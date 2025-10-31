Veste antiglonț pentru Moldova. Drumul chinez
CIJM, 1 noiembrie 2025 01:10
Vestele antiglonț, un produs din clasa celor strategice, ajung în instituțiile de forță sau alte structuri specializate ale statului fără o testate preventivă în Republica Moldova. În baza unei declarații pe propria răspundere și unui certificat de garanție a calității de la firma producătoare,
Alte ştiri de CIJM
Acum 30 minute
01:10
01:00
De la începutul războiului de agresiune asupra Ucrainei sute și mii de bărbați ucraineni încearcă să fugă din Ucraina, ca să nu fie înrolați în armată. Legea marțială, impusă la începutul războiului, interzice bărbaților cu vârste de până la 60 de ani să părăsească Ucraina.
Acum o oră
00:50
În localitățile din zece raioane ale Republicii Moldova, situate de-a lungul râului Nistru, prezența celor mai agresive televiziuni rusești de propagandă este dirijată de la Tiraspol. Peste 850 000 de persoane sunt asaltate de 10 canale TV – locale transnistrene și rusești, unde cei mai
00:30
Scheme de corupție, gestionarea frauduloasă a banilor publici, probleme de integritate în serviciul public și în Justiție, dar și corupția electorală și războiul hibrid – cum funcționează propaganda rusă și dezinformarea, păpușarii și pionii din schemele de finanțare – acestea au fost temele dominante
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
La recentele alegeri parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate a avut cel mai mare buget electoral, peste 18 milioane de lei. Au contribuit cu sume generoase oameni simpli, dar și agenți economici. Am găsit printre donatori businessmani implicați în scandaluri publice sau acuzați de implicare
11:10
Într-o societate care se pretinde a fi incluzivă și echitabilă, există o categorie de persoane care se confruntă cu bariere invizibile și discriminare sistematică. Deși legislația și politicile publice promovează egalitatea de șanse și integrarea în câmpul muncii, realitatea pentru persoane cu dizabilități mintale este
22 octombrie 2025
20:00
Zeci, sute sau, poate, mii de cofetari amatori din Republica Moldova (nu există statistici) vând deserturi produse în „laboratoarele” improvizate în bucătăria de acasă. Unii nici nu bănuiesc că desfășoară o activitate ilegală; mulți știu, dar preferă să riște sancțiuni decât să-și deschidă o
