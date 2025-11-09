Moldova la paritate cu Muntenegru, dar depășită de Kosovo și Macedonia de Nord
Mold-Street, 9 noiembrie 2025 20:00
Este vorba de Maib (locul 40, cu trei poziții mai sus față de 2023) cu active de 3,08 miliarde euro, Moldindconbank (locul 54, cu 7 poziții mai sus fa...
Acum 30 minute
20:00
Acum 12 ore
11:00
În paralel, și prețul de export s-a menținut la un nivel destul de înalt, susținând veniturile în creștere ale traderilor. Pot...
07:40
„Suntem acum în discuții și pentru achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Este foarte strategic poziționat. Teoretic, sunt...
Ieri
14:10
Potrivit UCIPE lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99% – toate 507 fundații au fost executate...
13:10
Cea mai mare reducere a angajaţilor din economia Moldovei a avut loc în perioada guvernării comuniste, susţine IDIS Viitorul # Mold-Street
Astfel dacă la momentul declarării independenţei, numărul persoanelor ocupate constituia circa 1,6 milioane de oameni, apoi peste un deceniu la &...
12:20
Australia are atât de multă energie solară încât vrea să ofere consumatorilor electricitate gratuită # Mold-Street
Australia este un loc însorit. Este oarecum cunoscută pentru asta. Este cel mai însorit continent și cea mai însorită țară...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că autoritățile au făcut deja o ofertă de cumpărare a infrastructurii aeroportuare a companiei, pentru...
11:10
„Președintele [Donald] Trump a precizat clar că războiul [din Ucraina] trebuie să se încheie imediat. Atâta timp cât [președin...
09:20
„Înconjurat de roboți umanoizi care dansează pe o scenă scăldată în lumină roz și albastră” și întâmpinat cu aplau...
08:20
Potrivit autorilor productivitatea scăzută a muncii limitează creșterea economică și dezvoltarea pe termen lung, iar modelul de competi...
07:30
Astfel după ce la începutul săptămânii o companie care s-a remarcat şi în trecut cu activităţi la limita legalităţii, a anunţat...
6 noiembrie 2025
21:20
Potrivit companiei, prin supravegherea tuturor etapelor de execuție și prin monitorizarea comportării în timp a drumurilor, AND asigură respecta...
17:20
Extinderea grupului ce deține Kaufland generează îngrijorarea Consiliului Concurenței din România # Mold-Street
În urma unei analize, autoritatea de concurență din România a constatat că operațiunea ridică probleme atât pe piața comerțului cu a...
14:50
Potrivit BNM, cea mai importantă ajustare vizează diminuarea normelor rezervelor obligatorii atât în lei moldovenești, cât și î...
10:30
UE este mai darnică în relaţia cu Moldova, decât cu statele balcanice, constată specialiştii Băncii Mondiale # Mold-Street
Mai ales că fondurile alocate de UE pentru Republica Moldova sunt cu mult mai mari în comparaţie cu cele de care au beneficiat statele din Balca...
08:10
Potrivit unui anunţ, licitaţia de vânzare a acţiunilor va fi desfăşurată în perioada 24-28 noiembrie 2025, iar spre vânzare sunt pro...
5 noiembrie 2025
13:40
În prezentarea sa, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a menționat că Radu Vrabie este un profesionist cu peste 20 de ani de experiență &ic...
12:10
Românii și ucrainenii, au ajuns lideri ai investițiilor străine din Moldova Innovation Technology Park # Mold-Street
Astfel dacă în 2023 Statele Unite dominau topul companiilor străine înregistrate în MITP, începând cu 2024 România...
09:00
Mastercard și GAL Trans, partenerii de încredere al celor care aleg să călătorească sigur și confortabil lansează o nouă campanie dedicată pasag...
08:00
Cum cea mai mare companie aeriană din Moldova a ajuns "lider regional" la creșterea veniturilor # Mold-Street
Este pentru prima dată când o companie moldovenească conduce un astfel de clasament elaborat de agenția SEE News din Bulgaria. Ba mai mult!...
06:00
Datele Energocom arată că acesta este cel mai mare preţ al energiei electrice din februarie 2025, adică din ultimele opt luni.Motivele unei astfel...
4 noiembrie 2025
17:50
„Astăzi putem spune – un pas mic pentru o companie, dar un pas uriaș pentru businessul moldovenesc”, a declarat în cadrul unei...
16:00
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la UE # Mold-Street
Potrivit Comisiei Europene Republica Moldova „a avansat considerabil pe calea aderării, în pofida provocărilor hibride și a înc...
14:00
"Perspectivele economice sunt favorabile, oferind oportunități semnificative asociate procesului de aderare la Uniunea Europeană. Un catalizator...
08:50
Potrivit datelor publicate de BNS relevă că majorarea producţiei s-a datorat unui salt al producţiei vegetale cu 21,2%, în timp ce pro...
07:10
Astfel guvernatoarea BNM a evidențiat faptul că economia Republicii Moldova a evoluat "de la o dependență majoră de agricultură în 2001 (un...
3 noiembrie 2025
19:20
Proiectul prevede reconstituirea complexului Terminalului pasageri existent al Aeroportului Internațional Chişinău, împreună cu teritoriul adiac...
17:40
Acordul a fost semnat de către Agenția Proprietății Publice, Bursa de Valori București (BVB), Maib, Donaris Vienna Insurance Group, GRAWE Carat Asigur...
