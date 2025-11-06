GALERIE FOTO // Enciclopedia interactivă „Pop-Up Spațiul”, lansată la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”
Moldpres, 6 noiembrie 2025 13:50
GALERIE FOTO // Enciclopedia interactivă „Pop-Up Spațiul”, lansată la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”
SUA vor continua sprijinul pentru Republica Moldova în eforturile sale de reformă, modernizare și consolidare a securității naționale # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, Însărcinat cu Afaceri al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei,...
USM și Stațiunea de Cercetare pentru Pajiști Vaslui vor colabora pentru conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a terenurilor verzi # Moldpres
Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui (SCDP), România, au semnat astăzi un Memorandum de colaborare care vizează consolidarea cercetării științifice și aplicate în domeniul conservării diversităț...
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România. „...
Spații inovatoare de învățare, amenajate în 35 de instituții profesionale. Peste 25 de mii de elevi vor beneficia de noile facilități # Moldpres
Peste 25 000 de elevi din 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din 12 raioane ale țării și municipiul Chișinău își desfășoară astăzi orele într-un mediu mai prietenos, sigur și modern – în clasa EduLIFE. Spații...
Bulgaria elaborează un proiect de lege care să permită preluarea şi vânzarea rafinăriei Lukoil # Moldpres
Bulgaria face modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei ruse Lukoil din Burgas, aflată sub sancţiuni, şi să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja uzina de sancţiunile SUA, scrie presa locală, potrivit Reuters....
DOC // Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital. Noile reguli, în vigoare din 1 martie 2026 # Moldpres
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care va permite verificarea autenticității. Noile reguli vor intra în vig...
Percheziții de amploare în cazul platformei de tranzacționare „Tux”. Cinci persoane au fost reținute # Moldpres
Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spăl...
Republica Moldova, reprezentată în premieră la reuniunea TADEUS. Olga Golban: „Împreună putem promova eficiența în administrarea fiscală în întreaga Europă” # Moldpres
Republica Moldova a fost reprezentată, în premieră, la reuniunea plenară a administrațiilor fiscale TADEUS, care reunește directorii și directorii adjuncți ai instituțiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene, împreună cu reprezentanți ai Comisie...
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică transbalcanică, în urma unei creșteri accentuate a atacurilor rusești asupra infrastructurii sale de gaze și energie. Conducta nu a fost utilizată din cauza costului ridicat al tranzitului gazelor, relatează Reute...
VIDEO // Trafic mai sigur și mai fluent la Drochia, după finalizarea lucrărilor la noul sens giratoriu de pe drumul R7 # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță finalizarea lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia, un proiect care contribuie semnificativ la îmbunătățirea siguranței și fluenței traficului rutier în nordul țării, transmite M...
Doar circa 3 la sută din casele din Republica Moldova sunt asigurate. Cât costă asigurarea și ce riscuri acoperă # Moldpres
Numărul moldovenilor care aleg să-și asigure locuințele rămâne la un nivel redus, deși primele de asigurare sunt relativ mici în comparație cu valoarea casei și a pagubelor posibile. Calculele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) arată că pentru u...
Rușii au atacat din nou mai multe orașe din Ucraina. În urma bombardamentelor, cel opt persoane au fost rănite, iar cinci au fost salvate de sub dărâmături, transmite MOLDPRES.Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a folosit 135 dron...
Grav accident în nordul țării. Un bărbat a decedat, după ce mașina în care se afla s-a lovit de un copac # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a decedat, după ce mașina în care se afla s-a lovit de un copac. Accidentul s-a produs, miercuri, pe drumul Otaci-Dondușeni, transmite MOLDPRES.Solicitată de agenție, ofițera de presă a poliției Svetlana Talpă a co...
Curtea de Apel Centru a pronunțat, în urma contestării de către procurorii PCCOCS, condamnarea definitivă a liderului organizației criminale „Machena” la 25 de ani de detenție. Decizia vine după ce Judecătoria Chișinău îi stabilise inițial o ped...
DOC // Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de pasageri, publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Transportul rutier de pasageri va funcționa după reguli clare care vor ține cont de costurile reale ale operatorilor și de interesul călătorilor. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraio...
Oficiali ai Ministerului Agriculturii studiază în Franța modele europene de gestionare a riscurilor în sector # Moldpres
O delegație a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) se află, în această săptămână, într-o vizită de studiu în Franța, pentru a prelua bunele practici europene privind gestionarea riscurilor în agricultură. Activitatea ar...
Hotărârea Guvernului privind controlul coordonat la punctul feroviar Cantemir-Fălciu, publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Hotărârea Guvernului de aprobare a Acordului privind implementarea controlului coordonat la punctul feroviar Cantemir-Fălciu a fost publicată în Monitorul Oficial. Acesta va fi al treilea punct de trecere a frontierei cu România, care urmează să active...
