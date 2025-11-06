Mai multe aeroporturi mari din SUA vor reduce numărul de zboruri din cauza blocajului guvernamental
Moldpres, 6 noiembrie 2025 09:10
Începând de vineri, 7 noiembrie, 40 de mari aeroporturi din Statele Unite vor reduce numărul de zboruri cu până la 10% din cauza lipsei de finanțare guvernamentală, a anunțat ministrul transporturilor, Sean Duffy. Măsura ar putea duce la anularea a aproxim...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
09:30
Aplicația „Eco App Moldova”, menită să promoveze turismul sustenabil și destinațiile ecoturistice din țară, a fost lansată și testată în cadrul atelierului comunitar „Eco App pentru Turism Sustenabil în Moldova”, organizat de Oficiul ...
Acum 30 minute
09:10
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocraţia şi a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA şi al noilor ameninţări ruse. Acest plan ar urma să pregătească blocul eu...
09:10
Cetățenii continuă să se înregistreze pentru compensații la energie. Peste 240 mii de cereri depuse în trei zile # Moldpres
Peste 240 mii de cetățeni au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026. Cifra a fost atinsă în primele trei zile de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md, transmite MOLDPRES.Minist...
09:10
Mai multe aeroporturi mari din SUA vor reduce numărul de zboruri din cauza blocajului guvernamental # Moldpres
Începând de vineri, 7 noiembrie, 40 de mari aeroporturi din Statele Unite vor reduce numărul de zboruri cu până la 10% din cauza lipsei de finanțare guvernamentală, a anunțat ministrul transporturilor, Sean Duffy. Măsura ar putea duce la anularea a aproxim...
Acum o oră
09:00
Moneda unică europeană are astăzi o cotație de 19 lei și 67 de bani, după o ieftinire cu un ban, informează MOLDPRES. Pentru dolarul american, Banca Națională a Moldovei a stabilit un preț neschimbat de 17 lei și 12 bani. Leul românesc costă &i...
08:40
O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Nottingham din Marea Britanie a anunțat dezvoltarea unui nou gel capabil să repare și să regenereze smalțul dentar, o descoperire care ar putea deschide „noi posibilități” în tratamentele stomatolo...
Acum 12 ore
22:00
Filarmonica națională, prioritate a Ministerului Culturii. Cristian Jardan: „Este un proiect complex de infrastructură, care necesită investiții semnificative” # Moldpres
Inițiativa privind reconstrucția clădirii Filarmonicii naționale este un proiect complex de infrastructură, care necesită resurse financiare semnificative, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Oficialul a menționat că aceasta este o prioritate pentru Ministerul...
21:20
VIDEO // Republica Moldova - celebrată la Bruxelles. Maia Sandu: „Sprijinul oferit de toate cele 27 de state ale UE ne motivează” # Moldpres
Cultura, tradițiile, oamenii Moldovei, dar și legătura tot mai strânsă dintre țara noastră și Uniunea Europeană au fost celebrate în cadrul unui eveniment inedit organizat la Bruxelles, la care au participat șefa statului, Maia Sandu, Comisara pentru Extinder...
20:50
Ministrul Culturii, despre caldarâmul de pe strada 31 august 1989: „Primăria trebuie să finalizeze proiectul” # Moldpres
Porțiunea de drum de pe strada 31 August 1989 din centrul capitalei, cuprinsă între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni, unde a fost descoperit un caldarâm istoric, este un proiect inițiat de Primăria Chișinău, care trebuie să-l ducă la bun sfârșit....
Acum 24 ore
20:20
Grav accident rutier pe traseul M5, între Codreanca și Greblești: Două persoane au decedat, iar altele trei au fost traumatizate # Moldpres
Două persoane au decedat, iar altele trei, inclusiv doi copii, au fost traumatizate în urma unui grav accident rutier produs în seara zilei de miercuri, 5 noiembrie, pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, informează MOLDPRES.Din cerc...
20:00
Noua conducere a Cancelariei de Stat a fost prezentată echipei, de prim-ministrul Alexandru Munteanu # Moldpres
5 noiembrie 2025, Chișinău – Prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a prezentat echipei Cancelariei de Stat pe secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu și secretarul general adjunct, Alexandru Iacub, numiți în funcție în cadrul ședinței de astăzi a Cabinetului ...
19:20
Guvernatoarea BNM: „Suntem pregătiți să intervenim cu măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea prețurilor și a stimula creșterea economică” # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) urmărește cu atenție procesele inflaționiste și este pregătită să intervină cu măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea prețurilor și a stimula creșterea economică. Asigurarea vine din partea guvernatoarei BNM, Anca Dragu, c...
18:50
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat sesiunea de audieri din luna noiembrie cu examinarea a patru cazuri # Moldpres
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat sesiunea de audieri din luna noiembrie cu examinarea a patru cazuri: două dosare transmise la reevaluare, un caz privind o candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru și altul vizând o judecătoa...
