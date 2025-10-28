Cea mai mare platformă de fotbal piratat din Italia emitea de fapt din... Republica Moldova

MyBusiness.md, 28 octombrie 2025 18:20

Alianța pentru Creativitate și Divertisment (ACE) și echipa antipiraterie a DAZN au pus capăt activității rețelei Calcio, un serviciu de…

Acum 30 minute
18:20
Acum 8 ore
11:30
Un brand din Republica Moldova propune dulciuri fără zahăr, gluten și lactoză MyBusiness.md
Brandul Graim din Republica Moldova a lansat o gamă de dulciuri fără zahăr rafinat, fără gluten și fără lactoză. Printre…
Ieri
13:10
Cum să alegi dimensiunea ideală a lenjeriei de pat MyBusiness.md
Confortul casei se compune din detalii: lumină, textile, sunet și senzații tactile. Dormitorul în această mozaică este principala sursă de…
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
Carrefour părăsește România MyBusiness.md
Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paribas să caute…
23 octombrie 2025
13:10
Ce este EES - noul sistem de intrare/ieșire al UE și cum va funcționa acesta? MyBusiness.md
Noul sistem de intrare/ieșire (EES) al Uniunii Europene a început să funcționeze la 12 octombrie 2025. Țările UE care utilizează…
21 octombrie 2025
12:10
Câți bani se pun pe masă la nuntă în Moldova, în 2025 MyBusiness.md
Întrebarea despre câți bani să dăruiești la nuntă deseori provoacă multă bătaie de cap — nu vrei nici să pari…
12:10
Munca de model în străinătate: interviu cu o tânără care a semnat un contract pe termen lung MyBusiness.md
Mediul modei internaționale atrage tot mai multe tinere din România și Republica Moldova, dar înainte de a pleca peste hotare…
20 octombrie 2025
13:40
Șansa ta de a deveni Tânăr Ambasador European – aplică acum! MyBusiness.md
Dacă ai vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani și ești originar din una dintre cele șase țări ale…
19 octombrie 2025
11:20
Câți bani se pun pe masă la nuntă în Moldova, în 2025 MyBusiness.md
Întrebarea despre câți bani să dăruiești la nuntă deseori provoacă multă bătaie de cap — nu vrei nici să pari…
11:10
„Pașaport de aur” românesc: rezidență pentru investitori din afara UE cu 400.000 de euro MyBusiness.md
România ar putea lansa în curând un program de tip „Golden Visa”, oferind permis de ședere temporară investitorilor din afara…
16 octombrie 2025
07:20
Hard Rock Cafe se deschide la Chișinău MyBusiness.md
Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), compania care operează în România brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, îşi extinde portofoliul…
15 octombrie 2025
18:50
Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova MyBusiness.md
Numele Ancăi Dragu, fost ministru de Finanțe în Guvernul Dacian Cioloș și fost președinte al Senatului României este vehiculat pentru…
14 octombrie 2025
18:50
Valentin Stan aruncă bomba în războiul dintre Rusia şi Ucraina. „Din 2022 se pregătește o intervenţie militară a României, pe traseul Republica Moldova” MyBusiness.md
Valentin Stan a comentat declarațiile publice ale generalului Gheorghiță Vlad şi susţine că afirmațiile șefului Statului Major nu ar fi…
10 octombrie 2025
18:00
O inițiativă cu semnificație strategică MyBusiness.md
Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră au lansat astăzi proiectul-pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere…
2 octombrie 2025
19:20
O avocată din Republica Moldova a fost reţinută în timp ce transmitea droguri clientului său din penitenciar MyBusiness.md
O avocată de 54 de ani din Bălţi, Republica Moldova, a fost prinsă în flagrant în timp ce transmitea substanţe…
30 septembrie 2025
07:20
Un nou tip de permis de conducere va fi eliberat în Republica Moldova. Cum va arăta și când intră în vigoare MyBusiness.md
În Republica Moldova urmează să fie introdus un nou model de permis de conducere – „modelul 2025”. Documentul are un…
29 septembrie 2025
11:10
Nouă modalități de a vă stimula afacerea în Moldova MyBusiness.md
1. Cum poate compania mea să obțină sprijin financiar? IMM-urile moldovenești pot accesa finanțare sprijinită de UE prin intermediul băncilor…
28 septembrie 2025
18:50
Veniturile companiilor moldovenești din România au scăzut cu 29% MyBusiness.md
O cifră de afaceri de aproape un miliard de euro (4,2 miliarde de lei) au societățile cu acționari din Republica…