Percheziții în sistemul educațional din capitală pentru corupere pasivă și abuz de serviciu. Sunt vizate nouă persoane # Moldpres
Procuratura Anticorupție, în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), efectuează în aceste momente percheziții într-un dosar penal ce vizează coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul sistemului educațional din municip...
Vizită de nivel înalt: Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, așteptată la Chișinău # Moldpres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, sosește astăzi într-o vizită oficială în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Delegația Uniunii Europene la Chișinău a subliniat că vizita reafirmă sprijinul clar și ferm al Uniunii Europene pentru vi...
Judecători și procurori, instruiți în aplicarea legislației de mediu, cu un ciclu de formare privind protecția resurselor naturale # Moldpres
Seria de trei sesiuni de instruire dedicate aplicării cadrului normativ de mediu s-a încheiat cu un ciclu de formare privind protecția resurselor naturale. Acestea au fost organizate de AO EcoContact, în parteneriat cu Ministerul Mediului și Institutul Național al...
Cercetătorii chinezi au creat un nou tip de reactor nuclear destinat navelor de mare capacitate, care funcționează cu sare topită de toriu, a relatat publicația South China Morning Post, preluat de MOLDPRES.Potrivit sursei, toriul este considerat un combustibil nuclear m...
Furnizorii de servicii media din Republica Moldova pot obține Licența de emisie în format digital, printr-un proces complet automatizat și transparent, care elimină necesitatea depunerii documentelor la sediul Consiliului Audiovizualului, relatează MOLDPRES.Noua pr...
R. Moldova, apreciată pentru progresele pe agenda europeană. Cristina Gherasimov: „Continuăm să avansăm cu aceeași determinare și același ritm” # Moldpres
Recomandările Comisiei Europene și pașii necesari pentru continuarea progresului pe agenda europeană au fost discutate la Bruxelles de viceprim-ministrul Cristina Gherasimov și Comisara pentru Extindere, Marta Kos, informează MOLDPRES.„M-am bucurat să o revăd ...
Republica Moldova va crea un sistem digital pentru emiterea certificatelor de performanță energetică a clădirilor # Moldpres
Republica Moldova va institui un sistem digital pentru elaborarea și emiterea certificatelor de performanță energetică a clădirilor. Licitația privind crearea acestuia a fost lansată de Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică (UCIPE). Noul sistem va fi ...
Aplicația „Eco App Moldova”, menită să promoveze turismul sustenabil și destinațiile ecoturistice din țară, a fost lansată și testată în cadrul atelierului comunitar „Eco App pentru Turism Sustenabil în Moldova”, organizat de Oficiul ...
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocraţia şi a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA şi al noilor ameninţări ruse. Acest plan ar urma să pregătească blocul eu...
Cetățenii continuă să se înregistreze pentru compensații la energie. Peste 240 mii de cereri depuse în trei zile # Moldpres
Peste 240 mii de cetățeni au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026. Cifra a fost atinsă în primele trei zile de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md, transmite MOLDPRES.Minist...
Mai multe aeroporturi mari din SUA vor reduce numărul de zboruri din cauza blocajului guvernamental # Moldpres
Începând de vineri, 7 noiembrie, 40 de mari aeroporturi din Statele Unite vor reduce numărul de zboruri cu până la 10% din cauza lipsei de finanțare guvernamentală, a anunțat ministrul transporturilor, Sean Duffy. Măsura ar putea duce la anularea a aproxim...
Moneda unică europeană are astăzi o cotație de 19 lei și 67 de bani, după o ieftinire cu un ban, informează MOLDPRES. Pentru dolarul american, Banca Națională a Moldovei a stabilit un preț neschimbat de 17 lei și 12 bani. Leul românesc costă &i...
O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Nottingham din Marea Britanie a anunțat dezvoltarea unui nou gel capabil să repare și să regenereze smalțul dentar, o descoperire care ar putea deschide „noi posibilități” în tratamentele stomatolo...
Filarmonica națională, prioritate a Ministerului Culturii. Cristian Jardan: „Este un proiect complex de infrastructură, care necesită investiții semnificative” # Moldpres
Inițiativa privind reconstrucția clădirii Filarmonicii naționale este un proiect complex de infrastructură, care necesită resurse financiare semnificative, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Oficialul a menționat că aceasta este o prioritate pentru Ministerul...
VIDEO // Republica Moldova - celebrată la Bruxelles. Maia Sandu: „Sprijinul oferit de toate cele 27 de state ale UE ne motivează” # Moldpres
Cultura, tradițiile, oamenii Moldovei, dar și legătura tot mai strânsă dintre țara noastră și Uniunea Europeană au fost celebrate în cadrul unui eveniment inedit organizat la Bruxelles, la care au participat șefa statului, Maia Sandu, Comisara pentru Extinder...
