Marea corupție a regimului Zelensky este anchetată de procurori
HotNews, 10 noiembrie 2025 17:50
Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina efectuează percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Timur Mindich, au confirmat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent . Mindich, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, este coproprietarul companiei de producție Kvartal 95 a președintelui. Potrivit surselor Kyiv Independent din cadrul […]
Acum 30 minute
17:50
Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina efectuează percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Timur Mindich, au confirmat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent . Mindich, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, este coproprietarul companiei de producție Kvartal 95 a președintelui. Potrivit surselor Kyiv Independent din cadrul […]
Acum o oră
17:40
Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, prinşi în Italia # HotNews
Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, au fost prinşi, luni, în Italia, în provincia Napoli. "În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR) şi autorităţile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizaţi doi […]
Acum 6 ore
13:00
„Caz fără precedent de încălcare gravă a democrației”. Irina Vlah a trimis tuturor ambasadorilor scrisori în care informează despre cazul „Inima Moldovei” # HotNews
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei", a trimis scrisori tuturor ambasadorilor statelor străine acreditați în Republica Moldova, cu apelul de a urmări evoluția situației privind posibila restricționare a activității partidului. „Pe 14 noiembrie 2025, Curtea de Apel urmează să pronunțe o decizie în dosarul privind restricționarea activității Partidului Republican Inima Moldovei. Este vorba despre […]
Acum 8 ore
12:10
După operația la Clinica Repromed familia Lazari acuză erori de diagnostic în cazul Valentinei. Cazul – pe masa Curții de Apel # HotNews
Cauzele decesului, la 16 iulie 2024, a Valentinei Lazari, o tânără de 29 de ani, care suportase o operație bariatrică (de micșorare a stomacului) la Clinica Repromed, nu sunt deocamdată elucidate până la capăt. Familia Lazari face publice concluziile comisiei de anchetă a Ministerului Sănătății (MS) și a raportului de expertiză, dar și detalii despre […]
12:00
Bulgaria a trimis armata să apere obiectivele Lukoil din țară, pe fondul unor incidente de securitate înregistrate în mai multe state din Uniunea Europeană, după ce SUA au impus sancțiuni companiei ruse. Lukoil are o prezență puternică în România și Republica Moldova. Guvernul bulgar a înăsprit măsurile de securitate în jurul instalațiilor strategice ale Lukoil […]
11:00
VIDEO | Ion Ceban: Solicit Guvernului să fie luate măsuri imediate pentru că este vorba despre siguranța copiilor # HotNews
Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis condoleanțe din partea Primăriei familiei îndoliate a fetiței de 13 ani, găsită fără suflare la Hotelul Național, pe 6 noiembrie. „Solicit Guvernului RM împreună să facem ceva în această privință, când e vorba de clădirile publice, să fie amplasată paza, iar cât privește clădirile private, să fie găsită o […]
10:30
Marcel Spatari: Unele instituții publice rămân în urmă la capitolul aliniere la standardele europene # HotNews
Deputatul PAS, Marcel Spatari, a declarat că unele instituții publice rămân în urmă la capitolul aliniere la standardele europene. El a anunțat că Parlamentul va organiza audieri publice pentru a înțelege motivele stagnării. „Sunt multe instituții care trebuie să transpună alinierea la standardele europene, toate ministerele, agențiile, Consiliul Concurenței, unele dintre ele înregistrează progres mai […]
Acum 12 ore
08:40
Ani la rând, numeroase instituții publice din Republica Moldova au achiziționat benzină, motorină și gaz lichefiat de la compania „Lukoil-Moldova", parte a grupului rus „Lukoil". Datele de pe platformele de achiziții publice arată că în acest an, instituțiile publice au achitat companiei „Lukoil" peste 125 de milioane de lei pentru produsele petroliere livrate, potrivit ipn.md. […]
