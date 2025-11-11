UE livrează un nou lot de asistență militară R. Moldova, în valoare de 5 milioane de euro
Veridica.md, 11 noiembrie 2025 18:50
R. Moldova a primit 66 de vehicule logistice pentru consolidarea capacităților de apărare.
18:50
17:40
Mitropolia Moldovei, supusă Patriarhiei Ruse: „Biserica Ortodoxă din Moldova nu este o „Biserică rusă” # Veridica.md
Mitropolia respinge acuzațiile de influență externă și îndeamnă la unitate.
16:00
Marta Kos: „R. Moldova este pe drumul cel bun. Fereastra de oportunitate pentru a întoarce pagina trecutului este acum”. # Veridica.md
Comisara europeană pentru Extindere a declarat că R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la UE, dar a avertizat că urmează „ani de muncă grea”.
15:50
Senatorii români și deputații moldoveni vor discuta situația de securitate regională.
15:40
Poliția germană suspectează acțiuni ale extremiștilor politici.
15:30
Acesta a vizat infrastructurile feroviară și energetică din sudul Ucrainei.
15:10
Atentatul survine pe fondul tensiunilor accentuate ale Pakistanului cu cele două țări vecine, Afganistan și India.
14:40
Diplomația de la București le recomandă cetăţenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport.
14:20
Miniştrii Muncii din Republicat Moldova și România, Natalia Plugaru și Petre Florin Manole, au convenit întărirea parteneriatului dintre instituțiile pe care le conduc # Veridica.md
Au vorbit despre protejarea copiilor neînsoţiţi şi despre repatrierea lor în siguranţă.
13:30
Ministerul Culturii din Republica Moldova elaborează strategia culturii pentru următorii 10 ani. Oficial politicile culturale din Republica Moldova vor fi aliniate la dinamica schimbărilor sociale și economice, prin noua Strategie Națională pentru Cultură și Patrimoniu. La bază acestuia vor sta prioritățile de dezvoltare conform standardelor internaționale și acquisului european.
11:40
Premierul Alexandru Munteanu: Trebuie să încheiem negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2027 # Veridica.md
R. Moldova trebuie să încheie negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2027, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în deschiderea Conferinței „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, care se desfășoară astăzi la Chișinău.
11:10
Politicile educaționale ale Ucrainei reprezentă o continuare a normelor impuse de naziști în teritoriile ocupate acum opt decenii, potrivit propagandei pro-Kremlin.
10:50
Vizita comisarei Marta Kos la Chișinău, un semn clar al parteneriatului tot mai strâns cu UE # Veridica.md
Comisara Europeană pentru Extindere vizitează pentru a patra oară Republica Moldova în ultimul an.
09:40
Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova” are loc astăzi la Chișinău. La eveniment va participa și Comisara europeană pentru extindere Marta Kos, care se află în vizită în R. Moldova.
09:40
Acesta ar fi avut în plan deturnarea unui avion MiG-31, cu o rachetă Kinjal la bord, către baza NATO de la Constanța, România.
09:20
Autoritățile susțin că au realizat o serie de acțiuni pentru a prelua infrastructura de la SRL Lukoil - Moldova.
08:50
Actualul lider de la Damasc, Ahmed al-Sharaa, este un fost jihadist, aflat până recent pe lista neagră a FBI.
15:40
Chișinăul a început procesul de denunțare a mai multor acorduri cu CSI, în 2023, în special cele care nu mai sunt relevante. Astfel, R. Moldova se retrage treptat din Comunitatea Statelor Independente.
14:50
Absența sa prelungită din spațiul public a alimentat zvonurile despre o posibilă cădere în dizgrație.
14:30
Organele anticorupție din Ucraina anunță că au lansat o „operațiune la scară largă” în sectorul energetic # Veridica.md
Au descoperit „o vastă schemă de corupție, care vizează (…) companiile strategice din sectorul public”.
13:30
Până în finală, românii au învins Chile, Polonia, Uzbekistan și Japonia.
13:10
Este prima deplasare externă pe care Munteanu o face după ce a preluat conducerea Guvernului de la Chişinău.
12:50
Două sunt în regiunea Zaporojie, unul în Donețk.
