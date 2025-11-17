„Subtitrarea gândurilor”: Un cercetător japonez a reușit să transforme imaginile mentale ale oamenilor în text
Regional Moldova, 17 noiembrie 2025 20:20
Un om de știință din Japonia a dezvoltat o tehnică care utilizează scanări cerebrale și inteligență artificială pentru…
Acum 10 minute
20:30
Moldova primește 24,4 milioane de euro pentru modernizarea țării. De unde provin banii # Regional Moldova
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru…
Acum 30 minute
20:20
„Subtitrarea gândurilor”: Un cercetător japonez a reușit să transforme imaginile mentale ale oamenilor în text # Regional Moldova
Un om de știință din Japonia a dezvoltat o tehnică care utilizează scanări cerebrale și inteligență artificială pentru…
Acum 8 ore
14:00
Hotelul Național ridică semne de alarmă: Usatîi propune sancțiuni și reguli stricte pentru proprietarii de imobile părăsite # Regional Moldova
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune un set de soluții legislative pentru a preveni tragediile din clădirile abandonate,…
13:40
VIDEO // Fadei Nagacevschi, despre cazurile „Inima Moldovei” și Maria Acbaș: Într-un caz se acționează așa cum e favorabil PAS-ului # Regional Moldova
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, acuză autoritățile de duble standarde în favoarea partidului de la guvernare. El…
13:30
Inginerie juridică la Chișinău: Hotărârea care a creat o „victimă” pentru a proteja un fugar miliardar # Regional Moldova
Narațiune de persecuție orchestrată O investigație relevă că sistemul de justiție din Republica Moldova este exploatat cinic pentru…
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Selecționata Moldovei meci spectaculos cu Italia. Primul gol al meciului în minutul 88′ # Regional Moldova
Selecționata Moldovei a cedat în fața Italiei cu scorul de 0-2, în penultimul meci din cadrul preliminariilor pentru…
10:50
Comerțul extern al Republicii Moldova continuă ascensiunea în septembrie 2025, însă deficitul comercial se adâncește # Regional Moldova
Exporturile Moldovei au ajuns în septembrie 2025 la 345,4 milioane USD, în creștere cu 3,8% față de august…
10:40
Șeful TRM renunță la clauza de compensații de 1,5 milioane de lei, pe fondul acuzațiilor dintr-o investigație de presă # Regional Moldova
Vlad Țurcanu renunță la clauza din contract care îi oferea dreptul la compensații de 1,5 milioane de lei…
10:30
Horoscop 14 noiembrie 2025. Astrele ne oferă sfaturi importante atât pentru carieră și bani, cât și pentru starea…
13 noiembrie 2025
13:30
(video) Renato Usatîi cere intervenția statului în cazul Lukoil-Moldova pentru a stabiliza prețurile la combustibil # Regional Moldova
Statul ar trebui să preia în mod transparent activele companiei Lukoil-Moldova pentru a permite controlul asupra prețurilor la…
10:10
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei", a solicitat Canadei excluderea din lista persoanelor sancţionate, după ce a…
12 noiembrie 2025
15:30
(video) Internațional Tobacco SRL – întreprinderea ce ţine în viaţă o ramură care cândva era de bază în economia moldovenească # Regional Moldova
Fabrica de tutun din Orhei Internațional Tobacco SRL a marcat recent 20 de ani de la relansarea şi…
14:50
(video) Apărarea lui Plahotniuc critică ritmul alert al ședințelor de judecată: ”Este limitat în construirea apărării” # Regional Moldova
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a făcut o declarație în care acuză încălcarea dreptului la apărare și…
14:00
Cotațiile internaționale ale petrolului au crescut marți, în contextul sancțiunilor americane impuse companiilor rusești și al noilor decizii…
13:50
Partidul Republican „Inima Moldovei” a solicitat evaluarea Comisiei de la Veneția: Legea este folosită pentru socoteli politice # Regional Moldova
Partidul Republican „Inima Moldovei" a pregătit și va expedia o adresare oficială Secretarului General al Consiliului Europei, Alain…
13:50
Ceaiul natural care reduce acidul uric și detoxifică articulațiile în doar trei zile # Regional Moldova
Ceaiul din frunze de dafin este considerat un remediu natural eficient pentru eliminarea acidului uric și curățarea articulațiilor.…
11 noiembrie 2025
16:10
„Bulevardul Europei” în Bălți. Elena Grițco a prezentat inițiativa comisarei europene Marta Kos # Regional Moldova
Vicepreședinta Fracțiunii „Partidul Nostru", Elena Grițco, a discutat astăzi cu Marta Kos, comisarul european pentru extindere, despre inițiativa…
10 noiembrie 2025
13:40
(video) Irina Vlah a trimis scrisori ambasadorilor acreditați în R. Moldova: Vă solicităm să urmăriți evoluția situației privind posibila restricționare a activității Partidului „Inima Moldovei” # Regional Moldova
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei", a trimis scrisori tuturor ambasadorilor statelor străine acreditați în Republica Moldova,…
13:40
Deși au fost constatate erori medicale grave în cazul decesului Valentinei Lazari, un judecător a dispus încasarea a circa 100 de mii de lei de la familia răposatei în interesul clinicii # Regional Moldova
Cauzele decesului, la 16 iulie 2024, a Valentinei Lazari, o tânără de 29 de ani, care suportase o…