08:10
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor. El a mai spus că este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi oricât s-ar […]
07:40
Un număr de trei produse marca Knorr şi unul Delikat vor fi retrase din magazinele din România, deoarece unele pachete pot conţine fragmente de metal şi cauciuc şi, prin urmare, nu sunt adecvate pentru consum, a transmis producătorul. "Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Delikat […]
07:00
Horoscop 10 noiembrie – câștiguri azi. Încep să se materializeze dorințele noastre și o să ne bucurăm de tot ce se întâmplă în jurul nostru, că am hrănit fiecare vis pe care l-am avut. SCORPION Sunteți în formă, vă ocupați de mai multe lucruri, în paralel, și o să se vadă și rezultatele. O să […]
Acum 24 ore
19:10
Primarul General, Ion Ceban, a fost astăzi alături de tineri, la un eveniment care, de fapt, vorbește despre prezentul și viitorul nostru – YouthTalk, care nu este doar o platformă, ci o dovadă că tinerii sunt activi, curajoși și dornici să participe la schimbarea orașului. „Una dintre cele mai mari satisfacții ale mele, în calitate […]
Ieri
12:30
Inflația rămâne principala problemă economică a Moldovei, afectând direct puterea de cumpărare a oamenilor. Criza din 2022 a dus la un nivel record de 34,6%, cel mai ridicat din ultimii 22 de ani. Deși situația s-a stabilizat în 2024, efectele se resimt și astăzi, a declarat expertul Silviu Plopa în cadrul prezentării studiului Institutului pentru […]
11:00
Serghei Ivanov de la Partidul Nostru: Dorim soluționarea problemelor agricultorilor, nu amânări! # HotNews
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, a declarat că prioritatea sa este soluționarea concretă a problemelor agricultorilor, nu amânările care se practicau până acum. El a subliniat necesitatea unor reguli clare care să protejeze fermierii și investițiile statului în agricultură. Declarațiile au fost făcute la încheierea primei săptămâni de […]
10:50
Mesajul Primarului General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, care este sărbătorită astăzi: „Dragi tineri, voi sunteți ambasadorii schimbării: activi, creativi și implicați. Prin ideile, proiectele și inițiativele voastre demonstrați zi de zi că prezentul și viitorul pot fi construite cu responsabilitate, curaj și încredere. Primăria municipiului Chișinău va continua […]
08:10
Campania electorală din Leova capătă nuanțe criminale, anunță Alexandru Bujorean, din partea Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC) la şefia primăriei Leova, care povestește că în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orelor 22:30, în fața casei unde locuiesc împreună cu soția și 2 copii, a staționat o mașină necunoscută. Două focuri de armă au […]
07:50
Cumpărătorii sunt îngrijorați de creșterea bruscă a prețului la macrou: costul peștelui s-a dublat – de la 140 a ajuns la 300 de lei. Motivul acestei scumpiri bruște nu este încă cunoscut. Pe piața de consum din Moldova s-a înregistrat o creștere bruscă și fără precedent a prețurilor la peștele popular – macrou. Cumpărătorii își […]
07:40
La concertul cântăreței Svetlana Loboda din Chișinău a izbucnit o bătaie. Potrivit unor publicații ucrainene, s-au bătut cetățeni ai Ucrainei care au rămas blocați la granița cu Moldova din cauza unei defecțiuni a sistemului. Anterior s-a aflat că autobuzele din Ucraina, cu fanii cântăreței ucrainene Svetlana Loboda, au rămas blocate la graniță în drum spre […]
06:50
Horoscop 9 noiembrie – Recuperări azi. O să ținem cont de dorințele noastre, dar și de ale celor din jur, că sunt oameni care contează pentru noi. SCORPION E rost de plimbare, poate fi și un duș-întors, că mâine e de lucru la serviciu, și o să vă revigorați. Vi se face curte și, dacă […]
8 noiembrie 2025
21:50