12:40
Tiraspolul a decis ca nou-născuții din regiune să primească automat „cetățenia” republicii nerecunoscute. În același timp, regimul separatist transnistrean cere ajutor Moscovei pentru a primi manuale rusești noi. Aceste teme, precum și evenimentele legate de așa-zisele alegeri din regiune au fost în vizorul surselor media din stânga Nistrului în ultima perioadă.
11:50
DEZINFORMARE: Centrul rus de știință și cultură din Chișinău asigură un nivel ridicat de educație a cetățenilor # Veridica.md
Decizia de a închide Centrul rus de știință și cultură din Chișinău nu are o justificare logică, deoarece acesta asigură un nivel ridicat de educație a cetățenilor, iar Moscova nu răspândește narațiuni false, așa cum afirmă Guvernul Republicii Moldova, susține purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
11:40
Este vorba despre proiectele de interconectare Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz.
11:00
Delegație a Comisiei de la Veneția în vizită la Chișinău. Se va discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate # Veridica.md
O delegație a Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova, în contextul pregătirii avizului privind inițiativa legislativă de creare a unei Procuraturi Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate.
10:30
Deseori, reacțiile negative din mediul online pornesc de la premise cel puțin parțial false, în jurul cărora se construiesc campanii de dezinformare, scopul final fiind prejudicierea unei anumite cauze; de data aceasta, cauza ucraineană. Veridica a oferit o voce criticilor pentru a vedea cum răspund ucrainenii celor mai frecvente comentarii din partea celor care nu îi susțin.
10:30
Republica Moldova va prelua, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
10:20
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
10:20
Aeroportul din Liège, închis temporar după apariţia în perimetrul său a unei alte drone.
09:30
El este acuzat că a prejudiciat interesele militare ale țării sale prin ordonarea trimiterii de drone în Coreea de Nord.
08:30
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 11 noiembrie.
08:20
Directorul general al postului și CEO-ul BBC News au demisionat după scandalul editării unui documentar despre Trump.
07:30
Tragedia a avut loc în timpul unei revolte într-o închisoare din sud-vestul ţării.
05:40
Opt senatori democraţi ar fi de acord să susţină "redeschiderea" guvernului în schimbul extinderii subvențiilor pentru îngrijiri medicale accesibile.
05:20
Jared Kushner urmează să discute cu Netanyahu despre implementarea planului SUA pentru Gaza.
9 noiembrie 2025
19:30
În seara de 9 noiembrie 1989, zeci de mii de est-germani au trecut în sectorul de vest al orașului.
15:30
20 de mii de ruși fără electricitate, în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice # Veridica.md
În regiunea Belgorod, „rețeaua de alimentare cu energie electrică și încălzire a suferit daune grave”.
11:40
Alerta a fost emisă după un seism cu magnitudinea de 6,7.
8 noiembrie 2025
18:00
A fost inaugurat ghidul audio în limba ucraineană pentru exponatele Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti # Veridica.md
După declanşarea invaziei ruseşti, statul român a eliberat aproape 200 de mii de permise de protecţie temporară pentru cetăţeni din Ucraina vecină.
16:50
Peste 180 de milioane de ţigarete de contrabandă au fost confiscate de autorităţile române în primele zece luni ale acestui an # Veridica.md
Valoarea e estimată la echivalentul a circa 34 de milioane de euro.
15:40
A deschis calea Unirii Principatelor Române.
14:50
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump: „îmi place poporul român, cred că sunt un popor minunat” # Veridica.md
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, reiterează că în România vor rămâne staţionate trupe americane, dar vor exista unele modificări în modul de rotaţie a militarilor.
14:00
Ministerul de Externe le recomandă cetăţenilor români să menţină legătura cu reprezentanţii companiilor aeriene pentru informaţii în timp real.
10:50
Washingtonul a anunțat că va sista rotirea a 1200 de soldați americani stationați în România. Este acesta rezultatul anulării alegeilor prezidențiale de anul trecut, așa cum susțin unii politicieni?
10:20
Doi copii au fost răniți în urma lovirii unui imobil rezidențial din Dnipro de către o dronă rusească.
10:10
Donald Trump acuză statul african, fără probe, că persecută și ucide fermieri albi.
09:50
Beijingul a anunțat că va anula și tarifele suplimentare asupra produselor provenite din SUA.
09:40
Măsura vine pe fondul îngrijorărilor legate de sănătatea mintală a tinerilor.
