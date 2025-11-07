Trump îndeamnă UE să susțină Ungaria și pe Orban în fața provocărilor imigrației în Europa
Ziarul National, 7 noiembrie 2025 22:00
Preşedintele american Donald Trump îndeamnă Uniunea Europeană să dea dovadă de respect față de Ungaria si de premierul ei Viktor Orbán, după ce lid...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
22:00
Moldova la conducerea Protocolului OMS și ONU privind Apa și Sănătatea pentru prima dată în istorie # Ziarul National
Republica Moldova va prelua, pentru prima dată, președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății și al Comisi...
22:00
Trump îndeamnă UE să susțină Ungaria și pe Orban în fața provocărilor imigrației în Europa # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump îndeamnă Uniunea Europeană să dea dovadă de respect față de Ungaria si de premierul ei Viktor Orbán, după ce lid...
Acum 2 ore
21:00
Temperaturile încep să crească moderat în Republica Moldova, cu valori medii între 8 °C noaptea şi 13 °C ziua. Deşi diferenţele mari de temperatură...
Acum 4 ore
20:00
Maia Sandu a semnat decretul pentru noua componență a Consiliului Național de Securitate # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a constituit un nou Consiliu Național de Securitate, semnând un decret în acest sens. Astăzi, șefa statului a oficializat act...
19:00
Radu Marian explică de ce nu putem fi prieteni cu Rusia și Belarus în contextul actual tensionat # Ziarul National
Deputatul Radu Marian a comentat recent suspendarea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus. Conform declarațiilor sale, această m...
Acum 6 ore
18:00
Șase cadre didactice din Republica Moldova participă, între 3 și 8 noiembrie 2025, la programul internațional KLIC LEADer Training Course în Seul, ...
18:00
Vaccin nazal inovator promite protecție extinsă împotriva gripei aviare H5N1: rezultate promițătoare în teste clinice în SUA # Ziarul National
Un vaccin antigripal experimental care se administrează pe cale nazală ar putea oferi protecție extinsă împotriva tulpinilor de gripă aviară H5N1....
18:00
Ministerul Educației dă undă verde noului curriculum de limba română pentru elevii refugiați și repatriați din Republica Moldova # Ziarul National
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor beneficia de o integrare mai facilă în școlile din Republica Moldova. Ei vor avea oportunitatea d...
18:00
Oficial german: Rusia ar putea ataca NATO oricând, dar este descurajată de Ucraina # Ziarul National
Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat împotriva teritoriului NATO, însă decizia va depinde de poziția aliaților occidentali, ave...
17:00
Gunvor retrage oferta pentru activele Lukoil după acuzațiile din partea SUA privind legături cu Kremlinul: reacția Moscovei # Ziarul National
Compania elvețiană de comerț cu materii prime, Gunvor, a anunțat joi că își retrage oferta de a cumpăra activele internaționale ale companiei energ...
17:00
Maia Sandu și Roberta Metsola întăresc colaborarea pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Discuțiile s-au c...
Acum 8 ore
16:00
Compania „Double Case”, despre investigația inițiată de CNPF: „Suntem încrezători că acest dialog instituțional va genera claritate și va deschide calea pentru dezvoltarea unei piețe crypto responsabile și sigure în R. Moldova” # Ziarul National
Compania Double Case susține că a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)...
16:00
Roberta Metsola, în vizită la Chișinău: Momentul decisiv pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană! # Ziarul National
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj de susținere după întrevederea cu președintele Republicii Moldova, Mai...
15:30
Alexandru Munteanu și Roberta Metsola: Parteneriat european pentru viitorul Republicii Moldova # Ziarul National
Primul ministru, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit astăzi, 7 noiembrie, cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru a discuta desp...
15:30
Republica Moldova devine membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO, un pas important în promovarea valorilor internaționale # Ziarul National
Republica Moldova a obținut pentru prima dată statutul de membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru ...
15:15
Maia Sandu și Roberta Metsola fac apel la unitate pentru viitorul european al Moldovei # Ziarul National
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat importanța unității tuturor fracțiunilor parlamentare din Moldova în susținerea par...
15:15
Scandalul diplomelor medicale: Ministrul Sănătății din Moldova cere clarificări după apariția semnăturii sale pe acte controversate # Ziarul National
Emil Ceban, ministrul Sănătății din Republica Moldova, a reacționat la informațiile apărute despre diplomația medicală controversată, care indică f...
15:15
UE limitează vizele pentru ruși din cauza tensiunilor și amenințărilor de securitate # Ziarul National
Uniunea Europeană a adoptat reguli mai stricte pentru vizele cetățenilor ruși, invocând „utilizarea imigrației ca armă, acte de sabotaj și posibila...