Fostul deputat român Cristian Rizea îl acuză pe maestrul Nicolae Botgros de o escrocherie. În cadrul unui scurt video, fostul politician român a povestit că, în urmă cu ceva timp, muzicianul a construit câteva blocuri de locuințe pe un teren alocat inițial pentru construcția unui centru cultural, transmite stiri.md. „Primăria i-a dat un teren să […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Ion Ceban: „Am intrat în Parlament din prima încercare, chiar dacă aceste alegeri nu au fost o competiție corectă.” # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat într-un interviu pentru Tribuna că prima participare a formațiunii la alegerile parlamentare a reprezentat o experiență importantă și o etapă de consolidare politică. „Pentru Mișcarea Alternativa Națională aceasta a fost prima participare la un scrutin parlamentar. Partea bună pentru noi este că, din prima încercare, am devenit […]
09:40
Ion Ceban: A venit timpul ca partidele pro-europene de opoziţie să facă unele concluzii importante şi să ia deciziile ce se impun # HotNews
Interviu cu Ion Ceban, preşedinte al Partidului politic Mişcarea Alternativa Naţională, primar general al municipiului Chişinău, acordat portalului Tribuna T: Domnule Ceban, de obicei sunteţi intervievat ca şi primar al capitalei. Eu mi-aş dori să avem o discuţie care ţine mai mult de postura dvs. de preşedinte de partid… I.C.: Nu văd o problemă, pentru că […]
09:10
Moldova a acceptat propunerea privind achiziționarea de către România a Portului Giurgiulești # HotNews
Ministrul român al Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat acceptarea propunerii României de a achiziționa Portul Giurgiulești din R. Moldova. Potrivit oficialului, detaliile finale ale tranzacției vor fi convenite în curând. „Acum negociem și achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Acesta are o poziție strategică foarte favorabilă. Teoretic, suntem în curs de semnare a unui contract. […]
08:20
Un pompier, despre moartea fetei în Hotelul Național: Poate că o generație puternică a crescut una pierdută # HotNews
Dmitrii Polșcin, unul dintre cei mai cunoscuți pompieri din Republica Moldova, a comentat tragicul incident de la fostul Hotel Național, unde a murit o fetiță. Dmitrii a scris o postare pe rețelele de socializare în care a subliniat că „nu este un gest pentru faimă, ci doar durere". S-a întâmplat ca tocmai echipa lui Dmitrii […]
08:10
Un croat și-a ținut respirația sub apă 29 de minute și 3 secunde. Record mondial uluitor: ”Ceva complet necunoscut medicinei” # HotNews
Scufundătorul croat Vitomir Maricic a stabilit un nou record mondial, ținându-și respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, cu aproape 5 minute mai mult decât recordul anterior. Experții spun că este "ceva complet necunoscut medicinei". Apneistul croat Vitomir Maricic a stabilit un record mondial cu totul uluitor, după ce și-a ținut […]
07:20
Statele Unite au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti # HotNews
Statele Unite au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a scris pe X ministrul de Externe ungar Péter Szijjártó, esxpriându-şi recunoştinţa pentru această decizie. Derogarea beste acordată pentur un an, iar în schimb, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate americane în valoare de aproximativ 600 de milioane de […]
07:10
Ho
7 noiembrie 2025
14:00
VIDEO Ion Ceban salută vizitele oficialilor europeni la Chișinău dar insistă pe evaluarea obiectivă a situației reale din țară # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, salută vizitele oficialilor europeni la Chișinău și sprijinul oferit Republicii Moldova, subliniind însă importanța unei evaluări sincere a situației reale din țară. „Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, că există această deschidere și acest ajutor. Dar ne dorim ca, în toate discuțiile și întrevederile, nu […] The post VIDEO Ion Ceban salută vizitele oficialilor europeni la Chișinău dar insistă pe evaluarea obiectivă a situației reale din țară first appeared on HotNews.md.
