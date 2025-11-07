Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”
HN24 Online, 7 noiembrie 2025 10:20
Poliția a fost pusă în alertă ieri-seara, după ce o copilă nu a revenit acasă de la școală. Din nefericire, The post Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național” appeared first on Hîncești 24 Online.
• • •
Alte ştiri de HN24 Online
Acum 15 minute
10:20
Poliția a fost pusă în alertă ieri-seara, după ce o copilă nu a revenit acasă de la școală. Din nefericire, The post Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național” appeared first on Hîncești 24 Online.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Cât costă asigurarea de la Intact?! Ofertele avantajoase la asigurare auto -RCA, Carte Verde și CASCO # HN24 Online
Când vine vorba de asigurări, toți ne dorim două lucruri: siguranță și un preț corect. La Intact Asigurări Generale, aceste The post Cât costă asigurarea de la Intact?! Ofertele avantajoase la asigurare auto -RCA, Carte Verde și CASCO appeared first on Hîncești 24 Online.
28 octombrie 2025
10:20
Inspectoratul de Poliție Hîncești a fost sesizat în dimineața zilei de 27 octombrie 2025, în jurul orei 06:00, prin intermediul The post Cadavrul unui bărbat găsit zăcând pe marginea drumului. appeared first on Hîncești 24 Online.
10:20
Tragedie la Bălceana r. Hîncești: Un tânăr și-a pierdut viața după ce a căzut într-o groapă de canalizare # HN24 Online
La data de 27 octombrie 2025, un tânăr de aproximativ 27 de ani din raionul Hîncești a fost găsit fără The post Tragedie la Bălceana r. Hîncești: Un tânăr și-a pierdut viața după ce a căzut într-o groapă de canalizare appeared first on Hîncești 24 Online.
22 octombrie 2025
12:20
Descinderi matinale la Hîncești. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au efectuat percheziții la un ocol silvic din subordinea Întreprinderii The post Șapte funcționari de la „Hîncești-Silva”, vizați într-un dosar de corupție. appeared first on Hîncești 24 Online.
16 octombrie 2025
12:50
Două persoane au fost împușcate, în urma unor reglări de conturi la o piață din Chișinău. Cazul a avut loc The post Focuri de armă la o piață din Chișinău. Două persoane împușcate appeared first on Hîncești 24 Online.
13 octombrie 2025
13:40
O crimă șocantă a avut loc în localitatea Chiriet-Lunga, raionul Ceadir-Lunga. Pe un teren de gunoi a fost descoperit trupul The post O femeie de 46 de ani, omorâtă de soț și abandonată la gunoi. appeared first on Hîncești 24 Online.
13:00
O crimă șocantă a avut loc în localitatea Chiriet-Lunga, raionul Cimișlia. Pe un teren de gunoi a fost descoperit trupul The post Tragedie la Cimișlia: O femeie de 46 de ani, omorâtă de soț și abandonată la gunoi appeared first on Hîncești 24 Online.
10 octombrie 2025
11:20
O tânără a murit după ce a inhalat gaze toxice provenite de la o centrală termică conectată la gaz. Tragedia The post Tragedie la Vulcănești: O tânără a murit intoxicată cu monoxid de carbon appeared first on Hîncești 24 Online.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.