunoscut înfrîngerea și nu exclude un al treilea meci cu Benn: „A fost seara lui” # Noi.md
Pe 15 noiembrie, la Londra, Chris Eubank Jr. a pierdut în fața lui Conor Benn în meciul revanșă, fiind de două ori pus la pămînt. A fost un meci în care moștenirea s-a ciocnit cu realitatea, iar Eubank, în ciuda înfrîngerii, a ieșit cu demnitate.„Am trecut prin iad pentru a ajunge la acest meci”, a mărturisit Eubank. El a menționat că condițiile de greutate medie cu cîntărire suplimentară au f
Acum 2 ore
00:00
Autoritățile nu intenționează să concesioneze din nou Aeroportul Internațional Chișinău, readus în proprietatea statului în 2023.Activul aduce profit stabil și plătește regulat taxe la buget, nu acumulează datorii și nu contractează credite. La Aeroport se desfășoară o modernizare activă, iar introducerea unor taxe sau tarife suplimentare pentru pasageri nu este planificată. Despre aceasta a d
18 noiembrie 2025
23:30
Deficitul de forță de muncă din Japonia a dus la grave dificultăți economice. Despre acest lucru a anunțat Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).Conform informațiilor OCDE, numărul populației active din țară a scăzut cu 16% față de nivelul maxim atins în 1995. Acest lucru a provocat o concurență acerbă pentru personal: două treimi dintre companiile japoneze au declarat că
23:30
Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 se va desfășura simultan în trei țări: SUA, Canada și Mexic. Acesta va fi primul turneu cu un format extins, cu 48 de echipe. Calificările au început în septembrie 2023 și se vor încheia în primăvara anului 2026.La data de astăzi, 18 noiembrie 2025, sînt cunoscuți 34 de participanți: Organizatori: Canada, Mexic, SUA Asia și Oceania: Japonia, Iran,
23:30
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), președintele Chinei, președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a solicitat menținerea unității conducerii PCC, gestionării țării de către popor și guvernanței bazate pe lege, propunînd concentrarea pe valorificarea valenței legii. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni privind promovarea rolul
23:30
Al Siesta: „Aceasta nu este o luptă, ci o pantomimă. Joshua împotriva lui Paul – o înșelăciune a populației” # Noi.md
Promotorul și directorul general al IBA.PRO, Al Siesta, a criticat dur organizarea luptei dintre Jake Paul și Anthony Joshua, numind-o „absurdă” și „rușinoasă pentru boxul profesionist”.Potrivit lui, afișul luptei nu este doar o surpriză, ci o lovitură dată bunului simț.„Sînt incredibil de surprins că am văzut afișul acestui meci. În lumea boxului profesionist, acest lucru este imposibil.
Acum 4 ore
23:00
David Benavidez: „Visez să devin cel mai bun de la vîrsta de trei ani. Și acum a sosit momentul meu” # Noi.md
Pe 22 noiembrie, campionul WBC la categoria semigrea David Benavidez își va apăra pentru prima dată titlul împotriva lui Anthony Yarde. Dar pentru americanul de 28 de ani, acesta nu este doar un meci — este un pas către visul pe care îl poartă în suflet de la vîrsta de trei ani.„Visam să devin cel mai bun boxer din lume încă din copilărie. Sîntem aproape de țintă. Nu mă voi opri pînă cînd nu v
23:00
La Leova au fost semnate contractele pentru construcția apeductului în satele Tomai și Sărata Răzeși # Noi.md
Peste 4.100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor avea acces la apă potabilă sigură, furnizată printr-o rețea modernă de distribuție.Astăzi, la Leova, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, au fost semnate contractul de antrepriză pentru construcție și montaj, contractul pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului și contractul de supraveghere te
22:30
Alexandru Munteanu la Bruxelles: „Moldova este pregătită, competitivă și decisă să devină stat membru al UE pînă în 2030” # Noi.md
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană pînă în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarant prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu la Summitul European de Afaceri de la Bruxelles.„Republica Moldova și-a făcut alegerea. Îmbrățișăm Europa p
22:30
Autoritățile din Barcelona vor finanța achiziționarea de scutere electrice pentru locuitorii orașului # Noi.md
Autoritățile din Barcelona, Spania, vor aloca 15 milioane de euro pentru un program prin care locuitorii vor putea primi cîte 600 de euro pentru trecerea de la scutere pe benzină la scutere electrice.„Este o măsură fără precedent și radical nouă. Ajutorul direct acordat utilizatorilor va permite pînă în 2030, electrificarea în totalitate a parcului de mopede și un nivel zero de emisii”, a decl
