Alexandru Munteanu, în fața deputaților: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează”
Noi.md, 31 octombrie 2025 11:00
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat, în fața Parlamentului, programul de guvernare al Cabinetului pe care îl propune, cerând votul de încredere al deputaților. Documentul este orientat spre creștere economică, eficiență administrativă și integrare europeană.„Experiența mea profesională m-a învățat că leadershipul bun unește oamenii. Vă promit că voi fi un prim-ministru care ascul
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
11:00
Începînd cu 1 noiembrie, un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, notează Noi.md.Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, destinat tratamentului osteoporozei la femei.{{845065}}Preparatul va fi disponibil atît sub formă de comprimate filmate, cît și ca
11:00
Alexandru Munteanu, în fața deputaților: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează” # Noi.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat, în fața Parlamentului, programul de guvernare al Cabinetului pe care îl propune, cerând votul de încredere al deputaților. Documentul este orientat spre creștere economică, eficiență administrativă și integrare europeană.„Experiența mea profesională m-a învățat că leadershipul bun unește oamenii. Vă promit că voi fi un prim-ministru care ascul
11:00
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte din turnul central a fost ridicată la locul său.Capodopera arhitectului Antoni Gaudí se înalţă acum la 162,91 metri deasupra oraşului, a anunţat biserica într-un comunicat. Aceasta depăşeşte turla catedralei din Ulm, Germania, care atinge 161,53 metri.{{842358}}Sagrada Familia nu a revend
Acum o oră
10:30
Stop Cadru: Alexandru Munteanu spune că nu are un candidat la funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia # Noi.md
Declarații neașteptate au fost făcute în cadrul ședinței Comisiei juridice, numiri și imunități din Parlament, care are loc chiar înaintea ședinței plenare în care urmează să fie votat Guvernul condus de Alexandru Munteanu.Premierul desemnat Alexandru Munteanu a afirmat că nu are o candidatură pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, motiv pentru care această poziție nu figurează pe lista noului
10:30
Mierea de fenicul are aromă delicată și proprietăți nutritive importante. Această miere rară conține numeroase vitamine și minerale care susțin sistemul imunitar și reduc inflamațiile.De asemenea, acest fel de miere are efect calmant asupra sistemului nervos și ajută la reducerea stresului și oboselii. Constantin Cojocaru, apicultor cu peste 35 de ani de experiență, a explicat care sînt partic
10:30
BYD Co. a înregistrat cea mai mare scădere trimestrială a profitului din ultimii aproape cinci ani, o scădere de 33% față de anul precedent. Profitul net a scăzut la 7,82 miliarde de yuani (1,1 miliarde de dolari), în timp ce veniturile totale au scăzut cu 3%, la 194,98 miliarde de yuani, semnificativ sub previziunile de 216 miliarde de yuani, potrivit Bloomberg și Channelnewsasia.Problemele B
10:30
Fostul ministru al Afacerilor Externe, Nicu Popescu, a fost numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul privind numirea sa a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.Potrivit Administrației Prezidențiale, noul emisar va avea misiunea de a consolida sprijinul internațional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Acum 2 ore
10:00
Pasagerii unui zbor al companiei JetBlue au fost transportaţi la spital după ce o scădere bruscă a altitudinii în timpul unui zbor din Mexic a forţat, joi, o aterizare de urgenţă în Florida, potrivit oficialilor.Zborul din Cancun se îndrepta spre Newark, New Jersey, când altitudinea a scăzut brusc.Avionul, un Airbus 320, a fost deviat către Aeroportul Internaţional Tampa în jurul orei loca
10:00
Numărul cazurilor de varicelă, cunoscută și ca „vărsatul de vînt”, este în creștere, iar tot mai mulți părinți se confruntă cu această boală contagioasă a copilăriei.Deși, în majoritatea cazurilor, varicela are o evoluție ușoară, medicii avertizează că netratarea corectă poate duce la complicații serioase.Medicul pediatru, Dorina Agachi a explicat că virusul varicelo-zosterian are o sezona
