„Am promis că vom lua în considerare propunerile constructive." Fracțiunea PAS și candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, declarații după consultări - VIDEO

ProTV.md, 29 octombrie 2025 16:10

„Am promis că vom lua în considerare propunerile constructive." Fracțiunea PAS și candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, declarații după consultări - VIDEO

Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
16:00
Deputatul independent, Vasile Tarlev, la discuții cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu: „Ne cunoaștem de mult timp, îi cunosc capacitățile" ProTV.md
16:00
Fracțiunea PAS și candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, au făcut declarații după consultări - VIDEO ProTV.md
15:50
Dosarul crimei de la Rîșcani: Marea Britanie a acceptat extrădarea în Moldova a cetățeanului turc, învinuit de complicitate la omor ProTV.md
15:50
LIVE. Declarațiile fracțiunii PAS și ale candidatului la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, după consultări ProTV.md
15:40
Dosarul crimei de la Rîșcani: Extrădarea în Moldova a cetățeanului turc, învinuit de complicitate la omor - admisă de autoritățile Marii Britanii ProTV.md
Acum 2 ore
15:30
Dosarul crimei de la Rîșcani: Extrădarea în Moldova a cetățeanului turc, învinui de complicitate la omor - admisă de autoritățile Marii Britanii ProTV.md
15:20
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
15:20
PA a contestat sentința de achitare a doi avocați și a unui fost ofițer de urmărire penală pentru trafic de influență ProTV.md
15:00
MyEvent.md - Găsește prestatori, fără efort! ProTV.md
14:40
Din 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noi prevederi pentru taxa pentru salubrizare - VIDEO ProTV.md
14:40
Rețea de companii baltice, acuzată că a alimentat „flota fantomă” a Rusiei pentru a eluda sancțiunile internaționale ProTV.md
Acum 4 ore
14:20
Conducerea ANRE, la întrevedere cu reprezentanții Ambasadei SUA: Au discutat despre sancțiunile aplicate companiilor ruse Rosneft și Lukoil ProTV.md
14:10
Noi detalii după perchezițiile în dosarul „activitatea mercenarilor”: Moldoveni s-ar fi înrolat intenționat în formațiuni paramilitare ilegale, de tipul „Wagner” și altele similare, în Ucraina și în alte state - VIDEO ProTV.md
14:10
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc a pierdut în prima instanță procesul în care solicită scoaterea sechestrului de pe unele bunuri înscrise pe numele său ProTV.md
14:00
Tragic. O moldoveancă - găsită moartă, după 10 zile, într-o pensiune din Italia ProTV.md
14:00
Președintele Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va avea un mesaj pentru Uniunea Europeană ProTV.md
14:00
Comuniștii, după consultările cu Alexandru Munteanu: „Suntem gata de dialog, dar nu susținem acest guvern” - VIDEO ProTV.md
13:40
Accident cumplit în România cu implicarea unui TIR, condus de un moldovean: Două persoane au murit - GALERIE FOTO ProTV.md
13:10
Rusia vrea să interzică firmelor să folosească software produs în străinătate, „pentru a le încuraja”Rusia vrea să interzică firmelor să folosească software produs în străinătate, „pentru a le încuraja” ProTV.md
13:00
Un fost polițist din capitală - condamnat la trei ani de închisoare și amendat cu 120 000 lei. Ce a făcut acesta ProTV.md
13:00
O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare ProTV.md
13:00
Polonia, gata să reia producția de tancuri, după un deceniu de pauză. Acord pentru transfer de tehnologie cu o firmă sud-coreeană ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 29.10.2025 ProTV.md
12:40
Israelul anunţă că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după o noapte în care a ucis zeci de palestinieni. Trump justifică noile atacuri ProTV.md
Acum 6 ore
12:20
Cupa Moldovei. Rezultatele meciurilor din 1/8 de finală jucate marți ProTV.md
12:10
Moldova - 10 medalii și locul 3 pe echipe la Campionatul European ProTV.md
12:10
Borussia Dortmund trece de Eintracht Frankfurt la lovituri de departajare și avansează în DFB Pokal ProTV.md
12:10
Arabia Saudită construiește primul stadion suspendat din istorie pentru Cupa Mondială din 2034 ProTV.md
12:00
S-au stabilit grupele la Turneul Campioanelor! Aryna Sabalenka, mai norocoasă decât Iga Swiatek ProTV.md
11:50
Blocul Alternativa, la consultări cu Alexandru Munteanu: „Programul prezentat de către acesta seamănă mai mult a program electoral" - VIDEO ProTV.md
11:40
Surpriză colosală la Mastersul de la Paris! Alcaraz, învins în turul 2, după o prestație lamentabilă ProTV.md
11:40
Benzema îl scoate pe Ronaldo din Cupa Regelui! Un nou trofeu ratat de portughez la Al Nassr ProTV.md
11:30
Accident cumplit în România cu implicarea unui TIR condus de un moldovean: Două persoane au murit - GFALERIE FOTO ProTV.md
11:20
Philip Morris International, în Topul Global al celor mai inspiraționale locuri de muncă ProTV.md
11:20
Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026: date, program, locuri de desfășurare + staruri de urmărit ca Mikaela Shiffrin, Eileen Gu, Chloe Kim ProTV.md
11:20
Napoli își consolidează primul loc în startul etapei intermediare din Serie A! Inter joacă mâine cu Fiorentina + pas greșit pentru Milan ProTV.md
11:00
„Partidul Nostru” nu va susține guvernul lui Alexandru Munteanu și va cere amânarea ședinței Parlamentului. Ce declarații a făcut Renato Usatîi - VIDEO ProTV.md
10:50
Mihaela Cambei, 3 medalii de aur la Europenele U23 ProTV.md
10:40
„Avem un cabinet neasumat politic, nu-l vom vota”. Declarațiile deputaților Democrația Acasă, după consultările cu Alexandru Munteanu - VIDEO ProTV.md
10:40
Josep Martinez, portarul lui Chivu, va fi cercetat pentru omor din culpă. Ce au stabilit datele preliminare din anchetă ProTV.md
Acum 8 ore
10:10
Alexandru Munteanu - la consultări cu fracțiunile parlamentare privind formarea unui nou Guvern ProTV.md
10:00
Sere în Moldova - ghid complet pentru alegerea materialelor și costurilor ProTV.md
09:50
Reacția proprietarului saunei din Durlești care a luat foc: „În timpul unui test, ceva a mers prost” ProTV.md
09:50
Percheziții pe întreg teritoriul țării, pe o cauză penală pornită în baza semnelor compenenței de infracțiune „Activitatea mercenarilor” ProTV.md
09:30
Accident grav la Unghei. Un bărbat - descarcerat de salvatori, după ce s-a lovit cu mașina într-un copac - FOTO ProTV.md
09:20
Statele Unite vor retrage „mii de soldați” din România, scrie presa ucraineană citând informații din SUA. Câți militari americani sunt în România ProTV.md
09:00
Percheziții în dosarul exploziei blocului din București. Șase persoane, duse la audieri ProTV.md
08:40
Donald Trump susţine că armistiţiul din Gaza este în vigoare, dar Israelul are dreptul să riposteze în cazul unui atac ProTV.md
Acum 12 ore
08:20
Atacuri aeriene în valuri asupra Moscovei și altor regiuni, au fost închise aeroporturi din toată Rusia. Au fost luate la țintă și o rafinărie și o uzină chimică - VIDEO ProTV.md
