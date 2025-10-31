Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu comisara europeană pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque
Moldpres, 31 octombrie 2025 14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea cooperării economice și finan...
• • •
Acum 30 minute
14:10
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu comisara europeană pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea cooperării economice și finan...
Acum o oră
14:00
Protecția mediului, în centrul politicilor publice. Alexandru Munteanu: „Avem datoria de a lăsa generațiilor viitoare o țară curată” # Moldpres
Mediul și economia verde vor deveni piloni centrali ai programului de guvernare, iar noul executiv își propune o abordare echilibrată între dezvoltare și protecția naturii. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului de candidatul la funcția de pri...
13:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Soluția economică este cea mai bună pentru rezolvarea diferendului transnistrean” # Moldpres
Soluția economică este cea mai bună pentru rezolvarea diferendului transnistrean. Suntem în proces de discuții foarte intense cu partenerii noștri și sper foarte mult că o să găsim o soluție. Declarația a fost făcută astăzi de candidatul la funcția de premier...
13:40
Acum 2 ore
13:20
Guvernul Munteanu promite să îmbunătățească accesul la servicii medicale de calitate. „Medicii noștri sunt foarte buni, dar trebuie plătiți bine” # Moldpres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat, în cadrul prezentării programului de guvernare în Parlament, că sistemul medical din Republica Moldova trebuie modernizat, iar medicii – susținuți prin salarii competitive și condiții mai bune de muncă, co...
13:20
Un incendiu a izbucnit, în dimineața zilei de astăzi, într-o zonă industrială din municipiul Bălți, unde remorca unui autocamion a fost cuprinsă de flăcări. Patru echipe de pompieri au intervenit, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 ...
13:10
Vicepremierul Mihai Popșoi: „R. Moldova se aliniază la Declarația UE privind acțiunile hibride ale Belarusului la frontiera europeană” # Moldpres
Republica Moldova, în calitate de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, se aliniază la Declarația UE privind acțiunile hibride ale Belarusului la frontiera europeană. Mesajul a fost transmis de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, informează MO...
13:10
Alexandru Munteanu: „Republica Moldova are una dintre cele mai independente prese din regiune” # Moldpres
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat, în cadrul audierilor din Parlament, că Republica Moldova se bucură de un nivel ridicat al libertății presei și că viitorul Guvern va respecta în totalitate legislația privind mass-media, comunică MOLDPRES....
13:10
Reforma administrativ-teritorială, prioritate a viitorului Guvern. Munteanu: „Omul va fi în centrul schimbării, nu structura” # Moldpres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în fața deputaților că reforma administrativă și teritorială va fi una dintre măsurile esențiale ale viitorului Guvern, menită să modernizeze serviciile publice și să aducă administrația mai aproape de cetățea...
13:10
Nicu Popescu's work, appointed today as a special envoy for European affairs and strategic partnerships, will focus on political dialogue and the necessary partnerships with EU institutions, member states, parliamentarians, media, cultural sectors and Moldova's strategic ...
13:00
Premierul desemnat, în Parlament: „Este prima oară când intrăm într-o iarnă asigurându-ne că o s-o trecem fără cataclisme în domeniul energetic” # Moldpres
Este pentru prima oară când Republica Moldova intră în sezonul rece, asigurându-se că o va trece fără cataclisme și acte de panică în domeniul energetic, a declarat astăzi în Parlament, premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Oficialul a punc...
12:50
Discursul candidatului la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, susținut în plenul Parlamentului # Moldpres
Bună ziua,Stimate domnul președinte Grosu,Stimați deputați, dragi cetățeni,Am fost mândru să privesc, ca mulți alți compatrioți, progresele Republicii Moldova din ultimii ani. Ca unul dintre cetățenii care și-au făcut datoria acolo unde s-au aflat,...
Acum 4 ore
12:10
Majorarea salariilor, pensiilor și indemnizațiilor, prioritate a noului Guvern. Alexandru Munteanu: „Vom veni cu pași concreți pentru a asigura creșterea bunăstării cetățenilor” # Moldpres
Majorarea salariilor, a pensiilor și a indemnizațiilor adresate în special familiilor care au copii sunt printre prioritățile noului Cabinet de miniștri. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat astăzi în Parlament că acest lucru poate fi obținut pri...
11:40
Alexandru Munteanu: „Ajutorul european trebuie investit, nu consumat. Moldova are nevoie de o economie competitivă și de investiții strategice” # Moldpres
„Programul nostru este unul al investițiilor și al modernizării. Este bine că vine la noi Coca-Cola sau McDonald’s, dar ar fi foarte bine să vină și Apple, Microsoft și alte companii de talie globală. Pentru asta, trebuie să oferim predictibilitate, infrastr...
11:40
Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi # Moldpres
Din 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor şi pe timp de zi. Măsura este prevăzută în Regulamentul Circulației Rutiere, informează MOLDPRES.Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Pol...
11:20
Ștefan Popa a fost numit director interimar al Administrației Naționale a Drumurilor (AND), fiind prezentat astăzi colaboratorilor de vicepremierul în exerciţiu Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, împreună cu șeful Agen...
