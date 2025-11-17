Zeci de medalii, entuziasm și experiență: Sportivii clubului Maximus-Voievod au participat la "Cupa Ștefan cel Mare"
Noi.md, 17 noiembrie 2025 13:30
Un lot din 160 sportivi ai clubului Maximus-Voievod a participat la turneul "Cupa Ștefan cel Mare", ediția VI-a, de unde au revenit cu zeci de medalii, notează Noi.md.Turneul s-a desfășurat în data de 15 noiembrie, în orașul Iași din România. Competiția a întrunit aproximativ 300 de sportivi din 19 cluburi care și-au testat caracterul și nivelul de pregătire."Sportivii noștri au obținut re
La New York, sub lumina reflectoarelor arenei UFC 322, Islam Makhachev a realizat ceea ce niciun alt luptător din Rusia nu reușise pînă atunci: a devenit campion UFC în două categorii de greutate. Fără agitație inutilă. Fără teatru. Pur și simplu – muncă.A ieșit împotriva lui Jack Della Maddalena, un luptător respectat pentru postura sa, pentru sincronizare, pentru maniera sa agresivă. Dar Mak
Autoritățile municipale intenționează să instaleze un gard de protecție în jurul clădirii fostului hotel Național, unde, în urmă cu zece zile, a decedat o minoră, relatează Noi.md.{{847669}}Primarul capitalei, Ion Ceban, a dispus ca serviciile responsabile să calculeze cheltuielile pentru instalarea gardului și a subliniat că factura pentru lucrările efectuate va fi emisă proprietarului obie
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 17 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 18 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,27 lei/litru (+5 bani), iar al motorinei standard – 20,99 lei/litru (+7 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Ion Bulmaga a venit cu un mesaj în rețelele sociale, în care menționează că a avut o discuție cu actualul ministru al Mediului, care i-a spus direct că nu se mai regăsește în garnitura de echipă a oficialului și că va fi disponibilizat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM)."Astăzi, am fost invitat la Guvern, în urma discuțiilor avute, voi fi eliberat din funcție
În Tiraspol a fost descoperit un mormînt comun, care se presupune că ar data din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Elementele de echipament militar și datele preliminare ale experților cu privire la fragmentele de oase indică faptul că rămășițele găsite sînt umane.Groapa funerară a fost descoperită în timpul lucrărilor de construcție — muncitorii au dat peste oase umane în timpul luc
În fiecare an, pe 17 noiembrie, este marcată Ziua Mondială a Prematurității, un moment dedicat copiilor născuți înainte de termen și familiilor lor, care trec prin emoții extreme și lupte continue.La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, această zi are o semnificație aparte, întrucît aici funcționează o secție specializată de îngrijire a nou-născuților prematuri, unde zilnic se rescriu
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice.Mai multe percheziții sînt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanț
În doar două zile de weekend, drumurile din Moldova s-au transformat într-un adevărat poligon al încălcărilor, unde polițiștii INSP au documentat peste 4 900 de abateri. Printre cele mai grave se numără cei 47 de șoferi opriți din drum după ce au fost prinși la volan în stare de ebrietate.Totodată, radarele au înregistrat 2 453 de cazuri de depășire a vitezei, iar aproape o mie de conducători
Duminică, a avut loc ceremonia de sfințire a Izvorului "Prietenia" de pe șoseaua Balcani din mun. Chișinău, obiectiv recent reabilitat și amenajat, care readuce în valoare un spațiu public cu importanță locală. Lucrările de renovare au fost realizate de familia Mîțu, Nichifor și Elena, care a venit cu o contribuție semnificativă la restabilirea acestui punct de interes, în parteneriat cu Primă
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că situația consumului și distribuției de droguri în Chișinău se înrăutățește rapid și reprezintă deja o amenințare la adresa securității naționale.Potrivit acestuia, nu mai este vorba de cazuri izolate — consumul și distribuția s-au răspîndit chiar în preajma instituțiilor educaționale.{{847306}}”Problema consumului de droguri este pe punctul să s
Începînd de azi, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor demarează procedura de eșantionare a benzinei și motorinei pentru perioada de iarnă (17.11.2025 – 31.12.2025), notează Noi.md.Prelevarea probelor va fi realizată pe întreg teritoriul țării — de la stațiile de alimentare și depozitele petroliere — printr-o metodă de eșantionare select
Consiliul Național al Tineretului din Moldova a lansat astăzi o petiție publică adresată Ministerului Educației și Cercetării, prin care cere majorarea burselor studențești pînă la nivelul minimului de existență sau introducerea unor măsuri alternative de sprijin, transmite Noi.md.Inițiativa a fost anunțată chiar de Ziua Internațională a Studenților, în contextul în care tinerii din învățămînt
