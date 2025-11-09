FOTO // Turiști străini și elevi din țară, în vizită la Parlamentul Republicii Moldova
Moldpres, 9 noiembrie 2025 08:50
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit și în această săptămână mai multe vizite de informare, organizate în spiritul transparenței și al dialogului cu publicul. Oaspeți din țară și de peste hotare au venit să afle cum funcționează instituția le...
• • •
Acum o oră
08:50
Acum 24 ore
19:50
Toate termocentralele companiei „Centrenergo” din Ucraina au fost scoase din funcțiune după atacurile rusești # Moldpres
Toate termocentralele („ТЭС”) companiei de stat ucrainene „Centrenergo” au încetat să mai producă energie electrică în urma unui atac aerian masiv efectuat de forțele ruse în noaptea de vineri spre sâmbătă, 8 noiembrie, a a...
17:00
Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost reluată. Se atestă flux sporit de călători și mijloace de transport # Moldpres
Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost reluată, inclusiv în cele cu control comun, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile ucrainene au remediat deficiențele tehnice la sistemele informaționale, iar traficul t...
15:50
Ministerul Afacerilor Externe a venit astăzi cu precizări cu privire la denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize, menționând că, călătoriile dintre Republica Moldova și Federația Rusă nu vor fi afectate, întrucât există un acord bila...
14:30
BTA: Președintele Organizației Meteorologice Mondiale, Al Mandous: Institutul Antarctic Bulgar stabilește un standard pentru colaborarea științifică globală # Moldpres
Colaborarea cu Institutul Antarctic Bulgar este un exemplu despre cum țările își pot uni forțele pentru a face față provocărilor globale, a declarat pentru BTA, sâmbătă, Abdulla Al Mandous, președintele Organizației Meteorologice Mondiale și directorul gen...
13:30
Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice # Moldpres
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, la această oră, posturile vamale moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte puncte de trecere circulația este limitată. Potrivit instituției, partea ucraineană nu poate ac...
13:20
Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din Africa de Sud de la sfârşitul acestei luni, din cauza a ceea ce el a numit „încălcări ale drepturilor omului” care au loc...
12:00
De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare # Moldpres
De astăzi, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, document care aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni...
10:50
Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare de peste 4,3 milioane de lei în urma controalelor efectuate # Moldpres
În urma controalelor ulterioare desfășurate în perioada 27 octombrie – 7 noiembrie 2025, Serviciul Vamal a constatat apariția unor obligații vamale suplimentare în valoare totală de 4,387 milioane de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit instituției, ...
10:30
Statele Unite au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a scris pe X ministrul de Externe ungar Péter Szijjártó, esxpriându-şi recunoştinţa pentru această decizie. Derogarea beste acordată pentur un an, i...
10:20
Forțele ruse au vizat din nou infrastructurile energetice din Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă, ceea ce a provocat pene de curent în mai multe regiuni, potrivit France Presse, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Pe cale să cucerească importantul n...
09:50
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua pe 11 noiembrie o vizită în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Cristina Gherasimov, vicepremierul pentru integrare europeană, transmite MOLDPRESLa Chișinău, oficiala europeană va avea între...
Ieri
09:10
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor învăța limba română în baza unui nou curriculum # Moldpres
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor avea parte de o integrare mai ușoară în școlile din Republica Moldova și vor învăța limba română în baza unui curriculum modern, care a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, info...
7 noiembrie 2025
22:20
Republica Moldova, pentru prima dată în Consiliul Executiv al UNESCO. Cristian Jardan: „O mare responsabilitate și oportunitate pentru a ne promova valorile” # Moldpres
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată în istorie, membru al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025–2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a organizației, desfășurată la Samarkand. „Este o mare r...
21:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru perioada 8–10 noiembrie cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, sâmbătă vremea se va menține fără precipitații, însă în noaptea de duminică sp...
21:20
Hassan Toper, cetățean turc implicat în omorul lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost extrădat, astăzi, autorităților din Republica Turcia, transmite MOLDPRES.Potrivit Direcției cooperare polițienească inter...