09:30
Economia Republicii Moldova se confruntă cu trei provocări structurale majore: o cerere de piață insuficientă, dificultăți financiare și deficit de forță de muncă calificată, arată expertul Stas Madan, de la centrul analitic Expert-Grup, într-un interviu pentru HotNews.ro, transmite bani.md.Potrivit acestuia, noua echipă guvernamentală condusă de premierul desemnat Alexandru Munteanu va trebu
09:30
Parlamentul a publicat joi-seara CV-urile miniștrilor desemnați. Unii au fost laconici și au trecut doar experiențe personală în lista succeselor, pe cînd alții s-au lăudat cu hobby-urile pe care le au, dar și cu diplomele de olimpici la universitate.Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, s-a lăudat în CV că a finalizat școala medie nr. 23 din Chișinău cu medalie de aur.Potențialul ș
09:30
„Noul model de creștere economică” nu mai este relevant. „Modernizarea profundă” este acum tendința # Noi.md
Astăzi, parlamentul va numi guvernul lui Alexandru Munteanu, care (reieșind din profilul candidatului la funcția de prim-ministru) va trebui să miște măcar puțin economia aflată într-o stagnare „sustenabilă” în ultimii patru ani. Creșterea preconizată de 0,1% în 2024 și creșterea zero a PIB-ului pentru prima jumătate a anului 2025 pot fi considerate „încurajatoare” doar de „economiștii” guvernamen
09:30
Site-ul Parlamentului a picat chiar înainte de ședința în care urmează să fie votat Guvernul Munteanu # Noi.md
Chiar cu puțin timp înainte de începerea ședinței Parlamentului, în cadrul căreia urmează să fie supus votului noul Guvern condus de Alexandru Munteanu, site-ul oficial al legislativului parlament.md a devenit inaccesibil.Utilizatorii care au încercat să acceseze pagina web a instituției au constatat că aceasta nu se încarcă sau afișează erori tehnice.Deocamdată, administrația Parlamentulu
Acum 4 ore
09:00
Trei persoane au fost reținute de către procurorii romîni în dosarul penal deschis în cazul exploziei unui bloc locativ din București acum două săptămîni.Reținuții au fost aduși astăzi la Judecătoria sectorului 5 din capitală, la ședința pentru plasarea inculpaților în arest preventiv, transmite IPN.{{844410}}Unul din cei trei este angajat al unei companii de distribuție a gazelor, alți
09:00
Traficul rutier pe strada Columna din Capitală va fi întrerupt în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu.Măsura este aplicată în baza unei dispoziții emise de Primăria municipiului Chișinău, în vederea executării unor lucrări edilitare pe strada Columna.Conducătorii auto sînt atenționați să respecte semnalizarea rutieră t
08:30
În Moldova se construiește mai puțin: în perioada ianuarie-septembrie au fost eliberate 2 187 de autorizații, în descreștere cu 7,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Majoritatea autorizațiilor – 1 618 la număr – sînt pentru clădirile rezidențiale, transmite IPN.Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele nouă luni ale anului au fost eliberate mai puține autorizații de const
08:30
Autoritățile locale din Chișinău au dat startul înscrierilor pentru Premiul Municipal pentru Tineret, ediția 2025.Concursul are scopul de a recunoaște și de a premia performanța tinerilor din capitală în domeniile știință, tehnică, literatură, arte și activism civic, transmite IPN.Cîștigătorii vor primi titlul de laureat al Premiului Municipal pentru Tineret și un premiu bănesc în valoar
08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 4 bani, dar a cedat dolarului american circa 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 31 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7508 lei pentru un
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:31 octombrie — a 304-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 61 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ap. Luca Evanghelistul. Sfîntul Mucenic Marin cel bătrînCe se sărbătorește
07:30
Astăzi, în Republica Moldova, se va menține cer variabil.Sînt posibile precipitații slabe, izolate.Vînt slab pînă la moderat, din direcția nord-vest.Ziua, în sudul țării, aerul se va încălzi pînă la +17…+19°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +15...+17°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +12...+14°C.
