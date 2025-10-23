Șeful administrației prezidențiale ucrainene susține că Rusia „se destramă”. „Este o parodie a fostei URSS și ar putea sfârși la fel”

ProTV.md, 23 octombrie 2025 14:10

Șeful administrației prezidențiale ucrainene susține că Rusia „se destramă”. „Este o parodie a fostei URSS și ar putea sfârși la fel”

Acum 5 minute
14:30
Prețurile petrolului au crescut după ce Trump a sancționat Rosneft și Lukoil ProTV.md
Prețurile petrolului au crescut după ce Trump a sancționat Rosneft și Lukoil
14:30
Cum va arăta noul guvern? - joi, În PROfunzime ProTV.md
Cum va arăta noul guvern? - joi, În PROfunzime
Acum 10 minute
14:20
Curs valutar BNM pentru 23 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 23 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
14:20
Schimbare la vârful diplomației moldovene în Ucraina: Chișinăul va desemna un nou ambasador la Kiev după încheierea mandatului lui Valeriu Chiveri ProTV.md
Schimbare la vârful diplomației moldovene în Ucraina: Chișinăul va desemna un nou ambasador la Kiev după încheierea mandatului lui Valeriu Chiveri
14:20
Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză ar putea să-și reia activitatea, după o discuție cu șeful SIS, Alexandru Musteață, aflat la Comrat ProTV.md
Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză ar putea să-și reia activitatea, după o discuție cu șeful SIS, Alexandru Musteață, aflat la Comrat
14:20
PA și ofițerii CNA au descins cu percheziții pentru posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în implementarea și aplicarea amnistiei ProTV.md
PA și ofițerii CNA au descins cu percheziții pentru posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în implementarea și aplicarea amnistiei
14:20
Renato Usatîi: „Am venit la consultări pentru că ne pasă de soarta țării și vrem reforme adevărate” - VIDEO ProTV.md
Renato Usatîi: „Am venit la consultări pentru că ne pasă de soarta țării și vrem reforme adevărate” - VIDEO
Acum 30 minute
14:10
Donald Trump lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și anulează summitul cu Vladimir Putin, într-o schimbare bruscă de direcție ProTV.md
Donald Trump lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și anulează summitul cu Vladimir Putin, într-o schimbare bruscă de direcție
14:10
14:00
Cer variabil cu maxime de până la 20 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil cu maxime de până la 20 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
14:00
Undă verde pentru noile sancțiuni UE împotriva Rusiei. Ultimul stat care se opunea a renunțat la obiecții ProTV.md
Undă verde pentru noile sancțiuni UE împotriva Rusiei. Ultimul stat care se opunea a renunțat la obiecții
14:00
Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză își va relua activitatea, după o discuție cu șeful SIS, Alexandru Musteață, aflat la Comrat ProTV.md
Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză își va relua activitatea, după o discuție cu șeful SIS, Alexandru Musteață, aflat la Comrat
14:00
Zelenski, despre pachetul de sancțiuni asupra Rusiei: „O decizie bine direcționată a SUA”. Putin, amenințat cu o „presiune sporită” - VIDEO ProTV.md
Zelenski, despre pachetul de sancțiuni asupra Rusiei: „O decizie bine direcționată a SUA”. Putin, amenințat cu o „presiune sporită” - VIDEO
Acum o oră
13:50
Întrevederea a durat doar câteva minute. Costiuc a ieșit nemulțumit de la consultările cu Sandu: „O formalitate. Nu suntem de acord" - VIDEO ProTV.md
Întrevederea a durat doar câteva minute. Costiuc a ieșit nemulțumit de la consultările cu Sandu: „O formalitate. Nu suntem de acord" - VIDEO
13:50
Două mitinguri uriașe la Budapesta dau startul neoficial al campaniei pentru cele mai imprevizibile alegeri din Ungaria ultimilor ani ProTV.md
Două mitinguri uriașe la Budapesta dau startul neoficial al campaniei pentru cele mai imprevizibile alegeri din Ungaria ultimilor ani
13:40
PCRM refuză să participe la consultările privind desemnarea candidatului la funcția de premier. Cum își argumentează decizia ProTV.md
PCRM refuză să participe la consultările privind desemnarea candidatului la funcția de premier. Cum își argumentează decizia