22:30
Proba scrisă pentru viitorii directori de școli se complică: itemi noi, selectați aleatoriu # Noi.md
Persoanele care aspiră la funcții de conducere în învățămînt vor avea de rezolvat itemi noi la proba scrisă a concursului de director și director adjunct, informează Noi.md.Ministerul Educației și Cercetării a anunțat actualizarea structurii testului, pentru a evalua mai riguros competențele manageriale, strategice și administrative ale candidaților. Noile itemi sînt publici și pot fi consulta
22:00
Daniil Dubov către Alexander Bublik: Poți sparge racheta, dar nu apucă nimeni un bolboy. La noi e la fel cu tabla # Noi.md
În podcastul „Ceai cu Bublik”, marele maestru rus Daniil Dubov și tenismanul kazah Alexander Bublik au discutat despre modul în care sportivii își gestionează emoțiile și despre motivul pentru care șahul pare mai calm decît este în realitate.„Nu există pe internet niciun videoclip în care un șahist să spargă tabla și să țipe? Păi, păcat. Recent a devenit viral videoclipul în care Magnus a pier
22:00
Piața gazelor va intra în etapa decisivă a liberalizării în 2026, cînd marii consumatori vor fi obligați să aleagă un furnizor din piața liberă.Din 2027, regulile se vor aplica și consumatorilor medii. Autoritățile spun că acest pas va deschide concurența și va permite contracte negociate direct, la prețuri adaptate profilului fiecărei companii, scrie radiomoldova.md.Directorul Agenției Na
22:00
Autoritățile dau asigurări: nu există risc de criză a carburanților în legătură cu situația de la Lukoil # Noi.md
Autoritățile afirmă că Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unei crize a carburanților după sancțiunile aplicate companiei Lukoil.Stocurile sînt monitorizate zilnic, iar alți importatori și-au suplimentat stocurile pentru a preveni eventuale scăderi, susțin Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE), scrie moldova1.md.Ministrul Energiei, Dorin Jun
22:00
Primul Campionat Studențesc la Jocuri Intelectuale organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului # Noi.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului, 120 de tineri din universitățile din întreaga țară au participat la prima ediție a Campionatului Studențesc la Jocuri Intelectuale.Cele mai bune echipe a centrelor universitare au intrat în competiție pentru a-și demonstra cunoștințele, viteza de gîndire și abilitatea de a lucra sub presiune.La eveniment a fost prezent secretarul de Stat al Min
21:30
În piramida Menkaure din Egipt ar putea exista încăperi necunoscute pînă acum. Pe fațada estică au fost descoperite anomalii care ar putea indica existența unei intrări ascunse.Un grup internațional de cercetători a descoperit două cavități sub blocurile de granit din partea estică a piramidei lui Menkaure, pe platoul Giza.Echipa, condusă de specialiști de la Universitatea din Cairo, a stu
21:30
La Azilul Municipal de Animale Chișinău, sute de cîini își duc zilele în așteptarea unei familii, iar cifrele vorbesc despre o reală nevoie de implicare.În doar zece luni ale anului 2025, 1 446 de patrupede au fost capturate, sterilizate, deparazitate și au beneficiat de îngrijire veterinară completă. Dintre aceștia, 164 au avut șansa de a fi adoptați, majoritatea datorită promovării în mediul
Acum 6 ore
21:00
Jake Paul vs Anthony Joshua: lupta pe care nimeni nu a cerut-o, dar pe care acum toată lumea o va urmări # Noi.md
Pe 19 decembrie, la Miami, va avea loc o luptă care este deja considerată cel mai ciudat eveniment al anului în categoria supergrea.Jake Paul, bloggerul cu un palmares de 11-1, a anunțat oficial lupta împotriva lui Anthony Joshua, fostul campion mondial, omul care odinioară a ținut întreaga divizie pe umerii săi.Și nu este o expoziție. Este o luptă profesională, care va fi transmisă pe Net
21:00
Declarațiile premierului Sanae Takaichi privitoare la Insula Taiwan au încălcat grav dreptul internațional și principiul fundamental al relațiilor internaționale, au distrus ordinea internațională post război, au contravenit principiului unei singure China și celor patru documente politice chino-nipone, generînd indignarea și criticile întregului popor chinez, a declarat Mao Ning, purtător de cuvî
20:30
Administrația muzeului Luvru a închis, luni, galeria cu exponate de artă antică pentru vizitatori, din cauza temerilor legate de instabilitatea clădirii.Potrivit informațiilor furnizate de Luvru, accesul la galeria Campagna de la primul etaj a fost restricționat pe durata verificării „instabilității deosebite a unor grinzi” din sălile care susțin etajul superior al aripii sudice a clădirii.
20:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător al Inspecției judiciare, notează Noi.md.Candidații la funcția de inspector-judecător urmează să depună la sediul CSM sau la adresa de email secretariat@csm.md, pînă în data de 16 decembrie inclusiv, cererea de participare la concurs, anexînd următoarele acte: cop
20:00
Moldova marchează Săptămîna rezistenței la antimicrobiene: de ce nu trebuie luate antibiotice la întîmplare # Noi.md
În perioada 18–24 noiembrie, Republica Moldova se alătură campaniei globale de informare privind rezistența la antimicrobiene, una dintre cele mai grave amenințări la adresa sănătății publice la nivel mondial.Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) atenționează că tot mai multe bacterii, virusuri și alte microorganisme devin rezistente la medicamentele folosite pentru tratarea lor,
19:30
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile miercuri, 19 noiembrie, notează Noi.md.Întreruperea va avea loc de la ora 09:00 pînă joi, 20 noiembrie, ora 06:00.Astfel, nu vor avea apă potabilă consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Valea Tandafirilor, 31 August, 2-20; 1-11 ; Ion Vasilenco; Cau
19:30
Premierul Consiliului de Stat din China, Li Qiang, s-a întîlnit la Moscova cu omologul rus, Mihail Mishustin, scrie romanian.cgtn.com.Li a declarat că cea de-a 30-a întîlnire regulată dintre prim-miniștrii Chinei și Rusiei a avut loc nu demult în Hangzhou, care s-a concentrat pe implementarea consensului atins de președintele Xi Jinping și președintele Vladimir Putin, făcînd bilanțul progresel
19:30
Pacienții Spitalului raional Fălești sînt tratați în condiții mai bune după ce Secția chirurgie generală a fost reparată recent în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Reparația acestei secții a costat peste 3,8 milioane de lei, dintre care circa 1,8 milioane constituie contribuția CNAM și peste două milioane de lei provin din sursele
19:30
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate pînă în luna ianuarie. Acestea vor putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat, Energocom, va finaliza și prezenta calculele finale.Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie, Alexei Taran, a explicat că, doar după ce întreprinderea va depune cererea cu toate aceste date, autoritatea va putea
19:30
Novak Djokovic, de 24 de ori campion al turneelor de Grand Slam, a devenit oficial deținătorul vizei de aur a Greciei.Potrivit Greek City Times, care citează publicația sîrbă Sportal, tenismanul și familia sa au investit în imobiliare pentru a obține dreptul de ședere permanentă în țară.Pentru a participa la program, este necesar să se investească 352.000 de lire sterline (aproximativ 464.