09:30
Un biciclist a fost transportat la spital, după ce a fost izbit în plin de un microbuz. Accidentul…
09:30
La această oră se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri naționale. Vizibilitatea este redusă local…
09:20
Horoscop 10 noiembrie 2025. Află care e zodia care este în prag de colaps! Berbec (21 martie –…
7 noiembrie 2025
14:50
Compania Double Case salută analiza inițiată de CNPF: Lansarea tokenului DCT marchează „spargerea gheții” pe piața locală crypto # Regional Moldova
Compania Double Case afirmă că analiza inițiată de CNPF privind lansarea tokenului DCT face parte dintr-un proces firesc…
13:00
VIDEO // Lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare # Regional Moldova
Construcția Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cunoscută drept Linia Independenței Energetice, se apropie de final. Progresul…
12:50
3 alimente care îți prelungesc viața cu 10 ani. Speranța de viață este mai mare pentru acele persoane…
12:40
Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, reținut acum două zile, a fost eliberat din arest preventiv, dar are…
12:40
Descoperire pe fundul Mării Negre, lângă Cazinoul Constanţa. Artefactul unic în România # Regional Moldova
O adevărată comoară a ieșit la iveală de sub nisipul Mării Negre, chiar lângă cazinoul din Constanța. După…
12:30
Roberta Metsola, la Chișinău: „Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate“ # Regional Moldova
Viitorul european al Republicii Moldova nu mai este un vis, ci o realitate, care se întâmplă acum. Mesajul…
6 noiembrie 2025
15:10
Partidul Republican „Inima Moldovei”, despre controlul efectuat de CEC: Mizăm pe corectitudinea şi profesionalismul funcţionarilor implicaţi în acest proces # Regional Moldova
Partidul Republican „Inima Moldovei" vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al finanţării Blocului Electoral…
15:10
Curtea Constituțională a validat joi, 6 noiembrie, mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate…
14:10
Cum arată noile bancnote EURO din Bulgaria: trec la moneda unică de la 1 ianuarie 2026 # Regional Moldova
La forumul „Bulgaria, la pragul zonei euro", președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, și guvernatorul Băncii Naționale…
13:30
Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și fondatori ai platformei de investiții…
13:10
UE vrea să anunțe în decembrie măsuri pentru a face vehiculele electrice mici mai accesibile # Regional Moldova
Comisia Europeană intenționează să anunțe în decembrie crearea unei noi categorii de mașini electrice mici și accesibile, în…
13:00
Din păcate, mulți s-au trezit în situația neplăcută de a-și scăpa telefonul în apă, fie că este vorba…
11:50
(Interviu) Piotr Vlah: Rolul găgăuzilor este de a consolida pacea și prosperitatea Republicii Moldova # Regional Moldova
Tribuna.md a realizat un interviu cu Piotr Vlah, politician, om de afaceri, filantrop T: Domnule Vlah, am observat…
5 noiembrie 2025
09:40
Carte Verde cu doar 4,50 LEI – La Intact Asigurări Generală găsești cea mai ieftină asigurare auto din Moldova # Regional Moldova
Când vine vorba de asigurări, toți ne dorim două lucruri: siguranță și un preț corect. La Intact Asigurări…
09:40
Mai mulți medici din România, suspectați de specializări obținute fictiv în Republica Moldova # Regional Moldova
Procurorii Parchetului General și polițiștii IGPR au făcut 14 percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar…
09:40
Oamenii de știință au descoperit o mutație genetică misterioasă la anumite rase de câini care duce la obezitate.…
09:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 5 noiembrie…
09:10
Martor din dosarul lui Vlad Plahotniuc: „Ștampilam ceva. Ceva cu milioane ori sute de milioane“ # Regional Moldova
Pe 4 noiembrie, au fost audiați noi martori în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, judecat pentru rolul său în…
09:00
Prima ședință a Guvernului condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Subiectele de pe ordinea de zi # Regional Moldova
Guvernul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu se întrunește în prima ședință miercuri, 5 noiembrie, începând cu ora 10:00.…
09:00
Cel puțin șapte persoane au murit și alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă…
08:50
Regiunile ruse Oriol și Vladimir au fost atacate în noaptea de 5 noiembrie de drone, potrivit autorităților locale.…
08:50
Doliu în lumea muzicii, după ce un rapper cunoscut la nivel internațional a murit la vârsta de 51…
08:40
Horoscop 5 noiembrie 2025. Unii dintre nativi au parte de vești bune la locul de muncă. Iată lista…
3 noiembrie 2025
07:00
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 s-a produs luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, în nordul Afganistanului,…
06:50
Luni este o zi favorabilă pentru a arăta bunătate și generozitate față de cei din jur. Fie că…
30 octombrie 2025
12:20
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți pentru 72 de…
12:20
Următorul echipaj al staţiei orbitale chineze Tiangong îl va include pe cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei…
11:00
Horoscop 30 octombrie 2025. Află zodia care are o stare mare de disconfort și zodia care are tensiuni…
