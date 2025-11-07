Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”

HN24 Online, 7 noiembrie 2025 10:20

Poliția a fost pusă în alertă ieri-seara, după ce o copilă nu a revenit acasă de la școală. Din nefericire, The post Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național” appeared first on Hîncești 24 Online.

Acum 15 minute
10:20
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Cât costă asigurarea de la Intact?! Ofertele avantajoase la asigurare auto -RCA, Carte Verde și CASCO HN24 Online
Când vine vorba de asigurări, toți ne dorim două lucruri: siguranță și un preț corect. La Intact Asigurări Generale, aceste The post Cât costă asigurarea de la Intact?! Ofertele avantajoase la asigurare auto -RCA, Carte Verde și CASCO appeared first on Hîncești 24 Online.
28 octombrie 2025
10:20
Cadavrul unui bărbat găsit zăcând pe marginea drumului. HN24 Online
Inspectoratul de Poliție Hîncești a fost sesizat în dimineața zilei de 27 octombrie 2025, în jurul orei 06:00, prin intermediul The post Cadavrul unui bărbat găsit zăcând pe marginea drumului. appeared first on Hîncești 24 Online.
10:20
Tragedie la Bălceana r. Hîncești: Un tânăr și-a pierdut viața după ce a căzut într-o groapă de canalizare HN24 Online
La data de 27 octombrie 2025, un tânăr de aproximativ 27 de ani din raionul Hîncești a fost găsit fără The post Tragedie la Bălceana r. Hîncești: Un tânăr și-a pierdut viața după ce a căzut într-o groapă de canalizare appeared first on Hîncești 24 Online.
22 octombrie 2025
12:20
Șapte funcționari de la „Hîncești-Silva”, vizați într-un dosar de corupție. HN24 Online
Descinderi matinale la Hîncești. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au efectuat percheziții la un ocol silvic din subordinea Întreprinderii The post Șapte funcționari de la „Hîncești-Silva”, vizați într-un dosar de corupție. appeared first on Hîncești 24 Online.
16 octombrie 2025
12:50
Focuri de armă la o piață din Chișinău. Două persoane împușcate HN24 Online
Două persoane au fost împușcate, în urma unor reglări de conturi la o piață din Chișinău. Cazul a avut loc The post Focuri de armă la o piață din Chișinău. Două persoane împușcate appeared first on Hîncești 24 Online.
13 octombrie 2025
13:40
O femeie de 46 de ani, omorâtă de soț și abandonată la gunoi. HN24 Online
O crimă șocantă a avut loc în localitatea Chiriet-Lunga, raionul Ceadir-Lunga. Pe un teren de gunoi a fost descoperit trupul The post O femeie de 46 de ani, omorâtă de soț și abandonată la gunoi. appeared first on Hîncești 24 Online.
13:00
Tragedie la Cimișlia: O femeie de 46 de ani, omorâtă de soț și abandonată la gunoi HN24 Online
O crimă șocantă a avut loc în localitatea Chiriet-Lunga, raionul Cimișlia. Pe un teren de gunoi a fost descoperit trupul The post Tragedie la Cimișlia: O femeie de 46 de ani, omorâtă de soț și abandonată la gunoi appeared first on Hîncești 24 Online.
10 octombrie 2025
11:20
Tragedie la Vulcănești: O tânără a murit intoxicată cu monoxid de carbon HN24 Online
O tânără a murit după ce a inhalat gaze toxice provenite de la o centrală termică conectată la gaz. Tragedia The post Tragedie la Vulcănești: O tânără a murit intoxicată cu monoxid de carbon appeared first on Hîncești 24 Online.