18:30
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) are un nou șef. Funcția va fi ocupată de Dumitru Lazăr. Acesta a fost prezentat astăzi echipei de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, informează MOLDPRES.Ministra a subliniat că activitatea noii conduceri ...
18:00
VIDEO // Vicepremierul Eugen Osmochescu: „Republica Moldova demonstrează că un stat mic poate fi un exemplu mare de reziliență și inovație” # Moldpres
Într-un context global marcat de amenințări cibernetice tot mai sofisticate, securitatea digitală devine un pilon fundamental al securității naționale și al dezvoltării economice. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugen Osmochescu, la cea de-a doua ediți...
18:00
Parlamentul se convoacă vineri, 7 noiembrie, în ședință plenară. În deschiderea ședinței, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a, transmite MOLDPRES.Potrivit or...
17:50
Tarifele la gazele naturale vor fi ajustate la începutul anului 2026. Despre aceasta a anunțat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, informează MOLDPRES.Oficialul a punctat că la final de an, companiile din sec...
17:40
Inițiativele educaționale, culturale și civice desfășurate de comunitățile de peste hotare și din Republica Moldova vor putea fi sprijinite financiar în cadrul noii runde de finanțare lansate prin Programul de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru impl...
17:30
CEC a început verificarea complexă a finanțării unui bloc electoral și al unui partid politic # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început miercuri, 5 octombrie, controlul complex al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie&n...
17:20
Venituri mai mari pentru fermieri: prețurile la produsele agricole au crescut cu circa 20 la sută # Moldpres
Preţurile producătorului la produsele agricole au crescut în medie cu 19,6 la sută în ianuarie-septembrie 2025, comparativ cu același interval din 2024, informează MOLDPRES.Potrivit Biroului Naţional de Statistică (BNS), creșterea a fost determin...
16:50
Ploi de scurtă durată, izolat, cauzate de trecerea unui front atmosferic rece sunt anunţate pentru următoarele zile, cu o intensitate mai mare în perioada 9–12 noiembrie, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciu...
16:20
Rusia ar putea relua testele nucleare: ministrul Apărării propune pregătiri pentru un test pe arhipelagul Novaia Zemlea # Moldpres
Ministrul Apărării al Federației Ruse, Andrei Belousov, i-a propus astăzi președintelui Vladimir Putin să inițieze pregătiri pentru testarea armelor nucleare pe arhipelagul Novaia Zemlea, din Oceanul Arctic, transmite MOLDPRES.Potrivit oficialului rus, Statele Unite i...
16:10
SUA au testat o rachetă balistică intercontinentală, fără ogivă, dar capabilă să transporte încărcătură nucleară # Moldpres
Statele Unite ale Americii au efectuat un test de lansare a rachetei balistice intercontinentale Minuteman III, fără ogivă, dar capabilă să transporte un focos nuclear. Testul a avut loc la baza Forțelor Spațiale Vandenberg, din statul California, transmite MOLDPRES.Po...
16:00
O expoziție cu desene realizate de copii din Republica Moldova a fost inaugurată astăzi în zona Largo a Complexului Cultural și de Comunicare Antic Serdica din Sofia, transmite BTA.La eveniment au fost prezenți oficiali și invitați de onoare, printre care ambasad...
15:50
Ministrul Dorin Junghietu: „Prețurile mai mari la electricitatea procurată în octombrie sunt determinate de evoluțiile regionale” # Moldpres
Prețurile mai mari la energia electrică procurată de Energocom în luna octombrie au fost cauzate de evoluțiile de pe piața regională, influențate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dor...
15:30
Executivul a aprobat ratificarea Acordului cu Regatul Țărilor de Jos privind accesul la muncă pentru membrii de familie ai diplomaților # Moldpres
Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind munca remunerată a membrilor de familie aflați la întreținerea personalului misiunilor diplomatice și ...
15:30
Pompierii din raionul Orhei au fost solicitați astăzi să intervină la lichidarea flăcărilor care au cuprins un automobil pe un traseu din apropierea localității Lucășeuca, raionul Orhei. În urma incendiului, automobilul a fost distrus în totalitate. Victime ...
15:20
CALM, apel către Guvern: reforma administrației publice trebuie făcută împreună cu autoritățile locale # Moldpres
Reforma administrației publice locale, anunțată ca prioritate de noul Guvern, reprezintă „o temă de maxim interes, importanță și sensibilitate pentru comunitățile locale și întreaga societate”. Declaraţia a fost făcută de către directorul executiv...
15:10
Noi tarife pentru servicii de stare civilă: taxele pentru solicitările depuse online vor fi mai mici faţă de cele depuse la ghişeu # Moldpres
Tarifele pentru servicii de stare civilă în cazul cererilor depuse online vor fi cu circa 10 la sută mai mici faţă de cele depuse la ghişeu. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Guvern. Totodată, Executivul a menținut acordarea gratuită a acesto...
14:40
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut. De asemenea, perioada de 15 zile pentru fiecare copil nou-născut sau adoptat va putea fi folosită în trei părți egale, pe parcursul primului an de ...