Acum 8 ore
19:00
Pericol major în Chișinău: Mai mulți șoferi au ignorat roșul semaforului și au trecut în fața trenului # Noi.md
Mai mulți șoferi au fost surprinși punîndu-și viața în pericol după ce au ignorat atît semnalele sonore, cît și cele luminoase ale semaforului care avertizau despre apropierea unui tren. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Ismail și Calea Basarabiei din Chișinău.Potrivit imaginilor, deși sunetul trenului se auzea clar, iar semnalele luminoase erau active, cîțiva conducători auto au
19:00
Pavel Andrușca — primul moldovean care a cîștigat prin KO la UAE Warriors. Și acesta este doar începutul # Noi.md
Pe 15 noiembrie 2025, la Abu Dhabi, în cadrul turneului UAE Warriors 65, luptătorul moldovean Pavel Andrușca a disputat un meci care a devenit manifestul său personal.Knockout în prima rundă, lovitură precisă în minutul 3:53, iar adversarul din China, Daermisi Javupas (10–4–0), este deja în trecut.Pavel a concurat în categoria de greutate pînă la 64 kg și are acum un record profesional de
19:00
Procuratura Generală a închis dosarul privind procedurile ilegale din spitalul Ministerului Sănătăți # Noi.md
Procesul privind intervențiile estetice ilegale, desfășurate într-o secție clandestină de la spitalul Ministerului Sănătății (MS), a fost clasat. Informația a fost confirmată de către serviciul de presă al Procuraturii Generale. {{848652}}Conform responsabililor, pe 12 februarie 2025 a fost pornită urmărirea penală de către Centrul Național Anticorupție, fiind anchetat presupusul abuz de s
19:00
Fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, a lipsit din nou de la ședința de judecată în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Acesta a cerut amînarea ședinței, însă instanța a dispus aducerea silită, după ce nici avocații săi nu s-au prezentat în sala de judecată.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, procurorul de caz, Alexandru Botnaru, a decla
19:00
Inspectorii de mediu din raioanele Glodeni, Rîșcani și Șoldănești au desfășurat razii tematice orientate spre verificarea respectării regulilor la vînătoarea de iepuri.În cadrul controalelor desfășurate, în Glodeni și Șoldănești nu au fost identificate încălcări privind vînătoarea.Totuși, în raionul Rîșcani, inspectorii de mediu au găsiit nereguli în activitatea unor vînători. Pentru abate
18:30
Bărbatul care a agresat o judecătoare cu o cheie de gaz, chiar în sala de judecată, a fost condamnat: Ce pedeapsă i-a fost aplicată # Noi.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vîrstă de 50 de ani pentru huliganism agravat, manifestat prin acte de violență comise direct în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Bărbatul va ispăși 5 ani de închisoare. {{843486}}Potrivit probatoriului administrat de p
18:30
La 18 noiembrie 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfășurat ședința ordinară, în cadrul căreia au fost examinate și aprobate multiple planuri și modificări de investiții pentru operatorii din sectoarele de alimentare cu apă și canalizare, precum și energie electrică.În sectorul energetic, S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
18:30
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de demisia a 8 deputați: Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Cereteu Nina și Onuțu Stela aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și Ceban Ion ales pe lista Blocului Electoral „ALTERNATIVA”.Ca
18:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a dispus convocarea, în regim de urgență, a ședinței Consiliului Municipal Chișinău la finele acestei săptămîni. Decizia vine în contextul modificărilor recent aprobate de Guvern și Parlament la Legea bugetului de stat pentru anul 2025, care impun ajustarea corespunzătoare a bugetului municipal.Pe ordinea de zi vor figura două subiecte majo
18:30
La mijlocul lunii noiembrie, gospodarii din raionul Căușeni continuă să cultive varză. Pe mai multe cîmpuri din zonă pot fi observate frunzele verzi și bogate care atrag imediat atenția.Varza este singura cultură care se menține pe cîmp atît de tîrziu, iar unii fermieri spun că dispun de soiuri ce vor fi recoltate chiar și în luna decembrie. În ultimii ani, piețele din sud-estul țării nu mai s
18:30
Vasile Chirtoca: Există o altă cale decît creșterea datoriilor față de statele străine. Care anume? # Noi.md
