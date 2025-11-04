Intoxicațiile cu ciuperci - printre chemările de săptămîna trecută deservite de medicii de la Urgență
Noi.md, 4 noiembrie 2025 13:00
În perioada 27.10.25 – 02.11.25, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 14 043 chemări, notează Noi.md.Din numărul total de chemări, 422 au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale.{{845474}}Pe parcursul săptămînii, intervenția ambulanței a fost chemată pentru pacienții cu următoarele urgențe: cardiovasculare, neurologice, respiratorii și traum
• • •
4 noiembrie, ora 22:00, ora locală, Europa se oprește. În „Liga Campionilor UEFA” — a patra etapă, și se dispută imediat șapte meciuri, fiecare dintre ele putînd fi decisiv. Paris împotriva Munchenului, Liverpool împotriva Madridului, Torino împotriva Lisabonei. Nu este doar fotbal. Este o încercare de maturitate.„Atletico” (Spania) — „Union” (Belgia): meci la limită„Atletico” merge pe muc
Halterofilul Stanislav Uja (+110 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul European Under 20, cu rezultatul 368 kg la total.El a încheiat proba smuls cu 165 kg, iar stilul aruncat cu 203 kg, clasîndu-se în ambele discipline pe locul 4. Europenele U20 se desfășoară în Albania.
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire.Surse din cadru Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului cabinet de miniștri.Noul executiv a fost învestit în funcție, vineri, 31 octombrie cu votul a 55 de deputați din Partidul Acțiune și Solid
Un sondaj realizat de Institutul Economic German (IW), apropiat de patronate, arată că una din trei companii din Germania intenționează să reducă numărul de angajați în 2026.Conform sondajului realizat în luna octombrie și la care au participat aproximativ 2.000 de companii, 36% dintre firmele intervievate au în plan reducerea locurilor de muncă în 2026, în timp ce doar 18% intenționează să cr
Scandalul de la Grinăuți, Rîșcani are urmări. Șase persoane au fost trimise în judecată după ce l-ar fi agresat și scos forțat din biserică pe preotul Constantin Turtureanu, dar și familia acestuia.Incidentul a avut loc pe 15 iulie 2025, în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din sat. Atunci, mai mulți enoriași ar fi încercat să-i dea afară din lăcașul de cult pe preotul Constantin Turtureanu,
Opera de Butuceni a devenit o atracție pentru un segment distinct de turiști, seduși de sat, natură și autenticitate.Fondatorul și proprietarul proiectului, Anatolie Botnaru, a subliniat că potențialul turistic al țării rămîne încă nevalorificat.”Anul acesta, s-a făcut o hotărîre de guvern, prin care festivalul "Descoperă" s-a aliniat cu festivalul international "Maria Bieșu". Respectiv, a
Peste 30 de antreprenori și meșteșugari și-au promovat produsele și lucrările artizanale la tîrgul „Ultima frunză” din Edineț.Piața principală din oraș s-a transformat într-un adevărat centru al tradițiilor și creativității. Vizitatorii au putut să descopere produse naturale, obiecte făcute manual și delicii locale."Am venit cu platouri din lemn frasin și stejar, lemn natural prelucrat cu
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat, în ședința de astăzi, rapoartul Comisiei Vetting privind reevaluarea judecătoarei Angela Bostan de la Curtea de Apel Centru.Magistrata a răspuns din nou la întrebările membrilor Consiliului, legate de automobilul său de model Lexus și apartamentul cumpărat de mama sa, pe care îl folosește cu drept de abitație, transmite Unimedia.{{84613
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă modernizarea proceselor digitale pentru a facilita conformarea fiscală și a sprijini contribuabilii în respectarea termenelor legale, notează Noi.md.Sistemul Informațional Automatizat „Declarație electronică” dispune de funcționalitatea de notificarea privind necesitatea expedierii declarației fiscale după aplicarea ambelor semnături electronice.{{84
S-a încheiat reparația acoperișurilor și rețelelor inginerești din fondului locativ al municipiului Chișinău.Înlocuirea geamurilor la scările blocurilor este realizată în proporție de 77%, a raportat Direcția generală locativ-comunală și amenajare (DGLCA).{{845654}}Șeful DGLCA, Ion Burdiumov, a precizat, la ședința serviciilor municipale, că Primăria a procurat, și în acest an, pentru repa
Cine sînt pretendenții înscriși în concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție # Noi.md
