CEDO obligă Rusia să plătească peste 100.000 de euro: Abuzurile pe care le-a comis în regiunea transnistreană

CEDO obligă Rusia să plătească peste 100.000 de euro: Abuzurile pe care le-a comis în regiunea transnistreană

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8