Veste antiglonț pentru Moldova. Drumul chinez

De la începutul războiului de agresiune asupra Ucrainei sute și mii de bărbați ucraineni încearcă să fugă din Ucraina, ca să nu fie înrolați în armată. Legea marțială, impusă la începutul războiului, interzice bărbaților cu vârste de până la 60 de ani să părăsească Ucraina.