13:40
Patru deputați ai fracțiunii ALTERNATIVA, aleși președinți ai grupurilor parlamentare de prietenie # HotNews
Mai mulți deputați ai fracțiunii ALTERNATIVA au fost aleși în fruntea grupurilor parlamentare de prietenie, structuri care au rolul de a consolida relațiile externe ale Parlamentului Republicii Moldova și de a dezvolta cooperarea bilaterală cu țările partenere: Gaik Vartanean va conduce Grupul parlamentar de prietenie Republica Moldova – Republica Armenia; Alexandr Stoianoglo a fost ales […] The post Patru deputați ai fracțiunii ALTERNATIVA, aleși președinți ai grupurilor parlamentare de prietenie first appeared on HotNews.md.
13:30
Deputații Partidului Nostru vor conduce trei grupuri parlamentare de prietenie. Hotărârea respectivă a fost adoptată de Legislativ vineri, 7 noiembrie. Astfel, liderul fracțiunii, Renato Usatîi, va deveni președinte al grupului de prietenie cu Elveția, Elena Grițco va conduce grupul de prietenie cu Marocul, iar Alexandr Berlinschi – cu Albania. De asemenea, deputații fracțiunii Partidului Nostru […] The post Deputații Partidului Nostru vor conduce trei grupuri parlamentare de prietenie first appeared on HotNews.md.
10:10
Irina Vlah – mesaj pentru Ilham Aliyev: „Sunt convinsă că relațiile puternice dintre Moldova și Azerbaidjan vor continua să se consolideze” # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia e limitată pe perioada examinării cauzei civile, ieri a participat la recepție și l-a felicitat pe Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev, cu ocazia Zilei Victoriei de pe 8 noiembrie – o dată importantă și simbolică în istoria modernă a poporului azer. „Am avut […] The post Irina Vlah – mesaj pentru Ilham Aliyev: „Sunt convinsă că relațiile puternice dintre Moldova și Azerbaidjan vor continua să se consolideze” first appeared on HotNews.md.
08:10
BREAKING NEWS: Semnătura ministrului Sănătății din Republica Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați de Parchetul General din România că le-au obținut fraudulos # HotNews
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, […] The post BREAKING NEWS: Semnătura ministrului Sănătății din Republica Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați de Parchetul General din România că le-au obținut fraudulos first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 7 noiembrie – vești amestecate azi. Ne bucurăm că e vineri, că o să ne ocupăm și de casă, de familie și de noi, și o să ieșim pe la mondenități, ne ducem în excursie ca să mai schimbăm peisajul. SCORPION E cineva care se interesează de soarta voastră, vă monitorizează atent și poate […] The post Horoscop 7 noiembrie – se anunță succes pe toate planurile first appeared on HotNews.md.
6 noiembrie 2025
21:10
Ion Ceban: De trei decenii, Liceul Teoretic „Academia Copiilor” se afirmă ca o instituție educațională axată pe calitate # HotNews
30 de ani de activitate ai Instituției Publice Liceul Teoretic „Academia Copiilor”. Cu această ocazie, Primarul General, Ion Ceban, a adresat sincere felicitări întregului colectiv profesoral, elevilor și părinților. „De trei decenii, liceul se afirmă ca o instituție educațională axată pe calitate. Datorită implicării și profesionalismului cadrelor didactice, instituția de învățământ a devenit un exemplu […] The post Ion Ceban: De trei decenii, Liceul Teoretic „Academia Copiilor” se afirmă ca o instituție educațională axată pe calitate first appeared on HotNews.md.
20:50
Eduard Pleșca, consilier municipal Bălți, Partidul Nostru: În Bălți este asigurat unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară! # HotNews
Elevii din municipiul Bălți beneficiază de unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară, apreciat de părinți, copii și directori de instituții. Chiar și cei care anterior aveau rezerve, acum recunosc că progresul este evident. Despre aceasta a declarat Eduard Pleșca, consilier în Consiliul Municipal Bălți din partea Partidului Nostru. „Toți sunt mulțumiți de […] The post Eduard Pleșca, consilier municipal Bălți, Partidul Nostru: În Bălți este asigurat unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară! first appeared on HotNews.md.
