Notarii din Moldova și Franța semnează un acord pentru schimb de bune practici
Noi.md, 29 octombrie 2025 08:30
Camera Notarială din Republica Moldova și Consiliul Superior al Notarilor din Republica Franceză vor colabora în baza unui acord semnat de președinții celor două instituții, Aliona Teleucă și Bertrand Savouré.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Franța, acordul marchează o etapă importantă în consolidarea relațiilor de cooperare dintre sistemele notariale ale celor două state. Documentul
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
08:30
Camera Notarială din Republica Moldova și Consiliul Superior al Notarilor din Republica Franceză vor colabora în baza unui acord semnat de președinții celor două instituții, Aliona Teleucă și Bertrand Savouré.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Franța, acordul marchează o etapă importantă în consolidarea relațiilor de cooperare dintre sistemele notariale ale celor două state. Documentul
08:30
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță lansarea unui proiect-pilot de digitalizare a transportului feroviar și rutier, realizat în parteneriat cu compania Visa.Inițiativa urmărește integrarea unei platforme pentru gestionarea curselor interraionale, crearea unei baze de date unice și dotarea unităților de transport și a gărilor cu echipamente de plată contactless, transmite
Acum o oră
08:00
Lionel Messi are 38 de ani. Joacă pentru Inter Miami, strălucește în MLS și, aparent, a spus deja totul lumii fotbalului.În 2022, a cîștigat Campionatul Mondial din Qatar, parcurgînd drumul de la geniu la erou, de la căpitan la simbol. Dar acum spune: „Aș vrea să fiu în formă și să joc un rol important în echipa națională. Am cîștigat turneul trecut și ar fi minunat să ne apărăm titlul”.Ca
08:00
Președinta Maia Sandu va participa miercuri la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, transmite IPN.În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente.Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 la inițiativa președintelui Emmanuel M
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:29 octombrie — a 302-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 63 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Longhin sutaşulCe se sărbătorește în lume: Ziua Mondială a Me
Acum 2 ore
07:30
Astăzi, în Moldova va fi cer variabil, fără precipitații semnificative.Vîntul va fi slab pînă la moderat, din direcția sud-vest.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +17...+19°C, în zonele centrale va fi de +15...+17°C, iar în nord va fi de aproximativ +12...+14°C.
07:00
"Pentru anul 2025 nu au fost alocați bani pentru finalizarea etapei a III-ea a proiectului de restaurare a Sălii cu Orgă, care prevede confecționarea și montarea sculpturilor de pe acoperiș". Precizările au fost făcute de către Ministerul Culturii într-un răspuns la solicitarea Noi.md."Ministerul Culturii a examinat solicitarea, prin care se cere stadiul la care se află proiectul de restaurare
Acum 4 ore
06:30
Narcomanii sau dependenții de droguri sînt oameni bolnavi, iar în funcție de drog, această boală poate avea forme ușoare sau foarte grave. De multe ori, prima doză este administrată fără ca persoana să-și dea seama, deoarece poate fi amestecată în băutură, cocktail la bar sau la o petrecere, sau i se poate oferi să fumeze, dar el nu știe ce fumează de fapt.Această opinie a fost exprimată de fo
Acum 6 ore
04:30
Cercetători de la Universitatea de Stat din Ohio au creat componente de calculator din ciuperci shiitake obișnuite, care pot stoca și „aminti” informații electrice, similar cu circuitele computerelor actuale.Descoperirea ar putea duce la crearea unei alternative ieftine și ecologice la componentele de memorie folosite astăzi.Rezultatul este un memristor cu performanțe comparabile cu cele a
03:30
Un test de sînge poate detecta scleroza multiplă cu șapte ani înainte de apariția simptomelor # Noi.md
Oamenii de știință au descoperit că anumite proteine din sînge pot semnala scleroza multiplă cu pînă la șapte ani înainte ca pacienții să dezvolte simptome, deschizînd calea către diagnosticare și tratament precoce, arată un studiu publicat în revista Nature Medicine.Identificarea acestor semne de avertizare timpurie înseamnă mai multe oportunități de tratare sau chiar prevenire a sclerozei mu
