Spectacol faraonic la Cairo, la inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean
Moldpres, 2 noiembrie 2025 12:50
Un spectacol de proporții faraonice a marcat inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, sâmbătă seara, informează AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.„Scriem un nou capitol al istoriei prezentului și viitorului, în numele acestei patrii...
Acum o oră
12:50
12:40
Cetățenii R. Moldova se pot înregistra online pentru compensațiile la energie în sezonul rece 2025-2026 # Moldpres
Începând de luni, 3 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de plățile acordate în perioada sezonului rece 2025-2026, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Muncii și Prot...
12:40
Săptămâna trecută, Parlamentul Republicii Moldova a deschis porțile pentru zeci de tineri și elevi din întreaga țară, oferindu-le ocazia de a descoperi democrația în acțiune, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a P...
Acum 4 ore
10:00
Adriana Conac a câștigat medalia de bronz la Europenele U20 de haltereSportiva moldoveană # Moldpres
Adriana Conac a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul European de Haltere Under 20, desfășurat în Albania. Halterofila a cucerit medalia de bronz în proba de smuls, la categoria de greutate 69 kg, reușind să ridice 92 kg, comunică MOLDPRES.Potr...
Acum 6 ore
09:20
Elevii moldoveni impresionează la Olimpiada Globală de Robotică. Aceștia au obținut premiul pentru Inovație în Inginerie # Moldpres
Pentru al cincilea an consecutiv, elevii din Republica Moldova au obținut medalia de aur la cea mai prestigioasă competiție internațională de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge, desfășurată în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie în P...
09:10
11:00 Spectacol „Amintiri din Copilărie”, regie - Gheorghe Mândru; Teatrul Muzical-Dramatic „B.P. Hașdeu” din Cahul; 15:00-18:00 Spectacol muzical în aer liber: „Dialog între generații”.Chișinău...
09:10
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: mai multe persoane au fost înjunghiate. Doi suspecți, arestați # Moldpres
Un incident grav a avut loc sâmbătă seară, într-un tren care circula spre Huntingdon, în comitatul Cambridgeshire, Marea Britanie. Mai multe persoane au fost înjunghiate, iar autoritățile au confirmat arestarea a doi suspecți, anunță Sky News, prel...
09:00
Republica Moldova a obținut o performanță istorică la Campionatul European de Judo U23, competiție desfășurată în premieră la Arena Chișinău. Sportivul Mihail Latîșev, angajat al Poliției de Frontieră, a cucerit medalia de argint, aducând prima dis...
Acum 24 ore
18:40
Premierul ucrainean a felicitat Guvernul Munteanu: „Moldova rămâne un partener de încredere pe drumul european” # Moldpres
Premierul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, subliniind angajamentul comun al Chișinăului și Kievului pentru consolidarea democrației și avansarea integrării europen...
18:30
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, exprimându-și sprijinul ferm pentru continuarea parcursului european al țării, comunică MOLDPRES.&b...
17:00
Premierul României Ilie Bolojan a felicitat noul cabinet de miniștri al Republicii Moldova # Moldpres
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis felicitări noului Guvern al Republicii Moldova și prim-ministrului Alexandru Munteanu, exprimându-și încrederea că colaborarea dintre cele două state va continua pentru binele cetățenilor de pe ambele maluri al...
16:30
În acest weekend, Chișinăul a devenit epicentrul judo-ului european. La Campionatul de Judo U23, care se desfășoară pentru prima dată în Moldova, participă tineri judocani din peste 40 de țări. Țara noastră este reprezentată de 18 sportivi, comunică MOLDP...
15:30
Serviciul Vamal a anunțat că astăzi, 1 noiembrie 2025, a fost depusă prima declarație în regimul de tranzit comun prin intermediul Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Această realizare marchează integrarea deplină a țării în sistemul european unic ...
