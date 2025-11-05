Scandal cu diplome false la Universitatea de Medicină din Chișinău: Emil Ceban neagă acuzațiile și susține că sistemul universității nu permite falsificarea diplomelor - VIDEO
ProTV.md, 5 noiembrie 2025 20:30
Scandal cu diplome false la Universitatea de Medicină din Chișinău: Emil Ceban neagă acuzațiile și susține că sistemul universității nu permite falsificarea diplomelor - VIDEO
Acum 10 minute
20:50
Rusia transmite ultimatum pentru trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk: Kievul respinge încercuirea, iar soldații acuză lipsa unei retrageri planificate - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
20:40
Percheziții în dosare de evaziune și trafic de influență: Finul lui Vlad Plahotniuc și un apropiat, vizați de procuratura pentru crime organizate - VIDEO # ProTV.md
20:30
Scandal cu diplome false la Universitatea de Medicină din Chișinău: Emil Ceban neagă acuzațiile și susține că sistemul universității nu permite falsificarea diplomelor - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
20:20
Accident grav la Codreanca: Două persoane au decedat, iar altele trei au fost transportate la spital după ce două mașini s-au lovit frontal. Printre victime se află și doi copii - VIDEO # ProTV.md
20:10
Accident grav la Codreanca: Două persoane au decedat, iar altele trei au fost transportate la spital după ce două mașini s-au lovit frontal. Printre victime și doi copii - VIDEO # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 05.11.2025
Acum 2 ore
19:30
Dodon critică excluderea Rusiei și Belarusului din lista grupurilor parlamentare de prietenie: „Un caz rușinos” - FOTO # ProTV.md
19:10
Vizită surpriză în Ucraina: Angelina Jolie, implicată în sprijinirea victimelor războiului, ar fi ajuns la Herson - FOTO # ProTV.md
19:00
Accident grav la Codreanca: O mașină făcută praf în urma impactului. Poliția, ambulanța și pompierii au intervenit - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
18:20
Guvernul extinde Programul de burse pentru sportivi: Indemnizații lunare vor fi acordate și tinerilor între 13 și 23 de ani pentru performanțe europene și mondiale # ProTV.md
18:10
Cum vrea Bulgaria să vândă mai repede rafinăria deținută de ruși, după ce Lukoil a ajuns sub sancțiunile SUA # ProTV.md
18:00
International Tobacco SRL 20 de ani de activitate: „Suntem mândri că nu doar creăm locuri de muncă, dar și contribuim la dezvoltarea țării prin impozitele achitate” # ProTV.md
17:40
Putin ordonă ministerelor și serviciilor speciale să analizeze posibilitatea pregătirii testărilor nucleare - VIDEO # ProTV.md
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.11.2025
17:00
Tăticii vor putea beneficia de mai mult sprijin: Guvernul a aprobat modificări importante privind concediul și indemnizația paternală # ProTV.md
Acum 6 ore
16:50
Ecovzor își extinde activitatea: după succesul de la Chișinău, compania ajunge și la Bălți - VIDEO # ProTV.md
16:40
Sute de șoferi trași pe dreapta într-o singură seară: Poliția a documentat peste 100 de cazuri de viteză excesivă, în cadrul unei ample acțiuni de control pe străzile capitalei - VIDEO # ProTV.md
15:50
Imagini cu puternic impact emoțional. Momentul în care un copil din Comrat este lovit de o șoferiță care își parca automobilul - surprins de camerele de supraveghere - VIDEO # ProTV.md
15:20
Un camion încărcat cu semințe de floarea soarelui s-a răsturnat, după ce șoferul a pierdut controlul volanului, la Drochia. Imagini surprinse de martori - FOTO # ProTV.md
Acum 8 ore
14:40
Un copil de trei ani din Comrat a ajuns la spital și se află la terapie intensivă, după ce a fost lovit de o șoferiță care se parca: A încurcat frâna cu accelerația - VIDEO # ProTV.md
14:10
Liderul PSDE, Tudor Ulianovschi, s-a retras de la conducerea partidului. Cine îl va înlocui # ProTV.md
14:10
PCCOCS confirmă că o persoană a fost reținută în urma perchezițiilor, într-un dosar de evaziune fiscală # ProTV.md