11:20
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat: „Voi contribui în continuare la procesul de aderare la UE și la consolidarea sprijinului european pentru R. Moldova” # Moldpres
Activitatea lui Nicu Popescu, numit astăzi în calitate de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, se va concentra pe dialogul politic și pe parteneriatele necesare cu instituțiile UE, cu statele membre, cu parlamentari, cu media și mediul cul...
11:10
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat în Parlament Programul de activitate și componența noului Guvern: „Vă chem să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova” # Moldpres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat astăzi în Parlament Programul de activitate și componența noului Guvern. Oficialul a declarat că programul de guvernare este orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană, iar echipa guvernamen...
10:50
Anca Dragu, în discuții cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare: „Prin cooperare cu instituțiile europene, putem construi o economie rezilientă” # Moldpres
Prin cooperare și dialog permanent cu instituțiile europene, putem construi o economie rezilientă, competitivă și orientată spre așteptările cetățenilor. Declarația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a avut o în...
10:50
Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală # Moldpres
Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu 1 noiembrie 2025. Preparatul va fi disponibil atât sub formă de comprimate filmate, cât și ca soluție injectabilă, comuni...
Acum 6 ore
10:30
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a c...
10:10
Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare, după ce a lovit mortal un bărbat de 70 de ani # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 20 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare, după ce a urcat la volanul unui automobil fără a deține permis de conducere și a lovit mortal un bărbat de 70 de ani. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătorie...
10:10
LIVE TEXT // Ședința Parlamentului. Alexandru Munteanu cere votul de încredere pentru guvernul său # Moldpres
Actualizare 10:00La ședință participă 99 de deputați. Nu și-au anunțat prezenta Constantin Starîș și Nicolae Botgros.Parlamentul Republicii Moldova se întrunește pentru audierile și votul de încredere asupra Guvernului condus de premierul dese...
09:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a promulgat, joi, semnat, 30 octombrie, legile care prelungesc legea marțială și mobilizarea cu încă 90 de zile, începând cu 5 noiembrie, transmite rbc.ua, ciată de MOLDPRES.Astfel, legea marțială și mobiliz...
09:10
DOC// Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului de standardizare, publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Ordinul de aprobare a Regulamentui privind constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului de standardizare al Republicii Moldova a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.Documentul este emis în baza articolului 7 alineatul (3) din ...
Acum 8 ore
08:30
Guvernul Munteanu, în fața deputaților. Cine sunt noii miniștri și care sunt prioritățile noului Cabinet # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova se va reuni astăzi în ședință pentru audierile și votul de încredere asupra Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Cabinetul propus de Munteanu este format din 16 miniștri, dintre care cinci vor deține și fun...
08:30
Moneda unică europeană se ieftinește cu trei bani în ultima zi a lunii octombrie și are o cotație oficială de 19 lei și 75 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul american se scumpește cu doi bani și costă 17 lei și 02 bani, potrivit da...
06:50
Șeful Inspectoratului General al Poliției a primit gradul de chestor-șef. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Viorel Cernăuțeanu, șef al Inspectoratului General al Poliției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a fost decorat cu gradul special de chestor-șef. Decretul a fost semnat de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și publicat în Monitorul Oficial, comuni...
Acum 24 ore
21:10
Meteorologii prognozează pentru ziua de vineri, 31 octombrie, vreme frumoasă, cu maxime de până la 20 de grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine cerul va fi variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. Vâ...
20:00
Comunitățile din Botoșani, România, și Bălți, Republica Moldova, vor beneficia de măsuri sporite de protecție împotriva inundațiilor, în cadrul proiectului transfrontalier „Creșterea rezilienței comunității în zona transfrontalieră RO&n...
18:40
Progresele Republicii Moldova în domeniile educație, cultură și sport, prezentate la ședința Subcomitetului de Asociere # Moldpres
Progresele realizate de Republica Moldova în domeniile educație, știință și tehnologie, societate informațională, politici în domeniul audiovizualului, cultură, tineret și sport au fost prezentate la ședința Subcomitetului de Asociere Republica Moldova &nda...
18:40
Tot mai mulți moldoveni aleg mașini electrice și hibride. Numărul acestora a crescut cu 190 la sută în trimestrul III # Moldpres
Numărul mașinilor electrice și a celor hibride înregistrate în Republica Moldova în trimestrul III din anul curent a crescut cu 190 % comparativ cu același interval din 2024. Cifrele au fost prezentate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), &i...
18:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea de pe piață a ouălor de găină produse de SRL „Speranța”, după ce în urma testelor de laborator a fost depistată bacteria Salmonella Enteritidis, comunică MOLDPRES.Potriv...
18:30
Centrul de Sănătate din Ceadîr-Lunga a fost modernizat. Sistemul de încălzire vechi de 50 de ani a fost înlocuit cu unul nou # Moldpres
Pacienții și personalul medical din Ceadîr-Lunga vor beneficia de condiții mai bune, după finalizarea lucrărilor de modernizare a sistemului de încălzire din cadrul Centrului de Sănătate Ceadîr-Lunga. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Companiei Naț...
