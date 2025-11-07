Cer variabil cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
ProTV.md, 7 noiembrie 2025 08:30
Cer variabil cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Presa română: Semnătura ministrului Sănătății, Emil Ceban, fost rector USMF apare pe diplomele medicilor din România acuzați că le-au obținut fraudulos: El ar putea fi audiat de procurori / DOC # ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 7 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Presa română: Semnătura ministrului Sănătății, Emil Ceban, fost rector USMF apare pe diplomele medicilor din România acuzați că le-au obținut fraudulos: El ar putea fi audiat de procurori # ProTV.md
Cer variabil cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Trafic aerian oprit la un aeroport din Suedia după observarea unor drone. Situație similară în Belgia # ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 07.11.2025. Invitați: Radu Marian și Olga Cebotari - VIDEO # ProTV.md
Retragerea armatei ruse din stânga Nistrului depinde doar de negocieri cu Moscova, susține Olga Cebotari, în timp ce PAS acuză guvernele anterioare de inacțiune de două decenii # ProTV.md
Olga Cebotari afirmă că partidul PSRM susține pacea și se opune oricărui conflict militar, fără a condamna explicit acțiunile Rusiei: „Nu suntem și nici nu am fost pentru război” # ProTV.md
Război, gaze și prietenie politică: PAS explică de ce a decis lichidarea grupurilor de prietenie cu Federația Rusă și Belarus, iar PSRM denunță o „rusofobie” extremă # ProTV.md
„Există dovezi de acțiuni hibride și subversive”: Deputatul PAS explică de ce Republica Moldova vrea să închidă Centrul de Cultură Rus. Reacția opoziției # ProTV.md
Noapte nebună în Liga Campionilor: Pafos scrie istorie, Qarabag ține piept lui Chelsea, iar Barcelona scapă cu un punct - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump, surprins din nou în pași de dans - VIDEO
Antrenorul român Cristian Chivu continuă să facă minuni la Inter. Echipa sa a reușit o nouă victorie - VIDEO # ProTV.md
Formația Sirius este noua campioană națională la rugby 7 - VIDEO
Campioana din NBA, Oklahoma City Thunder, a suferit primul eșec al sezonului - VIDEO
Vizită surpriză în Ucraina. Actrița americană Angelina Jolie a fost în orașul Herson, care este constant atacat de trupele ruse - VIDEO # ProTV.md
Șoc la Turneul Campioanelor: Iga Świątek, eliminată încă din faza grupelor - VIDEO
Alcaraz vs Djokovic și Sinner vs Zverev: Dueluri spectaculoase în grupele Turneului Campionilor - VIDEO # ProTV.md
Echipa de până la 19 ani a campioanei României, FCSB, a trecut de Lokomotiv Zagreb în Champions League, la tineret - VIDEO # ProTV.md
Accident cumplit la Ocnița. O persoană a decedat pe loc, iar șoferul, care este polițist de frontieră, a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - VIDEO # ProTV.md
Record în NHL! Primul jucător din istorie care atinge borna de 900 de goluri - VIDEO
Forțele Aeriene ale SUA au efectuat un test de lansare a unei rachete balistice intercontinentale, capabilă să transporte focoase nucleare - VIDEO # ProTV.md
LIVE. Provocările guvernului Munteanu – astăzi, În PROfunzime
„Îngrozitor! Uite, i-a sărit motorul”: Noi detalii despre starea celor trei victime ale accidentului de la Codreanca, unde două persoane au decedat – VIDEO # ProTV.md
Cazul morții Andreei Cuciuc: A fost pornit un dosar penal. Cristian Botgros - citat pentru a fi audiat - VIDEO # ProTV.md
Doi copii, prinși după ce au încercat să fure un automobil. Unul dintre făptași ar putea sta trei ani la închisoare - VIDEO # ProTV.md
Șoferița din Comrat, care a lovit un copil în timp ce își parca mașina, a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Prima reacție a lui Cristian Botgros după citarea la audieri în dosarul morții Andreei Cuciuc: „Ancheta va arăta” # ProTV.md
Scandal exploziv la Universitatea de Medicină: administrația se autosesizează în cazul medicilor români acuzați de obținere ilegală a diplomelor de rezidențiat și promite anchetă internă - VIDEO # ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.11.2025
Cazul TUX: Cinci persoane, printre care lideri ai platformei - reținuți, în urma mai multor percheziții în țara noastră - VIDEO # ProTV.md
Atacuri rusești asupra Ucrainei: rachete și drone provoacă pagube mari în Dnipro, iar armata ucraineană ar riposta cu atac asupra rafinăriei din Volgograd - VIDEO # ProTV.md
Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și doi directori de școli - VIDEO # ProTV.md
Inflația lovește Rusia: prețurile alimentelor de bază cresc, mașinile devin inaccesibile, creditele doar pentru elite, iar ministerul Agriculturii rus propune înghețarea prețurilor, în timp ce magazinele se opun - VIDEO # ProTV.md
Dnipro, sub atac masiv cu drone: orașul, vizat de lovituri asupra infrastructurii energetice. Ce spun autoritățile ucrainene – VIDEO # ProTV.md
Haos într-o parcare din sectorul Buiucani: un șofer s-a trezit cu roțile dezumflate și mașina vandalizată - VIDEO # ProTV.md
Rusia este aproape de a captura cel mai mare oraș ucrainean din 2023 și până în prezent. Ce înseamnă asta – HARTĂ # ProTV.md
Șoferița din Comrat, care a lovit un copil în timp ce își parca mașina, a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile # ProTV.md
Copilul de trei ani, lovit de o mașină la Comrat, a ieșit din comă, însă starea lui rămâne gravă # ProTV.md
Provocările guvernului Munteanu – joi, În PROfunzime
Igor Grosu îl propune pe Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului # ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.11.2025
Un apel la fiecare 43 de secunde: ambulanțele din Republica Moldova luptă contra timpului, în timp ce peste 59 de mii de apeluri la 112 nu reprezintă urgențe reale # ProTV.md
Ministerul Educației și Cercetării denunță așa-numita „Lege a Educației” adoptată de Adunarea Populară a Găgăuziei: actul încalcă grav legislația națională # ProTV.md
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Despre cine este vorba # ProTV.md
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov # ProTV.md
Decizie istorică la Washington. Pentagonul vrea să trimită trupe la o bază militară din Damasc # ProTV.md
Premieră pentru țara noastră. Republica Moldova - aleasă în calitate de președinte al Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE # ProTV.md
Ucraina își va redenumi moneda națională. De ce renunță la „copeică”
Șoferița din Comrat, care a lovit un copil în timp ce își parca mașina - plasată în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
