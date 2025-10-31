LIVE. Alexandru Munteanu răspunde la întrebările deputaților. Dodon: „Ce model economic, succint, propuneți?" Munteanu: „Ați fost la guvernare mulți ani, mi se pare ironic să-mi adresați întrebarea asta mie"

ProTV.md, 31 octombrie 2025 11:00

LIVE. Alexandru Munteanu răspunde la întrebările deputaților. Dodon: „Ce model economic, succint, propuneți?" Munteanu: „Ați fost la guvernare mulți ani, mi se pare ironic să-mi adresați întrebarea asta mie"

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
11:20
Prioritățile sectoriale și echipa de miniștri, prezentate de Alexandru Munteanu în fața deputaților: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist" ProTV.md
Prioritățile sectoriale și echipa de miniștri, prezentate de Alexandru Munteanu în fața deputaților: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist"
Acum 15 minute
11:10
A urcat la volan fără permis de conducere și a lovit un pieton care a decedat. Șoferul, condamnat la 4 ani de închisoare ProTV.md
A urcat la volan fără permis de conducere și a lovit un pieton care a decedat. Șoferul, condamnat la 4 ani de închisoare
Acum 30 minute
11:00
LIVE. Alexandru Munteanu răspunde la întrebările deputaților. Dodon: „Ce model economic, succint, propuneți?" Munteanu: „Ați fost la guvernare mulți ani, mi se pare ironic să-mi adresați întrebarea asta mie" ProTV.md
LIVE. Alexandru Munteanu răspunde la întrebările deputaților. Dodon: „Ce model economic, succint, propuneți?" Munteanu: „Ați fost la guvernare mulți ani, mi se pare ironic să-mi adresați întrebarea asta mie"
11:00
Încă trei jucători s-au calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimul loc ProTV.md
Încă trei jucători s-au calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimul loc
Acum o oră
10:50
Declarațiile lui Igor Grosu, înainte de ședința Parlamentului: „Am încrederea că astăzi vom avea un guvern nou care imediat trebuie să se apuce de treabă” - VIDEO ProTV.md
Declarațiile lui Igor Grosu, înainte de ședința Parlamentului: „Am încrederea că astăzi vom avea un guvern nou care imediat trebuie să se apuce de treabă” - VIDEO
10:50
Sinner s-a calificat în sferturi la Paris! Primul set a fost unul foarte complicat pentru italian ProTV.md
Sinner s-a calificat în sferturi la Paris! Primul set a fost unul foarte complicat pentru italian
10:40
Economia, în logica integrării europene. Cu ce priorități vine Eugen Osmochescu, candidatul la funcția de ministru al economiei, în fața Parlamentului ProTV.md
Economia, în logica integrării europene. Cu ce priorități vine Eugen Osmochescu, candidatul la funcția de ministru al economiei, în fața Parlamentului
10:30
LIVE. Alexandru Munteanu prezintă programul de activitate al Guvernului la tribuna centrală a Parlamentului: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist" ProTV.md
LIVE. Alexandru Munteanu prezintă programul de activitate al Guvernului la tribuna centrală a Parlamentului: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist"
Acum 2 ore
10:20
LIVE. Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă programul de activitate al Guvernului la tribuna centrală a Parlamentului ProTV.md
LIVE. Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă programul de activitate al Guvernului la tribuna centrală a Parlamentului
10:20
Cu ce promisiuni a venit la Parlament candidatul pentru funcția de ministru al Sănătății: „Una din priorități este digitalizarea sistemului de sănătate” - VIDEO ProTV.md
Cu ce promisiuni a venit la Parlament candidatul pentru funcția de ministru al Sănătății: „Una din priorități este digitalizarea sistemului de sănătate” - VIDEO
10:10
Nicu Popescu - numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat de șefa statului /DOC ProTV.md
Nicu Popescu - numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat de șefa statului /DOC
10:00
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, a ajuns la Parlament. Ce a spus jurnaliștilor - VIDEO ProTV.md
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, a ajuns la Parlament. Ce a spus jurnaliștilor - VIDEO
10:00
LIVE. Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, se află la Parlament împreună cu echipa sa: Vor cere votul de încredere al deputaților ProTV.md
LIVE. Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, se află la Parlament împreună cu echipa sa: Vor cere votul de încredere al deputaților
09:50