Acum 8 ore
02:30
Cele mai recente angajamente climatice asumate de guverne vor determina scăderea emisiilor globale de gaze cu efect de seră în următorii 10 ani, dar nu suficient de rapid pentru a preveni agravarea schimbărilor climatice și a fenomenelor meteorologice extreme, a transmis marți ONU.Analiza secretariatului ONU pentru schimbări climatice (UNFCCC) sugerează că, dacă planurile țărilor de combatere
01:30
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a dat marți cîștig de cauză guvernului norvegian într-un proces intentat de tineri activiști pentru climă, care susțineau că politica țării privind explorarea petrolului în Arctica le-a pus în pericol viitorul.Norvegia este cel mai mare producător de petrol și gaze din Europa de Vest, cu o producție zilnică de patru milioane de barili echivalent pet
01:00
O apariție surprinzătoare a stîrnit curiozitatea îngrijitorilor de cîini din zona Cernobîl: mai multe patrupede cu blană albastră au fost văzute rătăcind prin zona de excludere, o premieră în regiunea afectată de dezastrul nuclear din 1986. O apariție surprinzătoare a stîrnit curiozitatea îngrijitorilor de cîini din zona Cernobîl: mai multe patrupede cu blană albastră au fost văzute r
Acum 12 ore
00:30
Un incendiu de proporții a izbucnit marți seara la Durlești. Potrivit primelor informații a luat foc o saună, a comunicat pentru moldpres, ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu.„La fața locului lucrează trei echipaje. Victime nu au fost raportate. Cauza urmează a fi stabilită”, a mai comunicat Pușcașu. Potrivit unor internauți, es
00:30
China Media Group (CMG), în colaborare cu Universitatea Yonsei și Televiziunea YTN din Coreea de Sud, a organizat la Beijing evenimentul „Dialog privind guvernanța globală și prosperitatea comună în Asia-Pacific”, cu prilejul apropiatei vizite în Coreea de Sud a președintelui Chinei, Xi Jinping.Cu această ocazie, liderul chinez va participa și la cea de-a 32-a reuniune informală a liderilor Or
00:30
Lionel Messi are 38 de ani. Joacă pentru Inter Miami, strălucește în MLS și, aparent, a spus deja totul lumii fotbalului.În 2022, a cîștigat Campionatul Mondial din Qatar, parcurgînd drumul de la geniu la erou, de la căpitan la simbol. Dar acum spune: „Aș vrea să fiu în formă și să joc un rol important în echipa națională. Am cîștigat turneul trecut și ar fi minunat să ne apărăm titlul”.Ca
00:00
Conflictul care nu mai poate fi ascunsVinicius Junior se gîndește serios să părăsească Real Madrid. Potrivit informațiilor furnizate de AS și ESPN, extremul brazilian simte că îi este subestimată contribuția la echipă, iar relația cu antrenorul principal Xabi Alonso a ajuns la punctul de fierbere. Situația s-a agravat după „El Clásico” împotriva Barcelonei (2:1), unde Vinicius a fost înlocuit
28 octombrie 2025
23:30
Arabia Saudită a anunțat construcția unei arene spectaculoase, suspendată la 350 de metri deasupra deșertului, în inima megaproiectului The Line, orașul viitorului pe care saudiții îl ridică pînă în 2030.Noul stadion, denumit „NEOM Sky Stadium”, va fi primul din lume construit la o asemenea altitudine, în vîrful unui zgîrie-nori.Stadionul va avea o capacitate de 46.000 de locuri și va folo
23:30
Sărăcia în Italia a atins nivelul maxim din ultimul deceniu în timpul mandatului cabinetului de miniștri al Georgiei Meloni.Aceasta este informația comunicată de Oxu.Az, cu referire la datele ministerelor italiene și ale serviciului de statistică.{{841417}}Conform informațiilor, în timpul guvernării lui Meloni, indicatorul sărăciei absolute a crescut în țară. În prezent, 9,8% dintre go
23:00
În timpul vizitei oficiale în Japonia, președintele SUA, Donald Trump, a vizitat portavionul marinei americane „George Washington”, unde a ținut un discurs în fața militarilor americani și a executat dansul său caracteristic pe melodia Y.M.C.A. a grupului american de disco Village People.În discursul său, liderul american a declarat că puterea Marinei SUA nu reiese din tehnologia de luptă și n
23:00
În apropierea ruinelor vechiului oraș creștin Hippos, situat în apropierea Mării Galileei, arheologii au descoperit unul dintre cele mai mari tezaure bizantine, care conținea 97 de monede de aur și zeci de bijuterii incrustate cu perle și pietre semiprețioase.În ascunzătoare a fost descoperită o monedă rară - tremissis, bătută în Cipru la sfîrșitul anului 610 de împăratul Heraclius și fiul său