18:10
Primăria capitalei informează că, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2025, traficul rutier pe șoseaua Hâncești va fi restricționat din cauza lucrărilor de reparație a carosabilului, comunică MOLDPRESAstfel, pe 31 octombrie, între orele 09:...
17:50
Veniturile bugetului de stat au crescut cu 15 la sută în nouă luni ale anului curent și au atins cifra de 57 miliarde de lei. Cifrele au fost prezentate astăzi de Ministerul Finanțelor, informează MOLDPRES.Potrivit sursei citate, veniturile generale și colectate ...
17:40
Expertul IPRE, Iulian Groza: „Noul guvern trebuie să transforme reziliența Moldovei în progres concret și încredere durabilă” # Moldpres
Noul Guvern al Republicii Moldova moștenește „atât o oportunitate, cât și o provocare” — aceea de a consolida impulsul democratic al țării, dar și de a preveni oboseala și erodarea încrederii publice după alegerile parlamentare din 2025...
17:10
Reabilitarea Centrului de Cultură și Artă „Ginta Latină”, parte a proiectului transfrontalier cultural „CINEMA”, lansat la Chișinău # Moldpres
Fațada Centrului de Cultură și Artă „Ginta Latină” va fi reabilitată în cadrul unui proiect cultural transfrontalier, lansat joi, 30 octombrie, la Chișinău, informează MOLDPRES.Proiectul „CINEMA – Reintegrarea cinematografelor publice &i...
16:50
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și a Investițiilor. Oficialii au discutat despre aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldo...
16:40
Italia va aloca 4 milioane de euro pentru alinierrea la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale # Moldpres
Guvernul Italiei va aloca 4 milioane de euro pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în alinierea la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale”, transmite MOLDPRES.Potrivit Minister...
16:30
Ungheni, exemplu de succes în dezvoltarea serviciilor de îngrijire și promovarea antreprenoriatului feminin # Moldpres
Municipiul Ungheni devine un model de bune practici în dezvoltarea serviciilor de îngrijire și sprijinirea femeilor în antreprenoriat. Declarația a fost făcută de coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, Yesim O...
16:30
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii din capitală, fiind suspectată de implicare în mai multe escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la peste 2.000.000 de le...
16:20
Dorin Junghietu: „R. Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția noului bloc la centrala de la Cernavodă” # Moldpres
Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția unui nou bloc la centrala de la Cernavodă din România. Despre aceasta a anunțat ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că discuțiile sunt la faza incipientă, ...
16:10
La Chişinău a fost inaugurat muzeul Doinei și lui Ion Aldea-Teodorovici - „un simbol al memoriei veșnice” # Moldpres
Un muzeu dedicat vieții și creației Doinei și lui Ion Aldea-Teodorovici a fost inaugurat joi, 30 octombrie, la Chișinău. Acesta va oferi publicului posibilitatea de a descoperi obiecte personale și amintiri prețioase ale celor doi artiști, dar și Centru de creație pent...
16:00
Noi audieri în procesul de vetting: Unsprezece judecători, chemați la audieri pentru clarificarea aspectelor de integritate # Moldpres
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura, în perioada 3–5 noiembrie 2025, o nouă rundă de audieri publice în cadrul procesului de evaluare externă a magistraților. În această sesiune, unsprezece judecători au fost invitați să participe p...
15:30
Recensământul populației și locuințelor: Cele mai frecvente dificultăți raportate de cetățeni sunt de vedere, de mobilitate și de auz # Moldpres
Cele mai frecvente dificultăți în realizarea activităților zilnice, declarate de cetățeni la Recensământul populației și locuințelor sunt cele de vedere și cele de mobilitate cu ponderi de 29,6% și, respectiv, 19,6% din populația ...
15:20
GALERIE FOTO // Noul Parlament şi-a ales vicepreședinții și membrii comisiilor permanente # Moldpres
Astăzi a continuat ședința de constituire a Parlamentului, începută pe 22 octombrie. În cadrul acesteia, au fost aleși vicepreședinții Legislativului, a fost stabilită componența Biroului permanent și înființate comisiile permanente, informează MOLDP...
15:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Într-o postare pe rețelele sociale, șefa statului a spus că aceştia sunt „două nume – o inimă, un...
Ieri
14:10
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, la Chișinău: „Determinarea de astăzi va contura locul R. Moldova în Europa pentru următoarele generații” # Moldpres
Republica Moldova a realizat pași importanți și a obținut progrese remarcabile în implementarea reformelor, iar relațiile cu Uniunea Europeană sunt mai temeinice ca niciodată. Totuși, țara noastră mai are multe de făcut în calea de integrare europeană...
14:10
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în ședința plenară de joi, 30 octombrie, hotărârea privind înființarea celor 12 comisii permanente ale Legislativului și stabilirea componenței lor numerice și nominale, transmite MOLDPRES.Conform documentulu...