20:30
Cinci procurori ai Procuraturii Anticorupție au fost supuși evaluării externe conform legislației în vigoare. Comisia de evaluare a procurorilor (Completele A și B) i-a audiat vineri, 7 noiembrie, pe Elena Cazacov, Vitalie Codreanu, Anatolie Ciuleacu, Ghennadi Epure ș...
19:10
Planificarea urbană și cea regională, unite prin dialog: eveniment comun ADR Centru – UTM, în ajunul Zilei Mondiale a Urbanismului # Moldpres
În ajunul Zilei Mondiale a Urbanismului, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în parteneriat cu Facultatea de Urbanism și Arhitectură (FUA) a Universității Tehnice a Moldovei, a organizat evenimentul „De la planificare urbană la planificare regio...
18:50
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit Președint...
18:10
Președinta Maia Sandu, după întrevederea cu Roberta Metsola: „Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate — și avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere la Chișinău cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Discuțiile s-au axat pe următorii pași ai procesului de aderare, pe alinierea legislației naționale la acquis-ul comunitar și...
18:10
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a anunțat deschiderea perioadei de înscriere pentru Selecția Națională Eurovision Moldova 2026, concursul care va desemna artistul ce va reprezenta Republica Moldova la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, trans...
17:40
Ambasada Republicii Azerbaidjan la Chișinău a organizat o festivitate dedicată marcării a două date importante pentru poporul azer: Ziua Victoriei, celebrată anual pe 8 noiembrie, și Ziua Drapelului de Stat, consemnată pe 9 noiembrie. Evenimentul a reunit oficiali guverna...
17:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va veni, până la finalul acestui an, cu soluții privind problema supraaglomerării în instituțiile de învățământ din capitală. Subiectul va fi analizat în cadrul discuțiilor cu toate părțile inter...
17:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a propus Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) promovarea a trei judecători în urma evaluării externe a integrității. Este vorba despre vicepreședintele interimar al Judecătoriei Anenii Noi, Andrei Mocanu, candidata...
16:50
AIS MOLDPRES își extinde cooperarea internațională: discuții cu Ambasadorul Greciei privind colaborarea media în Balcani și Europa de Sud-Est # Moldpres
Agenția Informațională de Stat MOLDPRES își propune să își extindă aria de acoperire și vizibilitate prin dezvoltarea cooperării cu instituțiile media din Balcani și Europa de Sud-Est. Subiectul a fost discutat vineri, 7 noiembrie, în cadrul &ici...
15:50
15:50
15:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola: „Transformarea statelor europene este inspirațională și vrem să fim pregătiți pentru aderare până în 2028” # Moldpres
Sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al Republicii Moldova a fost reafirmat astăzi, la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care efectuează o vizită oficială la Chișinău.Prim-min...
15:30
Sistemul de apă și canalizare din Vulcănești necesită investiții urgente pentru modernizare și servicii durabile, conform studiului Europolis # Moldpres
Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare din orașul Vulcănești se află într-o stare avansată de uzură și necesită intervenții imediate pentru a asigura servicii sigure, continue și durabile pentru populație. Acestea sunt concluziile din evaluarea reali...
15:30
Patru agenți economici sunt bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane de lei # Moldpres
Oamenii legii au desfășurat percheziții la patru agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane lei. Aceștia activează în domeniul fabricării produselor din hârtie sau carton, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Fiscal...
15:20
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Alegerile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. Calitatea de...
15:00
Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: Ministerul Mediului explică rolurile producătorilor, comercianților și administratorului # Moldpres
Ministerul Mediului, în colaborare cu Centrul Național de Mediu, a organizat astăzi un atelier destinat agenților economici, pentru a prezenta modul de funcționare și responsabilitățile fiecărei părți implicate în viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje (...
14:40
Dacă autoritățile române vor constata că anumite documente eliberate de instituțiile din România nu corespund cerințelor, este nevoie ca USMF să revadă dosarele și să verifice minuțios toate documentele atașate de medicii rezidenți din România la do...
14:40
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria anunţă cetățenii moldoveni despre noile reglementări privind circulația pe drumurile publice în Republica Bulgaria, aplicabile tuturor conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățeni...