22:30
Utilizatorii Gmail au fost avertizați cu privire la un atac de amploare care pare să fi compromis securitatea a 183 de milioane de conturi de e-mail.Datele divulgate online includ nu numai conturile de e-mail în sine, ci și parolele care se presupune că sînt asociate cu aceste conturi, informează Noi.md cu referire la Mediafax. Această breșă de securitate ar putea permite hackerilor să acc
22:30
Dosarul Țuțu, pe ultima sută de metri: acuzat de cinci infracțiuni, inclusiv îmbogățire ilicită # Noi.md
Procurorii îl acuză pe fostul lider democrat Constantin Țuțu de cinci infracțiuni: trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită și două cazuri de depunere a declarațiilor necorespunzătoare la Autoritatea Națională de Integritate. Marți au început pledoariile finale în instanță, iar procesul se apropie de final.„Noi am început dezbaterile și domnului Constantin Țuțu i se incriminează ci
22:30
Terence Crawford este unul dintre cei mai tehnici, disciplinați și versatili boxeri ai secolului XXI. Cariera sa nu este doar un drum spre glorie, ci o arhitectură a măreției, construită pe precizie, adaptare și ritm impecabil. Și acum, cînd a ajuns în vîrf, îl așteaptă ultima provocare: titlul la categoria mijlocie și șansa de a-și încheia cariera cu statutul de campion mondial în șase catego
22:00
Moldova avansează în implementarea angajamentelor de aderare la UE în domeniul Măsurilor Sanitare și Fitosanitare # Noi.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) găzduiește, astăzi, cea de-a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Măsurile Sanitare și Fitosanitare (SPS) Republica Moldova – Uniunea Europeană, unde s-au întrunit reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Biroului pentru Integrarea Europeană, altor instituții națion
22:00
Premierul Chinei, Li Qiang, a participat luni la Kuala Lumpur, Malaezia, la cea de-a 28-a ediție a Summitului ASEAN+3, care reunește liderii ASEAN împreună cu China, Japonia și Coreea de Sud, scrie romanian.cgtn.comLi Qiang a declarat că, în ultimul an, cooperarea dintre ASEAN, China, Japonia și Coreea de Sud a menținut o evoluție pozitivă, demonstrînd reziliența și vitalitatea economiei din A
22:00
La o licitație din Londra, a fost vîndut pentru milioane de dolari ... un dreptunghi albastru # Noi.md
La licitația Christie's din Londra, un tablou monocrom al artistului francez Yves Klein a fost vîndut pentru 21,4 milioane de dolari.Lucrarea intitulată „California”, creată în 1961, a apărut pentru prima dată la licitație și a atras imediat atenția colecționarilor din întreaga lume.Pînza reprezintă un dreptunghi albastru monocolor cu dimensiunile de aproape doi pe patru metri, informează
21:30
Ambasada Republicii Moldova în Franța a anunțat că, începînd cu data de 20 noiembrie 2025, nu va mai primi cereri pentru eliberarea sau transcrierea actelor de stare civilă — inclusiv certificate de naștere, căsătorie, deces, duplicatele și extrasele multilingve, tranmite Noi.md.Potrivit instituției diplomatice, suspendarea are loc pe o perioadă nedeterminată și este determinată de implementar
21:30
Pe parcursul weekendului, inspectorii de mediu din Inspecțiile teritoriale Sîngerei, Nisporeni, Șoldănești, Orhei și Cahul, în comun cu Inspectoratele de Poliție și Poliția de Frontieră, au desfășurat acțiuni de verificare a grupurilor de vînători, în scopul respectării legislației ce reglementează activitatea cinegetică.În urma controalelor efectuate, în majoritatea raioanelor nu au fost iden
21:00
În Moldova a fost anunțat concurs repetat pentru funcția de director al societății pe acțiuni Tracom, deoarece, urmare examinării dosarelor depuse în cadrul concursului anunțat la 1 octombrie 2025, pentru funcția vacantă de director, toate cinci dosare au fost excluse, în conformitate cu pct. 7 al Regulamentului (depunere incompletă), iar concursul a fost anulat.Potrivit Agenției Proprietății
21:00
Programul de activitate al noului Guvern: „Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională” # Noi.md
Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională și o responsabilitate față de toți cetățenii, iar noul Cabinet de miniștri va urmări ca de beneficiile apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană să se bucure și locuitorii din regiunea transnistrean.Prioritatea este inclusă în programul de activitate al Executivului, făcut public astăzi de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, inf
21:00
În Suedia, adolescenții cu vîrsta de peste 13 ani pot face închisoare pentru infracțiuni grave # Noi.md
Guvernul suedez a decis să reducă vîrsta minimă de răspundere penală din cauza creșterii numărului de infracțiuni grave comise de adolescenți în cadrul bandelor. Pînă acum, vîrsta minimă pentru pedepsele penale era de 15 ani, iar acum legea se va aplica și infractorilor cu vîrste cuprinse între 13 și 14 ani.Ministrul Justiției, Gunnar Strömmer, a anunțat că în închisorile din țară vor fi creat
20:30
Procesul de înregistrare a participanților la pieţele organizate de energie electrică a început în Moldova # Noi.md
OPEM, Operatorul pieței de energie din Moldova, a început la data de 27 octombrie 2025 procesul de înregistrare a participanților la pieţele organizate de energie electrică, piața zilei următoare – PZU și piața intrazilnică - PI.Această etapă marchează un pas important în operaționalizarea platformelor administrate de OPEM, menite să asigure transparență, eficiență și concurență echitabilă pe
20:30
În legătură cu doliul pentru fosta regină a Thailandei, Sirikit, care a decedat la vîrsta de 93 de ani, în țară a fost declarat doliu timp de un an.Turiștii trebuie să țină cont de o serie de reguli introduse de guvern pentru această perioadă. În următoarele luni, atît locuitorilor, cît și oaspeților țării li se recomandă să dea dovadă de respect și reținere. În ceea ce privește îmbrăcămin
20:30
Li Qiang îndeamnă membrii RCEP la o cooperare mai strînsă pentru a face față provocărilor economice # Noi.md
Premierul chinez, Li Qiang, a participat luni la Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, la cea de-a 5-a reuniune la nivel înalt a Parteneriatului Economic Cuprinzător Regional (RCEP), scrie romanian.cgtn.comÎn cadrul reuniunii, Li Qiang a subliniat că, așa cum a arătat președintele Xi Jinping, doar deschiderea, toleranța, cooperarea și beneficiile comune constituie calea corectă. În cei peste trei
20:30
UFC 322: a fost anunțată lista completă a participanților la turneul din arena legendelor — Madison Square Garden # Noi.md
15 noiembrie. New York. Madison Square Garden. Arena unde au luptat Ali, Tyson, Jones, McGregor. Acum — Makhachev și Shevchenko. UFC se întoarce în templul luptelor pentru a organiza un turneu care este deja numit evenimentul principal al toamnei.Islam Makhachev – fost campion la categoria ușoară, unul dintre cei mai dominanți luptători din ultimii ani. El urcă la categoria semimijlocie pentru
20:00
În perioada 20-26 octombrie 2025, echipele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au intervenit în peste 13 600 de cazuri, inclusiv aproape 1 800 de copii, informează instituția, informează Noi.md.Dintre aceștia, aproximativ 5 900 de pacienți, printre care 1 173 copii, au fost transportați la spitale pentru tratament specializat.Cea mai mare parte a soli
20:00
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis ca lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor în cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” pot fi declarate lucrări de utilitate publică la nivel național.Această decizie este un pas important în realizarea obiectivelor strategice ale statului privind dezvoltare
20:00
Elon Musk a prezentat o enciclopedie online cu verificarea informațiilor cu ajutorul modelului lingvistic Grok. Deocamdată este disponibilă versiunea 0.1, care poate funcționa cu erori, dar Musk este convins că și așa Grokipedia este mai bună decît obișnuita „Wikipedia”.Pe pagina principală a Grokipedia există o bară de căutare a articolelor. În articole nu există imagini și videoclipuri, ci d
Acum 24 ore
19:30
Echipa Agenției Naționale Arheologice a realizat recent noi săpături la situl Chișinău I – „Pruncul”, situat în partea de nord-vest a municipiului Chișinău. Acest sit, cercetat inițial în anii ’60 ai secolului XX, a jucat un rol esențial în definirea culturii Chișinău-Corlăteni, o cultură din epoca fierului răspîndită între Carpații Orientali și Nistru, datînd din sec. XII-X a. Chr, transmite Noi.
