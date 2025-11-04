În inima capitalei s-a deschis primul magazin de bijuterii din aur fabricate în Republica Moldova - VIDEO

ProTV.md, 4 noiembrie 2025 14:50

În inima capitalei s-a deschis primul magazin de bijuterii din aur fabricate în Republica Moldova - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
15:10
Noi reguli pentru viitoarele țări membre ale UE: Ar putea avea o perioadă de probă. Declarațiile Martei Kos ProTV.md
Noi reguli pentru viitoarele țări membre ale UE: Ar putea avea o perioadă de probă. Declarațiile Martei Kos
Acum 15 minute
15:00
Energocom a achiziționat circa 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, în luna octombrie. Care a fost prețul ProTV.md
Energocom a achiziționat circa 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, în luna octombrie. Care a fost prețul
15:00
O gaură neagră supermasivă a înghițit o stea uriașă. Erupția a fost de 10 trilioane de ori mai luminoasă decât Soarele ProTV.md
O gaură neagră supermasivă a înghițit o stea uriașă. Erupția a fost de 10 trilioane de ori mai luminoasă decât Soarele
Acum 30 minute
14:50
În inima capitalei s-a deschis primul magazin de bijuterii din aur fabricate în Republica Moldova - VIDEO ProTV.md
În inima capitalei s-a deschis primul magazin de bijuterii din aur fabricate în Republica Moldova - VIDEO
Acum o oră
14:40
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, anunță că părăsește PAS. Reacția partidului - VIDEO ProTV.md
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, anunță că părăsește PAS. Reacția partidului - VIDEO
14:30
Călătorește mai avantajos cu Mastercard și GAL Trans ProTV.md
Călătorește mai avantajos cu Mastercard și GAL Trans
Acum 2 ore
14:10
Un magazin cu doua nivele din Comrat a luat foc. Presa locală: O parte a orașului a rămas fără electricitate - VIDEO ProTV.md
Un magazin cu doua nivele din Comrat a luat foc. Presa locală: O parte a orașului a rămas fără electricitate - VIDEO
14:00
Judecătorul Olga Cojocaru pleacă din sistem: CSM a acceptat raportul repetat al Comisiei de Vetting care a constatat că aceasta nu a promovat evaluarea ProTV.md
Judecătorul Olga Cojocaru pleacă din sistem: CSM a acceptat raportul repetat al Comisiei de Vetting care a constatat că aceasta nu a promovat evaluarea
13:40
Captură record de arme și muniții în capitală. Patru persoane - reținute în urma perchezițiilor. Ce au mai găsit polițiștii - VIDEO ProTV.md
Captură record de arme și muniții în capitală. Patru persoane - reținute în urma perchezițiilor. Ce au mai găsit polițiștii - VIDEO
13:30
Stanislav Uja ultimul participant al Moldovei la europeanul de haltere printre juniori și tineret a confirmat printr-o evoluție bună și constantă ProTV.md
Stanislav Uja ultimul participant al Moldovei la europeanul de haltere printre juniori și tineret a confirmat printr-o evoluție bună și constantă
13:30
Artur Crăciun, al doilea gol pentru LKS Lodz ProTV.md
Artur Crăciun, al doilea gol pentru LKS Lodz
13:20
A sărit la bătaie la un carabiner, după ce a consumat alcool într-un loc public din capitală. Bărbatul, reținut pentru 72 de ore ProTV.md
A sărit la bătaie la un carabiner, după ce a consumat alcool într-un loc public din capitală. Bărbatul, reținut pentru 72 de ore
Acum 4 ore
13:10
Rusia susține că strânge lațul în jurul ucrainenilor în „poarta de intrare” către Donețk. Ce reprezintă Pokrovsk și de ce îl vor rușii. VIDEO cu luptele de acolo ProTV.md
Rusia susține că strânge lațul în jurul ucrainenilor în „poarta de intrare” către Donețk. Ce reprezintă Pokrovsk și de ce îl vor rușii. VIDEO cu luptele de acolo
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 04.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 04.11.2025
12:50
Maia Sandu a ajuns la Bruxelles: Șefa statului a avut o întrevedere cu președintele Consiliului European. Despre ce au discutat - VIDEO ProTV.md
Maia Sandu a ajuns la Bruxelles: Șefa statului a avut o întrevedere cu președintele Consiliului European. Despre ce au discutat - VIDEO
12:30
A refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat să dea mită polițiștilor. Un bărbat din Cahul s-a ales cu un dosar penal ProTV.md
A refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat să dea mită polițiștilor. Un bărbat din Cahul s-a ales cu un dosar penal