08:50
Reţeaua 5G se dezvoltă lent în Republica Moldova. Tehnologia 4G domină piaţa serviciilor de Internet mobil şi Voce # Mold-Street
Astfel consumul de date al utilizatorilor serviciilor de voce s-a majorat cu 9,3%, însumând 87.300 TB, comparativ cu perioada similară a a...
07:40
Potrivit anunțului în cadrul acestei runde vor fi plasate spre subscriere obligațiuni de stat cu maturități de: 3 ani, cu rata dobân...
2 noiembrie 2025
16:10
Inteligenţa artificială atrage investiții de trilioane de dolari, dar este acest lucru cu adevărat rezonabil? # Mold-Street
Cifrele continuă să se acumuleze, fiecare mai impresionantă decât precedenta. În doar câteva zile ale acestei săptămâni, Apple...
10:20
Potrivit studiului, relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Republica Cehă au cunoscut o evoluție pozitivă în ultimii cinci ani, marc&a...
07:30
Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2025 # Mold-Street
Alexandru Munteanu a negat că a fost implicat în procesul de privatizare a Î.S. „Fabrica de Bere din Chișinău”. Cât a c&...
1 noiembrie 2025
11:50
Primele efecte ale sancţiunilor americane impuse faţă de Lukoil: Bulgaria interzice exportul de motorină și combustibil pentru avioane # Mold-Street
Decizia vine pe fondul sancțiunilor americane împotriva Lukoil, măsură ce afectează direct afacerile companiei petroliere ruse în Bulgaria...
10:00
„Capcana Beijingului”, titrează cotidianul de afaceri german în ediția din 31 octombrie. „Materii prime, semiconductori, piețe...
09:20
În discursul său din plenul Parlamentului, Alexandru Munteanu a apreciat efortul autorităților și cetățenilor Republicii Moldova care...
08:40
Banca Naţională a sancţionat cu amendă una dintre cele mai mari companii de creditare nebancară # Mold-Street
Potrivit BNM, OCN "Ecofinance Technologies" SRL (ce activează pe piaţă sub brandul CreditPrime) a admis abateri ce țin de: cerințele d...
31 octombrie 2025
15:30
Restricţiile la operaţiunile cu numerar sunt esenţiale pentru protejarea integrității sistemului financiar # Mold-Street
"Salut decizia Republicii Moldova de a limita utilizarea numerarului în tranzacțiile de valoare mare. Numerarul rămâne unul dintre pr...
13:10
Cât a câştigat fondul reprezentatat de premierul desemnat Munteanu din vânzarea celei mai mari fabrici de bere din Moldova # Mold-Street
Întrebarea a fost formulată de deputatul Ion Chicu (liderul PDCM), care a menționat informaţii din raportul Curții de Conturi referitor la modul...
11:50
El îl înlocuiește astfel pe Sergiu Bejan, care a fost director general interimar din septembrie 2021, inițial al Administra...
10:20
Astfel deficitul Bugetului Public Naţional este sub nivelul de 2% din PIB, în timp ce estimările bugetare anuale prevăd un nivel de peste 5% din...
09:20
Decizia Heisterkamp de a investi în Republica Moldova este rezultatul dialogului inițiat în cadrul Forumului Economic BENELUX – Repu...
30 octombrie 2025
13:30
Compania rusă Lukoil acceptă oferta Gunvor de a-i cumpăra activele străineDe Vladimir Soldatkin și Oksana Kobzeva30 octombrie 2025, 11:43 AM GMT+2...
13:20
Moldindconbank își consolidează poziția de lider pe principalele segmente ale pieței bancare din Republica Moldova # Mold-Street
Banca continuă să fie lider în domenii-cheie precum emiterea și utilizarea cardurilor bancare, rentabilitatea activelor și a capitalului, precum...
12:50
Premierul desemnat promite că Guvernul său nu va apela la majorări de taxe şi impozite # Mold-Street
„Creșterea economică înseamnă mai multe taxe colectate, nu prin mărirea cotelor, ci prin lărgirea bazei de impozitare. Nu anticipăm o creș...
10:40
Ceea ce contează nu este cine deține banca, ci cum este aceasta guvernată, supravegheată și administrată # Mold-Street
Sunteți Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor – cu un portofoliu relativ nou. Ați putea explica...
09:40
Cel mai mare grup agro-industrial din Moldova s-ar putea lista la Bursa de la Bucureşti # Mold-Street
Grupul discută cu Swiss Capital, cel mai mare intermediar ldin România, alături de unele dintre cele mai mari bănci internaţionale de investiţii...
08:50
Lupta cu plata salariilor „în plic” are efecte. Au crescut cu 13% încasările bugetare din taxarea salariilor # Mold-Street
Potrivit SFS vizitele fiscale au fost efectuate în contextul măsurilor de prevenire și contracare a fenomenului muncii „la negru” și...
29 octombrie 2025
22:20
Nvidia devine prima companie din lume care atinge o valoare de piaţă de 5.000 de miliarde de dolari # Mold-Street
Valoarea ei depășește acum produsul intern brut al unor puteri economice precum Germania, Japonia sau India.Performanţa marchează o ascensiune spe...
17:10
Statul are datorii de 11 miliarde de lei față de fermieri, dar la buget nu sunt așa bani # Mold-Street
Potrivit directroului FNF, mulți agricultori au credite la bănci și nu pot accesa acești bani de la stat, pentru a putea face față creditorilor, care...