Cinci pretendenți s-au înscris în concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Printre aceștia se află și Ana Cucerescu care a fost amenințată în dosarul Evgheniei Guțul.Dosarele se examinează în ședința de astăzi a Consiliului Suprem al Magistraturii.{{844263}}Este vorba despre Ruslan Berzoi, Ion Bîtcă, Elena Croitor, Oxana Parfeni și Ana Cucerescu, transmite protv
Tot mai mulți moldoveni aleg să-și petreacă vacanța de iarnă pe pîrtii, la schi, în timp ce destinațiile tradiționale, precum Egiptul, pierd din popularitate.Stațiunile alpine din România, Bulgaria și Ucraina se mențin în topul celor mai căutate destinații de iarnă în rîndul turiștilor moldoveni. Cei care aleg muntele trebuie să aibă un buget de cel puțin 1000 de euro pentru o familie de patru
În atenția transportatorilor: traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, limitat temporar în Bulgaria # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania informează cetățenii moldoveni despre suspendarea temporară a circulației rutiere pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, în perioada 4–5 noiembrie curent, în baza deciziei autorităților bulgare.Astfel, traficul rutier va fi restricționat pentru toate categoriile de autovehicule în data de 4 noiembrie, între orele 09:00 și 21:00.
Numărul cazurilor de boli infecțioase în capitală este în creștere în comparație cu săptămîna precedentă.Potrivit responsabililor de la Direcția generală asistență medicală și socială din municipiul Chișinău cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copii. Tot în această perioadă au fost confirmate și trei cazuri de tuberculoză la maturi.{{845065}}Datele au fost comunicate, luni, la șe
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor pentru copii, notează Noi.md.Este vorba de indemnizațiile unice la naștere, pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale.{{845668}}Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sînt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (
Copilul agricultorului din Cahul Dinu Todos ar fi fost hărțuit de executorii judecătorești, denunță asociația Forța Fermierilor. Incidentul s-a produs pe 31 octombrie, în localitatea Andrușul de Jos.Fermierii au adresat Guvernului o scrisoare în care denunță acțiunile. În opinia lor, executorii ar fi pătruns ilegal în gospodărie, fără a avea vreun temei.{{845142}}Dinu Todos a relatat că to
Cîte cereri pentru solicitarea compensațiilor la energie au fost depuse în prima zi de la lansarea înregistrărilor # Noi.md
Peste 95 de mii de cereri pentru solicitarea compensațiilor la energie pentru perioada rece a anului au fost depuse în prima zi de la lansarea înregistrărilor pe platforma compensatii.gov.md.Datele au fost prezentate de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, informează Moldpres.{{846118}}Din numărul total, 38 079 de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor.În
O anchetă efectuată de carabinierii din Mantua, cu sprijinul inspectoratului muncii și al Europolului, a dezvăluit un sistem de exploatare a muncitorilor sezonieri pe fermele de dovleci și pepeni din nordul Italiei.Zeci de cetățeni moldoveni au fost recrutați, transportați ilegal în Italia cu documente false și obligați să muncească în condiții inumane, relatează Gazzetta di Mantova.Potriv
Scumpirea călătoriei în transportul public i-a făcut pe oameni să fie mai chibzuiți. Lumea a înțeles că e mai rațional să cumperi un abonament, decît să plătești zilnic șase lei pentru bilet.Din iulie 2022, cînd a crescut taxa pentru o călătorie, numărul abonamentelor vîndute s-a triplat, dar a crescut și fluxul de călători.{{846052}}Cel mai mare număr de abonamente vîndute anual îl reprez
Primăria municipiului Chișinău anunță că, începând cu 3 noiembrie 2025, locuitorii capitalei pot depune cereri pentru compensațiile la energie oferite de stat, prin intermediul platformei compensatii.gov.md.Pentru persoanele care nu dispun de echipamente, acces la internet sau abilități digitale, înregistrarea asistată se poate face la punctele special amenajate din sectoarele orașului și la p
La marginea orașului, după Porțile Chișinăului, pădurea și lacurile „Восьмерка” păstrează tăcerea unui proiect care ar fi putut deveni mîndria capitalei: Muzeul Satului.Actele există, monumentele au început să fie aduse, planurile sînt avizate — dar muzeul încă nu există.„Edificarea sa este unica șansă de salvagardare, conservare și valorificare a monumentelor culturii tradiționale”, recun
În prima zi de înregistrare în sistemul de compensații pentru sezonul rece, Biroul de asistență socială din Soroca a fost luat cu asalt de sute de oameni.Majoritatea celor din rînd erau vîrstnici care nu știu cum să depună cererile online. Bătrînii au stat la coadă și cîteva ore.Cererile pot fi depuse pînă la sfîrșitul lunii, dar locuitorii orașului Soroca au ținut să se înregistreze din p