12:30
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:30
Summit istoric pentru extinderea UE. Maia Sandu, Zelenski, Vucic, și lideri din Balcanii de Vest, prezenți la Bruxelles ProTV.md
Summit istoric pentru extinderea UE. Maia Sandu, Zelenski, Vucic, și lideri din Balcanii de Vest, prezenți la Bruxelles
12:10
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la Conferința Generală a UNESCO: „Angajamentul Moldovei față de pace, democrație și demnitate umană este profund și neclintit" ProTV.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la Conferința Generală a UNESCO: „Angajamentul Moldovei față de pace, democrație și demnitate umană este profund și neclintit"
12:10
Șase persoane - pe banca acuzațiilor, după ce preotul bisericii din Grinăuți și familia lui au fost agresați. Ce spune procuratura ProTV.md
Șase persoane - pe banca acuzațiilor, după ce preotul bisericii din Grinăuți și familia lui au fost agresați. Ce spune procuratura
12:00
Salariul minim pe economie urmează a fi majorat. Declarațiile fostului ministru al Finanțelor ProTV.md
Salariul minim pe economie urmează a fi majorat. Declarațiile fostului ministru al Finanțelor
12:00
CSM a aprobat raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă în privința judecătorului Angela Bostan. Care a fost motivul reevaluării ProTV.md
CSM a aprobat raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă în privința judecătorului Angela Bostan. Care a fost motivul reevaluării
11:30
Adresele din capitală unde va fi oferită asistență persoanelor care întâmpină dificultăți la înregistrare pe platforma online compensatii.gov.md - FOTO ProTV.md
Adresele din capitală unde va fi oferită asistență persoanelor care întâmpină dificultăți la înregistrare pe platforma online compensatii.gov.md - FOTO
11:20
Adresele din capitală unde va fi oferită asistență persoanelor care întâmpină dificultăți la înregistrare pe platforma online compensatii.gov.md ProTV.md
Adresele din capitală unde va fi oferită asistență persoanelor care întâmpină dificultăți la înregistrare pe platforma online compensatii.gov.md
11:20
O moldoveancă care muncea badantă în Italia, înșelată cu 127 de mii de euro de un bărbat pe care l-a cunoscut pe internet. Banii i-a luat de la femeia pe care o îngrijea ProTV.md
O moldoveancă care muncea badantă în Italia, înșelată cu 127 de mii de euro de un bărbat pe care l-a cunoscut pe internet. Banii i-a luat de la femeia pe care o îngrijea
Acum 6 ore
11:10
La Bălți s-au format cozi pentru a depune cererea pentru compensații. Oamenii stau în rând chiar și pe ploaie - FOTO ProTV.md
La Bălți s-au format cozi pentru a depune cererea pentru compensații. Oamenii stau în rând chiar și pe ploaie - FOTO
11:00
Procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție - audiați în această lună de Comisia de evaluare. Cine se regăsește pe lista ProTV.md
Procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție - audiați în această lună de Comisia de evaluare. Cine se regăsește pe lista
11:00
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil” ProTV.md
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
10:50
Spectacol la malul mării! Farul lui Zicu încheie turul cu un succes categoric - VIDEO ProTV.md
Spectacol la malul mării! Farul lui Zicu încheie turul cu un succes categoric - VIDEO
10:40
Concurs pentru funcția de judecător la CSJ. Ana Cucerescu, amenințată cu moartea în dosarul Evgheniei Guțul - pe lista candidaților ProTV.md
Concurs pentru funcția de judecător la CSJ. Ana Cucerescu, amenințată cu moartea în dosarul Evgheniei Guțul - pe lista candidaților
10:30
Șefa statului - într-o vizită de lucru la Bruxelles. Se va întâlni cu oficiali de rang înalt și va participa la o conferință Euronews ProTV.md
Șefa statului - într-o vizită de lucru la Bruxelles. Se va întâlni cu oficiali de rang înalt și va participa la o conferință Euronews
10:10
Iga Swiatek a pierdut la 0 ultimul set al meciului cu Rybakina și a egalat o contraperformanță înregistrată ultima dată în urmă cu 12 ani ProTV.md
Iga Swiatek a pierdut la 0 ultimul set al meciului cu Rybakina și a egalat o contraperformanță înregistrată ultima dată în urmă cu 12 ani
10:00
Jessica Pegula o învinge pe Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Primul meci echilibrat de la actuala ediție ProTV.md
