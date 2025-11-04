Aproape 100.000 de moldoveni au depus cereri în prima zi pe platforma compensații.gov.md pentru ajutor la energie în sezonul rece - VIDEO
ProTV.md, 4 noiembrie 2025 20:20
Acum 10 minute
20:50
Ucraina lovește adânc în teritoriul Rusiei: o uzină petrochimică din Bașkiria, aflată la 1.500 km de graniță, a fost cuprinsă de flăcări - VIDEO
Acum 30 minute
20:40
Summit-ul extinderii UE de la Bruxelles marchează o nouă direcție pentru viitorul Europei: Moldova, Albania și Muntenegru se numără printre cele mai bine clasate țări candidate - VIDEO
Acum o oră
20:20
Aproape 100.000 de moldoveni au depus cereri în prima zi pe platforma compensații.gov.md pentru ajutor la energie în sezonul rece - VIDEO
20:10
Aderarea europeană, prioritate strategică a Republicii Moldova: Maia Sandu spune că Moldova este pregătită să deschidă capitolele de negociere încă din februarie - VIDEO
20:00
Acum 2 ore
19:50
Republica Moldova, lider la capitolul progrese în procesul de aderare la UE: Marta Kos afirmă că până în noiembrie toate clusterele de negociere ar putea fi deschise - VIDEO
19:20
Zelenski a vizitat cel mai fierbinte punct de pe front, unde Putin aruncă zeci de mii de soldați pentru a-l cuceri
19:20
Un nou bilanț după cutremurul puternic din Afganistan: cel puțin 27 de morți și aproape 1.000 de răniți - VIDEO
Acum 4 ore
18:50
Vladimir Putin a promulgat o lege care prevede recrutarea obligatorie în armată pe tot parcursul anului
18:40
Germania vrea să majoreze considerabil ajutorul pentru Ucraina în 2026. Scopul în care vor fi utilizați banii de la Berlin
18:30
Un tânăr de 23 de ani, reținut pentru trafic de droguri prin Telegram în Chișinău: valoarea totală a substanțelor confiscate se ridică la 200.000 de lei - VIDEO
18:20
Un adolescent de 16 ani, sancționat după ce a fost filmat conducând agresiv o motocicletă în Drochia - VIDEO
18:00
Alexandru Iacub a demisionat din funcția de șef al Serviciului Vamal
17:50
Synevo îți reamintește că vitamina D este un adevărat pilon pe care se bazează sănătatea întregului organism
17:50
Cristina Gherasimov: „Dacă am reușit o asemenea performanță într-un an atât de dificil, sunt încrezătoare că Moldova va închide negocierile de aderare la UE în termenii stabiliți” - VIDEO
17:30
Alexandru Munteanu: „Progresul remarcabil din ultimul an arată că moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru asta”
17:10
Două adolescente au fost transportate la spital după ce trei mașini s-au lovit violent pe o stradă din centrul capitalei. Imagini surprinse de martori – FOTO/VIDEO
17:00
Acum 6 ore
16:50
Republica Moldova, printre țările cu cele mai mari șanse de aderare la Uniunea Europeană până în 2030
16:30
Republica Moldova, lider la capitolul progrese în procesul de aderare la UE: Marta Kos afirmă că până în noiembrie toate clusterele de negociere ar putea fi deschise
16:30
Siegfried Mureșan: „Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Nu mai există niciun motiv tehnic de amânare”
16:20
Republica Moldova, lider la capitolul progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană: Marta Kos afirmă că până în noiembrie toate clusterele de negociere ar putea fi deschise
16:10
Președintele Maia Sandu participă la Summitul Extinderii Europene - VIDEO
16:10
Vicepremierul Mihai Popșoi, la UNESCO: Republica Moldova rămâne un partener dedicat și activ în promovarea patrimoniului cultural și a educației globale - FOTO
16:00
Comisarul europeană pentru extindere, cuvinte de laudă pentru țara noastră: Moldova a înregistrat cele mai mari progrese pe calea aderării
15:50
LIVE. Președintele Maia Sandu participă la Summitul Extinderii Europene
15:40
Raportul de Extindere al UE, publicat: Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea clusterelor: unu, doi și șase. Concluziile Consiliului European /DOC
15:30
Provocare uriașă din partea lui Kim Jong Un. Phenianul a lansat mai multe rachete chiar înainte ca Pete Hegseth să ajungă la demarcație
15:20
Șase astronauți au gătit aripioare de pui şi fripturi într-o stație spațială. Imaginile au devenit virale - VIDEO
15:10
Noi reguli pentru viitoarele țări membre ale UE: Ar putea avea o perioadă de probă. Declarațiile Martei Kos
15:00
Energocom a achiziționat circa 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, în luna octombrie. Care a fost prețul
15:00
O gaură neagră supermasivă a înghițit o stea uriașă. Erupția a fost de 10 trilioane de ori mai luminoasă decât Soarele
Acum 8 ore
14:50
În inima capitalei s-a deschis primul magazin de bijuterii din aur fabricate în Republica Moldova - VIDEO
14:40
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, anunță că părăsește PAS. Reacția partidului - VIDEO
14:30
14:10
Un magazin cu doua nivele din Comrat a luat foc. Presa locală: O parte a orașului a rămas fără electricitate - VIDEO
14:00
Judecătorul Olga Cojocaru pleacă din sistem: CSM a acceptat raportul repetat al Comisiei de Vetting care a constatat că aceasta nu a promovat evaluarea
13:40
Captură record de arme și muniții în capitală. Patru persoane - reținute în urma perchezițiilor. Ce au mai găsit polițiștii - VIDEO
13:30
Stanislav Uja ultimul participant al Moldovei la europeanul de haltere printre juniori și tineret a confirmat printr-o evoluție bună și constantă
13:30
13:20
A sărit la bătaie la un carabiner, după ce a consumat alcool într-un loc public din capitală. Bărbatul, reținut pentru 72 de ore
13:10
Rusia susține că strânge lațul în jurul ucrainenilor în „poarta de intrare” către Donețk. Ce reprezintă Pokrovsk și de ce îl vor rușii. VIDEO cu luptele de acolo
13:00
Acum 12 ore
12:50
Maia Sandu a ajuns la Bruxelles: Șefa statului a avut o întrevedere cu președintele Consiliului European. Despre ce au discutat - VIDEO
12:30
A refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat să dea mită polițiștilor. Un bărbat din Cahul s-a ales cu un dosar penal
12:30
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:30
Summit istoric pentru extinderea UE. Maia Sandu, Zelenski, Vucic, și lideri din Balcanii de Vest, prezenți la Bruxelles
12:10
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la Conferința Generală a UNESCO: „Angajamentul Moldovei față de pace, democrație și demnitate umană este profund și neclintit"
12:10
Șase persoane - pe banca acuzațiilor, după ce preotul bisericii din Grinăuți și familia lui au fost agresați. Ce spune procuratura
12:00
Salariul minim pe economie urmează a fi majorat. Declarațiile fostului ministru al Finanțelor
