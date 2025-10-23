Aderarea Republicii Moldova la UE pe agenda Consiliului European - VIDEO

ProTV.md, 23 octombrie 2025 20:30

Aderarea Republicii Moldova la UE pe agenda Consiliului European - VIDEO

Acum 10 minute
20:40
Vladimir Putin reacționează pentru prima dată după ce SUA au impus sancțiuni majore împotriva Rusiei: „Vor avea consecințe”. Care va fi răspunsul Rusiei în cazul unor atacuri cu rachete Tomahawk ProTV.md
Acum 30 minute
20:30
Aderarea Republicii Moldova la UE pe agenda Consiliului European - VIDEO ProTV.md
20:20
Impactul sancțiunilor SUA asupra Lukoil: autoritățile de la Chișinău exclud o criză pe piața petrolieră din țară. Ce spun experții în energetică - VIDEO ProTV.md
20:20
Slovenii vor să-și protejeze, prin constituție, dreptul de a plăti cu bani cash. Un demers sprjinit de 56 de mii de persoane cere autorităților să includă în legea fundamentală acest drept - VIDEO ProTV.md
20:20
Doi jurnaliști încarcerați în Belarus și Georgia, pentru criticile aduse celor aflați la putere în țările lor, au primit Premiul Saharov al Parlamentului European - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 23.10.2025 ProTV.md
20:10
Au fost consultări la Președinție cu fracțiunile din opoziție. Reprezentanții partidelor au venit separat, din oră în oră, la discuțiiile cu Maia Sandu - VIDEO ProTV.md
20:00
Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva Kievului, pentru a doua noapte la rând. Cel puțin 7 persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri, avariate - VIDEO ProTV.md
19:50
„Câinele lui Neymar.” Faza virală a unui câine, care a intrat pe teren în timpul unei partide și a simulat o accidentare - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
19:40
Donald Trump lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și anulează summitul cu Vladimir Putin, într-o schimbare bruscă de direcție - VIDEO ProTV.md
19:40
Impactul sancțiunilor SUA asupra Lukoil: autoritățile de la Chișinău exclud o criză pe piața petrolieră din țară. Ce spun experții în energetică ProTV.md
19:40
Leo Messi și-a prelungit contractul cu Inter Miami! Starul argentinian, nici gând de retragerev ProTV.md
19:30
Caz ieșit din comun în satul Mălăiești, din stânga Nistrului: Trei copii au pătruns noaptea în școală și au devastat cantina și bucătăria - VIDEO ProTV.md
19:30
Autogolul anului vine din Anglia? Fundașul unei echipe semiprofesioniste din Anglia a înscris în primul său meci la noua formație - VIDEO ProTV.md
19:20
Noi detalii în dosarul de corupere după scandalul legii amnistiei: Perchezițiile au fost făcute la actuali și foști angajați de la Penitenciarul numărul 17 și ANP, inclusiv la Anatolie Falcă - VIDEO ProTV.md
19:20
Jucătorul ales de Philadelphia la draft-ul dinaintea acestui sezon a reușit 34 de puncte în primul său meci din NBA - VIDEO ProTV.md
19:20
Reprezentativa Moldovei a pierdut ambele meciuri de pregătire jucate pe parcursul ultimelor zile în compania României - VIDEO ProTV.md
19:20
Intervenție în forță a polițiștilor de la Fulger în cadrul unui exercițiu desfășurat la Hîncești - VIDEO ProTV.md
19:10
Tragic. O familie de moldoveni, găsiți fără suflare într-o locuință din Italia. Au murit intoxicați cu monoxid de carbon ProTV.md
19:00
Record de goluri în Champions League! UEFA sărbătorește o etapă istorică - VIDEO ProTV.md
19:00
S-a spart ghinionul! Jude Bellingham marchează primul gol al sezonului pentru Real Madrid - VIDEO ProTV.md
18:50
Igor Dodon, după consultările cu Maia Sandu: „Nici următorul Guvern nu va fi susținut de socialiști” - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