13:50
VIDEO Cristian Botgros urmează să fie chemat la audieri în dosarul penal privind moartea Andreei Cuciuc # HotNews
Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS, Nicolae Botgros, urmează să fie chemat la audieri în dosarul privind moartea Andreei Cuciuc. Declarația a făcut făcută de către ministra MAI, Daniella Misail-Nichitin. Amintim că familia Cuciuc a venit, acum o săptămână, cu acuzații grave la adresa nepotului deputatului PAS Nicolae Botgros. Potrivit lor, Cristian Botgros ar fi implicat […] The post VIDEO Cristian Botgros urmează să fie chemat la audieri în dosarul penal privind moartea Andreei Cuciuc first appeared on HotNews.md.
13:40
BREAKING NEWS: Percheziții de amploare în dosarul TUX, care a golit buzunarele moldovenilor. Cinci persoane au fost reținute # HotNews
Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Cinci persoane au fost reținute. Potrivit Poliției Naționale, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților […] The post BREAKING NEWS: Percheziții de amploare în dosarul TUX, care a golit buzunarele moldovenilor. Cinci persoane au fost reținute first appeared on HotNews.md.
11:10
Familiile cu copii mici din municipiul Chișinău pot beneficia gratuit de amestecuri lactate și formule de lapte adaptate, în cadrul Programului municipal de asigurare gratuită cu produse lactate pentru sugari și copii mici, implementat de Primăria Chișinău. Scopul programului este de a sprijini familiile din Capitală și din suburbii în asigurarea unei alimentații adecvate copiilor […] The post Produse lactate gratuite pentru sugarii și copiii mici din Capitală first appeared on HotNews.md.
10:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții […] The post ULTIMA ORĂ: Percheziții CNA și PA într-un dosar de corupție în sistemul educațional first appeared on HotNews.md.
09:00
Horoscop 6 noiembrie – щ să iasă la iveală lucruri despre care nu știam și nici măcar nu bănuiam, probabil, și o să ne schimbăm optica de viață! SCORPION O să interacționați cu niște oameni care vor să vă implice într-o activitate care să vă aducă diverse beneficii și o să scoată la iveală niște […] The post Horoscop 6 noiembrie – o zodie va recupera bani astăzi first appeared on HotNews.md.
08:30
Liderul MAN, Ion Ceban: „Criza demografică, sărăcia și datoria de stat – probleme pe care guvernarea refuză să le vadă” # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a publicat pe pagina sa oficială o analiză critică la adresa actualei guvernări, acuzând autoritățile că „refuză să recunoască cele mai grave probleme ale țării” și că, în loc de acțiuni concrete, preferă „formule generale și lozinci politice”. În opinia liderului MAN, prima și cea mai gravă problemă […] The post Liderul MAN, Ion Ceban: „Criza demografică, sărăcia și datoria de stat – probleme pe care guvernarea refuză să le vadă” first appeared on HotNews.md.
5 noiembrie 2025
16:40
Astăzi, la Chișinău, a fost lansat EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect european multilateral și inedit, cu participarea municipalității. Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, a declarat că proiectul este realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu suportul UE. Durata proiectului este de 4 ani, cu un buget total de aproape 2 milioane de […] The post Ion Ceban: Chișinăul rămâne locomotiva implementării proiectelor cu finanțare externă first appeared on HotNews.md.
11:00
Victor Bogatico, vicepreședinte CALM, primar al orașului Rîșcani, ales din partea Partidului Nostru: Vrem transparență privind reforma administrativ-teritorială! # HotNews
Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico, ales din partea Partidului Nostru, și vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), cere mai multă transparență și claritate din partea Guvernului în procesul de reformă administrativ-teritorială. Victor Bogatico a declarat într-un interviu audio recent că autoritățile locale nu au primit până acum niciun document concret sau program oficial […] The post Victor Bogatico, vicepreședinte CALM, primar al orașului Rîșcani, ales din partea Partidului Nostru: Vrem transparență privind reforma administrativ-teritorială! first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 5 noiembrie – Lună Plină, cu noutăți. Se agită apele, e o răscolire și în plan material, și sufletesc, și o să facem tot ce ne stă în putință să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus. SCORPION Au loc schimbări, poate chiar voi sunteți cei care aveți curaj să luați startul într-o […] The post Horoscop 5 noiembrie – dragostea plutește în aer pentru anumite zodii first appeared on HotNews.md.