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Briceni” au dejucat planurile unui bărbat care intenționa să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova.În timpul executării unei misiuni de serviciu, patrula mobilă a observat prezența unei persoane necunoscute în zona de frontieră. Acționînd prompt și conform competențelor legale, polițiștii de frontieră au reținut un
Autorităţile române au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean. Este vorba despre Nava tanc “Orinda”, intrată vineri prin canalul Sulina din România și intrată acum în Ucraina.ISU Tulcea a anunţat, luni, că s-a luat decizia ca localitatea Plauru să fie evacuată, dar nu a transmis momentan d
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 10-14 noiembrie 2025 a avut loc lansarea procesului de elaborare a sistemului informațional destinat digitalizării și trasabilității circuitului medicamentelor de uz veterinare, în conformitate cu prevederile legislației specifice ale Uniunii Europene în domeniul medicamentelor de uz veterinar.Totodată, au avut loc și
Echipa Israelului a obținut o victorie categorică asupra Moldovei în ultimul meci al ciclului de calificare, dar scorul final nu reflectă întregul dramatism al întîlnirii.Cronologia meciului1'–15' Meciul a început cu o luptă activă pentru inițiativă. Israelienii au preluat rapid mingea și au început să se apropie de careul Moldovei. În minutul 8, o greșeală a lui Roy Revivo a determinat un
Spectacolul muzical-dramatic despre dreptul la a visa și a lupta pentru omenie își așteaptă spectatorii la KEDEM.Publicul din Chișinău, interesat de piese de teatru profunde și emoționante, nu a rămas indiferent față de premiera spectacolului Гнездо воробья („Cuibul vrăbiuței”). Această producție muzical-dramatică, care a cucerit deja scenele din șase țări ale lumii, va fi prezentată din nou l
Tot mai mulți turiști străini descoperă Republica Moldova. Ei sînt atrași de istorie, gastronomie, vinuri și oameni primitori.Vizitatorii vin din toate colțurile lumii. Datele internaționale confirmă că Moldova este una dintre destinațiile cu cea mai rapidă creștere turistică din Europa.Pentru un grup de turiști din Olanda aflați în vizită la Chișinău, Parlamentul Republicii Moldova este u
Ministerul Energiei a desfășurat primele consultări publice pe marginea documentației de licitație referitoare la acordarea statutului de producător eligibil mare pentru proiectele de energie eoliană integrate cu sisteme de stocare.La discuții au participat potențiali investitori și membrii Comisiei de licitații.“Noua rundă de licitații pentru producătorii eligibili mari se referă la centr
Viața în Republica Moldova devine mai scumpă. În luna octombrie, rata anuală a inflației a ajuns la 7%, depășind ținta stabilită de Banca Națională.Potrivit Biroului Național de Statistică, în ultimele 12 luni, produsele alimentare s-au scumpit cu aproximativ 7%. Creșterea prețurilor a afectat în special fructele și legumele — cu 21% și, respectiv, 11%. De asemenea, uleiul de floarea-soarelui
O nouă erupție a vulcanului Sakurajima a avut loc în prefectura Kagoshima din sud-vestul Japoniei, pe insula Kyushu, în noaptea de 16 noiembrie.Despre aceasta a anunțat Serviciul Meteorologic Național al Japoniei. {{843060}}Potrivit seismologilor japonezi, erupția a avut un caracter exploziv, coloana de cenușă și fum s-a ridicat la o înălțime de 4.400 m deasupra craterului vulcanului, piet
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a președintelui oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărîrea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023), fiindu-i incriminată complicitatea la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie, pompierii din nordul țării au fost chemați să intervină la un incendiu produs într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, notează Noi.md.Explozia a avut loc în locuință după ce proprietara, o femeie în vîrstă de 57 de ani a încercat să aprindă focul în sobă, folosind un lichid ușor inflamabil.În urma exploziei, aceasta a suferit arsuri de gr
De la vin și gastronomie la educație și cultură – cum construiește Roberto Galanti punți între Moldova și Italia # Noi.md
De aproape zece ani, Roberto Galanti, consul onorific al Republicii Moldova în Italia, este una dintre figurile-cheie ale diplomației culturale și economice moldo-italiene.Cu o prezență activă la evenimente internaționale, tîrguri economice și forumuri educaționale, Galanti a reușit să transforme această funcție onorifică într-o misiune personală: să facă Moldova cunoscută, respectată și iubit