15:20
Guvernul Recean și-a încheiat mandatul. Președinta Maia Sandu: „Guvernul Recean a făcut istorie prin trecerea referendumului privind integrarea europeană a Republicii Moldova” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a transmis sâmbătă, 1 noiembrie, un mesaj de recunoștință echipei guvernamentale care și-a încheiat mandatul. Șefa statului a subliniat că Cabinetul Recean a implementat programe importante pentru dezvoltarea țării și a localitățilo...
15:10
Guvernul, condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul de învestire în prezența șefei statului, Maia Sandu # Moldpres
Cabinetul de miniștri, condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, astăzi, jurământul de învestire în prezența Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu și a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Șefa statului i-a felicitat pe noii memb...
14:50
ANPC recomandă consumatorilor să fie vigilenți și să protejeze finanțele proprii în perioada reducerilor de Black Friday # Moldpres
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra riscurilor asociate cu achizițiile de Black Friday și îndeamnă consumatorii să fie informați și prudenți atunci când fac plăți, fie online, fie în magazinele fizice, ...
14:40
GALERIE FOTO // Învestirea în funcție a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, în obiectivul MOLDPRES # Moldpres
Cabinetul de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul de învestire la Președinția Republicii Moldova, în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Șefa statului a exprimat gratitudine ...
14:30
Stimate domnule Prim-ministru Alexandru Munteanu,Stimați membri ai Guvernului,Încep prin a vă mulțumi pentru că v-ați asumat responsabilitatea într-o perioadă dificilă – pentru țara noastră dar și pentru întreaga regiune.Porniți la d...
14:20
FOTO // Pe urmele lui Dumitru Scvorțov-Russu: specialiști din domeniul culturii și turismului au descoperit moștenirea sculptorului # Moldpres
Un grup de profesioniști din domeniul turismului, agenți de turism, ghizi, muzeografi și reprezentanți ai presei, au mers pe urmele creației sculptorului Dumitru Scvorțov-Russu, în cadrul unui tur informativ cultural-turistic dedicat promovării patrimoniului artistic...
14:20
Se deschide oficial Marele Muzeu Egiptean: Mormântul lui Tutankhamon, expus pentru prima dată integral # Moldpres
Egiptul inaugurează oficial Marele Muzeu Egiptean (GEM), situat lângă Marea Piramidă a lui Khufu din Giza, unul dintre cele mai mari proiecte culturale ale lumii moderne. La ceremonie sunt așteptați lideri din întreaga lume, iar publicul va putea vizita muzeul &i...
14:10
Polonia a mobilizat vineri seara mai multe avioane de luptă pentru a intercepta o aeronavă militară de recunoaștere rusească care survola Marea Baltică, într-un nou incident de acest tip. Este pentru a treia oară în această săptămână când Poloni...
14:00
Igor Grosu, mesaj după învestirea Guvernului Munteanu: „Să fim generația care duce Moldova în familia europeană” # Moldpres
Odată cu învestirea noului Executiv începe „un nou capitol” pentru Republica Moldova, iar misiunea echipei guvernamentale este una clară – continuarea transformării țării și consolidarea parcursului european. Mesajul a fost transmis de speakeru...
13:40
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a transmis un mesaj de susținere noului Guvern al Republicii Moldova și prim-ministrului Alexandru Munteanu, în contextul învestirii Cabinetului de miniștri, comunică MOLDPRES.Oficialul european a subliniat că ...
Ieri
13:00
Cristina Gherasimov după jurământul noului Guvern: „Drumul către Uniunea Europeană este comun și necesită perseverență” # Moldpres
Integrarea europeană este prioritatea autorităților. Drumul către Uniunea Europeană este comun și necesită perseverență, și îl vom parcurge împreună, de la instituții publice și societate civilă, până la oamenii din sate și orașe. Declarația a ...
11:50
Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete către KGB-ul din Belarus, rămâne în arest # Moldpres
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii arestului preventiv pentru fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Balan, pentru încă 30 de zile, comunică MOLDPRES.Potrivit informațiilor ofici...
