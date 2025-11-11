UE livrează un nou lot de asistență militară R. Moldova, în valoare de 5 milioane de euro

10:30

Deseori, reacțiile negative din mediul online pornesc de la premise cel puțin parțial false, în jurul cărora se construiesc campanii de dezinformare, scopul final fiind prejudicierea unei anumite cauze; de data aceasta, cauza ucraineană. Veridica a oferit o voce criticilor pentru a vedea cum răspund ucrainenii celor mai frecvente comentarii din partea celor care nu îi susțin.