07:30
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00, transmite IPN.Potrivit Constituției, premierul desemnat solicită votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a întregii liste a cabinet
Acum 6 ore
07:00
Victor Marahovschi: „Nu vom permite ca copiii noștri să fie pervertiți sub pretextul „egalității” # Noi.md
Vom continua să luptăm împotriva pervertirii copiilor sub pretextul „egalității” și, în curînd, vom iniția procedura de colectare a semnăturilor pentru o petiție care să interzică la nivel legislativ promovarea și răspîndirea ideologiei LGBT.Despre acest lucru a declarat secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, comentînd depunerea la poliție de către organizaț
07:00
Moldova a participat la Seminarul la nivel înalt privind mass-media din țările SCO, desfășurat în China # Noi.md
Moldova a participat la Seminarul la nivel înalt privind mass-media din țările SCO, desfășurat recent în China.La eveniment au participat în total 30 de reprezentanți ai mass-media din Kazahstan, Azerbaidjan, Uzbekistan, Armenia, Moldova și Letonia. Cele mai numeroase delegații au fost cele din Azerbaidjan (10 persoane) și Kazahstan (7 persoane), reprezentate la nivel de mass-media de stat și
06:30
Ivan Diacov: „Pentru a lupta împotriva distribuirii drogurilor, trebuie de utilizat în mod activ Telegramul” # Noi.md
În Moldova, pentru a lupta împotriva distribuirii drogurilor, trebuie de utilizat în mod activ Telegram și alte aplicații de mesagerie, la fel ca în cazul combaterii cumpărării voturilor.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror din Chișinău, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” pe canalul N4.El a reamintit că în țară s-au depus și se depun efor
05:30
În guvernul Italiei se fac apeluri pentru ignorarea interdicției Curții de Conturi și continuarea construcției podului spre Sicilia # Noi.md
Vicepremierul și ministrul Infrastructurii din Italia, Matteo Salvini, a îndemnat joi guvernul să ignore decizia Curții de Conturi, care a blocat construcția podului ce urmează să lege Sicilia de continent, afirmînd că economia locală depinde de acest proiect.Lucrările de construcție ar fi trebuit să înceapă în acest an.„Sunt în joc miliarde, sute de mii de locuri de muncă și mii de compan
Acum 8 ore
04:30
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a deschis două spații prietenoase pentru copii, destinate studenților și angajaților care sînt părinți.Acestea oferă un mediu sigur și confortabil pentru micuți, în timp ce părinții pot participa la cursuri sau la serviciu.Inițiativa a fost realizată cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și al Guvernului Elveției, în cadrul pr
03:30
Grecia are o problemă cu apa și a anunțat un plan de 2,5 mld. euro: „Speranța nu este o strategie” # Noi.md
Grecia a anunțat joi un plan de măsuri în valoare de 2,5 miliarde de euro pe o perioadă de zece ani pentru a combate amenințarea lipsei de apă, în special în Atena și în regiunea înconjurătoare, precum și pe numeroasele insule elene.„Trebuie să fim pregătiți pentru cel mai rău scenariu posibil”, a declarat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, în contextul secetei din ultimii ani și al agravării
Acum 12 ore
02:30
Una din zece persoane cu dificultăți mari sau incapacitate totală de vedere, auz, mobilitate sau memorie a reușit să facă studii superioare.În schimb, aproape trei din zece au studii gimnaziale. Informațiile au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS) în cadrul unui eveniment de diseminare a Recensămîntului din 2024, transmite ipn.mdStatistica studiilor printre persoanele cu
01:30