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:4 noiembrie — a 308-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 57 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ier. Averchie al Ierapolei; Sf. 7 Tineri din EfesCe se sărbătorește în lume
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a început luni o nouă rundă de audieri, care se va desfășura pe parcursul a trei zile, notează Noi.md.În prima zi, au fost examinate dosarele de evaluare a trei magistrați: Sergiu Stratan, candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ruxanda Pulbere, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău, și Petru Triboi, președinte interimar al Jud
Škoda Moldova depășește pragul de 1000 de automobile vândute în 2025 – un nou semn al încrederii clienților # Noi.md
Marca Škoda continuă să confirme reputația sa de lider în segmentul auto din Republica Moldova, anunțând cu mândrie atingerea unui nou prag istoric: 1000 de automobile vândute în primele zece luni ale anului 2025. Acest rezultat reflectă nu doar performanța echipei Škoda și a dealerului oficial DAAC Hermes, ci și alegerea conștientă a clienților moldoveni pentru un brand recunoscut mondial pentru
Parlamentul așteaptă opinia Comisiei de la Veneția despre proiectul creării Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), instituție ce urmează să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate existente: Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizare și Cauze Speciale. După ce va primi opinia Comisiei, Legislativul va lua o deci
În noaptea zilei de 4 noiembrie 2025, ora 01:28, angajații IGSU din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița.La fața locului au fost îndreptate trei echipe de pompieri, notează Noi.md.{{845923}}Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins o locuință cu suprafața totală d
Pentru prima dată în istoria modernă a Spaniei, procurorul general al statului este judecat. Procesul a început luni, fiind vorba de un caz de scurgeri de informații.Álvaro García Ortiz, cel mai înalt magistrat al parchetului spaniol, este acuzat că a transmis presei un e-mail confidențial legat de o anchetă care îl viza pe soțul președintei regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso.{{843193}}Ped
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că nu a existat nicio discuție privind aderarea deputaților Dinu Plîngău și Stela Macari la partid.Potrivit lui Grosu, ambii parlamentari au toată libertatea de acțiune, notează Noi.md.{{845246}}"Noi respectăm decizia lor. Nici nu a fost vorba să devină membri PAS. Asta nici nu s-a discut
Președintele finlandez, Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni apreciați de Donald Trump, a propus organizarea unor noi discuții între liderul de la Casa Albă și omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul G20 ce va avea loc înspre sfîrșitul lunii noiembrie.Vorbind luni la deschiderea Cursurilor Naționale de Apărare de la Helsinki, Stubb a subliniat pericolul reprezentat de
Locuitorii unei străzi din sectorul Botanica al Chişinăului s-au pomenit cu mormane de pămînt şi resturi de la materiale de construcţii chiar în curţile blocurilor. Oamenii spun că deşeurile au fost aduse în urma reabilitării unui drum adiacent.Responsabilii de la pretura de sector spun că au fost informaţi despre acest caz şi că agentul economic urmează să fie sancţionat, iar deşeurile - evac
Leul moldovenesc s-a apreciat ușor față de euro, dar s-a depreciat față de dolar.Mai exact, în cursul zilei, leul a recîștigat încă trei bani și jumătate față de moneda europeană, dar a pierdut încă patru bani și jumătate față de moneda americană, transmite Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 4 noiembrie cursul oficial de schimb la 19,6804 lei pentru un euro (-3,45
Șefa unei organizației teritoriale a fostului partid "Șor", condamnată la patru ani de închisoare # Noi.md
Pe 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău a condamnat-o pe șefa organizației teritoriale din Edineț a fostului Partid „Șor”, Svetlana Panciuc, la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat.La fel, a fost dispusă confiscarea din contul inculpatei, a contravalorii sumei de peste 4,8 milioane de lei în contul statulu
Astăzi, în Republica Moldova, se va menține cer variabil. Pe alocuri sînt posibile ploi slabe.Vînt slab pînă la moderat, din nord-vest.În orele dimineții se va forma ceață.Ziua, în sudul țării, aerul se va încălzi pînă la +13…+15°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +11...+13°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +8...+10°C.
