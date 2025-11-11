Bulgaria și România caută să evite perturbări pe piața carburanților
Economica, 11 noiembrie 2025 13:50
Bulgaria și România încearcă să obțină o amânare a sancțiunilor impuse de autoritățile americane împotriva operațiunilor globale ale companiilor rusești Lukoil și Rosneft, în contextul riscului unor blocaje majore în aprovizionarea cu combustibili. Sancțiunile urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie. Potrivit Bloomberg, decizia Washingtonului pune presiune în special pe statele din regiune unde […]
• • •
Alte ştiri de Economica
Acum 30 minute
13:50
Bulgaria și România încearcă să obțină o amânare a sancțiunilor impuse de autoritățile americane împotriva operațiunilor globale ale companiilor rusești Lukoil și Rosneft, în contextul riscului unor blocaje majore în aprovizionarea cu combustibili. Sancțiunile urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie. Potrivit Bloomberg, decizia Washingtonului pune presiune în special pe statele din regiune unde […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Un nou raport al Băncii Europene de Investiţii (BEI) prezintă o imagine clară, dar cu nuanţe, asupra climatului investiţional al întreprinderilor din UE. „EIB Investment Survey 2025 – European Union overview” oferă date provenite din circa 13.000 de firme din toate statele membre UE, completate de un eşantion comparativ din Statele Unite. Mai jos, prezentăm […]
30 octombrie 2025
18:30
Republica Moldova în rețeaua vamală unică europeană – ce trebuie să știe brokerii vamali # Economica
Începând cu data de 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va deveni parte a reţelei vamale unice europene prin implementarea sistemului New Computerised Transit System (NCTS), în contextul accesului la Convention on a Common Transit Procedure (CTC). Această evoluție marchează un pas esențial în alinierea legislației şi practicilor vamale moldovene la standardele europene – un beneficiu […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.