Jessica Pegula o învinge pe Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Primul meci echilibrat de la actuala ediție
09:50
Câte persoane au depus cerere pe platforma compensatii.gov.md, în prima zi de lansare. Datele ministerului Muncii și Protecției Sociale ProTV.md
Câte persoane au depus cerere pe platforma compensatii.gov.md, în prima zi de lansare. Datele ministerului Muncii și Protecției Sociale
09:50
Momentul în care muncitorul român a fost scos de sub dărâmăturile turnului din Roma. A decedat la spital - VIDEO ProTV.md
Momentul în care muncitorul român a fost scos de sub dărâmăturile turnului din Roma. A decedat la spital - VIDEO
09:40
Vitamina D, un adevărat pilon pe care se bazează sănătatea întregului nostru organism. Cauze ale deficitului, consecințe și soluții ProTV.md
Vitamina D, un adevărat pilon pe care se bazează sănătatea întregului nostru organism. Cauze ale deficitului, consecințe și soluții
09:30
Președintele Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic „Șor” - condamnat la 4 ani de închisoare ProTV.md
Președintele Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic „Șor” - condamnat la 4 ani de închisoare
09:20
Endoscopia cu capsulă – o nouă eră a diagnosticului neinvaziv, acum la Repromed ProTV.md
Endoscopia cu capsulă – o nouă eră a diagnosticului neinvaziv, acum la Repromed
Acum 8 ore
09:00
Tragedie în Serbia! Antrenorul a decedat în timpul meciului, la doar 44 de ani ProTV.md
Tragedie în Serbia! Antrenorul a decedat în timpul meciului, la doar 44 de ani
09:00
Madison Keys, eliminată de la Turneul Campioanelor ca urmare a înfrângerii cu Amanda Anisimova! Elena Rybakina este sigură de prezența în semifinale ProTV.md
Madison Keys, eliminată de la Turneul Campioanelor ca urmare a înfrângerii cu Amanda Anisimova! Elena Rybakina este sigură de prezența în semifinale
08:50
Maia Sandu felicită elevii care au câștigat medalia de aur pentru al cincilea an consecutiv la cea mai mare olimpiadă mondială de robotică: „Sunt mândră” ProTV.md
Maia Sandu felicită elevii care au câștigat medalia de aur pentru al cincilea an consecutiv la cea mai mare olimpiadă mondială de robotică: „Sunt mândră”
08:40
O casă de locuit a luat foc, la Ocnița. Trei echipaje de pompieri au intervenit: Au reușit prevenirea unei explozii de proporții - FOTO ProTV.md
O casă de locuit a luat foc, la Ocnița. Trei echipaje de pompieri au intervenit: Au reușit prevenirea unei explozii de proporții - FOTO
08:30
Doliu la Phenian. A murit fostul lider ceremonial al Coreei de Nord, figură-cheie a regimului condus de Kim Jong-un ProTV.md
Doliu la Phenian. A murit fostul lider ceremonial al Coreei de Nord, figură-cheie a regimului condus de Kim Jong-un
08:20
Ucraina a primit noi sisteme Patriot din Germania. Zelenski: „Sunt necesare şi mai multe” ProTV.md
Ucraina a primit noi sisteme Patriot din Germania. Zelenski: „Sunt necesare şi mai multe”
08:20
Curs valutar BNM pentru 4 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 4 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Ploi în sudul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi în sudul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:50
Zaharova ironizează prăbuşirea turnului de la Roma. Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei ProTV.md
Zaharova ironizează prăbuşirea turnului de la Roma. Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei
22:00
Israelul a ucis un comandant Hezbollah în Liban. Atac în mijlocul zilei cu drone ghidate ProTV.md
Israelul a ucis un comandant Hezbollah în Liban. Atac în mijlocul zilei cu drone ghidate
21:30
Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va participa la o conferință organizată de Euronews. Cu ce oficiali din UE va avea întrevederi - VIDEO ProTV.md
Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va participa la o conferință organizată de Euronews. Cu ce oficiali din UE va avea întrevederi - VIDEO
21:30
Fotbalistul moldovean Ion Cărăruș a adus victoria formației Corvinul Hunedoara, care ocupă prima poziție în liga a doua din România - VIDEO ProTV.md
Fotbalistul moldovean Ion Cărăruș a adus victoria formației Corvinul Hunedoara, care ocupă prima poziție în liga a doua din România - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.