Acum 12 ore
14:30
Parlamentul din Chișinău stabilește noi alianțe: 54 de grupuri de prietenie, fără Rusia și Belarus # Ziarul National
Parlamentul de la Chișinău a stabilit astăzi, 7 noiembrie, grupurile de prietenie interparlamentare cu alte state. În total, au fost înființate 54 ...
14:30
Noul birou al Parlamentului European la Chișinău: un pas decisiv pentru susținerea aderării și combaterea propagandei antieuropene în R. Moldova # Ziarul National
Noul Birou al Parlamentului European la Chișinău va juca un rol esențial în a sprijini, pe plan tehnic, procesul de aderare al Republicii Moldova l...
14:30
Kremlinul dezminte zvonurile despre tensiuni între Serghei Lavrov și Vladimir Putin # Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins categoric zvonurile conform cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi că...
13:30
Maia Sandu și Roberta Metsola: Moldova avansează rapid pe calea aderării la Uniunea Europeană # Ziarul National
Stimată doamnă Președintă Metsola,Dragă Roberta,Este o bucurie să vă spun din nou: bine ați revenit la Chișinău!Ultima dvs. vizită a avut loc...
13:30
„Lukoil, sub presiune: termen limită de două săptămâni pentru vânzarea activelor din Moldova” # Ziarul National
Compania rusă "Lukoil" are la dispoziție cel mult două săptămâni pentru a-și vinde activele din Moldova, după ce a fost supusă sancțiunilor inte...
13:30
ULTIMA ORĂ // Guvernul vrea să CUMPERE depozitului „LukOil” din Aeroport. Rușii trebuie să dea un răspuns RAPID - până pe 17 noiembrie curent # Ziarul National
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului intenționează să cumpere depozitului „LukOil” de la Aeroport...
13:00
Moldova e pregătită pentru Europa: Roberta Metsola îndeamnă UE să acționeze decisiv # Ziarul National
R. Moldova și-a îndeplinit sarcinile, iar acum este rândul Uniunii Europene să acționeze. Aceasta este declarația făcută de Roberta Metsola, președ...
13:00
Schimbări surprinzătoare în comisiile parlamentare: noi deputați numiți și alți membri excluși! # Ziarul National
Parlamentul a aprobat astăzi, 7 noiembrie, mai multe modificări legate de componența comisiilor parlamentare permanente.Astfel, Comisia juridică,...
13:00
Conexiunea dintre educație și inovație: Peste 1.700 de elevi din nordul Moldovei beneficiază de noile FabLab-uri pentru dezvoltarea abilităților STEAM # Ziarul National
Peste 1.100 de elevi din Drochia și 650 de elevi din Briceni își vor dezvolta abilitățile STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică...
13:00
Nicu Popescu subliniază importanța păstrării dreptului de veto în UE pentru decizii esențiale # Ziarul National
Reducerea oportunităților de veto în Uniunea Europeană a fost implementată aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi. Aceasta nu este un a...
13:00
Carolina Novac promovează eficiența energetică la reuniunea ODYSSEE-MURE 2025-2027 în Chișinău # Ziarul National
7 octombrie 2025, Chișinău - În centrul atenției primei reuniuni din cadrul proiectului ODYSSEE-MURE 2025–2027 „Monitoring the EED-Recast”, desfășu...
12:00
Rețea infracțională destructurată la Penitenciarul Brănești: Percheziții pentru destructurarea grupării conduse de "Kitaeț" în detenție # Ziarul National
Un grup infracțional alcătuit din autorități criminale aflate în detenție, implicate în acumularea de fonduri financiare în "casieria grupării"...
12:00
Fermierul moldovean revoluționează agricultura cu irigare prin picurare, susținut de IFAD # Ziarul National
7 noiembrie 2025, Chișinău - Serghei Casian din localitatea Bușila, raionul Ungheni, are o experiență de 25 de ani în agricultură. Acum, cu ajutoru...
12:00
Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, susține un discurs special în fața deputaților moldoveni # Ziarul National
Parlamentul Republicii Moldova se reunește într-o ședință solemnă. La acest eveniment participă și președintele Parlamentului European, Roberta Met...
12:00
Discuții prietenoase între Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei: un pas spre întărirea legăturilor bilaterale dintre Moldova și Ucraina # Ziarul National
Pe 7 noiembrie 2025, Valeriu Chiveri, viceprim-ministrul pentru reintegrare, s-a întâlnit pentru o întrevedere de curtoazie cu Paun Rohovei, ambasa...