Să împrumutăm bani de la noi înșine. Și nu dolari sau euro, ci lei moldovenești. Pentru aceasta, sistemul financiar-bancar trebuie să treacă, cel puțin parțial, sub controlul statului moldovenesc.Este nevoie nu numai de cunoștințe, ci și, oricît de ciudat ar părea, de patriotism din partea autorităților. Nu este nimic mai ușor decît să împrumuți bani de la străini, inclusiv pentru a rambursa d
17:30
Opt judocani moldoveni vor participa la turneul „Grand Slam” din Abu Dhabi — și fiecare dintre ei este pregătit să lupte la cel mai înalt nivel # Noi.md
În perioada 28-30 noiembrie, în capitala Emiratelor Arabe Unite va avea loc unul dintre cele mai prestigioase turnee de judo — Grand Slam Abu Dhabi 2025, la care vor participa 418 sportivi din 54 de țări din întreaga lume.În această componență de elită se află opt reprezentanți ai Moldovei, fiecare dintre ei făcîndu-și deja un nume pe arena internațională.Cine reprezintă Moldova: Adi
17:30
Un șofer moldovean de 47 de ani, aflat la volanul unui camion înmatriculat în Polonia, a fost surprins de camerele de pe autostrada cehă D1 în timp ce conducea haotic și provoca un derapaj periculos al semiremorcii.La scurt timp, poliția l-a oprit și a descoperit că bărbatul era în stare avansată de ebrietate, cu 1,29 la mie alcool în sînge, scrie Libertatea.Înregistrarea de mai jos provin
17:30
Alexandr Usik, care în această vară și-a recîștigat statutul de campion mondial absolut la categoria supergrea, a renunțat la titlul WBO, refuzînd lupta de apărare obligatorie a acestuia împotriva lui Fabio Wardley, deținătorul centurii temporare. Astfel,Wardley a devenit automat campion WBO cu drepturi depline.WBO: „Acesta nu este un rămas bun, ci o pauză respectuoasă”În declarația of
17:30
Apartamentele, din nou în discuție: judecătoarea Natalia Mămăligă, trimisă de CSM la reevaluare # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să trimită la reevaluare raportul privind judecătoarea Natalia Mămăligă, de la Judecătoria Chișinău, candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. {{845679}}Decizia a fost luată în urma deliberărilor CSM, după ce în cadrul ședinței închise au fost discutate aspecte legate de achiziția de apartamente efectuată de părinții magis
17:30
Numeroase site-uri și platforme online din jurul lumii au căzut temporar marți după-amiaza, inclusiv site-uri de presă fiind afectate de probleme tehnice ale Cloudflare, compania americană folosită de aproape 20% din internet pentru diferite servicii web.UPDATE 16:42 – Cloudflare anunță că a soluționat problemele tehnice care au afectat accesul la numeroase site-uri la nivel global, inclusiv î
17:30
Igor Dodon: „Autoritățile din Moldova trebuie să suspende orice forme de interacțiune cu actuala conducere a Ucrainei” # Noi.md
Autoritățile din Moldova trebuie să evalueze faptele de corupție din Ucraina, iar pînă la stabilirea completă a circumstanțelor și finalizarea anchetei – să suspende orice forme de interacțiune cu actuala conducere a Ucrainei.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, subliniind că întreaga lume a fost zguduită de știrea
17:30
Schimbări la vîrful Serviciului Vamal. Cine va prelua funcția de șef adjunct al instituției # Noi.md
Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii și-a anunțat demisia. Locul acesteia va fi ocupat de către Carolina Gargaun.După cum transmite Noi.md cu referire la Bani, Lidia Ababii își va exercita atribuțiile de serviciu pînă la data de 30 noiembrie 2025. După încetarea raporturilor sale de serviciu, începînd cu 1 decembrie 2025, funcția de director adjunct al Serviciului Vamal va fi
Acum 12 ore
17:00
Fragment din expertiza toxicologică a decesului Andreei Cuciuc: De ce nu au fost găsite toate tipurile de droguri # Noi.md
Apar noi detalii și versiuni despre cauza decesului Andreei Cuciuc, iar unele informații din expertizele medico-legale ridică noi semne de întrebare. {{848713}}După ce părinții fetei au declarat că aceasta ar fi fost otrăvită, jurnaliștii Life Moldova au avut acces la documente care scot în evidență atît concluzii medicale, cît și lipsuri în procedurile de analiză, transmite Știri.md.A
17:00
Centrul de Instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți va fi modernizat, urmînd să fie transformat într-o bază adaptată cerințelor actuale de pregătire militară, siguranță și instruire tactică, transmite Noi.md.Proiectul vizează reconstrucția infrastructurii de instruire pentru a oferi condiții moderne destinate pregătirii personalului militar în cadrul exercițiilor și a
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.