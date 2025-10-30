Футболистов «СКА-Армеец» наградили за успехи в прошедшем сезоне

Новости Приднестровья, 30 octombrie 2025 12:40

Спортсменов поздравил министр обороны Олег Обручков

Acum 30 minute
12:40
Acum 24 ore
14:40
Ieri
14:30
Правила сбора валежника Новости Приднестровья
Сбор древесины разрешается только вручную и для личных нужд
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
23 octombrie 2025
12:10
17 octombrie 2025
16:50
Не забудьте зонтик Новости Приднестровья
Местами ожидается дождь
14:10
В Тирасполе наградили победителей конкурса «Признание» Новости Приднестровья
Ими стали специалисты разных сфер, чьи профессиональные достижения и вклад в развитие города заслужили высокую оценку
16 octombrie 2025
17:00
На почве – заморозки Новости Приднестровья
10 octombrie 2025
12:00
3 octombrie 2025
16:10
ГАИ и ГУпЧС за два дня проверили более 800 автомобилей на наличие огнетушителей Новости Приднестровья
Выявлено более 260 нарушений
2 octombrie 2025
11:30
Киноафиша: «Тафити: Приключения на краю света» Новости Приднестровья
В прокате семейный мультфильм, созданный по книгам Юлии Бёме о любознательном сурикате