14:00
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, reținută pentru corupție, ar putea rămâne fără grade didactice și manageriale. Declarațiile ministrului Educației # ProTV.md
13:30
„Eu o să supraviețuiesc”. Cum comentează prim-ministrul faptul că salariul lui este mai mic decât cel al miniștrilor - VIDEO # ProTV.md
13:00
Mahrez și Benzema marchează, iar Al Ahli și Al Ittihad obțin victorii în Liga Campionilor Asiei # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.11.2025
Acum 12 ore
12:40
Coreea de Nord a trimis noi trupe în Rusia: „S-au deplasat în etape începând din septembrie” # ProTV.md
12:40
FLYONE: lider în clasamentul “SEE TOP 100 - cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est” # ProTV.md
12:30
Paolini, OUT de la Turneul Campioanelor! Gauff, demonstrație de forță la Riad! Premieră pentru SUA după 23 de ani # ProTV.md
12:20
Ar fi pretins 60 de mii de euro pentru a interveni într-un dosar penal. Un bărbat - trimis pe banca acuzaților # ProTV.md
12:10
Omor la Ialoveni. Și-a înjunghiat iubita, fiind băut. Un bărbat, condamnat la 14 ani de închisoare # ProTV.md
12:10
S-a prezentat drept reprezentant al unor platforme de investiții și a convins un bărbat să transfere peste 500 de mii de lei pe diferite conturi bancare. Un tânăr din Orhei - plasat în arest - VIDEO # ProTV.md
12:10
Zohran Mamdani: 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre noul primar al orașului New York # ProTV.md
12:00
Turcia înregistrează venituri record din turism în Q3: 50 de miliarde USD și 50 de milioane de vizitatori # ProTV.md
12:00
„Este vorba despre un dosar de spălare a banilor și evaziune fiscală”. Ministrul de Interne, despre perchezițiile care ar fi avut loc la Dorin Damir - VIDEO # ProTV.md
12:00
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Zohran Mamdani a câștigat alegerile din New York: Nu am fost pe buletinele de vot # ProTV.md
11:30
Altercații la un club din capitală. Mai multe persoane s-au luat la pumni. Imagini publicate de martori - VIDEO # ProTV.md
11:20
Arsenal a egalat un record vechi de 125 de ani! Dowman și Saka au atins borne istorice în Champions League # ProTV.md
11:20
LIVE TEXT. Percheziții la ministerul Sănătății din România: Mai mulți medici și-ar fi făcut rezidențiate false la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" din Chișinău # ProTV.md
11:10
LIVE TEXT. Percheziții la ministerul Sănătății din România: Mai mulți medici și-ar fi făcut rezidențiate false la o universitate din Republica Moldova # ProTV.md
11:00
Prima ședință a noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. Alexei Buzu - numit secretar general al Executivului - VIDEO # ProTV.md
11:00
Percheziții la ministerul Sănătății din România la medici care și-ar fi făcut rezidențiate false la o universitate din Republica Moldova # ProTV.md
11:00
„Este un fals”. Cum comentează fostul rector al Universității de Medicină perchezițiile la mai mulți medici români care ar fi obținut diplome ilegal în țara noastră - VIDEO # ProTV.md
10:50
Percheziții la medici români, acuzați că profesau după ce și-ar fi luat diplomele pe bani, în Republica Moldova, fără să meargă la cursuri - VIDEO # ProTV.md
10:40
Medici din Republica Moldova, acuzați de înșelăciune cu diplome de rezidențiat, în România. Percheziții la Ministerul Sănătății din țara vecină # ProTV.md
10:30
Procurorii cer prelungirea măsurii preventive aplicate complicelui primarului din Boldurești, acuzat că a lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani # ProTV.md
10:30
Guvernul a votat. Radu Vrabie, noul director la Serviciul Vamal
10:10
LIVE. Prima ședință a noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. Alexei Buzu - numit secretar general al Executivului # ProTV.md
10:10
Ultima oră. Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu
09:20
LIVERPOOL, VICTORIE PE ANFIELD. Bayern câștigă la Paris și devine lideră în Champions League # ProTV.md