HERB s-a deschis la Shopping MallDova: un nou multibrand store cu cele mai dorite branduri de suplimente și cosmetice premium ProTV.md
HERB s-a deschis la Shopping MallDova: un nou multibrand store cu cele mai dorite branduri de suplimente și cosmetice premium
09:50
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:50
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie ProTV.md
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
09:40
Cabinetul de miniștri din Guvernul Munteanu se îndreaptă spre Parlament. Cum au fost surprinși aceștia - VIDEO ProTV.md
Cabinetul de miniștri din Guvernul Munteanu se îndreaptă spre Parlament. Cum au fost surprinși aceștia - VIDEO
09:30
Noii miniștri evaluați la În PROfunzime. Expert: Vor trebui să-și formeze personalitatea din mers. Care sunt domeniile unde rămân semne de întrebare ProTV.md
Noii miniștri evaluați la În PROfunzime. Expert: Vor trebui să-și formeze personalitatea din mers. Care sunt domeniile unde rămân semne de întrebare
Acum 4 ore
09:20
„Toți să se pregătească de o baie de foc în prima zi de mandat." Părerea expertul Andrei Curăraru și a ziaristei Alina Radu despre noul cabinet de miniștri, în cadrul emisiunii În Profunzime ProTV.md
„Toți să se pregătească de o baie de foc în prima zi de mandat." Părerea expertul Andrei Curăraru și a ziaristei Alina Radu despre noul cabinet de miniștri, în cadrul emisiunii În Profunzime
08:50
Incident aviatic în Florida. O aeronavă JetBlue a efectuat o aterizare de urgenţă, iar mai mulţi pasageri au fost spitalizaţi ProTV.md
Incident aviatic în Florida. O aeronavă JetBlue a efectuat o aterizare de urgenţă, iar mai mulţi pasageri au fost spitalizaţi
08:30
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților ProTV.md
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților
08:20
Curs valutar BNM pentru 31 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 31 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Mesajul trimis de ruși Washingtonului și convorbirea tensionată care au dus la anularea summitului Trump-Putin ProTV.md
Mesajul trimis de ruși Washingtonului și convorbirea tensionată care au dus la anularea summitului Trump-Putin
08:10
Cer variabil cu maxime de până la 20 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil cu maxime de până la 20 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Acum 12 ore
22:50
Ce crede expertul Andrei Curăraru și ziarista Alina Radu despre noul cabinet de miniștri? Declarațiile acestora în cadrul emisiunii În Profunzime ProTV.md
Ce crede expertul Andrei Curăraru și ziarista Alina Radu despre noul cabinet de miniștri? Declarațiile acestora în cadrul emisiunii În Profunzime
22:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 30.10.2025. Invitați: Andrei Curăraru și Alina Radu - VIDEO ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 30.10.2025. Invitați: Andrei Curăraru și Alina Radu - VIDEO
Acum 24 ore
22:20
Ce crede Andrei Curăraru și Alina Radu despre noul cabinet de miniștri? Declarațiile acestora în cadrul emisiunii În Profunzime ProTV.md
Ce crede Andrei Curăraru și Alina Radu despre noul cabinet de miniștri? Declarațiile acestora în cadrul emisiunii În Profunzime
21:10
LIVE. CINE sunt MINIȘTRII din cabinetul MUNTEANU și ce își propun sa facă? - joi, În PROfunzime ProTV.md
LIVE. CINE sunt MINIȘTRII din cabinetul MUNTEANU și ce își propun sa facă? - joi, În PROfunzime
21:00
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, pentru încă 60 de zile ProTV.md
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, pentru încă 60 de zile
20:30
Spionajul american dezvăluie planurile lui Putin pentru războiul din Ucraina. Avertismentele ignorate de Trump ProTV.md
Spionajul american dezvăluie planurile lui Putin pentru războiul din Ucraina. Avertismentele ignorate de Trump
20:20
Apple se pregătește pentru o creștere a vânzărilor, pe fondul cererii puternice pentru iPhone 17 Pro ProTV.md
Apple se pregătește pentru o creștere a vânzărilor, pe fondul cererii puternice pentru iPhone 17 Pro
20:00
Corpurile altor doi ostatici israelieni au fost predate de Hamas Crucii Roșii ProTV.md
Corpurile altor doi ostatici israelieni au fost predate de Hamas Crucii Roșii
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 30.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 30.10.2025
19:50
Donald Trump afirmă că a mai câștigat un „război”, de data aceasta cu miliardarul Bill Gates: „A recunoscut, în sfârșit” ProTV.md
Donald Trump afirmă că a mai câștigat un „război”, de data aceasta cu miliardarul Bill Gates: „A recunoscut, în sfârșit”
19:30