11:40
Alexandru Munteanu după învestirea în funcție de premier: Relansarea economiei, una dintre prioritățile Guvernului # Moldpres
Premierul învestit în funcție, Alexandru Munteanu, a prezentat astăzi prioritățile noului Cabinet de miniștri, punând accent pe relansarea economică, atragerea investițiilor și creșterea nivelului de trai al cetățenilor. De asemenea, Munteanu a anunț...
11:20
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a noului Guvern condus de Alexandru Munteanu # Moldpres
Decretul privind numirea Guvernului Munteanu a fost semnat astăzi de președinta Maia Sandu și publicat pe pagina oficială a Președinției Republicii Moldova, comunică MOLDPRES.Documentul marchează etapa finală a procesului de formare a Executivului, după ce Parlament...
11:10
Maia Sandu, după investirea noului Cabinet de miniștri: „Volumul de muncă este fără precedent, dar cetățenii așteaptă rezultate concrete” # Moldpres
Noul Guvern condus de Alexandru Munteanu are misiunea de a accelera transformarea Republicii Moldova într-un stat european modern, a declarat președinta Maia Sandu la ceremonia de investire a cabinetului, comunică MOLDPRES.În discursul său, șefa statului a sub...
09:40
Militari antrenați în misiuni de menținere a păcii participă la exercițiul „Scutul Păcii 2025”, care se desfășoară în perioada 26 octombrie – 13 noiembrie 2025. Exercițiul, organizat de Armata Națională, include și evaluarea în cad...
09:30
Parlamentul Republicii Moldova a fost gazda unui program de mentorat pentru tineri. 55 de tineri au învățat cum funcționează statul # Moldpres
Un număr de 55 de tineri cu vârste între 17 și 28 de ani au participat la un program de mentorat organizat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, tinerii au aflat ...
09:10
ONU: Numărul victimelor civile din Ucraina a crescut cu 30% în 2025. Principala cauză a morții – atacurile cu drone # Moldpres
Organizația Națiunilor Unite afirmă că anul 2025 a fost mai mortal pentru civilii din Ucraina decât anul trecut, înregistrându-se o creștere de 30% a numărului de victime până în prezent. Atacurile cu drone au cauzat o treime din totalul deces...
09:00
Universitatea de Medicină a dotat catedrele universitare cu 41 de ecografe portabile moderne # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a achiziționat un lot de 41 de ecografe portabile de ultimă generație, care vor fi repartizate mai multor catedre și clinici universitare. Echipamentele vor fi utilizate în procesul de in...
09:00
Standardele Consiliului Europei pentru procurori au fost discutate în cadrul unei mese rotunde desfășurate la Chișinău, comunică MOLDPRES.Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea dre...
08:40
Noul Cabinet de miniștri al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, urmează să depună, astăzi, jurământul de învestire la Președinția Republicii Moldova, în prezența șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentulu...
31 octombrie 2025
22:50
Mitropolia Basarabiei, mesaj de binecuvântare și susținere pentru noul Guvern: „Fiecare decizie să izvorască din dragostea față de oameni și din dorința de a aduce bunăstare poporului acestei țări” # Moldpres
Mitropolia Basarabiei, parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de binecuvântare și susținere pentru noul Guvern al Republicii Moldova. În mesajul său, mitropolia a reafirmat sprijinul său față de „continuarea drumului spre ...
22:10
Ministrul Culturii, Cristian Jardan: „Obiectivele propuse sunt de a asculta oamenii din sistem, de a înțelege problemele și a găsi cele mai bune soluții pentru a le rezolva” # Moldpres
Cultura este despre identitatea noastră, ne unește și ne consolidează. Misiunea și obiectivele propuse sunt de a continua lucrurile bune, de a asculta oamenii din sistem, de a înțelege problemele și a găsi cele mai bune soluții pentru a le rezolva. Mesajul a fost t...