14:40
Cele mai bune produse autohtone, promovate peste Prut. 50 de companii participă la Expoziția „Republica Moldova Prezintă”, inaugurată la Iași # Moldpres
Circa 50 de companii moldovenești participă la Expoziția „Republica Moldova Prezintă”, care a fost inaugurată la Iași. Timp de patru zile, consumatorii de peste Prut vor avea posibilitatea să descopere cele mai bune produse fabricate în țara noastră, tr...
14:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Moldpres
Stimată doamnă Președintă Metsola,Dragă Roberta,Mă bucur să spun din nou: bine ați revenit la Chișinău!Ultima Dvs vizită a avut loc într-o zi memorabilă pentru noi — la Adunarea Națională „Moldova Europeană”. Zeci de mii de oa...
13:50
Președinta Maia Sandu: „Deschiderea Biroului Parlamentului European la Chișinău ne va ajuta să aliniem legislația națională la cea europeană” # Moldpres
Deschiderea Biroului Parlamentului European la Chișinău va ajuta Republica Moldova să alinieze legislația națională la cea europeană. Afirmația a fost făcută astăzi de către președinta Maia Sandu, într-o conferință de presă susținută alături de președint...
13:50
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Roberta Metsola: „Viitorul nostru este european și îl construim împreună aici, acasă” # Moldpres
Dorința puternică a cetățenilor Republicii Moldova de a trăi într-o țară liberă, cu o economie dezvoltată, se manifestă nu doar la alegeri, ci și prin acțiunile noastre de zi cu zi, care demonstrează că moldovenii sunt europeni și că merităm să devenim c&a...
13:50
Comisia Europeană restricționează acordarea vizelor Schengen multiple pentru cetățenii ruși # Moldpres
Comisia Europeană a anunțat restricționarea acordării vizelor Schengen multiple pentru cetățenii ruși, care vor trebui să depună cerere pentru viză de fiecare dată când doresc să călătorească în Uniunea Europeană, transmite un comunicat al Executivului...
13:30
Siegfried Mureșan: „Biroul Parlamentului European la Chișinău va facilita sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE” # Moldpres
Deschiderea Biroului Parlamentului European la Chișinău reprezintă un pas important în consolidarea legăturilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, oferind un canal direct de comunicare cu cetățenii și autoritățile locale, potrivit lui Siegfried Mureș...
13:20
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroport # Moldpres
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroportul Internațional Chișinău, pentru ca statul să preia infrastructura și resursele companiei. Data-limi...
13:10
Roberta Metsola, despre lansarea negocierilor de aderare la UE a R. Moldova și Ucrainei: „Parlamentul European va susține soluții creative pentru depășirea obstacolelor” # Moldpres
Bruxelles-ul susține lansarea cât mai curând posibil a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată la Chișinău. În contextul în care Ungaria se opune lansării negocie...
13:00
13:00
VIDEO // Linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare. 99 la sută din lucrările de construcție și instalare au fost realizate # Moldpres
Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău se apropie de final. Progresul general depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99%. Astfel, toate cele 507 fundații ale Liniei au fost executat...
12:50
VIDEO // Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal: obiective de digitalizare și aliniere europeană # Moldpres
Noul director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a fost prezentat astăzi efectivului instituției de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Evenimentul marchează oficial preluarea conducerii autorității vamale și continuarea reformelor &icir...
12:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află în vizită la Chișinău pentru a reconfirma sprijinul politic acordat aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.În discursul ținut în Legislativul de la Chișinău, Roberta Metsola a su...
12:20
12:10
Parlamentul a constituit grupurile parlamentare de prietenie cu alte state: Rusia și Belarus excluse # Moldpres
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Proiectul de hotărâre, care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor, a fost adoptat astăzi cu votul a 70 de deputați, transmite MOLDPRES.Conf...
12:00
Elevii din Drochia și Briceni primesc două laboratoare FabLab pentru proiecte educative moderne # Moldpres
Elevii din Drochia și Briceni vor avea posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile în domeniile Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică (STEAM) datorită noilor laboratoare FabLab inaugurate la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Drochia și ...
11:40
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are de astăzi opt deputați noi. Joi, Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca și...