Erdogan, către Merz, în mijlocul unei conferințe de presă: „Voi, Germania, nu vedeți genocidul Israelului din Fâșia Gaza?” - VIDEO ProTV.md
Erdogan, către Merz, în mijlocul unei conferințe de presă: „Voi, Germania, nu vedeți genocidul Israelului din Fâșia Gaza?” - VIDEO
19:20
La 61 de ani, a intrat în Cupa României, contra Craiovei! „A fost extraordinar. Mă mai antrenez cu jucătorii” - VIDEO ProTV.md
La 61 de ani, a intrat în Cupa României, contra Craiovei! „A fost extraordinar. Mă mai antrenez cu jucătorii” - VIDEO
19:10
Le calcă pe urmă tatălui și bunicului. Bogdan Ilie, care este fiul fostului mare atacant român, Adrian Ilie, face furori în academia clubului Farul Constanța ProTV.md
Le calcă pe urmă tatălui și bunicului. Bogdan Ilie, care este fiul fostului mare atacant român, Adrian Ilie, face furori în academia clubului Farul Constanța
19:10
AS Roma a învins din nou în Serie A și împarte prima treaptă cu Napoli. Inter Milano se află la trei puncte în spate, echipa lui Cristian Chivu câștigând pe terenul Fiorentinei - VIDEO ProTV.md
AS Roma a învins din nou în Serie A și împarte prima treaptă cu Napoli. Inter Milano se află la trei puncte în spate, echipa lui Cristian Chivu câștigând pe terenul Fiorentinei - VIDEO
19:00
Pentru prima dată după 30 de ani, SUA se pregătesc să reia testele nucleare. Trump a anunțat că a ordonat Pentagonului să înceapă imediat un astfel de program ProTV.md
Pentru prima dată după 30 de ani, SUA se pregătesc să reia testele nucleare. Trump a anunțat că a ordonat Pentagonului să înceapă imediat un astfel de program
18:50
CV-urile membrilor Guvernului Munteanu - publicate de Parlament /DOC ProTV.md
CV-urile membrilor Guvernului Munteanu - publicate de Parlament /DOC
18:50
FC Liverpool se află în derivă. Campioana Angliei a pierdut șase din ultimele șapte partide în toate competițiile - VIDEO ProTV.md
FC Liverpool se află în derivă. Campioana Angliei a pierdut șase din ultimele șapte partide în toate competițiile - VIDEO
18:30
După ce a transformat Jamaica în zonă de dezastru cu ploi ca la potop și vânt puternic, uraganul Melissa s-a năpustit asupra Cubei - VIDEO ProTV.md
După ce a transformat Jamaica în zonă de dezastru cu ploi ca la potop și vânt puternic, uraganul Melissa s-a năpustit asupra Cubei - VIDEO
18:20
Se împlinesc 33 de ani de la trecerea în neființă a marilor artiști Doina și Ion Aldea-Teodorovici: Cei care i-au cunoscut au depus flori la monumentul „Recviemul dragostei” din capitală - VIDEO ProTV.md
Se împlinesc 33 de ani de la trecerea în neființă a marilor artiști Doina și Ion Aldea-Teodorovici: Cei care i-au cunoscut au depus flori la monumentul „Recviemul dragostei” din capitală - VIDEO
17:50
Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Aproape toată țara se confruntă de noaptea trecută cu pene de curent - VIDEO ProTV.md
Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Aproape toată țara se confruntă de noaptea trecută cu pene de curent - VIDEO
17:50
Atenție, consumatori. ANSA retrage de pe piață ouăle de găină de la un producător din țară. Cauza invocată - FOTO ProTV.md
Atenție, consumatori. ANSA retrage de pe piață ouăle de găină de la un producător din țară. Cauza invocată - FOTO
17:40
Inundații periculoase în Spania. În comunitatea sudică Andalusia, viiturile provocate de precipitațiile neobișnuit de abundente au pătruns în autobuze, dar și în numeroase clădiri - VIDEO ProTV.md
Inundații periculoase în Spania. În comunitatea sudică Andalusia, viiturile provocate de precipitațiile neobișnuit de abundente au pătruns în autobuze, dar și în numeroase clădiri - VIDEO
17:20
Taylor Fritz, al 5-lea jucător calificat la Turneul Campionilor! Luptă strânsă pentru ultimele 3 locuri - VIDEO ProTV.md
Taylor Fritz, al 5-lea jucător calificat la Turneul Campionilor! Luptă strânsă pentru ultimele 3 locuri - VIDEO
17:10
Bayern trece lejer de Koln în DFB Pokal și stabilește un nou record - VIDEO ProTV.md
Bayern trece lejer de Koln în DFB Pokal și stabilește un nou record - VIDEO
17:10
La 61 de ani, a intrat în Cupa României, contra Craiovei! „A fost extraordinar. Mă mai antrenez cu jucătorii” ProTV.md
La 61 de ani, a intrat în Cupa României, contra Craiovei! „A fost extraordinar. Mă mai antrenez cu jucătorii”
17:00
„Sperăm că Trump a fost informat corect”. Peskov a declarat că testele cu rachete Burevestnik nu au fost teste nucleare ProTV.md
„Sperăm că Trump a fost informat corect”. Peskov a declarat că testele cu rachete Burevestnik nu au fost teste nucleare
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.