Administrarea blocurilor din Chișinău intră într-o nouă eră digitală odată cu sosirea companiei Cresida # Noi.md
Piața serviciilor de administrare a imobilelor din Chișinău se modernizează rapid, iar una dintre cele mai recente noutăți este sosirea companiei Cresida – o firmă care promite să aducă un nou standard de transparență, digitalizare și eficiență în gestionarea blocurilor de locuințe.După ani de experiență în administrarea asociațiilor de proprietari din România, Cresida își extinde activitatea
La Chișinău a avut loc primul Congres Național de Pneumologie, un eveniment de referință pentru comunitatea medicală, care a reunit specialiști din Republica Moldova și România. Forumul s-a desfășurat în contextul aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.Participanții au analizat cele mai noi metode de prevenire, depistare precoce și tr
Banca Națională a Moldovei (BNM) estimează că pînă la finele acestui an și la începutul anului viitor se pot înregistra modificări importante ale prețurilor reglementate, scrie mold-street.com.Astfel BNM susţine în ultimul raport asupra inflației din 2025, că „ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat de ajustările anticipate ale unor tarife și servicii din trimestrul IV 2025, t
PACCO, proiectul privind comasarea procuraturilor, în așteptarea avizului Comisiei de la Veneția # Noi.md
Comasarea Procuraturilor Anticorupție și pentru Combaterea Criminalităţii Organizate va fi decisă doar după ce va veni avizul Comisiei de la Veneţia.Reprezentanţii procurorilor se împotrivesc, în continuare, înfiinţării noii structuri, care s-ar putea numi Procuratura Anticorupţie şi Combaterea Crimei Organizate."Au participat procurorii, şefi ai procuraturilor specializate, membrii CSP, p
Reveniți din străinătate, doi frați din Cuizăuca au ridicat o fermă modernă cu 130 de capete # Noi.md
Doi frați din satul Cuizăuca, raionul Rezina gestionează o fermă modernă, dotată cu utilaje care eficientizează munca. Antreprenorii au preluat practici europene și au adus la Cuizăuca o rasă germană de vite. Producția zilnică de lapte depășește o tonă.După ani de muncă peste hotare, frații Luchian au decis să revină în Republica Moldova și să deschidă o fermă. Au început în 2014, cu zece anim
Expoziție-tîrg cu păsări și animale mici la Cetatea Soroca: Porumbeii – atracția principală # Noi.md
Cetatea Soroca a găzduit în acest weekend o expoziție-tîrg dedicată crescătorilor de păsări și animale mici, eveniment care a atras sute de vizitatori din diferite regiuni ale țării. Porumbeii, canarii și alte păsări exotice au fost în centrul atenției, admirate deopotrivă de copii și adulți.La eveniment au fost prezenți numeroși crescători de porumbei, unii dintre ei declarînd că pasiunea pen
Un atac aerian israelian a ucis o persoană duminică în sudul Libanului, scenă recurentă a focurilor de armă în ciuda armistițiului dintre Israel și Hezbollahul libanez, a informat Ministerul libanez al Sănătății, transmite AFP.'Un atac efectuat în această seară de inamicul israelian asupra unei mașini în orașul Al-Mansouri, situat în districtul Tyr, a ucis un civil', a anunțat ministerul într-
Artur Ioniță a dezvăluit după meciul cu Israel din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 că a jucat ultima sa partidă pentru prima reprezentativă a țării.El l-a înlocuit pe Ion Nicolaescu în minutul 66 și a preluat banderola de căpitan, notează noi.md cu referire la radiomoldova."A fost ultimul meci, deja mi-am luat rămas bun de la băieți. În vestiar le-am mulțumit pentru tot. Le m
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și-a exprimat duminică 'speranța' ca acordul dintre Statele Unite și China privind exporturile de pămînturi rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile, notează AFP.'Încă nu am finalizat acordul', dar 'sperăm să facem acest lucru pînă la Ziua Recunoștinței', adică pe 27 noiembrie, a declarat Bessent pentru Fox News.Secretaru
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:17 noiembrie — a 321-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 44 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare. Sf. Sfinţit Mc. Nicandru şi ErmeuCe se sărbătoreș
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a disputat ultimul meci din grupa I a preliminariilor Campionatului Mondial 2026, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, într-o partidă contra selecționatei Israelului. Meciul s-a încheiat cu scorul 1:4.Partida a avut un moment decisiv încă din minutul 18, cînd Sergiu Perciun a fost eliminat pentru un fault asupra lui Eliel Peretz, iar oaspeții au p
Săptămîna de lucru va începe cu cer variabil și precipitații.În orele dimineții se așteaptă ceață.Ziua, în sudul țării, aerul se va încălzi pînă la +15…17°C, în regiunile centrale temperatura va constitui +13…+15°C, iar în nord vor fi în jur de +10…12°C.