Moldova este un teritoriu al păcii, iar autoritățile trebuie să facă tot posibilul pentru a menține pacea aici și pentru a ajunge la o soluție pașnică a conflictului din Transnistria.De această părere s-a arătat politologul Nicolae Pascaru, în cadrul emisiunii „Главное” difuzate de canalul TVC-21.Comentînd numirea lui Valeriu Chiveri în funcția de viceprim-ministru pentru reintegrarea Mold
Orașul Veneția a reînviat o tradiție de mult uitată: un pod temporar plutitor care permite venețienilor să traverseze laguna pe jos, pe o distanță de 400 de metri, pentru a ajunge la cimitirul insular San Michele și a-și aduce omagiul morților.Insula San Michele este locul de odihnă veșnică al poetului american Ezra Pound, al compozitorului rus Igor Stravinsky și al multor venețieni cunoscuți
Exportatorii spanioli de măsline negre au cerut UE să ia măsuri împotriva tarifelor vamale impuse sub președintele american Donald Trump, folosind puterile autorizate săptămîna trecută de Organizația Mondială a Comerțului.Miercuri, un reprezentant al OMC a emis o decizie care permite UE să ia contramăsuri în valoare de pînă la 13,64 milioane de dolari pe an în disputa cu SUA privind măslinele
Încasările la Bugetul public național au crescut cu 13,8% în primele zece luni ale anului 2025 # Noi.md
În perioada ianuarie–octombrie 2025, încasările la Bugetul public național (BPN), administrate de Serviciul Fiscal de Stat, au constituit circa 66,5 miliarde de lei, potrivit datelor operative.Cifra reprezintă o creștere de 8,1 miliarde de lei, echivalentă cu +13,8% față de perioada similară a anului trecut.Creșteri pe toate componentele bugetuluiBugetul de stat (BS) a înregistrat încasă
Bărbații trebuie să facă mai multă mișcare decît femeile pentru a obține aceleași beneficii pentru sănătatea inimii # Noi.md
Cîteva ore de exercițiu fizic pe săptămînă pot proteja inima, însă bărbații au nevoie de mai multă activitate decît femeile, arată un nou studiu.Femeile beneficiază mai mult de pe urma sportului – mai ales în ceea ce privește sănătatea inimii. Potrivit cercetării publicate în revista Nature Cardiovascular Research, femeile care fac aproximativ patru ore de exerciții fizice pe săptămînă își pot
Republica Moldova se confruntă cu o criză demografică tot mai accentuată.Potrivit celor mai recente date publicate în The World Factbook al CIA, vîrsta mediană a populației Moldovei a ajuns la 40 de ani, în creștere constantă în ultimii ani. Deși cifra pare modestă față de alte state europene, ea marchează o accelerare a procesului de îmbătrînire într-o țară lipsită de infrastructura socială ș
Există videoclipuri care nu au nevoie de cuvinte tari — ele pur și simplu respiră atmosferă.Unul dintre acestea este un videoclip delicat de toamnă, în care fiecare cadru pare țesut din ceață, foșnetul frunzelor și o ușoară tristețe. Nu este o poveste, ci o senzație. Nu este un scenariu, ci respirația timpului.{{843115}}Fiecare cadru este ca o acuarelă. Tonuri calde, lumină difuză, ceață