Ministrul Culturii, despre caldarâmul de pe strada 31 august 1989: „Primăria trebuie să finalizeze proiectul” # Moldpres
Porțiunea de drum de pe strada 31 August 1989 din centrul capitalei, cuprinsă între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni, unde a fost descoperit un caldarâm istoric, este un proiect inițiat de Primăria Chișinău, care trebuie să-l ducă la bun sfârșit....
Grav accident rutier pe traseul M5, între Codreanca și Greblești: Două persoane au decedat, iar altele trei au fost traumatizate # Moldpres
Două persoane au decedat, iar altele trei, inclusiv doi copii, au fost traumatizate în urma unui grav accident rutier produs în seara zilei de miercuri, 5 noiembrie, pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, informează MOLDPRES.Din cerc...
Noua conducere a Cancelariei de Stat a fost prezentată echipei, de prim-ministrul Alexandru Munteanu # Moldpres
5 noiembrie 2025, Chișinău – Prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a prezentat echipei Cancelariei de Stat pe secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu și secretarul general adjunct, Alexandru Iacub, numiți în funcție în cadrul ședinței de astăzi a Cabinetului ...
Guvernatoarea BNM: „Suntem pregătiți să intervenim cu măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea prețurilor și a stimula creșterea economică” # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) urmărește cu atenție procesele inflaționiste și este pregătită să intervină cu măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea prețurilor și a stimula creșterea economică. Asigurarea vine din partea guvernatoarei BNM, Anca Dragu, c...
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat sesiunea de audieri din luna noiembrie cu examinarea a patru cazuri # Moldpres
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat sesiunea de audieri din luna noiembrie cu examinarea a patru cazuri: două dosare transmise la reevaluare, un caz privind o candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru și altul vizând o judecătoa...
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) are un nou șef. Funcția va fi ocupată de Dumitru Lazăr. Acesta a fost prezentat astăzi echipei de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, informează MOLDPRES.Ministra a subliniat că activitatea noii conduceri ...
VIDEO // Vicepremierul Eugen Osmochescu: „Republica Moldova demonstrează că un stat mic poate fi un exemplu mare de reziliență și inovație” # Moldpres
Într-un context global marcat de amenințări cibernetice tot mai sofisticate, securitatea digitală devine un pilon fundamental al securității naționale și al dezvoltării economice. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugen Osmochescu, la cea de-a doua ediți...
Parlamentul se convoacă vineri, 7 noiembrie, în ședință plenară. În deschiderea ședinței, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a, transmite MOLDPRES.Potrivit or...
Tarifele la gazele naturale vor fi ajustate la începutul anului 2026. Despre aceasta a anunțat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, informează MOLDPRES.Oficialul a punctat că la final de an, companiile din sec...
Inițiativele educaționale, culturale și civice desfășurate de comunitățile de peste hotare și din Republica Moldova vor putea fi sprijinite financiar în cadrul noii runde de finanțare lansate prin Programul de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru impl...
CEC a început verificarea complexă a finanțării unui bloc electoral și al unui partid politic # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început miercuri, 5 octombrie, controlul complex al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie&n...
Venituri mai mari pentru fermieri: prețurile la produsele agricole au crescut cu circa 20 la sută # Moldpres
Preţurile producătorului la produsele agricole au crescut în medie cu 19,6 la sută în ianuarie-septembrie 2025, comparativ cu același interval din 2024, informează MOLDPRES.Potrivit Biroului Naţional de Statistică (BNS), creșterea a fost determin...
Ploi de scurtă durată, izolat, cauzate de trecerea unui front atmosferic rece sunt anunţate pentru următoarele zile, cu o intensitate mai mare în perioada 9–12 noiembrie, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciu...
Rusia ar putea relua testele nucleare: ministrul Apărării propune pregătiri pentru un test pe arhipelagul Novaia Zemlea # Moldpres
Ministrul Apărării al Federației Ruse, Andrei Belousov, i-a propus astăzi președintelui Vladimir Putin să inițieze pregătiri pentru testarea armelor nucleare pe arhipelagul Novaia Zemlea, din Oceanul Arctic, transmite MOLDPRES.Potrivit oficialului rus, Statele Unite i...
SUA au testat o rachetă balistică intercontinentală, fără ogivă, dar capabilă să transporte încărcătură nucleară # Moldpres
Statele Unite ale Americii au efectuat un test de lansare a rachetei balistice intercontinentale Minuteman III, fără ogivă, dar capabilă să transporte un focos nuclear. Testul a avut loc la baza Forțelor Spațiale Vandenberg, din statul California, transmite MOLDPRES.Po...