Campania națională de împădurire #GenerațiaPădurii a ajuns astăzi în sudul țării, la Cîșlița-Prut, unde au fost plantate 6 hectare de salcie pe malul râului Prut.Potrivit organizatorilor, plantarea are un rol esențial în consolidarea malurilor și extinderea suprafețelor împădurite în zonele vulnerabile din punct de vedere ecologic.Acțiunea a fost realizată datorită parteneriatului cu rețea
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a căîtigat de la moneda unică europeană 0,45 bani, dar de la dolarul american - mai mult de 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 17 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6334 lei pentru un euro (-0,45 b
Legumele si fructele proaspecte, oleaginoasele, pestele gras si uleiurile sanatoase (precum uleiul de masline, uleiu de rapita, uleiul de peste), toate sînt alimente care va pot proteja inima.1. Legume proaspete de toate culorileSalata verde, spanac, rucola, andive, sparanghel, rosii, ardei, castraveti, ridichi, gulii, ceapa, broccoli, conopida, dovlecel, ciuperci, varza alba/ rosie, varza
Te protejeaza de bacteriile daunatoare din organism si iti intareste sistemul imunitar.Multe persoane il folosesc in loc de medicamentele clasice.Daca manaci usturoi pe stomcul gol vei reusi sa previi zeci de boli, datorita accentuarii proprietatilor antibiotice.Usturoiul lupta cu o multime de infectii fungice, raceli, gripe si alte boli care se pot trata cu medicamente clasice. Este i
Olesea Stamate: „Pentru un politician este important să apară pe toate platformele și să știe să răspundă la diferite întrebări” # Noi.md
Un politician trebuie să știe să răspundă la diferite tipuri de întrebări, să discute cu diverși moderatori și este important pentru el să apară pe toate platformele, pentru a-și transmite poziția către telespectatorii diferitelor posturi de televiziune.Această opinie a fost exprimată de fosta ministră a justiției și ex-vicepreședintă a partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Olesea Stamat
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa.În document, care urmează a fi prezentat oficial la jumătatea lui decembrie, autoritatea de resort apreciază că taxa ar furniza stimulentele pentru o obiceiuri alimentare mai sănătoase, scrie r
Ministrul Apărării al Israelului, Israel Katz, a anunțat că țara se va ocupa singură de dezarmarea militanților mișcării Hamas pe teritoriile controlate de aceasta din sectorul Gaza.În celelalte teritorii, această sarcină va fi îndeplinită fie de forțele internaționale, fie de armata israeliană. Declarația corespunzătoare a fost făcută de politician pe rețeaua socială X.Katz a confirmat de
Magneziul este un mineral cu rol esenţial pentru menţinerea echilibrului electrolitic în organism, mare parte din acesta regăsindu-se în oase. Hipomagnezemia este deficitul de magneziu în sînge şi care are valori sub 1,8 mg/dL.Cele mai frecvente cauze ale hipomagnezemiei este aportul insuficient de magneziu din alimente, dar şi malabsorbţia acestui mineral, ca urmare a altei afecţiuni, precum
Măslinele verzi sînt un deliciu mediteranean, aducînd un plus de savoare multor mîncăruri, salate şi gustări de vară. Măslinul, pe numele său oficial Olea europea, este un arbore originar din Siria şi din zonele de litoral ale Turciei, foarte răspîndit în jurul Mării Mediterane, unde era cultivat chiar şi cu 5000 de ani în urmă.Măslinele verzi au un conţinut ridicat de grăsimi, însă grăsimile
Se pare că în Ucraina a redevenit actual subiectul discuției care a avut loc în 2023 între fostul președinte al Ucrainei Piotr Poroșenko și oligarhul ucrainean Rinat Ahmetov, care a declarat că nu este împotriva răsturnării președintelui în exercițiu al Ucrainei, Vladimir Zelenski, pentru a nu-și pierde toate activele.Înregistrările acestei conversații sînt din nou distribuite pe rețelele de s
O cană de ceai de muşeţel pe zi ar putea ţine departe cancerul, potrivit cercetătorilor. Ceaiul conţine apigenină, o substanţă care lasă celulele canceroase fără "superputerile" lor, transmite romaniatv.netExperţii de la Universitatea de Stat Ohio au descoperit că apigenina poate bloca abilitatea celulelor canceroase de la sîn de a trăi mai mult decît celulele normale, oprind răspîndirea lor ş
Cel mai înalt hotel din lume, Ciel Dubai Marina, și-a început activitatea, iar primii oaspeți s-au cazat deja în camerele lor.Înălțimea hotelului a ajuns la 377 de metri, ceea ce depășește hotelul Gevora din Dubai, care are 356 de metri. Clădirea are 82 de etaje și 1.004 camere. În plus, la o înălțime de 310 metri, hotelul dispune de o piscină panoramică. Despre aceasta a relatat publicația
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea of Las Palmas de Gran Canaria şi Universitatea din Granada u alcătuit „lista neagră" a alimentelor care ne provoacă depresie, irascibilitate și anxietate.La cercetare au participat 9.000 de subiecţi care nu sufereau de boli depresive şi care nu consumau antidepresive, notează 20minutos.es. Prticipanții au acceptat să consume doar fast-food