12:00
Roberta Metsola marchează prezența UE în Moldova cu inaugurarea Biroului Parlamentului European la Chișinău # Ziarul National
Roberta Metsola a anunțat inaugurarea oficială a Biroului Parlamentului European la Chișinău în cadrul discursului său prezentat în fața deputațilo...
12:00
Apneea obstructivă de somn crește riscul de leziuni cerebrale: concluziile unui studiu recent din Coreea de Sud # Ziarul National
Un studiu recent efectuat de cercetători sud-coreeni dezvăluie că persoanele care suferă de sindrom de apnee obstructivă de somn (SAOS), într-o for...
12:00
Igor Grosu reafirmă angajamentul Moldovei pentru integrarea europeană în fața Robertei Metsola, la Chișinău # Ziarul National
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a dat asigurări astăzi, 7 noiembrie, că autoritățile Republicii Moldova sunt hotărâte să ad...
11:00
Roberta Metsola în vizită oficială la Chișinău: întâlniri și discursuri importante în Parlamentul Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost întâmpinată în această dimineață la Parlament de către șeful legislativului, Igor Gros...
11:00
Taximetrist drogat și șofer recidivist, condamnați la închisoare pentru conducere sub influența alcoolului și drogurilor în Florești # Ziarul National
Procuratura Soroca, oficiul Florești, anunță pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare pentru șoferii care au condus în stare avansată de e...
09:45
Bărbat din Fălești, acuzat de agresiune cu fierul de călcat asupra soției și amenințare cu cuțitul a fiului său minor # Ziarul National
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, acuzat de două episoade de violență în familie, ca...
09:45
Congresul SUA înfruntă Pentagonul: retragerea trupelor din România ar favoriza Moscova și slăbi NATO # Ziarul National
Republicanii și democrații din Congresul SUA au format o alianță rară pentru a se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din Ro...
09:45
ULTIMA ORĂ // Rețeau lui Șor se DESTRAMĂ, în timp ce oligarhul fugar se ascunde la Moscova. Vicepreședinta OT Râșcani a fostului Partid „Șor”, pe banca acuzaților # Ziarul National
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a Partidului Politic „Șor” a ajuns pe banca acuzaților, pentru complicitate la finanțarea ilegal...
09:45
Roberta Metsola, discurs important la ședința solemnă a Parlamentului din Chișinău: „Sunt aici pentru a transmite un mesaj puternic de susținere MOLDOVENILOR - locul R. Moldova este în Europa” # Ziarul National
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată prezent în Republica Moldova, este așteptată vineri, 7 noiembrie, să participe la ...
Acum 24 ore
08:45
♈️ BerbecPotențialul tău strălucește astăzi, când energia este canalizată în mod pozitiv prin intermediul comunicării. Provocările de la locul de ...
00:30
Liderii mondiali recunosc eșecul Acordului de la Paris și cer acțiuni urgente la summitul de la Belem # Ziarul National
Liderii mondiali au recunoscut joi, la Belem, că nu au reușit să limiteze încălzirea globală conform Acordului de la Paris, semnat în urmă cu un de...
Ieri
21:30
Republica Moldova, invitată pentru prima dată la reuniunea fiscală europeană TADEUS: Pas spre integrarea în UE # Ziarul National
Republica Moldova a luat parte pentru prima dată la reuniunea plenară a administrațiilor fiscale TADEUS. Aceasta aduce laolaltă directorii și direc...
20:30
Militar rus condamnat pe viață în Ucraina pentru executarea unui prizonier de război ucrainian # Ziarul National
Justitia ucraineana a condamnat, pentru prima oara, un militar rus, Dmitri Kurasov, in varsta de 27 de ani, la inchisoare pe viata, gasindu-l vinov...
20:30
Premierul Munteanu și ambasadorul UE discută despre accelerarea integrării europene a Moldovei # Ziarul National
Guvernul va continua să pună pe primul plan acțiunile necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Acest angajament a fo...
20:30
Aderarea Moldovei la UE: Victoria finală dorită de Igor Boțan în fața presiunilor externe # Ziarul National
Victoria finală a Republicii Moldova va fi atinsă doar în momentul în care aceasta va deveni stat membru al Uniunii Europene. Această opinie este î...
20:30
În Republica Moldova, vremea de mâine va aduce o ușoară scădere a temperaturilor nocturne, în timp ce temperaturile diurne se vor menține similare ...
19:30
CEC oferă finanțări partidelor în funcție de voturi și candidați aleși, dar unele formațiuni rămân fără alocații în noiembrie și decembrie # Ziarul National
Partidele care au participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor primi o sumă de aproximativ un leu (0,99 lei) pentru fiecare vot valid...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.