19:30
Miercuri, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne temporar fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, miercuri, 29 octombrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Al. Bernardazzi, 57; Tighina, 26.Stopările au loc în legătură cu executarea unor lucrări de înlocuire a robinetelor şi apometrelor de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi
19:00
Ministerul Finantelor a publicat pentru consultări publice Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formularului Declarației privind atribuirea statutului de comerciant și a Instrucțiunii de completare a acesteia, în contextul introducerii regimului de taxare inversă a TVA pe piața gazelor naturale și a energiei electrice, începînd cu 1 ianuarie 2026.Regimul de taxare inversă a TVA reduce p
19:00
Recolta de nuci din Republica Moldova este cu aproximativ 10–20% mai mare față de anul trecut, iar prețurile urcă în același ritm. Deși sezonul de recoltare se apropie de final, oferta rămîne limitată, iar comercianții raportează o cerere stabilă pe piața internă și externă.„În prezent, doar cîteva livezi de soiuri franceze și americane tîrzii mai au fructe pe pomi. Micii producători au închei
19:00
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, lansează un nou program destinat tinerilor și migranților care vor să-și transforme ideile în afaceri reale.Anunțul a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că inițiativa vine să sprijine spiritul antreprenorial local și să ofere șanse reale celor care vor să-și construiască viitorul acasă, la
18:30
Președinta Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Emmanuel Macron # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mîine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron.În cadrul evenimentului, Președinta Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente.Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 la inițiativa
18:30
Dana White: revanșa Aspinell vs Gan va avea loc. Dar meciul pentru titlu al lui Volkov — încă nu # Noi.md
Președintele UFC este gata să readucă campionii în cușcă cît mai curînd posibil. Dar pentru Alexander Volkov asta înseamnă un singur lucru — să aștepte și mai mult.Pe 25 octombrie, în Abu Dhabi, Tom Aspinall a ieșit în primul meci de apărare a titlului de campion UFC la categoria grea. Adversarul său — Cyril Gane, un francez tehnic, pe care mulți l-au dat pierdut după înfrîngerea în fața lui J
18:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a refuzat să aibă întrevederi cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Rusia și Belarus.{{843894}}Zelenski a declarat că a discutat despre o potențială întîlnire trilaterală cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff. Potrivit liderului ucrainean, Budapesta nu reprezintă o problemă pentru el. Problema este doar premierul Ungariei, Viktor O
18:00
Uraganul Melissa, care se apropie de Jamaica, a provocat deja moartea a trei persoane în această țară.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat marți Associated Press.Vremea nefavorabilă cauzată de apropierea uraganului a dus la alunecări de teren și întreruperi de curent electric. Mulți copaci au fost doborîți. {{844594}}Se așteaptă ca „Melissa” să ajungă pe coastele Jamaică
18:00
Un angajat al Î.M. „Regia Transport Electric” și-a pierdut viața la locul de muncă. Informația a fost confirmată de instituție printr-un comunicat oficial. {{720471}}"În cadrul Î.M. „Regia Transport Electric”, a avut loc un tragic accident la locul de muncă, soldat cu decesul unui angajat. Regia Transport Electric Chișinău conlucrează cu ancheta și cu toate organele de resort. Transmit
18:00
Vîntul din ultimele zile a oferit sorocenilor o priveliște neobișnuită pe malul Nistrului. Apa de la suprafață părea să curgă în sens invers, împotriva curentului obișnuit al rîului.Fenomenul a fost provocat de rafalele de vînt care au împins valurile spre amonte, dînd impresia că Nistrul își schimbă direcția. Cei care se aflau în apropiere au observat cum valurile se ridicau și se loveau de m
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.