Aproape 13% dintre moldoveni au declarat că au probleme mari sau nu pot deloc să-și folosească vederea, auzul, mobilitatea sau memoria/concentrarea.Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică în cadrul unui eveniment de diseminare a datelor Recensămîntului din 2024.Cele mai frecvente sînt problemele de vedere – aproape 30% au dificultăți, iar 6% se confruntă cu deficiențe
01:00
După lupta cu Ciryl Gane în Abu Dhabi, Aspinall încă nu vede cu un ochi — și nu este vorba doar de o accidentare sportivă, ci de un motiv pentru a revizui regulile joculuiUn ochi — întuneric25 octombrie, Abu Dhabi. Prima rundă. Prima apărare a titlului. Tom Aspinall se confruntă cu Ciryl Gane — și în cîteva minute lupta se transformă într-un coșmar medical. Degete în ochi. Ambii. Unul — ap
00:30
În Filipine este evocat „Thrillerul de la Manila”, iar în ring intră Nico Ali Walsh, moștenitorul legendei. Meciul s-a terminat la egalitate, dar povestea continuă.Manila, 50 de ani mai tîrziuManila aude din nou numele Ali. A trecut exact jumătate de secol de la ziua în care Mohammed Ali și Joe Frazier au organizat una dintre cele mai brutale și frumoase partide din istoria boxului — „Thri
00:00
Înainte de meciul cu Gervonta Davis, bloggerul și showmanul recunoaște: aceasta este cea mai serioasă provocare a sa15 noiembrie, Miami. Jake Paul urcă în ring împotriva lui Gervonta Davis și, pentru prima dată după mult timp, vorbește nu despre hype, ci despre frică. „Sînt mai speriat ca niciodată”, recunoaște el într-un interviu pentru The Ring. Și asta nu sună a slăbiciune, ci a sinceritate
00:00
Strategia Chinei de accelerare a dezvoltării tehnologiilor de vîrf, pentru stimularea unei productivități de nouă calitate, adoptată în cadrul celei de-a patra sesiuni plenare a celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez, dedicată perioadei celui de-al 15-lea Plan Cincinal, a stîrnit un interes considerabil la nivel internațional, scrie romanian.cgtn.comNumeroase instituț
30 octombrie 2025
23:30
Un nou studiu a dezvăluit principiile de funcționare ale calendarului astronomic mayaș, care le permitea preoților menționați în Codul Dresda să calculeze cu mare precizie momentele eclipselor de Soare și de Lună.La baza sistemului se afla un ciclu de 260 de zile — un sistem special de calcare a timpului, diferit de calendarele solare și lunare obișnuite. Codul conține un tabel cu 405 de luni
23:00
Clubul spaniol Real Madrid și societatea promotoare a Super Ligii europene de fotbal, A22, au decis să treacă la ofensivă și să depună o plângere împotriva UEFA, solicitând despăgubiri uriașe, potrivit publicației AS.Suma vizată se ridică la aproximativ 4,5 miliarde de euro, reprezentând prejudicii, profituri pierdute și daune de reputație, informează Noi.md cu referire la Agerpres.Decizia
23:00
Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a organizat recent cea de-a patra ședință plenară pentru pregătirea noului plan cincinal.În contextul schimbărilor nemaiîntîlnite în ultimul secol, o nouă rundă a reformelor tehnologice și industriale avansează la un nou nivel, lumea avînd nevoie de deschidere și împărtășire mai mult decît oricînd, scrie romanian.cgtn.com.Pe de altă p
22:30
Astăzi, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală au semnat un Acord de colaborare menit să consolideze parteneriatul instituțional și să susțină dezvoltarea mediului rural din Republica Moldova, informează Noi.md.Prin acest acord, instituțiile își propun să faciliteze accesul producătorilor agricoli la măsurile de sprijin existe
Acum 24 ore
22:00
Partidul politic Alianța "Moldovenii" a elaborat Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova până în a.2040, pe care a prezentat-o alegătorilor în procesul preelectoral.Dar din cauza tergiversărilor birocratice Alianța "Moldovenii" a intrat în lupta preelectorală prea târziu pentru a reuși să aducă la conștiința maselor largi complexitatea și importanța deciziilor propuse în Strategie...