Acum 2 ore
13:30
După doar câteva minute, Vasile Costiuc a ieșit nemulțumit de la consultări: „O formalitate. Nu suntem de acord" - VIDEO ProTV.md
După doar câteva minute, Vasile Costiuc a ieșit nemulțumit de la consultări: „O formalitate. Nu suntem de acord" - VIDEO
13:20
Trei copii între 8 și 10 ani au pătruns noaptea într-o școală din Mălăiești și au provocat pagube serioase - VIDEO ProTV.md
Trei copii între 8 și 10 ani au pătruns noaptea într-o școală din Mălăiești și au provocat pagube serioase - VIDEO
13:10
Furie la Moscova după ce Trump a impus sancțiuni: „SUA sunt dușmanul nostru, iar pacificatorul lor vorbăreț s-a angajat pe calea războiului cu Rusia” ProTV.md
Furie la Moscova după ce Trump a impus sancțiuni: „SUA sunt dușmanul nostru, iar pacificatorul lor vorbăreț s-a angajat pe calea războiului cu Rusia”
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 23.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 23.10.2025
13:00
Cu Constituția în mână, Vasile Costiuc, a venit la Președinție pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de premier: „Nu avem nicio așteptare" - VIDEO ProTV.md
Cu Constituția în mână, Vasile Costiuc, a venit la Președinție pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de premier: „Nu avem nicio așteptare" - VIDEO
12:50
Nicușor Dan anunță că Consiliul European va examina, joi, începerea formală a procesului de aderare a Republicii Moldova la UE ProTV.md
Nicușor Dan anunță că Consiliul European va examina, joi, începerea formală a procesului de aderare a Republicii Moldova la UE
12:40
Președintele Nicușor Dan participă la Consiliul European: Procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, unul dintre subiectele cheie ProTV.md
Președintele Nicușor Dan participă la Consiliul European: Procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, unul dintre subiectele cheie
Acum 4 ore
12:20
Actualul ministru al Agriculturii, Ludmila Catlabuga, spune că nu știe dacă rămâne în noul Guvern ProTV.md
Actualul ministru al Agriculturii, Ludmila Catlabuga, spune că nu știe dacă rămâne în noul Guvern
12:10
Atacuri rusești nocturne lovesc Kievul, Harkov și Sumî: Un mort și 14 răniți, printre care salvatori și medici - FOTO ProTV.md
Atacuri rusești nocturne lovesc Kievul, Harkov și Sumî: Un mort și 14 răniți, printre care salvatori și medici - FOTO
12:00
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va susține un discurs în Parlamentul de la Chișinău ProTV.md
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va susține un discurs în Parlamentul de la Chișinău
11:50
Dinu Plîngău și Stela Macari rămân în partidul PAS. Igor Grosu: „A fost o problemă de comunicare” ProTV.md
Dinu Plîngău și Stela Macari rămân în partidul PAS. Igor Grosu: „A fost o problemă de comunicare”
11:30
„Bomba atomică și peste noi." Cum ar putea afecta Republica Moldova sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiei Lukoil ProTV.md
„Bomba atomică și peste noi." Cum ar putea afecta Republica Moldova sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiei Lukoil
11:30
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în județul Vaslui. Pilotul a decedat ProTV.md
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în județul Vaslui. Pilotul a decedat
11:20
„Primele țipete în ambulanță!”: O tânără din Cahul a adus pe lume un băiețel sănătos chiar în drum spre spital ProTV.md
„Primele țipete în ambulanță!”: O tânără din Cahul a adus pe lume un băiețel sănătos chiar în drum spre spital
11:10
Două persoane din Orhei, reținute pentru trafic ilicit de droguri prin Telegram: Peste 500 de grame de substanțe confiscate - VIDEO ProTV.md
Două persoane din Orhei, reținute pentru trafic ilicit de droguri prin Telegram: Peste 500 de grame de substanțe confiscate - VIDEO
11:00
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine în Republica Moldova la începutul lunii noiembrie. Ce va discuta la Chișinău ProTV.md
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine în Republica Moldova la începutul lunii noiembrie. Ce va discuta la Chișinău
11:00
PSRM ia în calcul reînaintarea lui Vlad Bătrîncea în funcția de vicepreședinte al Parlamentului ProTV.md
