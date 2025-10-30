Suspendarea parțială a traficului rutier pe şos. Hânceşti
Primăria Municipiului Chișinău, 30 octombrie 2025 16:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada&n...
Acum 30 minute
16:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada&n...
Acum o oră
15:40
Reacția Primăriei Chișinău la declarațiile fracțiunii PAS din CMC din 30.10.2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Proiectul bugetului pentru anul 2025 a fost preze...
Acum 2 ore
15:00
Investiții din bugetul municipal pentru Grădinița nr. 225 din sectorul Ciocana # Primăria Municipiului Chișinău
Grădinița de copii nr. 225 din sectorul Ciocana...
Acum 8 ore
10:10
09:40
Primarul General, Ion Ceban, a vizitat IP SCM „Gheorghe Paladi”, unde se desfășoară lucrări importante de reabilitare # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a efectuat o inspe...
08:50
La Grădinița nr. 100 din sectorul Rîșcani a fost inaugurat un pavilion modern, în cadrul proiectului european „Be Ready” # Primăria Municipiului Chișinău
Un pavilion modern a fost inaugurat la Grădiniț...
Acum 24 ore
17:10
O delegație de la Primărie a participat la Laboratorul European al Orașelor dedicat Mobilității Active, de la Hamburg, Germania # Primăria Municipiului Chișinău
O delegație a Primăriei Chișinău a participat l...
16:50
Semnarea Memorandumului de Înțelegere între Primăria Chișinău și OIM # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu ...
Ieri
15:50
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu E.S. Yamada Yoichiro, Ambasadorul Japoniei la Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
14:40
Reprezentanții APL Chișinău au participat la evenimentul de lansare a inițiativei internaționale EUro BRIDGE_UA_MD # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău, prin intermediul Centrului M...
12:00
Depunerea dosarelor la concursul Premiul Municipal pentru Tineret, ediția 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău anunță lansar...
11:50
Chișinăul investește în viitorul vârstnicilor prin proiectul „LONGEVITY” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a devenit parten...
10:30
Eveniment-omagiu dedicat artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în neființă # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău inform...
28 octombrie 2025
17:20
APL Chișinău investește constant în extinderea rețelelor de apă și canalizare în suburbii # Primăria Municipiului Chișinău
Vești bune pentru locuitorii comunei Trușeni! ...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Ziua Bulgarilor Basarabeni marcată la Muzeul de istorie al Orașului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău a găzduit marți un eveniment dedicat Zilei Bulgarilor Basarabeni, cu o masă rotundă și un program cultu...
14:30
Lansarea unei noi oportunități pentru tineri și migranți, interesați de antreprenoriat # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău, prin Centrul M...
14:10
Concursul municipal „Maratonul educațional – Chișinăul de ieri, Chișinăul de azi” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău, î...
10:30
Primăria Chișinău este parte a inițiativelor europene de dezvoltare a turismului digital # Primăria Municipiului Chișinău
Reprezentanții municipalității au participat la...
10:10
Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor de la 4 luni până la 3 ani are în prezent 35 de beneficiari # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
27 octombrie 2025
16:50
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
15:30
Conectarea obiectivelor din municipiul Chișinău la sursa centralizată de agent termic, conform situației din 27.10.2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în capitală co...
14:50
Primăria Chișinău apreciază gesturile de implicare civică a cetățenilor pentru amenajarea spațiilor publice # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a apreciat ge...
11:50
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 20 - 26 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Pe parcursul săptămânii precedente, echipele Regiei „Exdrupo” au desfășurat multiple acțiuni de reparație și întreținere a ...
10:40
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 27 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
1. Informație cu privire la desfășurarea procesului educațional în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Raportor: Andrei Pavaloi, șef-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport 2. Informație cu privire la situația din domeniul social și de sănătate la nivelul municipiului Chișinău. Raportor: Marina Buga, șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială 3. Informație cu privire la conectarea instituțiilor din domeniul social și a fondului locativ din mu...
09:50
Primăria Capitalei, în parteneriat cu Școala ...
25 octombrie 2025
13:50
Reprezentanții municipalității și voluntarii de la comunitatea bikerilor au participat la acțiunea de plantare a arborilor pe bd. Iu. Gagarin # Primăria Municipiului Chișinău
Reprezentanții municipalității, ai Preturii sec...
10:50
Lucrări de reparație și instalare a terenurilor de joacă pentru copii și de fitness, pe parcursul săptămânii 20-24 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
24 octombrie 2025
17:20
Târg de caritate „EcoLocal SOCIAL” în Chișinău, pe 25 octombrie 2025, cu produse ecologice și handmade # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău, informează că s&acir...
15:10
Acțiune de plantare a arborilor pe strada Nicolae Dimo, sectorul Râșcani, cu participarea reprezentanților municipalității și a voluntarilor # Primăria Municipiului Chișinău
În contextul Campaniei municipale de &ici...
14:00
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la ...
13:40
11:30
Schimb de experiență Chișinău – Turkmenistan, pe domeniul protecției copilului # Primăria Municipiului Chișinău
Responsabilii din cadrul Primăriei Municipiului...
10:30
Dansuri pentru seniori, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare”, pe 25 și 26 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
09:50
Instituția Publică Liceul Teoretic „Waldo...
09:10
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 25 – 26 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 25 ...
23 octombrie 2025
17:10
Redeschiderea după renovare a unei grupe de creșă în cadrul Grădiniței de copii nr. 175 din sectorul Centru # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că o ...
15:30
Vineri, 24 octombrie 2025, ora 10:00, va continua ședința Consiliulu...
13:50
12:30
Primăria Municipiului Chișinăului informează de...
12:30
Desfășurarea acțiunilor în cadrul Campaniei „Curățenia generală de toamnă” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
09:50
A fost reabilitată infrastructura străzii Maria Drăgan, sectorul Ciocana # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe str...
22 octombrie 2025
14:00
Grădinița de copii nr. 63 din Chișinău a împlinit 60 de ani de activitate # Primăria Municipiului Chișinău
Grădinița de copii nr. 63 din Chișinău a î...
14:00
Forumul Municipal „Biblioteci incluzive pentru comunitate”, ediția a II-a # Primăria Municipiului Chișinău
Peste 100 de bibliotecari, parteneri și repreze...
09:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că...
21 octombrie 2025
14:10
Problema copiilor aflați în situație de stradă se află pe agenda de lucru a autorităților municipale # Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Angela Cutasevici, a convocat o șe...
12:20
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu E.S. Giuseppe Maria Perricone, Ambasadorul Italiei în Republica Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
11:30
Un grup de 3 persoane au depus jurământul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că un grup ...
09:30
Sectorul ÎMM din municipiul Chișinău a înregistrat cea mai mare în anul 2024 # Primăria Municipiului Chișinău
Municipiul Chișinău a înregistrat î...
20 octombrie 2025
17:00
Suspendarea traficului rutier pe str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan şi Ion Luca Caragiale # Primăria Municipiului Chișinău
Suspendarea traficului rutier pe str. Doina şi Ion Aldea-Teodoro...
16:40
Apel pentru eficientizarea salubrizării și pregătirea orașului pentru iarnă # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău îndeamnă cet...