Italia și Franța, urmînd exemplul Belgiei, s-au opus transferului către Ucraina a activelor rusești înghețate în Europa în cadrul „creditului de reparații”.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a anunțat ziarul italian Corriere della Sera (CDS).{{845933}}Publicația menționează că guvernele Italiei și Franței sînt îngrijorate de posibila răspundere financiară în cazul în care utilizarea activel
El lovește ca o catapultă, dar își urmează cariera ca pe un pod instabil. Deontay Wilder este unul dintre cei mai puternici boxeri din categoria grea ai generației sale și, în același timp, unul dintre cei mai necunoscuți.Este părerea lui Oscar De La Hoya, omul care l-a îndrumat pe Wilder încă de la primii pași în cariera profesională.„Cred că este Deontay. Ne-au trebuit peste 45 de lupte
Dialogurile globale pentru inovație, deschidere și dezvoltare comună, desfășurat la Copenhaga și Montevideo # Noi.md
Sesiunea din Danemarca a Dialogului global „Inovație, deschidere și dezvoltare comună” a avut loc, la Copenhaga, reunind lideri din mediul politic, economic, academic și mass-media din China și Danemarca, scrie romanian.cgtn.comEvenimentul a fost organizat în comun de China Media Group (CMG), Ambasada Chinei în Danemarca și Consiliul de Afaceri China–Danemarca. Shen Haixiong, viceministru al D
CMG a susținut Dialogul global „Inovație, deschidere, dezvoltare partajată” la Johannesburg # Noi.md
China Media Group (CMG) a continuat seria de dialoguri globale „Inovație, deschidere, dezvoltare partajată”la Johannesburg, Africa de Sud, pe tema modernizării Chinei și cooperării internaționale, scrie romanian.cgtn.com.Peste o sută de politicieni, economiști, antreprenori, savanți și jurnaliști din China și Africa de Sud au discutat despre extinderea deschiderii de nivel înalt a Chinei, desp
El nu a pus niciodată accentul pe zgomot, ci pe precizie. Nu era vorba de spectacol, ci de geometria loviturii. Vasilii Lomachenko este un om care, în box, vorbea limbajul tehnicii pure, nu al declarațiilor zgomotoase.Și acum pleacă. Nu cu zgomot, nu cu dramă, ci cu o frază care rezumă întreaga sa filozofie: „Mi-am pierdut motivația”.„Nu a fost greu să iau decizia de a mă retrage. Obiectiv
Amplasarea centralelor electrice fotovoltaice va fi interzisă în arii naturale protejate, pe terenuri forestiere fără acte normative de defrișare controlată, în zone cu risc de inundații, alunecări de teren sau seismicitate majoră, precum și în zone cu regim special de securitate.Noile reguli au fost stabilite în proiectul Metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea central
Apple are de gînd să renunțe la butoanele mecanice tradiționale în favoarea elementelor de control solide, nu numai în viitoarele modele de iPhone, ci și în alte dispozitive ale companiei.Potrivit unui insider, producția în serie a noilor componente va începe odată cu lansarea iPhone 20, în 2027. Butoanele solide vor înlocui butoanele obișnuite de alimentare, controalele de volum și elementele
Seria de dialoguri globale „Inovație, deschidere, dezvoltare partajată", organizată sub egida China Media Group (CMG), s-a desfășurat luni la Moscova (Rusia), Budapesta (Ungaria) și Manama (Bahrain), avînd ca temă modernizarea Chinei și cooperările internaționale, scrie romanian.cgtn.com.La evenimentul de la Moscova, politicieni, savanți, comercianți și jurnaliști ruși și chinezi au abordat ex