PSRM ia în calcul reînaintarea lui Vlad Bătrîncea în funcția de vicepreședinte al Parlamentului
10:50
12 ruși au murit după ce fabrica de muniții la care lucrau a sărit în aer - VIDEO ProTV.md
12 ruși au murit după ce fabrica de muniții la care lucrau a sărit în aer - VIDEO
10:40
Trafic de droguri în proporții deosebit de mari, destructurat la Chișinău: Trei bărbați trimiși în judecată ProTV.md
Trafic de droguri în proporții deosebit de mari, destructurat la Chișinău: Trei bărbați trimiși în judecată
Acum 6 ore
10:30
Aproape jumătate din deputații Parlamentului de legislatura a XII-a sunt la primul mandat ProTV.md
Aproape jumătate din deputații Parlamentului de legislatura a XII-a sunt la primul mandat
10:20
Un bărbat din Chișinău - reținut în flagrant de CNA și procurori în timp ce primea mită 2000 de euro ProTV.md
Un bărbat din Chișinău - reținut în flagrant de CNA și procurori în timp ce primea mită 2000 de euro
10:10
Atac masiv al rușilor asupra Kievului, pentru a doua noapte la rând: sunt cel puțin șapte răniți ProTV.md
Atac masiv al rușilor asupra Kievului, pentru a doua noapte la rând: sunt cel puțin șapte răniți
10:00
Sarkozy, amenințat cu moartea la închisoare. Poliția a preluat trei deținuți ProTV.md
Sarkozy, amenințat cu moartea la închisoare. Poliția a preluat trei deținuți
10:00
Ce impact au sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc pentru războiul din Ucraina? Dar asupra altor țări? Răspunsul unor experți ProTV.md
Ce impact au sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc pentru războiul din Ucraina? Dar asupra altor țări? Răspunsul unor experți
09:30
Un tânăr din Bălți - condamnat la închisoare, după ce a mințit o femeie și i-a furat banii de pe card. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
Un tânăr din Bălți - condamnat la închisoare, după ce a mințit o femeie și i-a furat banii de pe card. Câți ani va sta după gratii
09:30
Maia Sandu așteaptă joi la Președinție cinci formațiuni parlamentare pentru consultări privind desemnarea noului premier ProTV.md
Maia Sandu așteaptă joi la Președinție cinci formațiuni parlamentare pentru consultări privind desemnarea noului premier
09:20
Alegeri în Olanda. Partidul de extremă-dreapta al lui Wilders este mare favorit în sondaje, dar are șanse mici să revină la putere ProTV.md
Alegeri în Olanda. Partidul de extremă-dreapta al lui Wilders este mare favorit în sondaje, dar are șanse mici să revină la putere
09:20
Descoperire importantă făcută de specialiştii INSEMEX în cazul exploziei din București. Prima ipoteză privind cauza deflagrației ProTV.md
Descoperire importantă făcută de specialiştii INSEMEX în cazul exploziei din București. Prima ipoteză privind cauza deflagrației
09:20
De pe malul mării în vârful Suediei fotbalistice: Mjällby, echipa dintr-un sat de pescari, câștigă primul titlu din istorie și uluiște giganții campionatului - VIDEO ProTV.md
De pe malul mării în vârful Suediei fotbalistice: Mjällby, echipa dintr-un sat de pescari, câștigă primul titlu din istorie și uluiște giganții campionatului - VIDEO
09:20
Surse: Nu există planuri pentru o întâlnire Trump-Putin „în viitorul apropiat”, susține un oficial de la Casa Albă ProTV.md
Surse: Nu există planuri pentru o întâlnire Trump-Putin „în viitorul apropiat”, susține un oficial de la Casa Albă
09:20
Fracțiunea PAS s-a întrunit înainte de prima ședință a noului Parlament: „Suntem pregătiți, nu este timp de pierdut” - VIDEO ProTV.md
Fracțiunea PAS s-a întrunit înainte de prima ședință a noului Parlament: „Suntem pregătiți, nu este timp de pierdut” - VIDEO
09:20
Marian îl amenință pe Costiuc cu judecata, după ce acesta a spus că PAS și-ar fi „desenat” și falsificat rezultatul alegerilor: „Are 15 zile să-și ceară scuze public" - VIDEO ProTV.md
Marian îl amenință pe Costiuc cu judecata, după ce acesta a spus că PAS și-ar fi „desenat” și falsificat rezultatul alegerilor: „Are 15 zile să-și ceară scuze public" - VIDEO
09:20
Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO
09:20
Deputații aleși se întrunesc astăzi în prima ședință a noului Parlament ProTV.md
Deputații aleși se întrunesc astăzi în prima ședință a noului Parlament