18:30
După ce SUA a sancționat companiile petroliere rusești, ANRE a invitat reprezentanții companiei Lukoil-Moldova la discuții ProTV.md
18:30
Un nou pod peste Prut, Bumbăta - Leova, va fi construit în curând. România a aprobat memorandumul ProTV.md
18:20
După ce SUA a sancționat companiile rusești, ANRE a invitat reprezentanții companiei Lukoil-Moldova la discuții ProTV.md
18:10
Din șef de cabinet al Maiei Sandu - în deputat la Parlament. Adrian Băluțel pleacă de la Președinție ProTV.md
18:00
Șeful SIS a avut o vizită surpriză la sediul Adunării Populare din autonomia găgăuză. Ce declarații a făcut Konstantinov după discuțiile cu Musteață - VIDEO ProTV.md
17:50
Igor Dodon, Zinaida Greceanîi și Vlad Bătrâncea au venit la consultări. Ce declarații au făcut - VIDEO ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 23.10.2025 ProTV.md
Acum 6 ore
15:50
Fracțiunea Alternativa, după consultările cu Maia Sandu: „Vom analiza programul și componența Guvernului înainte de a lua o decizie” - VIDEO ProTV.md
15:40
Lovitură pentru șoferi: Carte Verde și RCA se scumpesc cu până la 50% pentru unele categorii ProTV.md
15:40
Transformă-ți evenimentul corporativ într-o amintire de neuitat! Iată ce local am ales pentru tine - FOTO ProTV.md
15:30
Noi detalii în dosarul legii amnistiei: Perchezițiile au fost făcute la actuali și foști angajați de la Penitenciarul numărul 17 și de la ANP. Fostul șef al ANP, Anatolie Falcă, este vizat ProTV.md
15:20
Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați: „Avem cu toții șansa unică de a face parte din generația integrării europene” - VIDEO ProTV.md
15:10
Un Jannik Sinner imperial începe în forță campania de la Viena la revenirea sa pe teren - VIDEO ProTV.md
15:10
Consultările la sediul Președinției continuă. Gaik Vartanean și Olga Ursu, din partea fracțiunii Alternativa, au venit să discute desemnarea viitorului premier al țării - VIDEO ProTV.md
15:00
De ce strategia lui Trump nu merge în Ucraina? Experți străini: Răspunsul e la Putin ProTV.md
15:00
Dialog diplomatic între Sergiu Mihov și ambasadorul Sami Nagga: Republica Moldova și Tunisia explorează noi oportunități de cooperare în domeniile economic, educațional și cultural ProTV.md
15:00
Record de goluri în Champions League! UEFA sărbătorește o etapă istorică ProTV.md
15:00
Igor Grosu, după prima întrevedere din noul mandat: „Regatul Unit este un aliat bun și puternic al Republicii Moldova” ProTV.md
14:50
Zaharova anunță condițiile în care Rusia va reveni la masa negocierilor cu SUA privind Ucraina ProTV.md
14:50
Usatîi nu s-a reținut mult la Președinție: după 20 de minute, liderul „Partidul Nostru” a plecat, cerând formarea unui Guvern apolitic: „Ar fi bine să fie invitați reprezentanți ai mai multor partide” - VIDEO ProTV.md
Acum 8 ore
14:40
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
14:40
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia ProTV.md
14:40
Renato Usatîi, după consultările cu Maia Sandu: „Am venit cu mesajul că Guvernul nu trebuie format pe criterii politice” - VIDEO ProTV.md
14:30
Prețurile petrolului au crescut după ce Trump a sancționat Rosneft și Lukoil ProTV.md
14:30
Cum va arăta noul guvern? - joi, În PROfunzime ProTV.md
14:20
Curs valutar BNM pentru 23 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
14:20
Schimbare la vârful diplomației moldovene în Ucraina: Chișinăul va desemna un nou ambasador la Kiev după încheierea mandatului lui Valeriu Chiveri ProTV.md
14:20
Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză ar putea să-și reia activitatea, după o discuție cu șeful SIS, Alexandru Musteață, aflat la Comrat ProTV.md