14:40
Vinul moldovenesc, ambasador al culturii în Elveția. Sute de conaționali și localnici reuniți de „Rădăcinile Noastre” # Moldpres
Vinul moldovenesc a fost ambasadorul care a unit oameni și culturi, la evenimentul organizat de Asociația „Rădăcinile Noastre” din Elveția. Sub genericul „Unde se toarnă vin moldovenesc, se adună un neam”, sute de conaționali și localnici s-au buc...
14:30
Comisia Electorală Centrală /CEC/ va propune Curții Constituționale să valideze opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, transmite MOLDPRESÎn cadrul ședinței de astăzi, CEC a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlament...
14:10
Mai multe oportunități de a studia limba chineză pentru elevii și studenții din R. Moldova # Moldpres
Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități privind studierea limbii chineze și vor putea participa la activități educaționale și culturale internaționale și tabere de vară sau iarnă organizate în China. Acestea vor fi accesibile &...
14:00
5 noiembrie 2025, Chișinău – Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.Documentul, semnat î...
13:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizație financiară lunară. Guvernul a decis extinderea Programului de burse pentru sportivi. Până acum, bursel...
13:50
Control coordonat la punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu: Acordul între Guvernele Republicii Moldova și României a fost aprobat # Moldpres
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două s...
13:50
Ministrul Mediului îndeamnă cetăţenii să participe la campania de împădurire: „Fiecare copac este un simbol al responsabilității noastre față de viitorul Moldovei” # Moldpres
Peste 28 de mii de hectare de teren au fost identificate și oferite de autoritățile publice locale pentru împădurire, a anunțat ministrul Mediului Gheorghe Hajder, care a lansat un apel public către cetățeni, autorități și mediul de afaceri să se alăture C...
13:30
Carburanții continuă tendința de scumpire, astfel încât prețul motorinei crește cu 15 bani, iar cel al benzinei ajunge la nivelul de 23 de lei, informează MOLDPRES.Astfel, șoferii vor achita joi, 6 noiembrie, un preț de 20 de lei și 40 de bani pentru moto...
13:30
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale # Moldpres
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, care a fost reținută recent într-un dosar de corupție, riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale. Precizarea a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perc...
13:10
Cetățenii vor putea să solicite și să obțină online, în format electronic, toate serviciile de stare civilă, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele Agenției Servicii Publice (ASP). Acest lucru este aplicat începând cu luna curentă, după ce ...
13:00
FOTO // Vinurile Moldovei cuceresc Japonia: a doua ediție a Vernisajului Vinului la Tokyo # Moldpres
Vinurile moldovenești au fost din nou în centrul atenției la Tokyo, unde a avut loc cea de-a doua ediție a Vernisajului Vinului, organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu sprijinul echipei Wine of Moldova Japan. Evenimentul a reunit 24 de producăto...
13:00
Reprezentanții Republicii Moldova, Vadim Crețul (75 kg) și Nicolae Bondarev (90 kg), au scris istorie la Campionatul Mondial de powerlifting și împins culcat pentru sportivii nevăzători și slab-văzători, desfășurat în Mersin, Turcia. Cea mai importantă per...
13:00
Dosar penal pentru spălare de bani: finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, vizat de percheziții # Moldpres
Organele de drept au desfășurat miercuri dimineață percheziții de amploare, vizându-i pe Dorin Damir, finul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, și pe Octavian Orheianu, fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din Republica Moldova...
12:30
China va suspenda măsurile de retorsiune împotriva importurilor din SUA, după ce președintele Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderul chinez Xi Jinping, inclusiv la produsele agricole, a confirmat miercuri Beijingul, deși importurile ...
12:10
Modificări pentru solicitanții de compensații la energie. Perioada de declarare a veniturilor a fost schimbată # Moldpres
În cererile pentru acordarea compensațiilor la energie pentru sezonul rece vor fi luate în calcul veniturile obținute de cetățeni în perioada aprilie-septembrie 2025, și nu în intervalul mai-octombrie, cum era până în prezent. Modificarea...
12:10
Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite MOLDPRES.Alexandru Munteanu a mai menționa...
12:00
„Patimile după Iov” revine pe scena Naționalului:„Povestea neamului nostru deportat și flămând” # Moldpres
Spectacolul „Patimile după Iov” de Val Butnaru, în regia Luminiței Țâcu, va fi jucat astăzi, 5 noiembrie, pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. Tragedia familiei Iov se transformă într-o amplă sagă a Basarab...
12:00
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, respinge acuzațiile privind presupuse diplome false eliberate medicilor români: „Este un fals. Universitatea de Medicină nu poate face așa ceva” # Moldpres
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care până de curând a deținut funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, respinge categoric orice acuzație sau suspiciune potrivit căreia instituția ar fi eliber...
12:00
Mai mulți secretari de stat din cadrul ministerelor au fost eliberați din funcții, la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, informează MOLDPRES.Astfel, Gheorghe Hajder, care este noul ministru al Mediului, a fost eliberat din funcția de secretar de ...
11:50
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu s-a întrunit miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință. Pe ordinea de zi au fost incluse 14 subiecte....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.