4 noiembrie 2025
18:10
Domnica Manole a fost distinsă cu Medalia comemorativă „30 de ani ai Constituției Republicii Kazahstan” # HotNews
Președinta Curții Constituționale, doamna Domnica Manole, a fost distinsă cu Medalia comemorativă „30 de ani ai Constituției Republicii Kazahstan”, conferită prin Decretul Președintelui Republicii Kazahstan, Excelența Sa domnul Kassym-Jomart Tokayev. Distincția a fost acordată în semn de recunoaștere a contribuției la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Curtea Constituțională a Republicii Kazahstan și Curtea Constituțională a […] The post Domnica Manole a fost distinsă cu Medalia comemorativă „30 de ani ai Constituției Republicii Kazahstan” first appeared on HotNews.md.
18:00
Ion Ceban: Drumul de acces dintre Tohatin și Colonița este reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani # HotNews
Ion Ceban, Primarul general al municipiului Chișinău, anunță că drumul de acces dintre Tohatin și Colonița, cu o lungime de 1,4 km și lățimea de 6 metri, este reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani. În aceste zile a fost așternut ultimul strat de asfalt, cel de uzură, iar ulterior va fi […] The post Ion Ceban: Drumul de acces dintre Tohatin și Colonița este reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani first appeared on HotNews.md.
14:20
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat pe pagina sa de Facebook că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Edilul acuză „jocurile politice” din Consiliul orașului, care blochează activitatea primăriei și întârzie lucrările de construcție esențiale pentru comunitate, anunță NewsMaker. „Aceste jocuri politice au făcut ca, în anul 2025, să întârziem votarea amendamentelor și a […] The post BREAKING NEWS: Primarul orașului Codru și-a anunțat plecarea din PAS first appeared on HotNews.md.
12:30
Ion Ceban: Integrarea europeană trebuie tratată ca un obiectiv național, nu ca o temă de campanie # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat într-o analiză publicată pe pagina sa oficială că integrarea europeană a Republicii Moldova nu trebuie privită ca o temă de campanie, ci ca un obiectiv național. Potrivit lui, în anii 2024 și 2025, subiectul integrării europene a fost folosit în mod excesiv în scop electoral – în […] The post Ion Ceban: Integrarea europeană trebuie tratată ca un obiectiv național, nu ca o temă de campanie first appeared on HotNews.md.
12:20
Drochia se transformă sub conducerea Ninei Cereteu, primar ales din partea Partidului Nostru: infrastructură modernă și spații publice revitalizate # HotNews
Orașul Drochia continuă să se dezvolte și să își modernizeze infrastructura urbană, cu proiecte menite să îmbunătățească circulația, siguranța și spațiile publice. Lucrările de reparație a străzii Mircea cel Bătrân au fost finalizate cu succes, în conformitate cu planul de achiziții pentru anul 2025. Proiectul a fost realizat în scopul modernizării infrastructurii rutiere, contribuind la […] The post Drochia se transformă sub conducerea Ninei Cereteu, primar ales din partea Partidului Nostru: infrastructură modernă și spații publice revitalizate first appeared on HotNews.md.
12:00
Corupția este principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată un raport al Comisie Europene # HotNews
Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil” în ceea ce priveşte aderarea la UE, dar trebuie să inverseze tendinţele negative recente înregistrate în lupta împotriva corupţiei şi să accelereze reformele în domeniul statului de drept, afirmă Comisia Europeană în proiectul raportului pentru extindere consultat luni de Reuters şi care urmează să fie publicat marţi. Ucraina […] The post Corupția este principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată un raport al Comisie Europene first appeared on HotNews.md.
