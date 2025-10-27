Condamnăm comportamentul primarul satului Pepeni, Oleg Cernei, în raport cu jurnalista Carolina Buimestru în procesul de documentare a unui material jurnalistic
MediaGuard, 27 octombrie 2025 22:10
Centrul de Investigații Jurnalistice și alte organizații neguvernamentale de media,
Alte ştiri de MediaGuard
Acum o oră
22:10
Acum 8 ore
15:00
Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli, încarcerați în Belarus și Georgia,
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Condamnăm campania de hărțuire în mediul online a jurnalistei Elena Celac de la Radio Moldova Comrat și solicităm organelor de drept să sancționeze autorii injuriilor și atacurilor verbale # MediaGuard
Constatăm cu îngrijorare și condamnăm perpetuarea practicilor de intimidare în
17 octombrie 2025
16:30
GRT, în vizorul instituțiilor de autoreglementare și reglementare: semnătura Codului deontologic retrasă, iar CA atenționează Adunarea Populară asupra derapajelor # MediaGuard
Compania publică „Gagauziya Radio Televizionu" (GRT) din Comrat rămâne în
3 octombrie 2025
21:40
Criza globală a informației reprezintă o amenințare gravă pentru prosperitatea economică și progresul uman (și o oportunitate unică) # MediaGuard
Scrisoare deschisă a panelului de nivel înalt pentru media de