22:00
În urma prăbușirii unui elicopter în Marea Britanie, în apropierea orașului Doncaster, din nordul țării, o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite. {{844826}} Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru se menționează într-un comunicat al Poliției din comitatul South Yorkshire, pe teritoriul căruia a avut loc incidentul.„Un bărbat în vârstă de 70 de ani a suferit răni grave în urma prăb
22:00
Parlamentul European a aprobat o revizuire amplă a legislației privind permisele de conducere, cu scopul de a îmbunătăți siguranța rutieră și de a reduce numărul accidentelor mortale în spațiul Uniunii Europene.După cum transmite Noi.md cu referire la Autoblog, măsurile fac parte din strategia „Vision Zero”, care urmărește ca pînă în 2050 să nu mai existe decese pe drumurile europene.Print
22:00
În categoria semigrea se pregătește nu doar o schimbare de putere — se așteaptă o confruntare de filosofii. Pe de o parte — Dmitri Bivol, boxer rus de origine moldovenească, maestru al distanței, controlului și preciziei reci. Pe de altă parte, David Benavidez, „Monstrul” de 28 de ani din Arizona, neînvins, agresiv, înfometat.Și, deși meciul lor nu a fost încă anunțat, Benavidez deja agită ape
22:00
Consultările economice și comerciale China–SUA de la Kuala Lumpur aduc progrese semnificative # Noi.md
China și Statele Unite ale Americii au ajuns la un acord privind soluționarea unor probleme economice și comerciale de interes reciproc, în cadrul consultărilor bilaterale desfășurate la Kuala Lumpur, în perioada 25–26 octombrie, scrie romanian.cri.cn.Potrivit comunicatului oficial, discuțiile au vizat mai multe domenii-cheie, iar rezultatele obținute marchează un pas important în consolidarea
21:30
Ce a arătat statistica nivelului de educație în rîndul persoanelor cu dizabilități severe din Republica Moldova # Noi.md
Una din zece persoane cu dificultăți mari sau incapacitate totală de vedere, auz, mobilitate sau memorie a reușit să facă studii superioare.În schimb, aproape trei din zece au studii gimnaziale. Informațiile au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS) în cadrul unui eveniment de diseminare a Recensămîntului din 2024, transmite IPN.{{836823}}Statistica studiilor printre persoa
21:30
Manila, ședința Consiliului de administrație al Asociației Internaționale de Box. Și iată - este oficial: Manny Pacquiao a fost numit vicepreședinte al IBA. Luptătorul care a cucerit opt categorii de greutate va construi acum punți între generații, țări și stiluri. Nu în mănuși, ci în costum. Dar cu aceeași pasiune.Președintele IBA, Umar Kremlev, spune următoarele:„Manny nu este doar un nu
21:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut joi dimineață la Busan, Coreea de Sud, o întrevedere cu omologul său american, Donald Trump. Xi a afirmat că relațiile bilaterale se mențin stabile sub îndrumarea comună a celor doi lideri, scrie romanian.cgtn.com.Pentru China și Statele Unite, a fi parteneri și prieteni este o lecție a istoriei și o necesitate a realității. Avînd condiții naționale dife
21:30
După ploile din ultima vreme, pămîntul s-a înmuiat, iar fermierii din sud-estul țării au început aratul de toamnă.Zeci de cîmpuri sînt pline cu tehnică agricolă în aceste zile, pregătind terenul pentru semănatul de primăvară. Fermierii spun că, la adîncimea de 50 cm, pămîntul este umed, așa că cei care au reușit să semene grîul de toamnă au avut doar de cîștigat.{{845133}}„Toamna este prom
21:30
Pe tabelul de marcaj era 2:1 în favoarea ”Realului”. Pe teren se aflau Vinicius Junior, în vîrstă de 20 de ani, Lamine Yamal, în vîrstă de 17 ani, și o valoare de piață de 370 de milioane de euro pentru amîndoi. Undeva între dribling și fault, între emoție și instinct, între „Barcelona” și „Real” — s-a auzit: „Vrei să ne batem?” — „Hai”.Și toate acestea — în etapa a 10-a din La Liga, sub obiec
21:00
Primăria Chișinău informează că, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, va fi restricționat parțial traficul rutier pe șos. Hîncești, în legătură cu executarea lucrărilor de reparație a carosabilului.Astfel, pe 31 octombrie, între orele 09:00–20:00, traficul rutier va fi restricționat parțial (pe benzi), direcția spre centrul orașului, pînă la intersecția cu str. Sihastrului.{{845121}}
21:00
Alianța „Moldovenii” prezintă Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova până în 2040 și cheamă Guvernul Munteanu să o studieze # Noi.md
Partidul politic Alianța „Moldovenii” anunță că a elaborat Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2040, un document complex care oferă o viziune pe termen lung asupra ieșirii țării din criza economică și socială.Formațiunea afirmă că, din cauza „tergiversărilor birocratice”, intrarea în campania preelectorală a avut loc prea târziu pentru a prezenta pe larg conținutul aceste
21:00
Echipa lui Vincent Kompany a rescris istoria, depășind „Milanul” anului 1992. Și o face frumos.Miercuri seara, München a devenit din nou orașul în care fotbalul nu este doar un sport, ci o arhitectură a victoriilor. Bayern a învins Köln în deplasare cu 4-1, cu siguranță, fără agitație inutilă. A fost a 14-a victorie consecutivă. Și acesta este un nou record printre cluburile din top 5 ale camp
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.