21:00
Cabinetul Munteanu a fost învestit de Parlament. Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova” # Moldpres
Parlamentul a oferit votul de încredere Cabinetului de miniștri, condus de Alexandru Munteanu și a aprobat programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. Susținerea pentru noul Guvern a fost exprimată de 55 de deputați ai majorității parlamentare a Partid...
20:50
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă cer variabil, fără precipitații esențiale. În diminețile de 2 și 3 noiembrie, izolat se va forma ceață slabă, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, vântul va sufla slab pân...
20:20
DOC // Opt deputați PAS au depus cereri de demisie. Cei mai mulți dintre aceștia vor fi miniștri în noul Guvern # Moldpres
Opt deputați din cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au depus cereri de demisie. Proiectele de hotărâre au fost aprobate vineri, 31 octombrie curent, de Parlament, informează MOLDPRES.Cinci dintre cei care au depus cereri de demisie vor activa în ...
19:40
Guvernul Munteanu, votat în Parlament // Ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu: „Vom colabora strâns pentru a dezvolta proiecte concrete” # Moldpres
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, aduce mulțumiri Guvernului condus de Dorin Recean și îi urează succes lui Alexandru Munteanu și echipei sale, care au primit astăzi votul de încredere al Parlamentului. Ambasadorul rom...
19:20
Alexandru Muneanu, după ce a primit votul de încredere al Parlamentului: „Este o mare onoare să pot servi țara” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mulțumit deputaților Parlamentului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită întregii echipe. În calitate de priorități în activitatea noului Guvern, acesta a...
19:10
Componența noului Guvern, susținută cu votul majorității parlamentare. Alexandru Munteanu: „Am venit cu o ramură de măslin, credeam în consolidare” . # Moldpres
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit în această seară votul de încredere al Parlamentului, după o ședință-maraton de peste opt ore. Proiectul de Hotărâre a fost susținut cu votul a 55 de deputați din Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidar...
18:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a cerut votul de încredere a deputaților în plenul Parlamentului. Imagini din cadrul ședinței plenare din 31 octombrie....
18:10
Constantin Țuțu a primit încă 30 de zile de arest pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere # Moldpres
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a primit vineri, 31 octombrie, încă 30 de zile de arest pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere, informează MOLDPRES.Un recurs în acest sens a fost depus de procurori la Curtea de Apel Centru pentru continu...
17:10
Magistrații Judecătoriei Ciocana au decis plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a directorului Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” și a reprezentantului unui agent economic, reținuți în cadrul unui dosar de corupție, comunică MOLDPRES....
17:10
Din 1 noiembrie, R. Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene. Alexandru Iacub: „Ne conectăm la o rețea care va face procedurile mai rapide și mai sigure” # Moldpres
Din 1 noiembrie 2025, Republica Moldova devine membru cu drepturi depline a Convenției privind regimul de tranzit comun (CTC) și va aplica această procedură. Aderarea la convenție asigură o circulație mai ușoară și mai rapidă a mărfurilor, informează MOLDPRES.Pot...
17:00
Trei săli de conferințe de la Institutul de Zoologie al USM, modernizate cu sprijinul DRRM # Moldpres
Trei săli de conferințe de la Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova (USM) au fost modernizate în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, informează MOLDPRES....
16:50
VIDEO // Trei persoane, printre care un cetățean al Federației Ruse, au fost reținuți pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari # Moldpres
Trei persoane, printre care un cetățean al Federației Ruse, au fost reținuți în cadrul a două cauze penale pornite pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cetățeanu...
16:50
16:30
Eugen Osmochescu: „Primele acțiuni pe care le putem implementa pe o perioadă de 100 de zile, pot determina o creștere economică de până la 1-2 la sută” # Moldpres
Noul Guvern are un plan de acțiuni bine pus la punct privind dezvoltarea economică a țării, iar primele măsuri care pot fi implementate pe o perioadă de 100 de zile, pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută. Estimările au fost făcute...
